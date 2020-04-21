Завтра, 21 апреля, Кабмин, скорее всего, продлит карантина. Предварительная дата - до 12 мая, и это как минимум. То есть украинцев обяжут сидеть дома все майские праздники. До этого же периода будет закрыта вся сфера услуг.

"Страна" спросила украинских предпринимателей, что они думают о продлении карантина и как это отразится на их бизнесе.

Дмитрий Деркач, сооснователь сети кинотеатров "Планета кино":

"Мы к этому давно были готовы. Мы понимаем, что карантин, скорее всего, продлят до конца мая. И мы это считаем оптимистичным сценарием для себя. Есть риск, что карантин для кинотеатров продлят и дольше. Морально относимся с пониманием. Но финансово для нас это очень тяжело.

Мы продолжаем платить всем сотрудникам (около 650 человек) 50% зарплаты, кинотеатры полностью закрыты. Кроме затрат на зарплату у нас остается ряд обязательных платежей, от которых мы не можем отказаться. Каждую неделю мы сейчас несем около 2 миллионов гривен убытков. Мы запустили продажу сертификатов по 100 гривен, которые после открытия кинотеатров можно будет обменять на любой билет без ограничений. Также мы продаем в супермаркетах и нлайн наш попкорн под брендом Pumpidup. Это дает нам небольшой cash flow, но он минимален по сравнению с доходами от деятельности кинотеатров.

Мы также сейчас активно готовим ряд мер, которые необходимы будут после открытия кинотеатров для обеспечения безопасности наших сотрудников и клиентов (закупаем медицинские маски, перчатки, щитки, дезинфекторы, ищем решения, как чистить и дезинфицировать кинозалы в перерывах между сеансами, как продавать попкорн и многое другое). Это все влечет дополнительные существенные расходы.

Мы стараемся предпринимать определенные действия, участвуем в законодательных инициативах. Хотели бы получить арендные каникулы, налоговые каникулы, возвратные кредиты из бюджета на зарплату сотрудникам. Хотя я не сильно верю, что мы это получим".

Дмитрий Чорный, основатель международной франчайзинговой сети фитнес-клубов MalibuFIT:

"К продлению карантина я отношусь негативно. Уже давно пора дать бизнесу работать. Особенно малому, и особенно такому социально-значимому бизнесу, как наш. Мы же, фитнес-клубы, как раз наоборот о здоровье граждан заботимся. Если работают строительные магазины (к примеру, "Эпицентр"), а они работают на полную и собирают толпы людей в одном замкнутом пространстве, очень странно, что фитнес-клубы, заботящиеся о здоровье, закрыты. Это как-то нелогично.

Наши коллеги подавали петицию в Офис президента, чтобы хотя бы разрешили проводить тренировки в парках, на природе, на свежем воздухе. Но ничего из этого не вышло. Это же не строительные магазины (Смеётся – Ред.).

За время карантина мы уже понесли убытков на сумму около 100 тысяч долларов. Мы закрыли свой центральный офис, он был в арендованном помещении, и переместили его в один из фитнес-клубов. Сами фитнес-клубы пока удалось не закрывать, мы в процессе переговоров с арендодателями. На время карантина почти все отнеслись по-партнерски – пошли нам навстречу и предоставили скидку на аренду.

Пока что мы в поиске новых направлений. Внедряем новые продукты, которые будут актуальны людям после карантина. Например, услуги психолога, спортивного врача, медитации. Я думаю, эти услуги нужны сейчас людям и будут пользоваться спросом.

Я надеюсь, что середина мая будет крайней точкой продления карантина, потому что иначе в Украине скоро голодные бунты начнутся, как при царской России. Только эти бунты возглавит малый и средний бизнес. А пока хочется пожелать всем продержаться с оптимизмом и юмором в это тяжелое время".

Роман Емец, управляющий директор ТРЦ "Дрим Таун":

"Мы изначально рассчитывали, что карантин продлится до конца майских. Иначе карантин вообще был бы сомнительной затеей: нельзя оставить карантин на Пасху, а на майские праздники взять и снять все ограничения. Мы, вероятно, приближаемся к точке пика по заболеваемости коронавирусом, а вот после нее хотелось бы еще три недели побыть в таком "аккуратном" карантинном режиме. Так что для нас продление карантина не стало неожиданностью, мы были к этому готовы и понимаем эффективность этих мер.

Нам пришлось часть сотрудников на время карантина отправить в отпуск за свой счет, некоторым работникам мы урезали зарплаты. В экономическом плане ситуация достаточно печальная. Вот с этой точки зрения нашей власти уже пора думать, как выходить из кризиса. И здесь, мне кажется, государству стоит ориентироваться на статистику заболеваемости по регионам.

Если в Ивано-Франковской области, к примеру, 500 больных коронавирусом, а в Сумской – всего 74 случая, то и карантинные меры для каждой области должны быть разными. В Сумской области, допустим, можно снять карантин раньше или как минимум его ослабить, а в Ивано-Франковской – наоборот, усилить, и особенно следить за перемещениями людей между областями. Потому что мы до сих пор видим, что западную границу Украины пересекают 7 тысяч человек в день, а куда они едут – никто не знает.

В целом, подход к карантину в разных областях должен быть разный. Так, например, уже начала снимать карантинные ограничения Германия – в каждой земле по-разному, исходя из заболеваемости. И это правильно.

Понятно, что мы на следующий день после отмены карантина не вернемся к тем же оборотам и доходу ТЦ, которые были до карантина. Знаете, мы, управляющие, привыкли жить годичными бюджетами. У нас бывает год или с плюсом, или нулевой или с минусом. Однозначно могу сказать, что этот год будет очень сложный.

Торговые центры пытались делать совместные обращения к экономическому блоку правительства, чтобы добиться хотя бы налоговых послаблений. Особых результатов это не дало.

Конкретно мы сейчас в диалоге с властью не участвуем. Мы считаем, что надо вести переговоры с теми, с кем мы подписывали контракты: арендаторы, банки, поставщики услуг. Нам со всеми нужно договориться и понять, как мы будем выходить из кризиса. А правительство... Оно прекрасно все понимает. Просто у разных правительств возможности разные. У нашего они, так сказать, ограничены".

Оксана Элмс, владелица салона красоты Sisters Style Studio:

"Карантин, конечно, дело нужное. Но если уже в Европе начали послаблять карантинные меры, нужно, чтобы и у нас так сделали. Хотя бы для малого бизнеса.

Я за то, чтобы карантин продлили, но ослабили ограничения. Если брать наш салонный бизнес, пусть сделают ограничение – один мастер на 10 км.в. Один мастер работает с одним клиентом. При условии, что у них будут маски и перчатки.

Я знаю, что многие мои знакомые ездят к мастерам в "типа закрытые" салоны или ездят к мастерам на дом. Но мы решили так не рисковать и карантин не нарушаем. Вдруг клиент заражен, но еще сам не знает об этом? Заболеет и мастер, и потом уже он может других заразить.

Мы не работаем вообще. Прибыли нет. Арендодатель сделал нам скидку 50%, но мы все равно должны ее платить. Доходов нет, а расходы остались – на зарплату и аренду. Вот по аренде мы в минус, конечно, зайдем. Никто же на законодательном уровне не освободил нас от выплат, хоть это и форс-мажор.

Мы сейчас только продаем косметику, но это всего около 15% от нашего оборота в месяц. Сотрудникам мы выдали аванс в размере 20-30%. Столько получили менеджеры, которые работают в офисе с продажей косметики. А мастерам выплатили аванс в размере 10-15% от оклада. Если еще за прошлый месяц мы выплатили зарплаты, то в этом месяце уже все очень печально.

Хорошо, что никто из наших сотрудников не снимает квартиру, не надо за аренду платить. Но все равно, конечно, тяжело. Все сидят дома без работы, без настроения. Так что мы очень надеемся на послабление карантинных мер от правительства. Понятно, что не нужно запускать метро и устраивать массовые концерты. Но один человек на 10 кв.м. работать мог бы, чтобы бизнес хоть как-то протянул".

Дмитрий Федотенков, владелец ресторанной сети “Tarantino family”:

“Все эти карантинные меры – чистой воды профанация. Мы видим тотальное несоблюдение и пренебрежение правилами карантина: люди гуляют в парках, ходят в церковь, магазины. Сеть строительных магазинов "Эпицентр" прикрывается тем, что продает маски, а на самом деле торгует всем.

Ресторанный же бизнес, который меры карантина выполняет, уже несет колоссальные убытки, так как эта сфера по всей Украине попросту не работает. Поэтому мы с другими рестораторами обратились с открытым письмом к правительству и предложили открыть летние террасы ресторанов. С рядом условий: дистанция между столиками 1,5 - 2 метра, жесткая санитария внутри объекта, ограничение на определенное количество людей, измерение температуры.

Кроме того, ослабить карантин для ресторанного бизнеса – это также возможность обеспечить людей работой. Если власть разрешит открыть летние террасы, то думаю, что гости и работники ресторана не будут нарушать режим в заведениях – все всё прекрасно понимают и осознают опасность. А если кто-то буде нарушать – будем применять санкции.

Запуск этих площадок позволит поддержать средний бизнес, улучшить занятость в городах, а это до 80 тысяч оживших рабочих мест. Это даст эффект для экономики лучше любых налоговых льгот, о которых сегодня в теории рассуждают чиновники”.

Ирина Кушнирская, управляющая ресторанами “Чичико” и “Чанг”:

“Мы не работаем, ждем полноценного окончания карантина. У нас нет террасы, только помещение есть с огромными окнами, но его все равно считают помещением. Убытки мы уже понесли колоссальные, они все время накапливаются. Будем ждать итогов карантина, тогда цифры и подсчитаем.

Не все исчисляется прямыми финансами. Главное – потеря тонуса. Сколько труда мы заложили в каждого нашего сотрудника, обучили его... Сколько у нас пропало продуктов – не все продукты выживут в заморозке.

На доставку мы не перешли, потому что это невыгодная история. Это просто возможность отвлечь себя, а там, дай Бог, выйти в ноль с этой доставкой. Риски выше. Также нужно обеспечить безопасность: маски, дезинфекция. Сейчас мы на паузе, если можно так сказать. После окончания карантина сразу стартуем с полноценным ресторанным движением”.

Олеся Остафиева, совладелица ведьма-бара “Лысая гора”:

"Я считаю, что меры карантина должны исходить от проблемы. То есть, нужно наблюдать за количеством заболевших и принимать решения исходя из этих данных. Потому что, когда 500 человек болеет, а 4 миллиона на карантине, то у людей есть вопросы.

Конечно, мы бы хотели открыть хотя бы летнюю террасу. На доставке мы не работаем, полностью закрыты. В целом бизнес сейчас не живет, а выживает.

У нас есть сотрудники, которых мы поддерживаем финансово, плюс плата аренды, интернет, охрана. Убытки, конечно, есть, но сумму называть не буду. Хоть за аренду мы платим со скидкой, но все же мы практически полностью выплачиваем оклады нашему персоналу, а это 15 человек. Знаю, что мало кто из владельцев бизнеса сейчас это делает, но мы платим. При этом мы понимаем, что у нас остался ресурс до первых чисел мая, а если карантин продлят еще больше, нам уже будет сложно поддерживать сотрудников".

Александр Толубко, президент Союза Профессионалов Украины в индустрии красоты:

“Салоны красоты не работают с самого начала карантина, то есть, с 17 марта. Потом его продлили до 3 апреля, а потом до 24 апреля, мы были готовы ждать. Но когда узнали, что вероятней всего его продлят до средины мая, мы написали официальное обращение к правительству.

Работникам сферы бьюти-индустрии уже просто скоро нечего будет есть. При этом мы серьезно относимся к угрозе коронавируса, но у нас нет такой поддержки от государства, как в других странах. Все налоги мы как платили, так и платим: коммуналка, аренда. Ну, тут уже кто-то как договорился с арендодателями. Кому-то немного пошли на уступки, а кому-то нет. Если говорить о сотрудниках, то 99% остались без зарплаты, потому что нет клиентов – нет зарплаты.

Мы подали петицию. Попросили, чтобы нам разрешили работать в ограниченом режиме: на 10 кв.м. один клиент, делать перерывы между клиентами в одном кабинете 30 минут, чтобы проветрить помещение. Это безопаснее, чем пойти в продуктовые магазины.

Мы очень серьезно относимся к дезинфекции, чтобы все было стерильно, потому что помимо вируса, есть и другие болезни, которые могут передаваться в салонах. Мы способны обеспечить достаточно безопасный режим для наших клиентов.

У меня три своих салона. В марте я выплатил зарплаты, и все, кого я знаю, поступили точно также. Мастера, хоть и устроены официально, но основной зароботок получают от процента. Мы их всех отправили в отпуск за свой счет, чтобы не платить и нам, и им за себя налоги. Иначе никак не справиться. Мне немного больше повезло, потому что у меня свои помещения, но за все остальное я плачу.

Я бы еще хотел подметить, что по данным соцопросов, клиенты салонов красоты за время карантина пользовались бьюти-услугоами. Они это делали у мастеров на дому. А сейчас мастера салонов от безысходности тоже приезжают к клиентам на дом. Даже появились службы, которые готовы организовать приезд мастера, чтобы он обслужил клиента. Это небезопасно, потому что инструменты на дому нельзя обработать так, как в салонах. К тому же, это увеличит теневой рынок, а также государство не получит налогов, и для него это тоже не выгодно.

Нам нужно собрать 25.000 голосов, чтобы петицию рассмотрели. Мы сегодня начали, делаем все, что можем. Просим государство нас услышать”.