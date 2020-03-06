Слухи о том, что власти пытаются "зачистить" "Центрэнерго" от Коломойского, появились уже давно. Фонд госимущества еще несколько месяцев назад начал планомерно убирать из набсовета людей олигарха. А недавно Кабмин поменял и топ-менеджемент госкомпании — вместо человека Коломойского Владимира Потапенко был назначен "нейтральный" Александр Корчинский.

Впрочем, "ответка" прилетела незамедлительно — офис "Центрэнерго" оказался заблокированным. И только на днях новый руководитель смог попасть в свой кабинет. Но его полномочия пока под вопросом, так как через суды заблокировано внесение изменений в госреестры.

И, как рассказал "Стране" глава совета кредиторов "Центрэнерго" Дмитрий Крючков, все схемы Коломойского на госпредприятии до сих пор продолжают работать.

— Вы сейчас имеете доступ на "Центрэнерго"? Знаете что-то о недавней попытке заблокировать доступ на предприятие нового руководителя Александра Корчинского?

— До последнего времени я имел доступ на "Центрэнерго" через арбитражного управляющего. Но сейчас нас тоже заблокировали. Насколько я знаю, с "Центрэнерго" продолжают активно вывозить документы.

— Зачем?

— Если нет оригиналов, по копиям сложно сделать экспертизу и что-то доказать. Там много договоров на поставки электроэнергии по сниженным ценам на Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, а также на поставки угля через фирмы-прокладки. Это фактически приговор. И эти схемы продолжают работать до сегодняшнего дня.

— В чем суть схем на "Центрэнерго"?

— На ферросплавные заводы и "Днепроазот" Коломойского электроэнергия поставляется на 25% дешевле рынка. Уголь, который в России закупается по 76 долларов за тонну, на госкомпанию заходит по 125 долларов плюс расходы на транспорт. Поставки угля и отпуск электроэнергии осуществляются через фирмы-прокладки. Это "однодневки" с уставным фондом в тысячу гривен.

Часть из них исчезает, но при этом "забывает" рассчитаться с "Центрэнерго", за счет чего формируется практически безнадежная дебиторская задолженность. То же самое по электроэнергии. Ферроспрлавные заводы по документам ничего "Центрэнерго" не должны. Но должен трейдер, через которого идут поставки. И непонятно, удастся ли взыскать с него средства.

Прошлый год "Центрэнерго" закончила с убытками 2,5 млрд гривен. Сейчас убыток уже 3 млрд гривен и продолжает расти. У компании фактически отрицательная стоимость. По-сути, она банкрот. Но Коломойский продолжает вынимать с "Центрэнерго" по 30 миллионов долларов в месяц

— Каким образом?

— Госпредприятие осуществляет, к примеру, предоплату за уголь фирмам-прокладкам, но угля не получает. Или получает по заоблачным ценам, но за все исправно платит. То есть, в работе сразу несколько схем. При этом "Центрэнерго" сейчас активно загружена — работают почти все блоки. То есть, компания могла бы зарабатывать.

— Вы владеете половиной долгов "Центрэнерго" и являетесь главным кредитором. Не боитесь, что в итоге ничего не получите?

— Меня Генпрокуратура признала потерпевшим, я имею право на 1,3 млрд с "Центрэнерго". Скажу честно, я буду счастлив, если получу половину этой суммы. Мы сейчас приостановили судебные процессы по взысканию средств с "Центрэнерго". Я не могу, так сказать, соревноваться деньгами с Коломойским в судах. Так что придется подождать до того момента, пока его не выдадут правоохранительным органам США и не сменится менеджмент его имени на "Центрэнерго".

— Почему вы решили, что Коломойского должны выдать США?

— На него в США несколько уголовных дел, он сейчас практически невыездной. Плюс — для наших властей он становится некомфортным. О чем и свидетельствует замена менеджмента на "Центрэнерго".

— Не факт, что Коломойского можно вот так сразу записать в опальные олигархи. Говорят, сейчас он заходит на ОПЗ.

— Попытка зайти и реальный контроль над предприятием — это разные вещи. Посмотрим еще чем эта история закончится. Но на "Центрэнерго" ему и его схемам уже недолго осталось.

— Как думаете, будет ли приватизация "Центрэнерго" и за сколько его сейчас можно продать?

— На приватизацию, согласно действующей нормативной базе, понадобится 9-12 месяцев. О реальной стоимости компании можно будет судить только после аудита, думаю, она отрицательная.

— Есть мнение, что "Центрэнерго" может заинтересоваться Ахметов, у которого отношения с новой властью сейчас налаживаются.

— Ахметов владеет третью долгов "Центрэнерго". Но пока по этому поводу ничего не предпринимает. Но не думаю, что ДТЭК заинтересован в приобретении этого актива, ведь у него и так высокая концентрация в тепловой энергетике. Антимонопольное законодательство попросту не позволит.

— Кто сегодня реально контролирует "Центрэнерго"?

— Коломойский. Управляют его люди. Новое руководство пока никак не влияет на работу предприятия.