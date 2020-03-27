Карантин из-за пандемии коронавируса в Украине продлен до 24 апреля.

Это означает, что еще почти месяц будут закрыты рестораны, торговые центры, салоны красоты и почти вся сфера услуг.

"Страна" поговорила с владельцами бизнесов, которые остановились на время карантина, чтобы узнать, как такой длительный простой отразится на их работе и на экономике страны.

Роман Емец, управляющий директор ТРЦ “Дрим Таун”:

“Как человек я позитивно отношусь к продлению карантина. Но как бизнесмен - нет. Мы изначально говорили, что нарушена последовательность: вначале закрыли кинотеатры, а общественный транспорт работал. Первым делом нужно было закрывать границу и отдельные области, где фиксировались заболевания коронавирусом. А у нас продолжалось передвижение внутри страны, к нам приезжали из-за границы, но этих людей никто не проверял. Меряли температуру? Ну это же смешно. Выпил жаропонижающее, пошел через границу и пошел дальше всех заражать. Сперва закрыли школы на карантин, хотя было понятно, что в зоне риска люди возрастом 60+. Вместо того, чтобы заботиться о них и помогать бизнесу, все происходило наоборот.

С точки зрения бизнеса, карантин - это катастрофа. В торговых центрах есть объекты, которые должны продолжить работу: супермаркеты, аптеки. Магазины средств связи пытались работать, но мы приняли решение и их тоже закрыть. Мы все равно обязаны нести операционные затраты: оплачивать коммуналку, уборку, зарплату сотрудникам. Это миллионы гривен.

Мы максимально ужались. Всех, кого можно было не сократить, а отправить в отпуск за свой счет, мы отправили. Но надо понимать, что две недели человек так как-то проживет. А если уже на полтора месяца уйдет в отпуск за свой счет, все будет очень критично.

Мы не решили вопрос с арендаторами пока, потому что ждали, что государство скажет, что нам делать. Но в постановлении Кабмина четких инструкций нет. Аренда в ТРЦ разбита на несколько платежей: коммунальные, операционные, аренда. Первые два платежа нам ясно, как считать. Первые два платежа нам ясно как считать, а вот аренду мы брать не будем. Это решение акционеров, не дожидаясь решения правительства, так как это подсказывает здравый смысл и реальность.

На время карантина наши убытки составят десятки миллионов гривен. Сейчас бизнес-модель не работает. Есть затраты акционеров на поддержание здания, а каким образом это скажется на убытках и прибыли, можно будет точно подсчитать, когда мы добежим до конца квартала или года.

Если Америка со своими запасами и прочими возможностями уже понимает, что не может позволить себе долго сидеть на карантине, то о чем говорить нам тут? Даже если США включат печатный станок, они по прежнему будут печатать доллары. Если мы включим печатный станок, напечатаем гривны. И это скажется на инфляции.

Нам изначально необходим был другой подход к организации карантина. И да, нам надо думать, что мы будем делать с доходами населения? В Америке по состоянию на вчера было 3 млн запросов на пособия по безработице, а там даже самые бедные слои населения больше защищены, чем наши. А нам, видимо, придется опять брать кредиты и печатать деньги, чтобы обеспечить минимальный доход граждан.

Я думаю, выход из кризиса будет долгим. Даже если мы откроемся 25 апреля - это не значит, что в этот же день бизнес восстановится на 100%. Люди обескровлены, денег нет. Откроются ТРЦ, рестораны - а что тратить в них? Людям нужно будет сначала заработать, чтобы вернуться к шоппингу и развлечениям. Наши арендаторы вообще стоят закрытые как раз в тот период, когда весеннюю и летнюю коллекции они могли бы продавать с максимальным доходом. Это не скидочный период. Теперь эти коллекции они продать не смогут не то что с минимальным доходом - им придется продавать их где-то на стоках. Соответственно, обескровлена и эта часть бизнеса тоже. Поэтому выход из кризиса займет до года. Один месяц карантина - год выхода из кризиса.

Хотелось бы, чтобы власть предусмотрела налоговое послабление для бизнеса, который остался социально активным. Думаю, мы должны получить помощь”.

Дмитрий Федотенков, владелец сети ресторанов “Tarantino-family”:

“Понимаю, какое в Украине состояние медицины, поэтому позитивно отношусь к продлению карантина. Нет других вариантов, чтобы остановить эпидемию. Наша медицина не готова к удару коронавируса. Я это знаю, потому что наши рестораны недавно начали доставлять медикам бесплатную еду. И я увидел ситуацию изнутри. Если бы медицина была на уровне, то не нужно было бы вообще никаких карантинов. Но с учетом того, что у нас в больницах нет кроватей, защитных костюмов для врачей - иного выхода нет. Как оказалось, даже воды нет. И это в столичной больнице - я теперь боюсь представить, что творится в Тернопольских больницах. Мы сегодня полдня искали, где достать в больницу питьевую воду. Представляете? Карантин – это единственный небольшой шанс сгладить последствия этого тихого ужаса и не допустить тысяч жертв.

Наш бизнес приходится менять и подстраивать под карантинные меры каждый день. Мы активно расширяем ассортимент - например, у нас появится антикоронавирусная пицца. Шучу. На самом деле, мы ввели жесткие эпидемиологические требования и контроль. Превратились из ресторана в санэпидемстанцию: полы моем дезинфицирующими средствами, маски надеваем, руки обливаем антисептиками, уменьшили контакт с продуктами. Открыли свое производство полуфабрикатов: заготовки для теста, салатов, филирование рыбы для суши, где санитарный режим легче контролировать, чем в 16-ти ресторанах.

Мы сейчас работаем в режиме онлайн - с доставкой на дом. Прогнозирую, что после карантина людям надоест сидеть дома и доставка просядет на некоторое время. Но если в долгосрочной перспективе, то онлайн-заказы станут более популярными. Это мировой тренд.

Когда это все закончится, люди обеднеют. Начнется экономический кризис, поэтому ресторанный бизнес тоже переформатируется: меньше спроса на “средний” и “средний плюс” уровни, будем стремиться к формату “средний минус” с более бюджетными предложениями. В любом случае, некоторые проекты закроются. Уже не будет так, как до кризиса.

На восстановление бизнеса уйдет около двух лет. Посудите сами. В 2014 году был локальный кризис, вызванный сменой власти - мы восстанавливались до 2016-го. Но это было локальное явление, а сейчас - мировое. Везде кризис. Раньше двух лет мы в себя не придем.

В любом случае, убытки мы понесем большие. Не рассчитываю ни на какие субвенции от властей, у них вообще нет денег”.

Дмитрий Деркач, сооснователь кинотеатров "Планета кино":

"Мы изначально понимали, что карантин будет продлен до конца апреля. Вероятно, его продлят и до конца мая. Поэтому отнеслись довольно спокойно. Я понимаю важность карантина. Мы не знаем реальную ситуацию распространения вируса в Украине, потому что тесты появились совсем недавно и их очень мало. В реальности у нас может быть ситуация не лучше, чем в Испании, например. В тех странах, где были быстро введены жесткие карантинные меры, ситуацию с распространением вируса удалось довольно быстро и успешно предотвратить. Очень важно, что все в Украине серьезно отнеслись к карантину.

Но ситуация с бизнесом очень плохая. Доходов нет, но часть расходов все еще остаются. Мы несем каждый месяц около 10 миллионов гривен убытков. И недополучим более 100 миллионов гривен дохода в связи с карантином. Мы выплачиваем в марте 2/3 зарплаты всех сотрудников (их у нас более 700), но деньги на счетах заканчиваются. Думаем на апрель перевести на 50%, но еще не приняли это решение. Многие другие компании увольняют сотрудников или отправляют в недоплачиваемый отпуск. Но этим людям надо за что-то жить, платить за квартиру, покупать еду. Я не представляю, как люди и бизнесы смогут продержаться еще хотя бы месяц.

Мы сейчас запускаем наш "антикризисный" сертификат - за 100 гривен продаем открытый билет, который после открытия можно будет обменять на билет в кинотеатр на любую технологию (даже IMAX или 4DX). Мы также активно развиваем наш попкорн Pumpidup, он уже представлен в магазинах Winetime, METRO, Novus, его также можно заказать с доставкой на Rozetka.

После открытия мы будем очень сильно зависеть от доступных фильмов. Многие премьеры перенесены на осень. Летом будем возвращать в прокат фильмы последних трех лет.

На помощь государства очень сильно надеемся, но не особо верим. Хотелось бы хотя бы получить налоговые каникулы".

Влад Вавилов, эксперт бьюти- и фитнес-индустрии в Украине:

“Наше руководство страны, которое ввело и продлило карантин, просто конченое. Для фитнес- и бьюти-индустрии карантин – это клиническая смерть. Обе сферы не были к этому готовы. Сфере фитнеса поставили подножку, потому что сейчас разгар сезона - все худеют к лету. Большинство владельцев на этот период брали кредиты, потому что знали, что сейчас в спортзале будет много народа. Им нечем эти кредиты отдавать.

Фитнес-индустрия еще живет онлайн-тренировками. А вот бьюти-сфера не может онлайн стричь, красить и делать массаж. Поэтому у нас, как и в Италии, развиваются надомники. Также часть салонов красоты втихаря пускают по одному клиенту, потому что аренду-то чем-то необходимо платить и людям нужно на что-то жить. Об этом наше государство не подумало.

Я почему назвал наше государство конченым? Введите форс-мажор, остановите плату за аренду. Они дали какие-то преференции, но только большим предприятиям. Никто с малым и средним бизнесом не общается, никто не помогает. За коммуникации власти – полнейшая двойка. Сотни салонов закрыли и до свидания. Еще сейчас оштрафуют. Это неправильно. Надо было выйти и объяснить людям, как им на карантине выжить.

Я сейчас советую фитнес-бизнесу перейти в онлайн. Причем нужно проводить часть тренировок бесплатно, а часть – платно. За аренду вы не заплатите бесплатными онлайн-тренировками. Бьюти-сфера может выжить благодаря продажам линий домашнего ухода.

Вот такие простые советы. Фитнес - весь в онлайн, бьюти - в онлайн-продажи линий домашнего ухода. Мастера - на паузу. Я бы не рисковал. Знаю, что многие мастера ездят по домам, но это “русская рулетка”: может выстрелить прямо в голову.

Я уже зарос, как батюшка с бородой. Но я не нарушаю условия карантина. А вот когда я вижу нашу власть накрашенную, со стрижками и со свежим маникюром – это раздражает еще больше. Почему депутаты нарушают закон? Кто вас стрижет в карантин? Кто красит ногти генпрокурору (Ирине Венедиктовой - Ред.)? У нее красивый маникюр, дорогой, сделанный не самостоятельно. Это как вообще? Всем - нельзя, а вам можно?

Раз так, я бы позволил работать салонам красоты: у них есть ультрафиолетовые лампы, автоклавы, они и так тщательно стерилизуют инструменты - могут и целые помещения. Салоны красоты я бы открыл с первого мая.

Но в любом случае, салоны красоты и спортзалы уже потеряли самые рыбные месяцы сезона - март-апрель. Когда они откроются на майские праздники, все уже будут валяться на шашлыках. Мой личный прогноз: 20% салонов красоты в Украине вообще закроются, если власть не вмешается в переговоры по аренде. У фитнеса запас прочности больше - там закроются 3-5%. Но это мое предсказание с учетом, если карантин закончится до 1 мая. Потому что если 1 июня, цифры будут уже совсем другие, там уже и фитнес не выживет.

Владельцам салонов я бы посоветовал договариваться с арендаторами: не можете платить за аренду – предложите долю в вашем бизнесе. Это единственный выход, чтобы совсем не закрываться. Но некоторые арендаторы становятся в позу и мародерствуют.

Бьюти – это потребность третьей категории, после еды, одежды, коммуналки и бензина. Фитнес тоже может подождать, потому что многие за это время привыкнут тренироваться дома с бутылками. А когда карантин закончится, людям будет не до фитнеса - надо деньги зарабатывать.

Летом фитнес всегда падает на 30%, бьюти тоже падает. В лето они уже входят с минусом. Я считаю, что к Новому Году придут в себя - но, повторюсь, многие закроются. Все упирается в аренду. Если государство ничего не сделает с арендой, то волна безработицы сметет эту власть”.

Оксана Элмс, владелица салона красоты Sisters Style Studio:

“Это форс-мажор. Черный лебедь, который залетел в наше экономическое пространство. Этот кризис отразится абсолютно на всех. Особенно на таком бизнесе, как салоны красоты, сфера услуг - там, где непосредственный контакт мастера с клиентом. В связи с указом президента мы, конечно, закрылись. Как мы выходим из ситуации? В данный момент клиентам, которые хотят у нас покраситься, мы предлагаем им по формуле, которая есть в нашей базе данных, покраситься самим дома. Мы высылаем им порционно тюбик краски, которая им подходит, и порционно окислитель. Мастер рассказывает, как все это сделать, и клиенты в домашних условиях поддерживают себя в хорошем виде. Но такая схема подойдет не каждому клиенту - есть сложные техники окрашивания, которые самостоятельно дома не повторишь. Но хотя бы корни наши клиенты покрасить могут.

Самая большая проблема - аренда и зарплата мастеров. За март еще зарплату все мастера у нас получают - 80% от оклада. Остальное все замерло. Мы поговорили со всеми, попросили максимально экономить средства, чтобы как-то дотянуть до конца карантина. Объявили, что карантин до 24 апреля, но кто знает, когда это все закончится? Теперь по аренде. У нас очень дорогое помещение в центре Киева. Еще в первый день карантина я попросила нашего арендодателя, и он сделал нам существенную скидку. Мы еще продаем косметику, поэтому я тогда подумала: ладно, салон замрет, но на продаже косметики мы как-то выкрутимся. Но мы продавали косметику салонам красоты, которые тоже все закрылись уже. Даже мастера, которые работали на дому, тоже уже не работают.

Поэтому я очень надеюсь, что наше правительство примет какое-то законодательство и что-то придумает хотя бы для такого бизнеса, как наш. Чтобы хотя бы в период карантина мы оплачивали только коммунальные услуги, без аренды. Было бы прекрасно, если бы государство выплатило нам какие-то дотации, но учитывая наш бедненький бюджет, я сильно сомневаюсь. Надежды нет. А вот к примеру в Англии, где тоже все частные предприниматели закрылись, 80% зарплаты они обязаны выплатить за весь период карантина сотрудникам. Но эту сумму им власть компенсирует в полном объеме. Плюс в первый же день карантина у них объявили, что частные лица, которые арендуют помещения, если бизнес остановился и нет денег заплатить аренду, арендодатель не имеет права их выгнать и снять с них эти выплаты.

Я бы была очень счастлива, чтобы наше правительство тоже освободило наш бизнес от оплаты аренды. Потому что это форс-мажор. Салон стоит пустой, не из чего заплатить. Если даже есть какие-то отложенные деньги, их лучше заплатить мастерам, которые тут работают, чтобы им было на что жить.

Если же никакого указа об аренде не будет, у нас есть план “Б”. Уже мы приняли решение, что до конца апреля мы ждем - это уже будет очень большой убыток. Если с конца апреля еще продлят карантин и ничего не решится с арендой, нам придется просто съехать и все закрыть. Малый и средний бизнес пострадает больше всего, и это не только мы - все закроются, у кого не свое помещение, а это 98% таких бизнесов. Если рестораны хотя бы могут готовить на вынос - хотя кто сейчас заказывает с собой, если все сидят дома и готовят сами, деньги экономят. Но рестораны хоть как-то могут продержаться. А вот салоны красоты домой к клиенту не поедут. Это риск, нарушение. Знаю, что другие салоны продолжали подпольно принимать клиентов, но к ним приезжала полиция и выписывала высокие штрафы - от 17 тысяч гривен. 1 тысяча гривен за подпольную покраску вообще сейчас бизнес не спасет.

За полмесяца простоя у нас уже убытков примерно на 70 тысяч гривен. А следующий месяц - боюсь даже подумать. Все зависит от решения по аренде.

Либо примут закон, отменяющий арендную плату на время карантина, либо нам придется закрыться. И сомневаюсь, откроемся ли мы снова”.

Дмитрий Черный, основатель всеукраинской сети фитнес-центров “Малибу”:

“Я к продлению карантина отношусь очень негативно. Наш бизнес полностью закрыт, мы просто не работаем вообще. Убытки очень большие, порядок цифр не могу вам назвать. Онлайн-тренировки - это больше имиджевый вопрос, они не монетизируются. Это не выход. Где-то арендаторы адекватно отнеслись к нам, а где-то нам придется закрывать наши филиалы, потому что арендодатели не готовы идти на уступки.

Не менее года-полутора мы еще будет ощущать на себе последствия нынешнего кризиса. Тут дело даже не в самом карантине, а в целом в экономике. Это же идет по спирали: не работает предприятие, в нем не работают люди, они не зарабатывают деньги, следовательно - они не тратят деньги в магазине, и так далее. Это большая цепочка. Промышленные предприятия частично работают, но для экономики это глобальная просадка. И так быстро наверстать месяц простоя мы не сможем. Это скажется на всех нас.

И у бизнеса, и у людей просто не будет денег. Мы сейчас теряем огромные суммы. Во всяком случае, для малого и среднего бизнеса это просто удар под дых.

Возможно, карантин - это единственно правильное решение с точки зрения борьбы с эпидемией. Но для бизнеса это очень плохо.

Рассчитываю ли я на помощь государства? (Смеется). Не в нашей стране”.