Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар на днях оскандалился: в эфире телеканала "112" он предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Так депутат ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату услуг ЖКХ.

"Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал Брагар. И началось... В Сети появилось множество картинок и фотожаб на злободневную тему, а коллеги-депутаты публично осудили Брагара.

Вчера "Страна" съездила в гости к Любови Павловне Колючей в Кировоградскую область и нашла ту самую собаку "элитной породы" по кличке Шарик. Пенсионерка рассказала, что живет очень бедно, имеет проблемы со здоровьем. Пенсия у женщины - 2000 грн, а за коммунальные услуги в этом месяце ей нужно заплатить 3000 грн.

Теперь "Страна" поговорила с виновником скандала - "слугой народа" Брагаром. И вот что из этого получилось.

– Откуда вообще у вас взялась эта параллель с собакой элитной породы, которую можно продать, чтобы заплатить за коммуналку?

– Эта ситуация в значительной степени была вырвана из контекста и высосана из пальца. Эта фраза не была адресована именно пенсионерке, которая позвонила в студию. На эфире я сидел с Александром Качным (нардеп от Оппоплатформы – Ред.), мы обсуждали субсидии. В принципе ситуация эта нереальная, потому что система субсидий более-менее прозрачная. Распространенное явление, когда люди оформляли субсидию, но она им была не положена...

– И все же. Почему вы предложили продать собаку? Именно собаку, а не телефон, например, не хату, не что-то еще, а именно собаку?

– Слово "собака" появилось из уст Александра Качного. С его стороны это была ирония, и с моей стороны это была ирония в ответ.

– А у вас есть собака?

– Нет. Никогда не было у меня собак. У меня кошка. Зовут Марта.

– Вы бы сами продали кошку, чтобы оплатить коммуналку?

– Нет, конечно!

– Какие выводы вы для себя сделали после скандала вокруг заявления "продай собаку – оплати коммуналку"?

– Надо ответственно относиться к субсидиям. Если пенсионер с пенсией в 2000 грн имеет субсидию 200 грн, на то есть какая-то причина. Скорее всего, с этой пенсионеркой произошла какая-то ошибка при назначении субсидии. Там могла быть любая ошибка на разных этапах. Надо выяснить. С пенсионеркой я связался, позвонил, пообещал ей помочь в переоформлении субсидии, если она захочет принять мою помощь.

– Многие ваши коллеги, в том числе депутаты, воспользовались инцидентом и навестили пенсионерку. А у вас не было желания поехать и лично с ней встретиться?

– Сейчас мы готовимся к пленарной неделе. Если будет такая необходимость, я поеду уже на выходных.

– Вы предложили помощь только в переоформлении субсидии? Финансовую помощь решили не предлагать? Некоторые ваши коллеги переводят часть зарплаты на благотворительность. Не было ли у вас желания подарить часть своей зарплаты бабушке с собакой?

– Благотворительность в адрес пенсионерки решит проблему только временно. Проблема в том, что пенсия у нее слишком маленькая, и нужно решить вопрос с субсидиями. Поэтому я считаю, нужно принимать в этой связи решения, которые дадут не временный, а постоянный эффект.

– А что именно нужно делать, по-вашему?

– В случае с конкретно этой пенсионеркой нужно просто подать документы, выяснить, на каком этапе начисления субсидии произошла ошибка и исправить ее. Все просто. Потому что не может так быть, чтобы при такой пенсии была такая субсидия (на самом деле такие случаи в Украине сплошь и рядом, читайте подробнее об этом здесь - Ред.). А в целом субсидия была революционной реформой в сфере социального обеспечения

– Можно конкретнее: что, по-вашему, нужно делать с субсидиями? Нужно ли менять принципы их расчета или вообще отменять?

– Субсидии нужно назначать и нужно выплачивать. Эта система уже создана и ее нужно поддерживать. Хотя она не идеальна и, конечно, происходят ошибки, как мы видим в ситуации с этой пенсионеркой. Но пока альтернативы субсидиям нет.

– "Страна" вчера встречалась с пенсионеркой и опубликовала номер ее пенсионной карты, чтобы желающие помочь пенсионерке могли перевести ей деньги. За сутки уже насобиралась внушительная сумма. Среди этих пожертвований есть ваше?

– На текущий момент – нет. Я считаю, что нужно ей помочь переоформить субсидию. А после переоформления субсидии нужно уже будет помочь по-другому. Первоочередное задание – помощь с субсидиями.

– Если не секрет, сколько у вас уходит на оплату коммунальных услуг в месяц?

– У меня двухкомнатная квартира. За отопление выходит около 1100 грн. Электроэнергия с бойлером около 470 грн. Горячего водоснабжения у меня нет, холодное – 200 грн. За газ получается около 200 грн.

– Помогаете ли вы своим родителям оплачивать услуги ЖКХ? Или им хватает их пенсии, если они на пенсии?

– Мои родители – трудоспособного возраста, они работают, и пока что они в этом не нуждаются. А вот бабушкам помогаю.

– А сколько у них в платежках за коммуналку?

– Примерно как у меня, плюс-минус. Но надо немного помогать.

– То есть пенсии им не хватает, чтобы оплатить коммуналку?

– У них оформлена субсидия, и субсидия их очень сильно спасает.

– Кто вас больше атаковал после этого инцидента – зооактивисты или пенсионеры?

– Больше всего атаковали и продолжают атаковать общественные активисты, но это связано с ситуацией по автобусу. (Евгений Брагар заявил в полицию на волонтерок, требовавших выключить русский фильм в автобусе, за притеснение русского языка - Ред.) Но я хочу выразить благодарность тем, кто все-таки меня поддержал в этой непростой ситуации.

– А зооактивисты не жаловались на нас, не угрожали за ущемление прав животных?

– Нет. Я наоборот очень люблю животных, я всегда за защиту животных. Есть много животных в приютах, которые ищут дом. Я считаю, что если уж брать домашнее животное, то из приюта.

– Свою кошку вы взяли из приюта?

– Нет, я взял ее у одной зоозащитницы. Она написала пост и я ее забрал. Она была привита.

– Что случилось с вашей страничкой в Фейсбуке? Вы ее удалили, вас заблокировали?

– У меня есть личная и публичная страничка, две странички. Вчера вечером на несколько часов я потерял контроль над личной страницей и не имел доступа к публичной. Судя по всему, это была попытка взлома. Учитывая, что страничка заблокировалась, попытка была неудачной. Я уже доступ к своей страничке восстановил.

– Некоторые ваши коллеги-депутаты жестко осудили ваше высказывание. Вы обсуждали с ними эту ситуацию?

– Пленарная неделя только завтра начнется. Завтра уже и будем говорить. Но много кто звонил и поддерживал, говорили, что я оказался в сложной ситуации. Много кто по-другому отреагировал... Но у нас во фракции плюрализм мнений, и я должен уважать чужую точку зрения.

– Что вам сказали в пресс-службе фракции по итогу скандала? Что советовали делать?

– Ясно, что это был коммуникационный ляп. Я это признаю. Почитайте пост Евгении Кравчук. Это, в принципе, и был тот совет, который мне дали.

– Вам после этого не запретили ходить на эфиры?

– Нет. Такого не было.