Мэры украинских городов устроили карантинный демарш: начали самовольно снимать некоторые ограничения, не дожидаясь санкции от центральной власти. На такой шаг их толкнули протесты различных предпринимателей, которые требовали позволить им работать.

Так, к примеру, в Днепре местная власть разрешила людям гулять в парках, в Житомире – открыли парикмахерские и кафе, которым теперь можно торговать "на вынос", а в Черкассах отменили вообще большинство карантинных мер - позволили открыться большинству магазинов, мастерским по ремонту, летним площадкам ресторанов и разрешили гулять в зеленых зонах и даже кататься на аттракционах.

Представителей местных властей не останавливает даже угроза уголовного преследования: так, в Черкассах полиция уже открыла уголовное производство против городских чиновников. Городскому главе прямо угрожает и Зеленский, и Аваков. Однако мэр отказался идти на уступки.

"Страна" опросила мэров городов Украины о том, как они относятся к продлению карантина и насколько далеко зайдет протест местных властей против "центра" при угрозе уголовных дел.

Алексей Каспрук, мэр Черновцов:

"К сожалению, после этих скандальных сюжетов про рестораны, которые работают подпольно, наша страна раскарантинилась сама.

Но мое мнение – в нашем городе снятие карантина еще преждевременно. Мы сегодня открыли третью больницу для приема коронавирусных больных. В 9 утра она открылась, а к 12 часам там было уже шесть больных на 30 коек. Думаю, к концу дня половину коек займут больные, а в понедельник больница уже будет забита. Вирус никуда не исчез. У нас в Черновцах три больницы заполнены ковидными больными с пневмониями в мае месяце.

Но вот решение центральных властей закрыть продуктовые рынки на карантин спровоцировало еще большее увеличение заболеваемости. С самого начала говорил, что у нас в городе рынки закрывать было нельзя. В Черновцах 17 рынков, и огромное количество людей традиционно скупались там. Когда рынки закрыли, народ вынужденно массово пошел в супермаркеты. Там была просто катастрофа по количеству людей на квадратный метр.

Мэры на селекторах просили отдать вопрос о закрытии рынков на усмотрение местных органов власти. В каждом городе своя специфика. Допустим, есть большой микрорайон на 16 тысяч человек, и все они всегда приходят за продуктами на рынок. А если мы рынок закрыли, они куда пойдут? В мелкие магазины, где ассортимента нет и цены заоблачные? И где закрытое пространство? Я вам так скажу. У меня скоро из-за того, что не давали работать рынкам промтоваров, а согнали всех в один крупный строительный магазин, начнется вторая волна заболеваемости. Будет вторая волна, если наш большой промышленный рынок не откроют 11 мая.

Перед Пасхой все рынки в городе были закрыты. А после – один рынок, к которому имеет непосредственное отношение первый заместитель губернатора, начал втихую торговать. Это рынок расположен на улице Зеленой – предприятие, не имеющее даже статуса рынка. Естественно, предприниматели с других рынков взбунтовались. Как так – одним можно, а другим нельзя? Со всей области съехались на манифестации под городскими советами.

По факту наши рынки начали работать с 28 числа. Хотя официально не разрешали это сделать. Объясню, что произошло. В понедельник, 27 апреля, по всем центральным каналам президент заявил, что рынки скоро откроют. И наши предприниматели восприняли это как разрешение сразу начинать работать. Они не стали ждать, пока в среду, 29 апреля, Кабмин примет решение, и пока им разрешат открыться в пятницу. У торговцев на складах там уже лук прорастает, зелень гниет, понимаете? Их не интересует эта среда- пятница. И если бы я, мэр, после таких слов президента попытался что-то запретить предпринимателям, они бы сожгли меня вместе с ратушей!

Наши предприниматели сразу, на следующий же день после заявления президента, начали работать. И сейчас продуктовые рынки полным ходом работают. Хотя людей очень мало.

Нужно понимать наш город. В Черновцах в начале 90-х умерла вся оборонная промышленность. И все эти десятки тысяч людей начали заниматься предпринимательством – пошли торговать на рынки.

Что касается опасений по эпидемиологическим мерам, не надо Черновцы сравнивать с другими городами. У нас очень хорошая рыночная культура. И инфраструктура. Уже 28 апреля, сразу после публикации требований к рынкам, у нас большинство открылось не просто с масками и перчатками, они и до этого были, а и с защитными экранами. Наши предприниматели готовы сами бить и пинками выгонять каждого, кто заходит на рынок без маски. Там даже администрации и полиции не надо.

По ситуации с мэром Черкасс, который ослабил карантин, при всей солидарности, есть президент, есть Кабмин, есть главный санитарный врач – они должны принимать решения: кому разрешать работать, кому нет, давать рекомендации местной власти. Мэрия Черкасс, наверное, под давлением протестов, немного поспешила, что даст цепную реакцию по всей стране. Думаю, что последует и реакция на такие действия центральной власти, правоохранительных органов.

Не исключаю, что на меня тоже будут заводить уголовные дела, когда карантин закончится. Это же классика. Помню 2014 год, когда страна вставала на тропу войны. Военные, волонтеры – все помогали, чем могли, а потом пришли проверяющие. Думаю, тут будет такая же ситуация.

К примеру, одна общественная организация проанализировала закупки, и оказалось, что одна наша поликлиника и одна больница покупали респираторы дороже, чем покупал кто-то другой в Украине. Я еще даже не разговаривал с главврачами, но я их понимаю. Они сейчас работают в режиме атомной электростанции. Врач должен зайти к больному утром в защите. И если у тебя почему-то этой защиты нет, то ты будешь покупать то, что есть сейчас в наличии. Это бывает дороже.

Я лично контролирую процесс основных закупок по городу. Мы берем то, что есть. Да, есть какая-то фирма, которая обещает, что мы подпишем договор, и через две недели, может быть, приедут маски, халаты или комбинезоны. А нам надо сегодня и уже! Так что злоупотреблений тут не вижу. Но не увидят ли их тут контролирующие органы – есть сомнения. Но это не должно пугать. Надо уметь брать на себя ответственность, главное – сберечь здоровье и жизни людей".

Сергей Сухомлин, мэр Житомира:

"Я считаю, что 11 мая, или даже раньше, нужно уже постепенно выходить из карантина. И вот почему.

Мы можем в статистике ориентироваться только на тяжелобольных. Мы реально не обладаем достоверными данными по количеству заболевших. Мы не можем себе позволить проводить 50 или 100 тысяч тестов в день, как другие страны. А тестирование, которое проводим мы в Житомире по контактным лицам, показывает, что примерно до 20% заболевших, у которых установлен коронавирус, болеют бессимптомно.

Это говорит о том, что реальное количество заболевших может быть на порядок больше. И если это длится с марта, или даже с февраля, то здесь вопрос к профессионалам – математически посчитать количество людей, которые уже переболели коронавирусом и выработали коллективный иммунитет.

У нас сейчас заболевших в Житомире всего около 130 человек, а в больницах находится чуть больше 30-ти. Остальные проходят амбулаторное лечение, и часть из них болеет без симптомов. У нас только один пациент был на аппарате ИВЛ – он пять дней находился в тяжелом состоянии, но сейчас уже благополучно выписался. И вчера выписали бабушку, ей 81 год. То есть у нас по Житомиру, слава богу, пока нет смертей от коронавируса. Говорю "пока", потому что тут зарекаться нельзя. Но судя по статистике того же гриппа N1H1, от него могло бы быть гораздо больше летальных исходов за тот же период.

Постепенно Украине нужно выходить из карантина и ориентироваться на опыт европейских стран. Они в первую очередь, например, открывали небольшие магазины, а не крупные супермаркеты. И в этом есть некая социальная справедливость: мелкий бизнес в Украине сейчас не понимает, почему работает большой гипермаркет, а маленький магазин – нет?

Мы в Житомире своим последним решением разрешили работу рынков – но это фактически дублирование постановления правительства. Также мы разрешили открыться парикмахерским, но только по предварительной записи и с определенными ограничениями на количество клиентов. Вот это уже было сугубо наше решение.

Мы на это пошли по одной причине. Давайте смотреть правде в лицо: люди все равно стригутся. Я не видел на телеканалах ни одного чиновника или политика со стрижкой двухмесячной давности. Люди все равно ходят к парикмахерам, просто подпольно. А это еще более небезопасно, нежели прописать условия, по которым должен работать бизнес.

У нас из-за этого пока нет конфликта с центральной властью. Но возможно будет. Хотя не думаю, что нас обвинят в превышении полномочий с точки зрения парикмахерских, потому что это просто здравый смысл.

Еще один момент. Кабмин разрешил кафе и ресторанам работать на доставку. Очень спорный вопрос – что такое доставка? Так что мы своим решением еще дополнительно разрешили торговать "на вынос". Потому что, опять же, международные сети работают фактически на вынос, а почему малому украинскому бизнесу так делать нельзя?

Наши рынки еще только готовятся открыться. Утром я специально проехался по местным рынкам – там очень мало торговцев. Думаю, полноценно они заработают с понедельника. И это правильно – майские праздники, люди привыкли купить мяса и поехать на шашлыки. Так что мы тянули до последнего с открытием рынков, чтобы избежать возможного скопления людей на майские праздники.

Основная проблема в Житомире – не сам рынок. Даже когда несколько недель назад главный санврач разрешил им работать, мы сами наоборот сдерживали предпринимателей, потому что тогда еще росло количество заболевших. Если мы открываем рынки, одно дело, если туда пойдут за покупками жители Житомира – покупателей не станет больше. Часть из них раньше ходила в супермаркеты, а теперь не будет – это просто рассредоточит людей по городу.

Основная проблема – люди с районов, которым негде продать свою сельхоз-продукцию. Они могут сюда поехать. Хорошо, что на этом этапе пока не запускается межрайонное и межгородское транспортное сообщение, поэтому здесь ситуация не будет такой критичной с точки зрения миграции людей между районами и городом.

Думаю, с 11 мая надо запускать работу магазинов промтоварной группы, однозначно всех небольших магазинчиков – малого бизнеса. Единственное, что нельзя пока разрешать проводить массовые мероприятия и открывать развлекательные зоны в торговых центрах – но об этом речи пока и не идет. А все остальное постепенно надо запускать".

Борис Филатов, мэр Днепра:

"Как мне стало известно, в ближайшее время вслед за мэрией Черкасс будет возбуждено уголовное дело за ослабление мер карантина и в городе (Днепр - Ред.). В отличие от черкасских коллег, которые сообщили, что они перестали бояться правоохранительных органов, мы - люди законопослушнее. А юридическое качество нормативных документов Кабмина оставляет желать лучшего.

Все наши действия совершены в рамках закона. Мы готовы дать пояснения по всем принятым решениям. Кроме того, в своем обращении я три раза подчеркнул, что необходимо выполнять все требования полиции, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

В чем согласен с мэром Черкасс: общество не должно жить двойными стандартами. А значит, гипермаркет "Эпицентр" не должен иметь преимущество перед маленьким строительным магазином".