В среду, 29 апреля, Кабмин рассмотрит возможность открыть в Украине продуктовые рынки (при том, что ранее по плану правительства их вообще планировали открыть на одном из последних этапов). На ослабление карантина власть толкнули протесты фермеров, которые вчера перекрывали дороги.

Фермеров услышали, и скорее всего, рынки заработают уже в эту пятницу.

"Страна" спросила украинских предпринимателей из разных сфер, последуют ли они примеру фермеров: будут ли массовые протесты бизнеса, чтобы заставить власть смягчить карантин.

Сергей Доротич, глава Всеукраинской организации "Союз защиты предпринимательства":

"По поводу открытия рынков – это больше иллюзия, чем реальное открытие. Фактически рынки становятся заложниками воли одного чиновника из Госпотребслужбы, который может закрыть или открыть тот или иной рынок по взмаху волшебной палочки. Есть пункты, которые выполнить просто невозможно.

Например, согласно постановлению МОЗ №14, откроют только около 200 рынков, а их по стране намного больше. Просто остальные не имеют статуса "агро-продовольственный рынок". В маленьких городах рынки не откроются, и фермеры точно так же будут возмущаться. Второй момент – на входе в рынки должны быть антисептики. Наши законодатели вообще когда-то были в сельских рынках? Там нет ни выхода, ни входа. Они открытые, там просто стоят лотки. Этот пункт невыполним.

Еще один пункт – контроль за количеством посетителей на 10 м, но если рынок не огражден, как за этим проследить? И последнее – расстояние между прилавками три метра. Извините, зайдите в любой супермаркет и померяйте расстояние между кассами. Почему для рынков три метра, а для супермаркетов – полметра? Где справедливость?

Поэтому я планирую 3 мая в 11.00 выйти с одиночным пикетом на Майдан Независимости. Одиночный – потому что внесены изменения в Уголовный кодекс, согласно которым я не могу кого-то агитировать, и никакая ассоциация не может выступить организатором пикета. Но я не могу никому запретить выйти рядом со мной точно так же с одиночными пикетами, и не нарушу закон, если таких пикетчиков наберется 10 тысяч.

Карантин должен быть. Вопрос в том – какой карантин? Мы – за равные условия для бизнеса. Если гипермаркеты работают, и у них кассы через полметра – значит, такие же условия должны быть для рынков, для малого бизнеса. Если работает "Эпицентр", почему запрещена работа маленьких строительных магазинчиков?

Мы считаем, что с 1 мая нужно открывать всю розничную торговлю при соблюдении мер безопасности: дезинфекция, маски, перчатки. Потом – сферу услуг, которая, кстати, все равно работает. Парикмахерские все равно работают, только подпольно. Посмотрите на народных депутатов – они все с прическами и свежим маникюром. И открыт не только ресторан "Велюр" - заедьте в "Арену" и посмотрите, что там творится в девять часов вечера. Какой тогда вообще смысл в карантине, если все равно все работают? Лучше уже, чтобы все работали легально и это контролировалось.

Поэтому мы – за разумное снятие запретов. На первом этапе – запустить торговлю и сферу услуг, включая салоны красоты. На втором этапе – кафе и рестораны. Пусть лучше они будут открыты при каких-то условиях: официанты в масках, столики на расстоянии 3-х метров. Чем они будут по звонку пропускать клиентов. Это наше первое требование.

Второе – на законодательном уровне снять налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина. Бизнес на работал, но налоги должен платить? Где логика?

Третье – ввести мораторий на проверки бизнеса. Потому что сейчас наши чиновники "голодные" и массово начнут всех штрафовать. Или же брать мзду с бизнеса, шантажируя штрафами. И в чем смысл таких проверок?

Четвертое – срочно отменить фискализацию микропредпринимательства и криминальный "кэш бэк", который введен нормами законов 128-их и 129-их. Это был бы хороший посыл, что малый бизнес в Украине хотят видеть.

И пятое – введение льготного кредитования для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи. Те кредиты, которые анонсировали в Офисе президента – неэффективны. Там нет четких критериев и возможны злоупотребления.

Эти пять пунктов могут спасти украинский малый и средний бизнес.

Я знаю, что 1-го числа коллеги в регионах проведут одиночные протесты под облгосадминистрациями. Вчера проходил автопробег во Львове, помимо протеста фермеров. Сегодня – в Чернигове. Завтра будет небольшой автопробег в Киеве. Эти хаотичные волнения сейчас происходят по всей стране. Мы требуем, чтобы власть действовала последовательно, понятно, ответственно и выполняла 42 статью Конституции: правила ведения бизнеса должны быть одинаковыми. А не такими, как сейчас".

Дмитрий Чорный, основатель международной франчайзинговой сети фитнес-клубов MalibuFIT:

"Пока не планируем выходить на акции протеста, потому что на майские праздники нам открываться нет смысла. Именно наша индустрия, фитнес, на майские замирает. Если за продуктами на рынки люди действительно массово в это время идут, и фермеры сейчас могут потерять существенные деньги, то нам лучше открывать фитнес-клубы уже после майских.

Но если фитнес-клубы не откроют 11 мая, то мы с коллегами проведем такую же акцию протеста, как фермеры. У нас есть негласное фитнес-комьюнити, там около 400 руководителей различных фитнес-клубов и сетей, и они в принципе готовы выходить на протест. У нас общий чат, и там сейчас идет тесная коммуникация.

Сейчас этот план в фитнес-индустрии активно обсуждается, потому что тренер – это человек, который очень нуждается в заработке и клиентах, и часто у него нет другой возможности заработать. Может быть, благодаря митингу нам удастся достучаться до властей. А результативность этой акции будет зависеть от того, насколько массовым нам удастся сделать этот митинг.

Но мы просто все еще надеемся, что до протеста не дойдет, и нас откроют, как положено, 11 мая. Просто с какими-то ограничениями на количество клиентов в клубе. Но, думаю, если понадобится, мы сможем организовать митинг за сутки. У нас сообщество очень дружелюбное по отношению друг к другу и уже очень хочет работать".

Ирина Кушнирская, управляющая ресторанами “Чичико” и “Чанг”:

"Мы уже совместно с другими рестораторами планируем протест. У нас есть группа, в которой мы общаемся. Вечером будем выходить на общую связь, будем обсуждать формат митинга, дату, время, количество участников. Пока что точную дату не определили, но к протесту активно готовимся. Будем определять пошаговость действий и список мягких требований-пожеланий к власти. И официально обратимся к правительству.

Сейчас группы предпринимателей из разных регионов начали выходить друг на друга и объединиться, чтобы нас услышали. Лучше пусть на протест выйдет одна большая группа предпринимателей, чем много маленьких групп, разбитых по регионам. Так больше вероятность, что власть услышит нас.

Я думаю, что нашу идею с протестом поддержат все рестораторы по всей стране. Потому что ситуация в отрасли патовая. Людям уже не за что продолжать сидеть дома. А нас власть не слышит. Никаких дотаций, никаких налоговых послаблений. Мы не просим, чтобы нам выделили финансовую помощь – но хотя бы пусть не требуют с нас денег в тот момент, когда мы не зарабатываем. Это обращение к государству не за помощью. Отрасль задыхается, мы просим, чтобы нас хотя бы не додушили. Мы просим, чтобы дали 3-4 месяца послабления по налогообложению, а этого не происходит.

Поэтому мы и планируем митинг. Мы настроены решительно. Если не получится диалога с властью, будет хотя бы монолог. Потому что дальше так продолжаться не может.

Цель протеста – чтобы власть разработала вменяемые финансовые послабления для бизнеса, без которых мы просто не выживем. Нам это сейчас необходимо, как воздух. Плюс мы хотим, чтобы нам хоть минимально разрешили работать на тех же летних террасах. Вы же понимаете, на майских температура будет +25 градусов, люди и так выйдут на улицы гулять. У нас нет четкой системы контроля, и никто не удержит дома людей. Народ уже перестал бояться вируса.

Мы уже видим, что массово люди нарушают условия карантина, многие коллеги начали работать подпольно. Ни к чему хорошему это не приведет. Нужно нашу работу легализировать. Лучше дать ресторанам работать с некими ограничениями, но держать их на контроле, чем они сами "в темную" будут работать непонятно как".

Олеся Остафиева, совладелица ведьма-бара “Лысая гора”:

"Глобально я за любые инициативы в поддержку предпринимательства, но ни в каких митингах не участвую. Я сейчас занимаюсь поддержкой бизнеса, персонала, мне достаточно проблем с этим. Пока просто наблюдаю за процессом.

Но думаю, что после истории с рестораном Тищенко "Велюр", который, как оказалось, продолжал работать подпольно в карантин, социальное напряжение в ресторанной сфере возрастет. И, возможно, коллеги-рестораторы тоже ускорятся с организацией протестов. Есть большие сетевые рестораны, они больше вовлечены в процесс, чем я.

Есть европейский опыт по мерам послабления для ресторанов в Европе. Можно в принципе спокойно перенимать опыт соседей. В Чехии, насколько я знаю, летние площадки уже работают. В Литве работают кафе. У моего друга в Нидерландах бар, они тоже открыты. Всем и в Украине уже давно хотелось бы начать работать, конечно. Четкие нормы и инструкции, если наши власти их утвердят, ресторанам не сложно будет соблюдать".

Дмитрий Деркач, сооснователь сети кинотеатров "Планета кино":

"Мы не планируем митинги. Кинотеатры - не очень большая по объему индустрия. Я не думаю, что мы смогли бы создать должное давление и массовость такого митинга.

Хотя мы общаемся со многими кинотеатрами. Активно участвуем в работе профильных комитетов ВРУ. Пытаемся получить определенные льготы более мирным путем, общаясь с представителями власти в рамках диалога.

Если исходить из того плана, который был опубликован, кинотеатры откроют в последнюю очередь. При оптимистичном сценарии - в конце июня, при пессимистичном – в начале июля.

Финансово нам до этого времени протянуть будет очень тяжело. В апреле мы платили всем сотрудникам 50% зарплаты. В мае и июне придется идти на сокращения. Мы будем рассматривать разные варианты. Кого-то будем отправлять в неоплачиваемый отпуск, кому то существенно сокращать зарплату, но что-то платить. Возможно, надо будет даже искать внешнее финансирование.

От властей мы бы хотели сейчас четких вещей. Нам очень помогли бы налоговые каникулы и отмена арендных плат по аренде наших помещений. А также кредиты для зарплат сотрудникам. Если бы это было, мы спокойно могли бы продержаться до конца июня".

Дмитрий Федотенков, владелец сети ресторанов "Tarantino-family":

"Я много общаюсь с другими рестораторами и знаю, что среди них много протестных настроений. Многие планируют выходить на митинги, если в ближайшее время ничего не изменится.

Особенно подстегнула эти движения ситуация с работающим в карантин рестораном Николая Тищенко, который открыли подпольно. Такая несправедливость не только по нашей отрасли. Мне никто не может объяснить, например, почему работает "Эпицентр" и не работает "Leroy Merlin"? Такой же строительный магазин. Почему такие преференции одним и ничего – другим?

Я лично не сторонник перекрытия дорог – того, что сделали фермеры. Думаю, что вопрос можно решить цивилизованным способом. Собственно, так мы и пытаемся его решить: 2 мая устраиваем под Офисом президента беспрецедентную акцию. Откроем большую летнюю террасу и проведем благотворительный званый ланч – соберем деньги на помощь медикам.

Все будет мирно, с соблюдением режима карантинных ограничений: одноразовая посуда, маски, антисептики. Мы не будем файеры жечь и бить окна в Офисе президента. Наша цель – добиться ослабления карантина и показать, что на летней террасе можно принимать гостей безопасно. Чтобы нам позволили работать хотя бы на летних террасах ресторанов. Не знаю, конечно, достучимся ли мы до этих кинопродюсеров, которые управляют нашей страной. Но хотя бы попробуем. Разрешения от КГГА, правда, ещё не получилось.

Я считаю, что карантин уже очень затянут. Надо для каждой отрасли выработать четкие санитарные нормативы и запустить вообще весь бизнес. Чтобы все работали, но при соблюдении определенных условий: дистанции, санитарии. В ресторанах – одни нормы, на заводах – другие, в общественном транспорте – третьи. Это просто вопрос нормативов. Но для этого надо, чтобы наши кинопродюсеры перестали общаться со сценаристами и художниками-мультипликаторами, а нашли специалистов, которые бы им объяснили, что пора уже снять этот карантин нахрен. Да и все".

Влад Вавилов, эксперт бьюти- и фитнес-индустрии в Украине:

"Я видел эту этапность снятия карантина от правительства. Думаю, вы тоже посмеялись, что там у них два раза фитнес-клубы открывают – во втором и четвертом этапе. Секретариату Кабмина – физкульт-привет. Куда вы смотрите вообще?

Сегодня мэр столицы Виталий Кличко заявил, что якобы с 12 мая салоны красоты в Киеве начнут работать. Я же за то, чтобы отстаивать свой бизнес, но не в ущерб населению.

У нас же вначале государство всех вообще закрыло. Потом фермеры вышли на протест. Наш "желеподобный" премьер-министр дал заднюю. То есть у нас как получается: те, кто понаглее, а-ля Тищенко со своим рестораном "Велюр", - им можно работать. А все остальные обязаны сидеть на карантине. Я считаю, что именно отсутствие сильного премьер-министра дает возможность разным ассоциациям протестовать и что-то требовать.

Я сижу дома, у меня уже борода до колена. Фитнес не работает, бьюти не работает. И тут фермеры собрались – давайте рынки откроем! Я не считаю, что их нужно сейчас открывать. Потому что туда пойдут в основном бабушки, самые незащищенные перед вирусом.

Мое мнение – нужно принимать локальные решения. Ослаблять карантин для бизнеса в тех регионах, где заболеваемость падает. Возможно, западные регионы стоит открывать чуть позже. Но многие политики до сих пор боятся принимать решения. Они не могут встать и сказать: "Наш регион еще не готов снять карантин". Потому что их потом не выберут на местных выборах осенью. Так что они прячутся за решениями Кабмина и кого угодно.

В итоге у нас по стране везде бардак: в парках люди гуляют, на вокзалах толпы. Я опасаюсь, что при минимальном послаблении карантина начнется полный хаос. И рынки сейчас открывать – неверное решение. Нужно сначала обеспечить условия и контроль.

Салоны красоты и фитнес тоже я бы открывал во вторую очередь. Почему? Общественный транспорт не работает. Начнется такое: "Ой, извините, у нас мастер до салона добраться не может". Не все же под салонами живут. Многие клиенты тоже не смогут доехать. А как только снимут карантин, сразу же автоматически уберут все преференции по аренде, никто уже скидок делать не будет. Салоны не смогут сразу наполниться клиентами. Так что бизнес так все равно не спасти. Я вообще не понимаю, зачем рынки и салоны открывать в пустом городе, когда еще не работает метро?

А вообще, протесты – это маркер для бизнеса. Вот видите, фермеры объединились и вышли. И добились своего. А бьюти-бизнес и фитнес так не может. Наш бизнес разрознен. Карантин показал, что у нас нет бизнес-сообщества. Протесты говорят о том, что есть объединенный бизнес, и против него государство выступает один на один. А когда бизнес разъединен, государство вообще с ним не считается.

Зато как процветает подпольный бизнес! Я уверен, что часть наших политиков даже не будет голосовать за снятие карантина с салонов красоты, потому что они все "в доле". Смысл им открывать салоны, если часть из них и так работают, просто "в темную"?"