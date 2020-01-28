"Страна" поговорила с украинским студентом из Днепра Иваном Усевичем, который в данный момент находится в Китае. Он рассказал о китайской панике, пустых полках, тысячах зараженных и огромных очередях в больницах.

— Как вы очутились в Китае?



— Я — студент, мне 23 года. Родом из Днепра. Прежде, чем уехать в Китай, три года учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенка – Карого, на факультете организация театрального дела. В Украине я окончил колледж. Почти окончил университет. Оставался еще один год, но я поступил в Китайский университет Chengdu university, и уехал.



— Где университет, в котором вы учитесь?



— В провинции Сычуань, город Чэнду. Учусь здесь на грантовой основе. В данный момент нахожусь в кампусе университета в общежитии. В Китае я уже пять месяцев.



— Опишите, какая сейчас обстановка в самом университете?



— Пик вируса припал на новогодние праздники. Сейчас каникулы и никого нет. В обычные дни на территории кампуса ежедневно прибывает до двадцати тысяч студентов. Сейчас тут на праздниках осталось немного иностранцев и китайцев, которые - до двадцати человек в общежитии. Иностранцы быстро улетели. Ну, например, со мной в комнате живет друг из Непала. Вчера родители купили ему билет, и утром он улетел. Еще со мной живет парень из Таджикистана. Он тоже купил себе билет, но так как границу с Таджикистаном закрыли, он сначала едет в Турцию, а из Турции - в Душанбе. Мои знакомые из Кыргызстана улетают сегодня ночью. Единственные, кто остался это я и ребята из Африки - очень дорогие билеты.





— Продление каникул связано с вирусом?



— Да. Из-за вируса объявили карантин. Учителя сказали не приезжать раньше 22 февраля, а то на территорию кампуса не пропустят. Территория кампуса очень большая, как обычный украинский поселок. До карантина можно было в любое время суток выйти за территорию кампуса и поехать куда хочешь. Сейчас это невозможно. Сейчас очень жесткий контроль на вход и выход. Всех записывают, во время прохождения контроля градусником меряют температуру на лбу и шее. Если температура большая, отправляют сдавать анализ крови, если анализ нормальный тебя отпустят, если нет, тебя оставят в больнице.



— Насколько сейчас сложно выехать из Китая или заехать в Китай?



— Сейчас с этим проблем нет. Если есть свободные билеты, граница открыта. Невозможно выехать из города Ухань, из нескольких прилегающих городов. Суммарное население этих городов – двадцать миллионов человек. Из этих городов невозможно выехать не только из-за того, что не выпускают, а еще и потому, что дороги на выезде из города закладывают кирпичами или засыпают песком.



— Как ведут себя местные китайцы в вашем городе?



— Языковой барьер не дает возможность свободно общаться с местными, чтобы получить полную картину. Работники кампуса советуют нам уехать, если есть такая возможность. Я никогда не видел, чтобы коменданты общежития собирались все в один день и что-то делали. Сегодня собрались все сотрудники. Ходили, проверяли помещения. Было видно, что у них паника. Все в масках, хотя до последнего именно сотрудники кампуса ходили без масок, им было наплевать.



— Как вы узнаете какую-либо информацию о распространении вируса?



— Кураторы групп постоянно пишут сообщения студентам. Они говорят, что этот вирус – серьезная проблема, хотя еще несколько дней назад они говорили, чтобы мы не беспокоились.

— Какие применяют меры безопасности?



— Все носят маски. Постоянно дезинфицируют руки различными антисептиками. Нам говорят, что желательно вообще не выходить на улицу, избегать близкого контакта с зараженными, хорошо проваривать и обжаривать мясо. Хотя мясо, яйца и морепродукты я лично сейчас вообще не ем. Также нам сказали, что коронавирус опасен и для животных, поэтому с животными контактировать тоже нельзя. Территорию города постоянно промывают хлором.







— О чем пишут местные СМИ?



— Они сообщают, что государство решает проблему, связанную с вирусом, все идет внормальном режиме. Призывают не нагнетать панику.



— Как чувствуете, в СМИ врут или нет?



— У меня есть знакомые, которые сейчас находятся в городе Ухань. Я вижу в их социальных сетях, где сами врачи публикуют видео, что на одного врача приходится по 100 зараженных. Они не справляются, люди умирают, им не хватает места в больницах, пациенты спят на полу. Врачи говорят, что вирус быстро мутирует. Они вылечивают одного, а на второго этот метод уже не действует. У врачей паника, сами врачи начинают умирать. Хотя спецзащита, в которой они работают с пациентами такая, что можно в космос отправлять. И таких видео с каждым днем все больше.



— Что вам рассказывают ваши знакомые, которые находятся в городе Ухань?



— Они говорят, что количество заражённых уже сотни тысяч, а не десятки, как сообщает власть, но это неофициальная информация. Люди умирают каждый день, и власть не может ничего сделать. Людям запрещено выходить на улицу, ездить на личном транспорте. Город постоянно опыляют антисептиками. Ни один вирус в Китае не провоцировал закрытия городов, а сейчас города закрывают. Официальные СМИ подтверждают, что это все происходит, но уменьшают факты, в гораздо меньших масштабах описывают проблему.



— В городе Чэнду, где вы живете, есть вспышки "коронавируса"?



— Вспышек нет, но есть заражённые. По официальным данным уже 100 челове заражено.



— А ваш город планируют закрывать?



— Я читал в социальных сетях, что возможно закроют, но официальной информации нет.



— А как далеко Чэнду находиться от Уханя, и какое количественное население города?



— В городе проживает порядка пятнадцать миллионов человек, а находимся мы почти в тысяче километров от Уханя.



— Вы публиковали видео с пустыми полками в магазинах. Как сейчас обстоит ситуация с продуктами?

— На территории нашего университета есть один супермаркет. Работает только он. Небольшие магазинчики и кафе закрыты. В этом супермаркете продукты покупают студенты. Сейчас в супермаркет пускают только студентов. В супермаркете нет каких–либо овощей: помидоры, огурцы, перец, лук, грибы – этого всего нет. Едим дошираки. Это как вермишель "Мивина", но гораздо хуже. "Мивину" можно есть долго, это я точно говорю, а дошираки ужасные, их нельзя есть долго.





— Работают ли аптеки?



— В аптеках огромные очереди. Защитных масок нет, все раскупили. Так совпало, что многие магазины, кафе и торговые точки закрылись перед новогодними праздниками, а из–за вируса они уже не стали открываться.



— Как работает общественный транспорт?



— Вчера я ездил в аэропорт, встречал подругу из другого города. Транспорт работает в штатном режиме, но более усиленный контроль в плане промывки города, транспорта. Везде все моют, в каждом вагоне есть дежурные врачи. Но на самих улицах паники нет. В городе людей меньше, чем обычно. Возможно это связано с новогодними праздниками. Думаю, по возможности все стараются сидеть дома.



— Какая обстановка в аэропортах, есть ли очереди, много людей вылетают?



— Чтобы зайти в аэропорт, нужно проверить свою температуру, в остальном – все как обычно. Очередей в кассах нет. Китай - электронная страна, здесь все происходит онлайн. Билеты бронируют очень быстро.



— Вы общались со своими родителями. Что они вам говорят, они рекомендуют вам уезжать?



— Родители каждого ребенка переживают и делают все возможное, чтобы их дети улетели домой. Мои родители с самого начала говорили, чтобы я ехал домой, пересидел этот вирус в Украине. Но вот за последних два дня родители "насели" конкретно, чтобы я возвращался.



— А сколько сейчас стоит билет, вы проверяли?



— Сейчас билет в одну сторону стоит 11 тысяч гривен. Каждый день билеты дорожают из-за ажиотажа. На днях смотрел билеты в обе стороны, за один день они подорожали с 16 тысяч до 20 тысяч гривен. Обычно билет в одну сторону, с возможностью перебронировать, стоит 9 тысяч гривен.



— Когда собираетесь вылетать в Украину?



— Билеты уже купил, вылетаю 31 января. Сначала летим в город Гуанчжоу затем в Стамбул из Стамбула уже в Украину. Первым делом поеду в больницу сдавать кровь на анализ.



— Почему не улетели раньше?



— Не было финансовой возможности. И я думал, что в этом есть смысл. Праздничные каникулы длятся месяц, билеты в Украину и обратно стоят дорого. Но три дня назад из-за вируса каникулы продлили еще на три недели. После чего я понял, что ситуация плохая и нужно улетать в Украину. Я опубликовал в Instagram номер банковской карты, чтобы мне сбрасывали деньги на билет. Уже перевели 7 тыс гривен.



— Связывались ли с вами из посольства Украины. Возможно посольство предоставляет какую-то информацию или рекомендации?



— Нет. Здесь передают информацию о посольствах, которые занимаются своими гражданами, чтобы те к ним обращались. Я слышал, что сейчас своими гражданами занимаются посольства Франции, Германии, Японии и США. Про Украину нечего не говорили, мы никуда не обращались.

