В мире набирает обороты паника вокруг китайского коронавируса, который уже унес жизни 80 человек. Многие страны объявили повышенный уровень эпидемиологической опасности и усиленно готовятся к атаке страшной болезни.

Формально Украина тоже в их числе. При Минздраве создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в аэропорту пассажирам, прилетевшим из Китая, начали мерять температуру. На недавнем совещании у президента глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что пока вируса в Украине нет, но, если вдруг будет, то "диагностировать и лечить его смогут". То есть, власти предлагают не паниковать и доверять методу "градусника и мыла".

Впрочем, экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что этого явно недостаточно. И нам остается надеятся лишь на то, что коронавирус обойдет нас стороной.

"Страна" поговорила с Протасом и узнала - насколько Украина готова к эпидемии и что нужно делать, чтоб ее избежать.

- Насколько высоки риски появления коронавируса из Китая в Украине?

— Риски небольшие, но полностью исключить их нельзя. У нас есть несколько прямых рейсов из Китая, правда, не из тех провинций, где бушует вирус. Но там вирус уже вырвался за пределы эпидемиологической зоны. И он крайне заразен. А так как в неделю в Украину прилетает из Китая около тысячи человек плюс — транзитные пассажиры, то мы должны быть на чеку.

- А что нужно делать? Достаточно ли просто мерять температуру в аэропортах, что начали делать, к примеру, в Борисполе? Или нужно, как советуют некоторые инфекционисты, полностью закрыть сообщение с Китаем и ограничить транзит?

- Остановить инфекцию невозможно. Поэтому вариант с закрытием сообщения явно лишний. Мерять температуру прибывшим из Китая пассажирам можно и нужно, и запустить термоскринг должны были еще месяц назад. Но не так, как это делают у нас. Один градусник на весь аэропорт и врач, одетый в костюм дорожника вызывают, скорее, недоумение. Как минимум, нужно было обеспечить доктора специальным противочумным костюмом, ведь его здоровье в первую очередь подвергается опасности. Скрининг нужно проводить также всем транзитным пассажирам из Китая, чего у нас пока не делается.

Но "метод градусника" не стоит переоценивать. Он позволяет выявлять не более 1% носителей вируса. Опасность этого коронавируса в том, что там очень длительный инкубационный период — две недели. И в течение этого времени человек уже заразен. То есть, он заражает других даже еще формально не будучи больным.

- В таком случае как выявить носителей вируса?

- Для этого должна работать система противоэпидемиологичской защиты населения, которую у нас благополучно убили. Нужно в прямом смысле слова брать на карандаш всех пассажиров, прилетевших из Китая, включая транзитных. И в течение двух недель за ними наблюдать. А, в случае появления тревожных сигналов, изолировать и в специальном боксе (которых у нас, к слову, тоже нет), доставлять в инфекционные больницы.

То есть, "галочка" должна быть напротив каждой фамилии в списках пассажиров. Прошло две недели - выдохнули. И продолжаем наблюдать следующих. Не ограничивая свободу передвижения людей. Только так можно оперативно «выловить» заболевшего и вовремя пресечь распространение вируса. Но для этого нужны врачи- эпидемиологи, которых у нас мало. Можно привлечь из регионов, но кто поедет, если нет даже средств защиты медперсонала.

Если мы будем дожидаться, пока человек сам обратиться к врачу, причем, придет в поликлинику и отсидит в очереди, мы своими руками спровоцируем масштабную эпидемию. Коронавирус очень заразен, он распространяется в геометрической прогрессии. За две недели может быть уже тысячи заразившихся.

- Глава Минздрава Зоряна Скалецкая на встрече у президента сказала, что у нас могут диагностировать и лечить коронавирус. Это так?

- Диагностировать мы не можем. Те несколько случаев, когда были подозрения на коронавирус (в киевских больницах №4 и Александровской) диагнозы поставили методом исключения. То есть, у больных нашли другие вирусы, в частности, грипп, поэтому сняли подозрение на коронавирус. В Харькове сейчас есть еще один больной с подозрением на коронавирус — молодой парень из Китая. Он приехал не из эпидемиологической зоны, но у него есть тревожные симптомы и пневмония. Грипп, парагрипп, известные вирусы уже исключили. По коронавирусу нужно отправлять образцы в европейскую лабораторию и через 3 недели будут результаты. Так что я могу лишь констатировать, что президента обманули — мы не можем на существующей диагностической базе подтвердить коронавирус. В Украине нет ни одной лаборатории уровня BSL 3 плюс (повышенного уровня опасности). Сейчас китайские власти вроде говорят, что уровень можно снизить до BSL 2, а такие лаборатории у нас есть.

Но нет праймеров полимеразоцепной реакции, секвенаторов для расшифровки генома вируса. Нет даже электронного микроскопа, который бы позволил оперативно поставить диагноз. Причем, лаборатории в Европе и России сами изготовили те же праймеры за неделю. У нас нет специалистов и ресурса. На противоэпидемиологическую защиту населения в бюджете на этот год заложено порядка 160 тысяч гривен при потребности в 150 млн, а с учетом неспокойной эпидемиологической обстановки — 200 млн.

По лечению тоже есть вопросы. Лекарств от коронавируса нет. Но нужно было бы дополнительно закупить препараты для симптоматического лечения. Метод зкстракорпоральной мембранной оксигенации, которым спасают больных с вирусной пневмонией, наши врачи также используют. Но оборудование есть только в Киеве, а день лечения стоит порядка 5 тысяч евро. В случае массового поступления людей в инфекционные больницы всего этого будет недостаточно. Опять-таки, непонятно, куда транспортировать и где размещать больных коронавирусом. Если оставят требование по боксам BSL 3 плюс, то у нас их тоже нет. Как и передвижных боксов для доставки пациентов. Боксы с уровнем защиты ниже — BSL 2 — есть. Но непонятно, достаточно ли их будет для защиты от распространения вируса внутри больницы.

До сих пор нет "маршрутного листа" пациентов с подозрением на коронавирус — в какие именно больницы их везти и что там с ними делать дальше.

- Какие есть способы профилактики коронавируса? Достаточно ли мыть руки, укреплять иммунитет и следовать другим рекомендациям Минздрава, которые он уже выдал на этот счет?

- Нет никаких способов уберечься от вируса. Мыть руки нужно всегда, как и укреплять иммунитет. От эпидемии это не спасет. Разве что порекомендую не летать в Китай и не общаться с теми, кто там недавно побывал.

Но для упреждения эпидемии нужна система именно коллективной, а не индивидуальной безопасности. А она строится на эффективном выявлении и локализации болезни. Государство должно срочно создать эпидемиологический фонд, закупить дезинфицирующие средства, лекарства, маски, хотя бы на первое время. Плюс — мобилизовать врачей. Не давать ц/у семейным докторам, а привлечь именно эпидемиологов. Но ни денег, ни времени, ни кадров для быстрого реагирования у нас нет. Поэтому остается только надеятся, что нам повезет и коронавирус будет обходить Украину стороной до тех пор, пока не появятся эффективные способы его лечения. Потому что иначе нас ждет эпидемия.