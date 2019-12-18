Киевский ресторатор, а с недавних пор народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко не любит журналистов.

У него с нашим цехом как-то не сложилось со старта, из-за чего, видимо, депутат начал попадать в различные новостные сюжеты по нетривиальным медийным поводам. То Тищенко станет собеседником пранкера Джокера, то сравнит формулу Штайнмайера с насосом, то состроит гримасу в зале парламента, то возьмет на работу помощницу, внешность которую обсуждают в телевизионных сюжетах.

В эксплозивном и внезапном предновогоднем интервью Тищенко рассказал, как у него это так получается.

— Николай, признайтесь, где вы будете праздновать Новый Год?

— Дома. С женой и детьми. А потом поедем в ресторан.

— А в какой ресторан, если не секрет?

— Какой выберет жена. Мне нравится украинская и азиатская кухня. Но решает у нас жена, потому что я больше в парламенте сейчас.

— Собираетесь ли вы куда-то на отдых?

— Нет. У меня дела в округе (219 округ в Киеве. - Ред.). Мы с нашей командой на Святошинском районе открываем ёлку в Интернациональном парке. Мы пригласили 300 детей, будет много подарков. Вы не поверите, но к нам приехал сам Святой Николай и олени построили ему домик. А пингвины из Лапландии привезут подарки. К слову, хочу сказать, что у нас работают біля... Как это на украинском?

— Говорите, как вам удобно.

— Я как раз с вами отрабатываю украинский. А то не с кем даже на украинском в Раде поговорить, кроме как со "Страной".

— Давайте вернёмся к разговору. Вы о помощниках говорили.

— У меня около девяти помощников, и все они работают по разным направлениям. Давайте остроты добавим. Так и быть, я готов на целое интервью.

— Вы наверное догадываетесь, с чего я начну наше интервью. Зарплата в конвертах.

— Не с депутатов нужно начинать, а с шахтеров. У нас на фракции был разговор с премьером. Он сказал, что есть большая дырка в бюджете, но пытаются найти 500 миллионов к Новому году и закрыть этот долг.

— Меня интересуют не бюджетные выплаты. Меня интересуют зарплаты в конвертах, который выплачивают депутатам. В том числе, насколько нам известно, деньги получаете и вы.

— Слушайте, нам сейчас для помощников зарплату задерживают. А некоторые депутаты из-за пропусков заседания вообще не получают зарплату. У нас депутаты такие же люди, все простые. Вспомните предшественников…

— Не такие они и простые, если вникнуть в суть скандалов с другом президента Юзиком, "решаловом" с прокурорами Медяником и любителем услуг женщин коммерческого секса Яременко…

— Это нормально, если человек понимает, что... это ненормально. Он взрослый человек и может сам ответить за себя.

— А что вы можете сказать о Романе Иванисове, которого исключили из фракции за скрытую историю уголовного прошлого, когда он в компании друзей изнасиловал девушку?

— Ну, а вы вспомните предшественников. В их прошлом столько было проблем. Вы Януковича вспомните и все эти его истории о воровстве шапок... Мы — срез общества, и если у человека было какое-то наказание, то он его искупил уже. Что для одних дышло, то для других как вышло.

— И все же давайте поговорим о деньгах. Из переписки Джокера с разными депутатами стало ясно, что это правда. Тот же депутат Михаил Радукций косвенно подтвердил эту информацию.

— Та он на приколе. Нужно просто знать Мишу Радуцкого. Он веселый человек и шуточками разговаривает.

— И все же, правда или нет? Просто скажите: берете пятерку/десятку/пятнашку или не берете?

— Во-первых, это унизительные для меня цифры. Нельзя было придумать что-то красивое?

— Красивое что? Сумму?

— Хоть бы нолики подобавлять, чтобы красивее звучало. А то теория заговора уже устарела.

— И все же. Вы уходите от ответа.

— Все кричат «зрада-зрада», а нужно работать. Все что-то придумывают. Есть анекдот хороший на эту тему: "Семён Семёныч так и вы что-то рассказывайте...".

— Так, ясно. Как вам вообще работаете в турборежиме? Вам сложно выдерживать рабочий ритм?

— Пока мы работаем в таком темпе, что даже мне тяжело. Законы нужно не только принимать, но изучать их. Например, я никогда не знал, что такое «площадки Яценко» (речь идет о так называемых "черных реелторах" - автоматизированные электронные площадки, куда специалисты по оценке имущества обязаны сдавать отчеты. - Ред.). Впервые об этом узнал в парламенте.

— Давайте поговорим о скандалах. Помните, был случай, когда вы строили гримасы во время выступления депутата Алексея Гончаренко в зале Рады, а потом депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко еще написала пост, где назвала ваше поведение хамским. Почему вы себя так ведете?

— Знаете, Геращенко давно работает в парламенте. А я недавно. Поэтому я решил спросить, почему она себя ведёт не как парламентарий, а постоянно ищет какие-то неприятности. Мне ответили: "Микола, не обращай внимание. О Геращенко в Раде говорят либо хорошо, либо ничего".

— Кто это вам такое сказал?

— В ее партии сказали. А я просто спросил, почему некоторые посты высасываются из каре.

— Простите, откуда высасываются?

— Из каре, из головы. Геращенко все время злая и нервная, хотя блондинка. Обычно блондинки не такие.

— Какие главные выводы для себя сделали за уходящий год?

— Мы работаем слаженно и выдерживаем информационные атаки...

— Вы сейчас говорите тезисами из "темников" внутрипартийных чатов. Давайте честно.

— У меня даже чата нет, я не подписан.

— А как вы узнаете о заседаниях?

— У меня вот сколько помощников. Так вот о выводах. Я не зря пошёл в политику. Кто если не я? Если бы не мое руководство и организаторские качества, то закона про участников боевых действий (УБД) вообще не было бы в этой стране и герои Украины, которые защищали страну в 2014 году никогда бы не проучили статус УБД.

Так дотошно как мы рассматриваем законы в нашем комитете не было никогда. Мне многие люди пишут и благодарят, что я пошёл в политику. На улице просят сфотографироваться. Хотите, можем выйти и проверить?

— Давайте лучше сделаем фото для интервью.

Соглашается. Позирует. У него так хорошо это выходит, что складывается впечатление, что работа на папарацци - любимая часть работы в парламенте.

— Кто по вашему скрывается за масками Джокера и Темного Рыцаря?

— Это спецслужбы, не всегда украинские.

— Не думаете, что это телеграмм-каналы главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова?

— Иван Баканов человек президента и у него предостаточно политической воли. По нему идёт информационная война, а это значит, что он на правильном пути.

— И все же… Вы все время уходите от прямых ответов.

— Понимаете, мы приняли Украину в период кризиса, не только экономического, но и духовного. Как в сказке о Кае и Герде.

— Причем тут вообще эта сказка?

— Мы все собирали по крупицам, как разбитое сердце Кая.

— В вашем понимании Украина это разбитое сердце?

— Да, сердце, которое уронили.

— А кто конкретно его уронил?

— Мы сами. Своим безразличием. Каждый сам за себя.

— В парламенте?

— Нет, в парламенте мы наоборот…

— Ну да. Вспомнила, как после того, как Джокер выложил переписку с вами, ваш однопартиец депутат Александр Дубинский написал на вас заявление в САП.

— Он сказал, что написал. А депутат Гончаренко написал в НАБУ. Это его профессиональная работа.

— А вот еще вспомнила, как из фракции исключили двух депутатов за отсутствие синхронности голосования. Это к вашему ответу о дружбе во фракции.

— Я бы не смешивал эти понятия, потому что знаете, после 40 друзей не ищут. Все они рядом, а те, кто не рядом — не были друзьями. Также и в Раде. Мы притираемся, у нас есть возможность узнать друг друга. Всем очень хочется, чтобы что-то трещало по швам у демократично выбранного парламента.

— Кто по вашему мнению может стать достойной оппозицией слугам народа?

— Это покажут только новые выборы, где народ примет решение. За нашими спинами сидят депутаты, которые в Раде несколько созывов.

— Как они к вам относятся — по вашему ощущению?

— Они считают, что чем-то лучше, богаче, чем мы. Они считают, что даже значки они носят правильнее, чем мы. Что флаг на сердце каждого из нас - это некомильфо. Мол, мы — молодые депутаты. Они говорят: «Приехали молодые на флажках...».

— Ваше имя очень часто появляется в СМИ, но как правило, вы герой смешных или скандальных публикаций. Как у вас так получилось?

— Все они были направлены на дискредитацию моего честного имени. Или получается, что я 40 лет жил и все было хорошо, а тут за месяц стал негативным? Это чудеса на виражах.

— Вернемся к партийной дисциплине и единстве во фракции. Как вы можете прокомментировать драку депутатов одной фракции Гео Лероса и Макса Бужанского, после того, как Лерус матерно оскорбил Ирину Верещук в партийном чате?

— Бужанский — мужчина, который заступился за женщину. Мы не общаемся с Леросом, у нас не было времени с ним познакомиться и стать товарищами. А вообще я со всеми общаюсь.

— Вы раньше приятельствовали с депутатом Антоном Поляковым, а теперь нет. Что между вами произошло?

— Поляков непорядочный человек. Мы не просто хорошо общались, я был одним из тех, кто его постоянно защищал. А сейчас он напоминает мне бешеную собаку, которая кусает всех подряд. Без исключения. А был нормальным парнем…

— Давайте немного поговорим о политике. Как вам результаты Нормандского формата?

— Это огромнейшее достижения. Перевести из закрытой капитуляции в Минске, которую подписал Порошенко. Общество все эти пять лет об этом не знало. Зеленский добился переформатирование Нормандского формата. показал, кто идёт к миру, а кто нет.

— Последнее: во фракции будет корпоратив?

— Да, что-то говорили о корпоративе. Но пока официального приглашения не было. Мы скидывались по 200 гривен.

— Странно. Александр Корниенко, замглавы фракции заявил, что на корпоратив потратят до миллиона гривен, а тут оказывается сбрасываются в общак.

— У меня таких денег нет на корпоративы.

— А кто будет выступать на корпоративе?

— Знаю, кто точно не будет.

— Святослав Вакарчук?

— Хотя его голоса на нашем корпоративе не хватает. Кстати, это мой любимый певец. Мне больше всего нравится его песня "Я не задамся без бою" и "Кішка". У меня в юности была машина мерседес-кабриолет и я заслушивал до дыр его диски, особенно ранее творчество.

— Что вы подарите жене и детям на Новый год?

— Я обычно готовлю фаршированную рыбу. Принимаю предварительные заказы на подарки. На Новый год жене подарю ребёнка. Не могу жене отказать.