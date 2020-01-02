Артур Денисултанов, он же Артур Кринари, он же Динго, он "киллер Кадырова" - стал фигурантом одной из самых загадочных криминальных историй в Украине последних лет. Его обвиняли в покушении по заказу властей Чечни летом 2017 года на чеченца-добробатовца Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву (она была убита осенью того же года).

Сам он свою вину отрицал, но и не рассказывал подробно мотив - почему он решил встретиться с этой парой.

А 29 декабря его передали "ДНР/ЛНР" в порядке обмена, накануне выпустив из тюрьмы под личное обязательство.

"Страна" после обмена взяла интервью у "Динго".

Безусловно, то, что он говорит нельзя принимать на веру на 100%. Например, сомнительно, что Окуева на одной из первых встреч стала бы рассказывать малознакомому человеку о своем "кураторе".

Хотя сам Артур Денисултанов утверждает, что обладает некими доказательствами своих слов, которые он готов предъявить на пресс-конференции.

Но, в любом случае, интересно услышать его версию событий. Возможно это даст наводку на раскрытие и ряда других преступлений, о которых он упомянул в интервью.

— Зачем вы встречались с Осмаевым и с Аминой. В чем суть дела?

— Как специалиста по розыску и переговорам с многолетним стажем меня просили выйти на них, встретиться и переговорить с ними. Потому что они пропали со связи и не хотели ни с кем общаться.

— А почему они пропали со связи и с кем они должны были общаться?

— Из-за пропавших денег. Около трех миллионов долларов. Точная сумма - 2,7 млн. долларов.

— Что это за деньги?

— Эти деньги были из России, конвертированные в Украине за минимальный процент и потом отправленные за рубеж. А вот этот минимальный процент как раз и оставался на волонтерскую деятельность и контролировал это тот человек, который крышевал и Окуеву и Осмаева.

— Что это были за транзакции и для чего предназначались эти деньги?

— Несколько транзакций. До января 2017 года, из которых пропали в общей сумме 2,7 млн долларов. Это обычный конверт, через фонды прогоняют деньги. А процент от конвертации, которые они забирают, оставляют себе для волонтерской деятельности. Там два-три фонда, которые курировали министр Аваков и его люди.

— То есть Аваков и его люди причастны к этой конвертации?

— И к конвертации, и ко всему остальному. Грубо говоря, кто крышевал их всех? Аваков. А от Авакова крышевали их всех по цепочке - Антоша (Антон Геращенко - Ред.), наш Боцман (Сергей Коротких, выходец из Белоруссии, в прошлом - один из ключевых людей в полку "Азов" - Ред.), наша парочка. Все это - звенья одной цепи.

— Скажите, а Осмаев и Окуева сразу знали, что вы Артур, а не французский журналист, как вы представились перед встречей с ними?

— Конечно нет. Для того, чтобы до них добраться, я потратил много времени. Готовил бумаги, документы французского журналиста. И в этом же качестве брал у них интервью. Полтора месяца ходил с ними по ресторанам, кормил, поил. Какой киллер будет так делать, чтобы потом грохнуть? Кроме того, если и есть кто-то, кто был заинтересован в том, чтобы они были живы, это я, потому что мне нужно было вернуть деньги - 2,7 млн долларов. Эти деньги пропали после нескольких конвертаций. Это продолжалось с 2015-го года. Они выступали гарантами. Окуева лично через фонды проводила эти деньги и затем отчитывалась перед своим шефом. Лишь потом я понял, все эти операции были скрыты от Осмаева. Сначала я думал, он мужчина, чеченец, и он решает вопросы. Все произошло потому, что Осмаев не был в курсе. Она его использовала как флажок, а он ее в руках был просто лохом. Это мы уже потом узнали, что он ни рыба, ни мясо. Надо было с ней договариваться.

Сразу нужно пояснить ситуацию. Дело в том, что я до последнего момента, когда в меня выстрелила Окуева, представлялся французским журналистом из газеты "Ле Монд". Удостоверение журналиста было фальшивым, но то, что я журналист подтвердили в студии Шустера, это и убедило Окуеву в этом. Далее. Я предварительно в апреле встретился с ней в гостинице "Лыбидь", попросил ее и ее мужа дать интервью. Она согласилась. Потом я встретился с ней во второй раз, в этой же гостинице. И во время встречи спросил у Окуевой, мол, помимо задания взять интервью у вас, до меня как журналиста, дошла информация, что у вас были финансовые отношения с Францией. И спросил, у вас есть какие-то проблемы? Она занервничала и сказала, что финансовые отношения были, но связь с этими людьми прервалась. И сказала, что она эти проблемы порешает. Во время встречи она упомянула, что у нее есть куратор, который в курсе финансовых отношений с Францией. И у него есть вес и влияние, что бы все проблемы решить.

Затем, после майских праздников она познакомила меня с Осмаевым, представила как французского журналиста, она тогда в это еще верила. Мы три раза ходили вместе в рестораны, я все оплачивал. Во время встреч Окуева высказала то, что ее интересовало – она хотела вывезти Осмаева в Европу. Эту идею я поддержал и пообещал их вывезти во Францию. Также обещал им тридцать тысяч долларов вознаграждения за интервью во Франции.

Но все сорвалось во время последней встречи. Окуева я воспринимал как серьезного и солидного человека, который решал вопросы. Но он все время "понтовался", хвастался, мол, у него в Украине "все схвачено", он здесь "хозяин жизни", и ему все можно. Во время последней встречи, он похвастался тем, что ему недавно подарили пистолет Глок. Тут уже я не выдержал, у меня прорвались эмоции и я сказал ему на чеченском языке: "Адам, что за понты? Я тоже чеченец, кому ты это все рассказываешь?".

Окуева, услышав, что я заговорил на чеченском, тут же закричала: "Стреляй в него, Адам!". Осмаев схватил пистолет "Глок", я схватил его за руки и начал бороться. Окуева тем временем выхватила свой "Макаров" и выстрелила в меня. На "Глоке", который по их показаниям, якобы принес я, нет моих биологических следов – это доказано украинской экспертизой. Но есть ДНК Осмаева. Кстати, есть одна интересная деталь – пистолет "Глок" оказался переделкой из травмата и стрелял "через раз", давая осечки – Осмаев пытался меня из него добить, он заклинил. Если бы я был киллером, заказчики дали бы мне такое оружие? Пожалев денег на ствол?

Но я думаю, что они перед последней встречей уже знали, кто я на самом деле, что я не журналист. И приехали уже убивать.

— Вы упомянули про некого куратора Окуевой. Она успела назвать вам имя этого куратора?

— Амина назвала мне имя только одного человека, который ее связывает с его шефом, и который имеет вес. Это был Боцман.

— Это позывной Сергея Коротких?

— Да. Он был посредником между его шефом Аваковым и этой парой. И факты, и материалы, которые я все-таки сумел вывезти, рискуя жизнью, о которых я пока еще нигде не говорил и не говорю, говорят о том, что людей, которых сейчас хотят посадить, обвинив в убийстве Шеремета - это ложь. И я это докажу. Я пока еще тут, на перевалочном пункте в "ДНР". Ни слова не сказал, но планирую дать большую пресс-конференцию. Я вывез архив с доказательствами, свидетельскими показаниями и материалами, по которым я могу доказать, кто убил Шеремета, кому это было выгодно. Убийцы Шеремета причастны к взрыву Махаури (речь идет о резонансном взрыве на Бессарабке, в результате чего погиб чеченец Тимур Махаури, была покалечена его спутница и травмирован ее 6-летний сын Антон - Ред.) и Марату в Турции, и к убийству той же Окуевой. Боцман имеет прямое отношение к убийству Павла Шеремета. Он непосредственно подготовил взрыв (ранее об этой версии рассказывало и издание "Белорусский партизан" - Ред.). Вы помните, когда в центре Киева взорвали машину Махаури?

— Да. Это было резонансное убийство.

— А вы видели ролики, где Боцман крутился около машины пять минут спустя?

— Нет, ролика не видел. Но помню взрыв и как все это происходило.

— Тимура не взорвали. Он подорвался на взрывчатке идентичной той, которой убили Шеремета. И он ее вез по заказу тех людей, которые его об этом попросили.

— А какой был мотив у Боцмана убить Шеремета?

— Все это звенья одной цепочки: убийста Шеремет, Махаури, Окуева. Но вы не знаете одного дополнительного факта, о котором я скажу во-время пресс-конференции. Шеремет занимался расследованием не только по шахтам и по украденным заводам на юге Украине, Николаевский порт, Одесский порт. И не только украденными и вывезенными из страны средствами. Он еще занимался материалами по убийству Немцова. И следы вывели его на Окуеву и Боцмана. Были зафиксированы переговоры по телефону. Этот след привел его к ним. Неосторожность Шеремета была в том, что он спросил у Боцмана, а знает ли тот, что Окуева имела контакты с теми людьми, которых обвиняли в убийстве Немцова. В этом была его ошибка.

— То есть, Коротких также причастен, по вашему мнению, и к убийству Немцова?

— Причастен, это громко сказано. Однако могу сказать наверняка, что он был в курсе.

— В прессе часто и много пишут о том, что вы работаете агентом Кадырова.

— Я был бы горд и счастлив, если бы это было так. И сейчас я бы не сидел здесь на карантине. Бред сумасшедшего. Я никогда с ним не встречался, не общался. В Украине меня почему-то называют "киллером Кадырова". Но я никогда не сотрудничал с какими-либо государственными служащими. Визит к Окуевой и Осмаеву был частным заказом – люди попросили меня как профессионала-переговорщика выяснить судьбу транша и вернуть деньги. А Окуеву убрали именно потому, что она из-за меня засветилась в крысятничестве денег, ни с кем не делилась и хотела быть самой умной. Вот и результат. Ее убрали свои же. Это на сто процентов. У меня есть факты.

— Амина Окуева была загадочной личностью. Она уезжала в Москву. Затем появилась в Украине. Что вы знаете о ее прошлом, о связях, контактах?

— Нам известно ее прошлое пошагово, до миллиметра. Есть несколько фактов, когда она приезжала в АТО. Там минимум дважды она переходила границу, и минимум дважды встречалась с представителями Москвы. Это тоже подтвержденный факт. В 1999 году она закончила модельную школу. В 2000-х году она познакомилась с чеченским олигархом Ахметовым. И после этого ее свели с оппозиционерами, которые воевали в Чечне. Потом одного из них убили. Потом она вышла за Окуева, сменив фамилию Никифорова на его фамилию. Его посадили на пожизненное. Ну а потом как-то загадочно и странно как герой и патриот она появляется в Украине.

— Возможно, вам известны детали по ситуации, когда Осмаев в Одессе подорвал квартиру в 2012 году, после чего его обвинили в подготовке покушения на Путина?

— Никого он там не подрывал, никакого покушения не готовил. Он взял двух пацанов, и на той квартире они экспериментировали, готовили какую-то взрывчатку. Она взорвалась на кухне. Его чуть зацепило. Двух других пацанов почему-то странным образом выдали России. Одному дали 10, другому 9.

— Все же уточню. Один был убит при взрыве, второго выдали, сам Осмаев бежал и был потом задержан.

— Осмаева задержали. Один погиб. Но был еще один человек, кроме Пьянзина, Осмаева и Мадаева. И в Россию выдали двоих – гражданина Казахстана Илью Пьянзина, и еще одного. Гражданина Казахстана выдали без всяких резолюций, санкций. А почему-то Осмаева, который был в розыске, не выдали. Вам не кажется это странным? А вам не кажется странным, что через восемь месяцев человек другой страны (Илья Пьянзин – Ред.), выдается Украиной напрямую в Россию? А Осмаев, гражданин России, который находится в розыске, чеченец, не выдается? А не странно ли, что его старший брат (Адама Осмаева – Ред.) до сих пор работает в следственном управлении ФСБ в России? И третий факт. Его дядя до сих пор работает ректором университета в Чечне. И никто никого не ущемляет.

— Вам известно, где сейчас находится Осмаев?

— 7 месяцев без вести пропавший. Его никто не может найти. Кто-то говорит, что он убит. Кто-то говорит, жив. Надеемся, что он находится в надежных руках.