Василий Савин, в прошлом украинский политик и чиновник "ДНР", еще недавно был в тюрьме у сепаратистов, потом по обмену его передали Украине, а на днях он выступил на съезде партии "Слуга народа", поразив партийцев и журналистов зажигательным спичем. Он заявил, что "Донбасс - это не только Донецкая и Луганская области, но и часть Ростовской", а также рассказал как создал в тюрьмах "ДНР" партийные ячейки "Слуги народа" и попросил съезд поставить их на партучет.

"Страна" поговорила с Савиным и узнала зачем он примкнул к "ДНР", как потом попал на "подвал", чем займется в "Слуге народа" и почему называет Зеленского “Батько”.

— Кто вас пригласил выступать на съезде "Слуги народа"?

— То, что буду выступать, я узнал в день съезда. Мне позвонили и пригласили.

— А кто?

— Я не знаю, честно. Меня встретил пресс-секретарь и сказала, что я внесен в список.

— Что вы имели в виду, сказали, что Украина – это не только Донецкая и Луганская области, но и Ростовская область?

— Смысл в том, что нельзя пересматривать границы. Это табу, как секс с девушкой до 16 лет. Это закон.

— Но разве вы этой фразой не намекаете на территориальные претензии?

— Вот именно. Они подняли вопрос, а если мы поднимем? Украинская армия – это не та армия, которая была вначале 2014 года. Крым отобрали, потому что никто не знал, что делать.

— Так а почему вас пригласили на съезд?

— Потому что я создатель "Слуги народа" в донецких тюрьмах. Я - лидер парторганизации. Мы обратились к съезду с просьбой признать нашу партийную ячейку.

— И вам в партии уже определили круг обязанностей?

— На этой неделе я буду встречаться с главой партии Александром Корниенко и мне поставят задачи. Я умею хорошо заниматься партийным строительством.

— Вы будете баллотироваться, если будут выборы на Донбассе?

— Я человек командный. Если поставят задачу, то буду.

— А чем вы планируете заниматься?

— Я буду заниматься вызволением родного Донбасса.

— Как вы это видите?

— Только нормальный диалог с нашими людьми там. Мирным путем, ни одного человека мы не должны потерять. Я бы усиливал партийное строительство на Донбассе, усиливал бы агитацию на территории, которая под нами и, которые не под нами пока.

— А чем вы сейчас занимаетесь?

— Прохожу реабилитацию. Теперь живу в общежитии, с нами работают психологи. У нас есть предложения по обучению, работе.

— Какую работу предлагают?

— Обучиться на водителя троллейбуса, в торговле и так далее. Нельзя сказать, что хорошие.

— Если буду выборы на Донбассе, то сколько наберет “Слуга народа”?

— Абсолютное большинство, но на местах выборы делают политменеджеры. У кандидата должна быть шкура, как у гиппопотама. Представляете, сколько грязи будет литься на человека, который призывает к нормальному общению.

— Много шума наделало ваше обращение к Зеленскому, где вы называли его "Батько". Цитирую: "Батько. Одному тебе верим, Батько, пойдем за тобой в самое пекло". Потом стали говорить, что это переделка обращения черноморских казаков к Екатерине Второй. Вы брали за основу этот текст?

— Глупости. Это моя импровизация.

— Почему такое обращение “Батько”?

— Потому что Зеленский - гетьман. У меня к нему другое отношение, чем у других людей. Он меня спас из подвала. Я буду на его стороне в любом случае. Но мы не должны заплатить ни одной капли крови, только нормальный диалог на хорошем русском языке.

— А что значит "хороший русский язык"?

— Русский язык – не от слова Россия, а от слова Русь, а Русь была только наша – Киевская. Украинский и русский вышли из одного корня. Русский – язык украинцев, на нем писали грамоты новгородцы, когда Московии еще и близко не было.

— В 2015 году вы были чиновником "ДНР", почему вы их поддержали?



— Я хотел создать проукраинский добровольческий батальон. А какие тогда были варианты решения вопроса? Это сейчас все умные и знают, что делать, а какой рецепт был тогда? Его не было.



— Но вы же стали чиновником в "ДНР". При чем тут проукраинский батальон?



— Вы дослушайте, я же рассказываю последовательно. Я поехал к заместителю министра внутренних дел Украины Величковичу Николай Романовичу. Он мне тогда посоветовал, что если я хочу создавать свой украинский батальон, то мне нужно поехать в какой-то другой батальон и посмотреть, как там все устроено. В то время уже был сформирована батальон "Шахтерск". Я познакомился с командованием, вошел в положение дел, узнал все нюансы: питание, материально-техническую часть, вооружение, мне даже предложили стать замполитом батальона "Шахтерск". Но так как это батальон милицейский и все его военные состояли на службе в милиции, а у меня была непогашенная судимость. И меня туда не взяли.



— За что была судимость?



— В 1998 году я поднял народ против старой власти Кировского района города Макеевки. Против меня возбуждали экономические уголовные дела, неуплата налогов, коррупция. Но они ничего не могли сделать, я был чист. Так продолжалось более десяти лет. В 2013 году Виталий Захарченко, тогдашний Министр внутренних дел, дал команду закрыть меня любым способом. У меня был охотничий карабин. На то время у меня истек срок разрешения на хранение оружия. Я хотел его продлить, но мне не давали этого сделать. И на основании того, что у меня хранилось оружие, но не было разрешения, против меня возбудили уголовное дело и присудили два года условно. Вот это и было преградой для того, чтобы поступить в ряды батальона "Шахтерск".



— Вы не смогли попасть в батальон "Шахтерск" и решили пойти в "ДНР"?



— Нет. Я решил создать свой батальон "Макеевка". Это был конец 2014 года, начало 2015 года. В то время я узнал, что Александр Захарченко, руководитель "ДНР", зная, что украинская армия готовит широкомасштабное наступление, а армия "ДНР" будет вся задействована на линии соприкосновения, издает секретный указ: при каждой районной администрации создать роту местной самообороны которая будет прикрывать тыл и контролировать обстановку внутри "ДНР".



Когда я узнал про план Захарченко, я понял, что если я внедрюсь в руководство администрации Макеевки, то смогу заняться созданием рот местной самообороны, а это три района, то есть, три роты. Я хотел сформировать три роты, что соответствует полноценному батальону, и напасть изнутри. На тот момент я думал, что это гениальный план. Все войска "ДНР" на фронте, кто остался в городе? Я хотел ударить с тыла.

— А как вы получили должность в Макеевке?

— У меня было очень много знакомых, которые были в руководстве "ДНР". Тогда там не было опытных руководителей, да и сейчас их там нет. Они сами мне предложили. На посту руководителя администрации в Макеевке я проработал 25 дней, со второго февраля 2015 года по 27 февраля 2015 года.

— Вы с кем-то с украинской стороны согласовали свой план?

— Свою идею я излагал губернатору Донецкой области Кихтенко Александру Тимофеевичу. Это очень опытный человек, генерал армии. Он мне тогда сказал, что это чудовищная авантюра и я буду сидеть в подвале с мешком на голове. Но я, имея звание капитана, посчитал, что я лучше знаю ситуацию нежели генерал армии. А все оказалось, как он говорил: меня посадили на подвал. А с кем мне еще было коммуницировать? С СБУ? Меня в подвале ДНР пытали бывшие СБУшники.



— Назовите их имена.



— Вялых Александр Сергеевич – майор, он лично меня допрашивал на протяжении всего следствия.



— Как вас допрашивали?



— В "ДНР" понимали, что я человек известный и меня нельзя просто калечить. Они хотели сломать меня морально. Дважды водили на расстрел. Живым закапывали в землю, вы не поверите, мне было смешно, я видел, что гроб пошарпанный и я не первый кого в нем так закапывают, плюс я был в наручниках, а я же знаю, что за наручники им нужно отчитываться, поэтому, они бы меня в них точно не закапывали. Меня семь суток держали в абсолютной темноте. Шестнадцать дней не давали еду. Засовывали проволоку от шампанского в пах и нагревали зажигалкой, алюминий очень хорошо передает тепло.

— Возвращаясь к вашей работе чиновником в "ДНР". Вы говорите, что проработали на этой должности 25 дней. Как вас так быстро вычислили?



— Меня сдал конкретный человек, которого я знаю с 90-х. Я думал, что разбираюсь в людях. Он был в курсе моих планов. А оказалось, что он работал на два фронта.

— Как зовут конкретного человека?



— Сейчас я не могу назвать его имя. Придёт время, я обязательно это сделаю. Могу сказать, что этого человека мне рекомендовали в Киеве.



— Кто из Киева вам его рекомендовал?



— Сейчас я вам этого не скажу. Это протеже известных людей, на тот момент они уже не занимали какие-либо должности.



— Когда вы создавали батальон, сколько у вас было штыков?



— Я не успел его сформировать. Все было на уровне идеи. Мы успело собрать человек 80, это были люди, которых я лично знал и которые мне доверяли. И у этих людей не было сомнения, что я патриот Украины. Я и сейчас считаю, что это был единственный правильный вариант решения восточного вопроса – эту систему нужно разваливать изнутри. Когда Захарченко узнал, что я готовлю, он был в ярости. Меня арестовывал лично его друг и помощник по военным вопросам полковник Завдовеев Сергей Сергеевич.



— Вы сказали, что создали в тюрьме "ДНР" ячейки партии "Слуга Народа". Как это происходило?



— В июле 2019 года в следственном изоляторе города Донецк я создал первую ячейку. После этого нас перевели в Макеевскую колонию. 13 ноября мы уже создали другую ячейку.



— А как вам удалось вести эту деятельность будучи в заключении?



— Поначалу я был единственным политзаключенным, и они не знали, что со мной делать. Создали закрытый подвал – 10-й пост. Та раньше сидели насильники, убийцы, черти всякие. Туда опускали максимум на месяц дерзких заключенных из других постов, они выходили шелковыми оттуда. Я там провел пять лет. Мне помогали блатные, они были на нашей стороне. Я пересмотрел свое отношение к уголовному миру, потому что донецкие члены уголовного мира показали себя крайне патриотично.



— В 1991 году вы поддержали ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). В 1992 году вы создавали уже после распада СССР комсомол в Украине. Потом были в Батькивщине у Юлии Тимошенко. Потом стали чиновником "ДНР". Потом сели на подвал к "ДНР". Теперь вы за Зеленского. Чем объясняются такие идеологические метания?



— В отношении меня много инсинуаций. Я служил в Советской армии, в воздушно-десантных войсках и вступил в Коммунистическую партию Советского Союза будучи 19-летним солдатом. Я был комсомольским лидером и прошел все карьерные ступени. Мы в 1991 году активно поддерживали ГКЧП и были против Михаила Горбачева. Мы поднимали людей в Таганроге, Ростовской области. Потом путч рухнул, меня арестовали и в следственном изоляторе Ростовской области мне выбили два зуба, сломали два ребра, пришивали статью "Измена родине", а я был прописан в Макеевке у мамы. То есть, после распада Союза, формально стал гражданином другой страны, поэтому пришить мне измену родины фактически невозможно было. В 1992 году я стал главой Донецкого областного комитета комсомола, возродив украинский комсомол после распада Союза. Делал это вместе с Соцпартией Александра Мороза. К Пете Симоненко и к его окружению я никогда не имел никакого отношения.

— Говорят, вас лично поддерживал Жириновский?

— Я не знаю, где он меня поддерживал публично. Он далек от комсомола, у него вообще непонятно какая идеология. Мы с ним встречались несколько раз в 1992 году. Мне он нравился, он дарил мне фотографии с подписью “Товарищу по борьбе Василию Савину”. Он был яркий, против власти, горячий. Это сейчас он превратился в старую бабу и лег под Путина. Хотя он никогда не был на наших позициях.

— А как вы потом из комсомола попали в партию Юлии Тимошенко "Батькивщина"?

— Я в 1998 году поднял народную волну в Макеевке и победил на выборах, став самым молодым в Украине председателем городского совета. Я был беспартийным. В 2004 году на выборах я поддерживал Ющенка, потому что Янукович мне не нравился. А вы же понимаете, что такое поддерживать в Донецке оппозиционного кандидата, мне сожгли автомобиль. И мы тогда вели союзного Ющенко кандидата.

— Это кого?

— Бродский Михаил Юрьевич. Как руководитель штаба, я возглавил донецкую организацию партии Бродского “Яблоко”. Мы боролись за Ющенко. Когда состав партии решил влиться в “Батькивщину”, я влился. Так я и стал членом партии. С марта 2005 года и до 2015.

— А почему вы потом присоединились к “Слуге народа”? А не вернулись к Юлии Тимошенко?

— Я очень уважаю Юлию Владимировну. Но старые кадры нужно просто взять и перезагрузить. Это взялся сделать Владимир Зеленский.

— А что такое "центризм"? Вам близка эта новая идеология "Слуги народа"? И как вы ее понимаете?

— Абсолютно. Центризм – это объединение всего политического спектра.

— А раньше у “Слуги народа” была другая идеология.

— Либертарианство – это свобода, тоже правильно. Свобода должна быть. Мне близка идеология Зеленского, близка его фигура, как человека.

— Вы лично общались с Зеленским?

— В аэропорту, в день обмена. Я его обнял, поблагодарил, отрапортовал о создании партийной ячейки. Он сказал спасибо.