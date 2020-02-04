Киевлянке Алене Зеленой 50 лет, она всю жизнь работает врачом - ЛОРом (отоларингогом). Прошлой ночью с ней случилось невероятное: она приняла роды в самолете.

Алена с компанией летела во Вьетнам в отпуск, но по пути на рейсе Доха-Бангкок у одной из пассажирок начались роды. Алена оказалась единственным врачом на борту. В результате именно Алена помогла ребенку появиться на свет прямо в воздухе, на высоте 8 тысяч метров.

"Страна" связалась с украинкой и расспросила о том, как это было.

– Алена, расскажите, каково это – принять роды в самолете?

– Это было как в кино. Я думала, так только в фильмах бывает. Но вот – сама в такой ситуации оказалась. Честно говоря, я не ожидала от себя. Сомневалась, что смогу принять роды. Но все получилось! Потом у меня уже были только положительные эмоции, счастье.

– А в тот момент, когда вы принимали роды, что вы чувствовали?

– Когда я была в родах, все вокруг были в "переляке", весь персонал. Я себе вообще удивилась, что у меня ни одна нервная клетка не дрогнула. Хоть я не акушер и не гинеколог, я так спокойненько и экипажу, и этой роженице сказала: "Вы не волнуйтесь, все по плану, вы в надежных руках". И я сама не волновалась. Ребенка приняла хорошо. Родился здоровый мальчик.

– Как вы узнали о том, что женщина на борту рожает?

– Расскажу все по порядку. У нас было три перелета, один из которых в Бангкок, а потом во Вьетнам. И вот в промежуточном рейсе на Бангкок, в 3 часа ночи по местному времени, когда мы пролетали над Индийским океаном, пилот объявил по громкой святи, что нужен врач. Я спросонья пошла в хвост самолета. Там есть такая кладовочка, небольшая комнатка для стюардесс. Смотрю – лежит женщина на полу, ей постелили всякие пледы. Вокруг суетятся стюардессы, стоит балон с кислородом. Спрашиваю: "Что случилось?". Говорят – преждевременные роды. Но это не преждевременные роды.

– Почему вы так решили?

– Ребенок доношенный, это были нормальные плановые роды. Девушка, которая рожала, просто скрыла беременность, чтобы ее пустили на борт. Она на 9-м месяце и ей пора было рожать.

– А как на таком большом сроке можно скрыть беременность?

– Она худенькая, живота не видно, еще и была в свободном балахоне. Она маленькая, и малыш у нее родился маленький, но он доношенный. Это не преждевременные роды. У него ногти длинные на руках, все с ним нормально.

– А девушка летела одна или с кем-то?

– Да. Без мужа, без никого. Она летела то ли из Омана, то ли из Бахрейна. Ее в Бангкоке вроде как встречала тетя, которая должна была ее сразу везти в роддом. Но до Бангкока мы не долетели, она попала ко мне в руки. Стюаресса спросила, есть ли у меня медицинская лицензия? Ну, есть, конечно, только я же ее с собой в отпуск не вожу. Хорошо, что сын смог прислать из Киева фото моей лицензии по Вайберу.

– Вы когда-нибудь раньше принимали роды?

– Нет. Это первый раз. Ну, только в институте мы смотрели, как преподаватель принимает роды, теоретически. А сама я никогда не делала этого. Я вообще по специальности отоларинголог. Закончила медуниверситет им. Богомольца в 92-м году, педиатрический факультет. У нас в те времена деканом был завкафедры акушерства и гинекологии, профессор Владислав Голота. Так что акушерство и гинекология у нас были возведены в культ. Я сейчас отоларинголог, так вот ЛОР-болезни я учила две недели, а акушерство – три года. Но спасибо моим преподавателям, которых мы тогда ненавидели за эти жесткие требования к учебе – ну знаете, как любые студенты. Но нас так выучили, что не прошло и 30-ти лет, и буквально за секунду в этом самолете у меня в голове "загрузился файл" и я вспомнила все.

– Давайте вернемся к самолету. Вы пришли, увидели роженицу на полу – что дальше?

– Ну, в общем, что делать – рожаем. У них было все для родов на борту – и печатки, и чемоданчик первой помощи, даже зажим для пуповины. Это катарские авиалинии, они в этом плане достаточно подготовлены. У них все было для родов. В экипаже были тайцы, арабы и одна украинка – стюардесса со Львова. Она мне помогала, переводила то, что я говорю, остальному персоналу. Я надела перчатки, стала на колени между ног этой роженице. Сделала акушерский осмотр, там было полное раскрытие шейки матки и головка уже была на подходе. Я спросила, сколько до Багнкока – два часа. Я поняла, что она не долетит, будем рожать тут. И минут через 15-20 она благополучно родила мальчика.

– Так быстро?

– Это уже были потуги. Я первый период родов – схватки – не застала, так что не могу сказать, как долго и насколько тяжело они проходили. А потуги же недолго длятся. Женщина переносила роды отлично, она слушалась, не кричала, тужилась по моей команде. Родился мальчик. Он хорошенький такой, закричал сразу. Все были счастливы от первого крика ребенка. Пилот сообщил, что самолет садится в Калькутте, в Индии, чтобы отвезти роженицу с ребенком в больницу.

– Кто перерезал пуповину или перерезали ли ее вообще?

– Пуповину я перерезала, там был инструмент. Потом все стали фотографироваться, приложили ребенка к груди. Объявили по громкой связи, что родился мальчик, все в самолете хлопали. Но знаете, как для обывателя: родился ребенок – все счастливы, но это же еще не конец родов. Третий этап – рождение плаценты. И вот тут я уже как врач переживала.

– О чем именно вы переживали?

– У меня были страхи по поводу плаценты: отойдет она, не отойдет. Может быть кровотечение. Но все обошлось. Плацента отошла, я все контролировала. Но даже если бы кровотечение открылось, мы уже садились в Калькутте, так что если что, роженице смогли бы помочь. Я сказала ей плаценту забрать с собой. Мы плаценту – в кулек, ребенка – в пледик с полотенцем, все это взяли и провели мамочку в машину "скорой" помощи. Три часа стоял самолет.

– Почему так долго?

– Пока скорая приехала, пока ее забрали, пока оформляли документы – в общем, вся эта волокита заняла три часа. А потом уже мы долетели в Бангкок.

– Кто помогал вам принимать роды?

– Все стюардессы и стюарды были вокруг меня, помогали.

– Как реагировал экипаж?

– Делали то, что я им скажу, давали мне то, что нужно – кислород, полотенце, инструменты. Знаете, как "сестра, скальпель" – вот и они так выполняли мои команды. Они кутали малыша, фотографировались с ним. Меня потом на борту угостили шампанским.

– А роженица как держалась?

– Роженица тоже вела себя хорошо, не истерила, слушала. А мальчик такой хорошенький родился! Врачи меня поймут сейчас: есть такая оценка новорожденных – по шкале Апгар, максимальный балл 10 практически никогда не ставят. Там цвет кожи, первый крик, сердцебиение, рефлексы оценивают. Так вот я этому малышу, конечно, рефлексы не проверяла и сердце не слушала, рост и вес тоже не меряли – нечем было, но по всем остальным параметрам у него 10 из 10. Розовенький, не было синюшности, закричал сразу же. Красавчик такой!

– А как реагировали другие пассажиры?

– В салоне, который ближе к хвосту самолете, тоже все радовались. Стюард вынес ребенка, все фотографировались с ним, аплодировали. Но мои друзья, которые были в другой части самолете, говорили, что когда объявили, что мы будем вынужденно садиться в Калькутте, начались недовольные возгласы, причем на нашем языке. Мол, "я в отпуске, кто придумал эти роды", "я не за это деньги заплатил", "почему мы должны ждать, когда её скорая заберёт", "а рожать нельзя было на земле?", "нашла время рожать, я спать хочу"... Были такие отдельные товарищи.

– Что вам сказала мать ребенка?

– Она только по-тайски говорила. Я по-английски, как могла, с ней общалась, стюардесса со Львова ей переводила – такой испорченный телефон. Уже после родов она мне целовала руки, спасибо говорила.

– Вы поддерживаете с ней связь?

– Никак не поддерживаю. Вот я спросила только, как назовет ребенка, она сказала, что еще не знает. Это у нее второй ребенок, ей 23 года всего. Может она какая-то заробитчанка, я не знаю. Там уже начались версии, что эта женщина специально решила родить в самолете, чтобы ребенок получил гражданство, но я не знаю.

– А правда ли, что ребенок теперь сможет летать бесплатно? И может получить гражданство страны, над которой родился?

– Я слышала о такой практике. Честно, я не знаю, на что он там может претендовать. Самолет принадлежит Катару, а родился мальчик над Индией. Может быть, он и будет летать бесплатно. А может, тете доктору хоть один билетик бесплатный дадут? (Смеется).