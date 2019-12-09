Компания "Укрбуд" оказалась в центре громкого скандала. В сентябре ее теперь уже экс-владелец и бывший нардеп Максим Микитась сообщил, что вышел из строительного бизнеса, продав "Укрбуд Девелопмент" "группе не публичных инвесторов".

Однако позже выяснилась, что сделка вышла неполюбовной.

Во всяком случае Микитась заявил, что "Укрбуд Девелопмент" незаконно продали ресторатору Дмитрию Федотенкову (Tarantino family), а организовал все гендиректор "Укрбуда" Олег Майборода.

А значит, на нем, и его пособниках и вся ответственность за тяжелейшую финансовую ситуацию в компании.

И это уже не просто корпоративный спор.

В данный момент более 20 строительных площадок "Укрбуда" заморожены, 13 тысяч вкладчиков готовятся к новой "Элите Центр", а "Страна" сделала первое эксклюзивное интервью с новым акционером УкрБуда Дмитрий Федотенковым.

— Расскажите, кто вы и как оказались в компании Укрбуд?



— Меня зовут Дмитрий. В компании я оказался исключительно из добрососедских отношений с главой УкрБуда Майбородой. Мы живем по-соседству. Где-то полтора года назад он познакомил меня с Микитасем.

— Где и при каких обстоятельствах?

— На каком-то празднике. Потом мы просто общались. И где-то год назад Микитась предложил мне проект торгового центра на Григоренко.

— Что за проект?

— Там был кусок земли. Но когда нарисовали эскиз на этом все закончилось. Целевое назначение земли - организация парковки, и это сложно было изменить. А уже в феврале он пришел ко мне и говорит: "Смотри, на электронном аукционе Сетам продаётся корпус завода Арсенал". Я хотел его раньше купить, но не нашел нормального партнера. Мы с ним сбросились деньгами и купили этот корпус. Архитектор нарисовал проект.

— А зачем вам недвижимость, если ваш бизнес — ресторанный?

— У меня много недвижимости, которая как раз и связана с моими ресторанами. Меня недвижимость никогда особо не интересовала.

— А тут заинтересовала?

— Нет. В уникальном месте существует корпус, где я мог сделать красивый рынок еды и гостиницу. Это моя давняя мечта построить арт-отель. Где ещё есть место под апартаменты. Часть помещений мы хотели сдать под офис. Я пред- ложил такую модель, ему понравилось. При этом он предложил другой план — продать задорого, используя возможности отдела продаж Укрбуда.

— У вас тогда не возникло сомнений, что инвестиции в компанию Укрбуд могут оказаться проблемой?

— Я общался с Майбородой, он говорил, что все нормально. Я понимал, что в любой момент времени могу вернуться к своей модели. Предположим, если вдруг не продаётся объект или не сдаётся. Даже в кризис, когда ничего не работало — у меня все работало. Весь ресторанный бизнес выжил, когда многие закрывались. Основные ведь деньги в бизнесе, а не в аренде. Если мы возьмём 100 гривен прибыли от ресторана, то 30 отдадим за аренду, а 70 заработаем. Мы с партнером собрали 12 миллионов долларов на выкуп и вложились в бизнес.

— А какая была общая стоимость проекта?

— Сделка купли-продажи здания с участком земли должна была составлять 580 млн грн — со всеми затратами: налоги, комиссия и так далее. Короче, мы купили этот корпус. Буквально через несколько недель после покупки Микитась пошёл и заложил корпус в ипотеку, не поставив меня в известность. Я узнал об этом в апреле, но уже все отрицал. В мае НАБУ задерживает Майбороду. И товарищ Микитась рассказывает мне душераздирающую историю о том, как накануне задержания он звонил Порошенко и требовал вернуть деньги за реконструкцию здания под штаб по улице Лаврской.

— Что за здание? Избирательный штаб что ли?

— Это те деньги, которые (с его слов) он внес в предвыборную кампанию Порошенко.

— Безвозвратно?

— Да.

— То есть Микитась финансировал выборы Порошенко и реконструировал ему офис на Лаврской?

— Да. На что именно он тратил деньги не говорил, но речь шла о миллионах. Как только президентом стал Зеленский, Микитась сообщил мне, что он потре- бовал Порошенко вернуть деньги. Естественно, реакцией стал гнев и уголовные дела по Майбороде и Антимонопольному комитету. Во всяком случае тогда он связал эти вещи. В сентябре у меня была встреча с Майбородой в офисе УкрБу- да. Там он мне сообщил, что УкрБуду пришел пизд...ц.

— Что значит Укрбуду «пришел п..ц»?

— Это я понял только со временем, когда стал акционером, два месяца назад. Я провёл управленческий аудит их деятельности. И увидел, что там никогда не формировались управленческие отчеты о прибыли и убытках. Приходили деньги инвесторов, которые распределялись ровно так, как считал нужным Микитась, на вещи, не связанные со стройкой. Около трех миллиардов ушло на личную жизнь. Я вам табличку покажу сведенных расходов на пять лет. Там и коллекции и машины и выборы и элитная недвижимость.

— А ваш сосед, Майборода, прежде, чем втянуть вас в эту компанию, не рассказал вам, как там дела?

— О таких тонкостях как отчеты, прибыль/убытки, порядок использования денег — нет. Он рассказывал, что Микитась отмыл деньги на разные покупки, в связи с чем у них возник огромный дефицит.

— Огромный это сколько?

— В данный момент сумма операционного дефицита составляет 2 млрд грн. Но это предполагает встречные продажи, то есть, что будет какой-то приход средств от продажи кварир. А если этот момент не учитывать, то общий дефицит на сегодняшний день составляет около 5 млрд грн - эта именно та сумма, которая необходима чтобы все достроить не обращая внимания на продажи. Продажи упали из-за недоверия инвесторов, и они не могут финансировать текущую деятельность. А деятельность имеет пирамидальный вид. Развиваясь в таком темпе ты не можешь достраивать текущие проекты, не получив деньги за следующие. Я понял, что так сейчас работает весь строительный рынок, поэтому такие истории время от времени случаются.

— А что значит "отмыл деньги"?

— Микитась получал деньги с госконтрактов, немедленно выводил их в сторону и очень небрежно относился к расходам связанными с приходом денег от инвесторов. Он помногу тратился на личную жизнь и свои прихоти, вымывая ресурс из бизнеса. Машины, дома, офисы это все ерунда. Он покупал на эти деньги безумные коллекции часов, делал огромные затраты на выборы. Ко всему прочему - неудачная попытка купить акции Проминвестбанка.

— Это совместный проект с бизнесменом Фуксом? И почему неудачная?

— Со слов Микитася, да. Деньги он потерял. 13 миллионов евро он вывел зарубеж на проект "Германия" — какая-то совместная с мэром Чернигова Атрошенко немецкая стройка в 60 км от Мюнхена. Сейчас заморожена. Чтобы достроить надо привлечь еще 17 миллионов кредита. Сейчас они пытаются решить вопрос с получением этого кредита. Мер Чернигова Атрошенко договорился с Микитасем и получил там долю. По итогу #Сетка Порошенко, элитные особняки и эксклюзивные игрушки — вот на что ушли деньги вкладчиков Укрбуда. Читали про бронированный Майбах, который купил Микитась за 650 000 евро? Там интересная история. Машину эту подали в розыск, и Микитась гордо сообщил всем, что развел Фукса и обменял ему тачку на часы.

— Можете пояснить, чем Укрбуддевелопмент отличается от Укрбуда, чьи вывески висят по всей стране, и как там вообще очутился Микитась?

— Длинная история, которую мне как-то рассказала Микитась. Ему не давали покоя лавры Киевгорстроя. Он с помощью своего отца заработал деньги на государственных проектах в зоне отчуждения. И первые площадки, которые он получил, принадлежали Госуправления делами. Это та компания, которую Фонд госимущества выставил то ли на продажу, то ли на ликвидацию, со слов Микитася. Он как-то договорился, чтобы его туда назначили руководителем - ему нужна была вывеска Укрбуд. Никакой другой мотивации, с его слов, у него и не было. Хотя по факту госкомпания Укрбуд сейчас это пустышка.

— В таком случае почему частная компания занимается проектами госуровня? И почему вас это не смутило, когда вы собрались инвестировать?

— Я обратил внимание, что возбуждено много уголовных дел. И что большая их часть связана с гособъектами. Я понимал: чтобы эти площадки вытянуть - нужна концепция работы с уголовными делами. Они будут откликаться и в дальнейшем. Я знал, что есть какие-то дела, они возможны в любом бизнесе, но по понятным причинам тогда их можно было регулировать. Никто ни к кому не ходил с обысками, не вручали подозрений. Уже в сентябре я получил реестр и понял, что он сильно повлияет на площадки. На площадках были проблемы с получением разрешительных документов. Где-то притянутое за уши разрешение на проведение работ, во многих случаях непрозрачно оформленные разре- шительные документы. В тот момент было важно заниматься экономикой, а не уголовными делами. Надо было искать деньги, время на общение с инвесторами.

— Не совсем понимаю, в чем для вас, как для бизнесмена, коммерческий заработок от потенциально убыточного проекта, когда львиная доля инвесторов уже вложилась деньгами, и теперь хочет получить квартиры, которых нет. Где заработок?

— Изначально я хотел сохранить свой актив. Я четко проговорил, что мы ищем деньги сначала на стабилизацию. После этого возвращаются средства, которыми будет докапитализирована «оборотка» компании. И уже потом формируется стабфонд в размере 500 млн грн. Вкладываем и выравниваем ситуацию, а прибыль, полученные выше, делим 50/50. Хотя по-честному амбиции заработать на этом у меня не было. Это немного не мой бизнес, и дорога заработка показалась мне слишком сложной и далекой.

— Объясните, каким образом государство вошло в проект Микитася и как вопрос оказался на заседании СНБО?

— Я познакомился с Дмитрием Валерьевием Исаенко, действующим депутатом Рады. Он сейчас секретарь парламентского комитета по строительству, а в прошлом замминистра обороны. Человек авторитетный в строительной сфере, и он мне посоветовал выйти на СНБО, поскольку ситуация критическая, и касается 13 тыс инвесторов. Поэтому власть собрала в одном месте силовиков. Надо было донести им информацию, чтобы они дали возможность инвесторам спокойно внести деньги. Уголовные дела связанные с Микитасем никто не обсуждал.

— А где в этот момент находился Микитась?

— Я не знаю, где он был. Но на заседании его не было. Мне кажется, что люди такого уровня не будут вести какие либо переговоры с организатором такой аферы. Он первое время вёл себя нормально. У нас было несколько встреч. Все они носили конструктивный характер. Он говорил, что у него есть инвестор. Мы даже понятийку подписали. А на следующее утро он проснулся, переменился и решил, что все это уже ерунда. И дальше пошли угрозы.

— Что значит переменился?

— Скажем так, стал изменчив. В прошлую пятницу, например, он попытался отрейдерить 10 компаний, на которые оформлялись госзаказы, в том, числе заказов высокой государственной важности. Вовремя удалось вмешаться, а по итогу выяснилось, что он пытался переоформить эти компании на своего охранника, мужа подруги жены, управдома. Скажите, человек при трезвом уме станет такое делать?

— Вернемся к СНБО. Вы пришли туда, показали документы. Как они отреагировали?

— Они были обеспокоены. Все понимали, что банкротство Укрбуда станет колоссальной потерей для строительной отрасли. Разговор зашел о том, как спасти ситуацию. Я убеждал, что не нужно арестовывать счета и активы, а нужно достроить все дома. Все отнеслись к этому с пониманием. Параллельно появился Сергей Кучер (бывший глава ГАСК - Ред.), который убеждал Микитася, что его обманут.

— Каким образом Кучер появился на заседании?

— Его привел туда Трофимов (Сергей Трофимов - заместитель главы Офиса президента. - Ред.).

— А каким образом Трофимов связан со стройками?

— Не знаю. Ничего кроме госконтрактов на Чернобыль нам в голову не приходит. Есть схема, которая возникла от группы Кучера и выглядит она следующим образом: госкомпания (оболочка), в которую заходил Кучер руководителем, получала от юриста Микитася, который на своих фунтах держит компанию УкрБудМонтаж, чернобыльские контракты на 7 млрд гривен. Там все наименее проблемно, нет задолженностей - деньги не выводились. Он (Кучер) хотел эту компанию передать в госкорпорацию Укрбуд с одной целью - распоряжаться миллиардами государственных денег. Ведь госкомпания деньги скорее всего бы получила, по понятным причинам. И в этой ситуации госкомпания под руководством Кучера имела бы 7 миллиардов контрактов и свободно заработала бы 30-35% от этой суммы, которые бы он явно распределил не в пользу государства. Кроме того Кучер имеет партнёрство (50 на 50) с Микитасем в нескольких проектах, в частности, по ЖК «Эдельвейс».

— А как ОП может быть лояльна к Микитасю, учитывая его связь с Петром Порошенко?

— Это загадка для меня. Допускаю что мотивацией были все те же гос контракты.

— Впрочем, как и у вас.

— Я никогда не связывался и не буду связываться с государственными средствами. Я хотел решить проблему с моим обьектом, выплатить всю сумму, только не в карман, а вкладчикам.

— Извините за цинизм, но слабо верится в благотворительность.

— Это не благотворительность - это набор правильных действий. Я ведь не собирался управлять УкрБудом, становится их акционером. Я понимал что компанию в идеале должен принять один или несколько крупнейших застройщиков.Только эта модель может гарантировать искомый результат - достройку всех домов. Вы понимаете, что будет, если все это рухнет? Десятикратная Элита-Центр. Потому что вкладчиков в десять раз больше.

— Как вы считаете интерес Трофимова вызван производственной необходимостью или он действовал по указанию Богдана и его друга Вавриша, у которых есть интерес в столичной недвижимости?

— Не думаю. Они особо не интересовались этой историей.

— По моей информации это не так. И на старте друг Богдана Андрей Вавриш активно интересовался активами Укрбуда. И говорил с вами по этому поводу.

— Был всего один звонок от Вавриша, где он просто интересовался ситуацией. Он ничему не мешал и никуда не вмешивался.

— Это он лоббировал Кучера, который так и не был назначен главой государственного Укрбуда?

— Нет, Кучер сам мне перезвонил. И предложил встретиться. Мне не понравилось наше общение. Этот человек нарисовал мне бумажку, по которой 20% компании УкрБуд должны были отойти Офису президента, 40% инвесторам, которым в его понимании должен был стать Степан Черновецкий и 40% он хотел оставить себе. Я спросил: а где здесь Микитась и инвесторы? Он ответил: «Нигде». А инвесторов 13 700 человек. Он их хотел буквально кинуть, под предлогом коммерческого риска. На этом разговор закончился. Схему я сфотографировал. Показать?

— А покажите.

— Минуту. (Роется в телефоне. Показывает)

— А как в схеме Кучера не могло быть интереса Микитася, если они партнеры?

— Я тоже не знаю. Видимо, он просто хотел забрать компанию и кинуть. У меня таких планов нет и не было. мотивация Кучера простая - взять ценные площадки, продать их на сторону и нажиться на госпроектах. Через месяц после той встречи я встретил Кучера на СНБО. Или это было рабочее совещание Совета - не разбираюсь. Его на эту встречу за руку привел Трофимов. Там Кучер просил его назначить главным по УкрБуду. Трофимов подтвердил, что этот вариант им подходит, вариант с Исаенко как коммуникатора по их мнению был нежелателен поскольку он - депутат от Оппоблока.

— Мне рассказывали, что на этом заседаний СНБО случился скандал. Можете описать?

— Кучер взял слово и потребовал назначить его смотрящим на проект Укрбуд. Потом зачем-то начал меня при всех оскорблять. После чего я взял слово и посвя- тил всех присутствующих в искренние намерения Кучера разграбить Укрбуд. И схему показал. А заодно поинтересовался у Трофимова: кому должны были достаться те 20%?

- Как отреагировал Кучер?

— Сказал, что я пошёл вабанк. Я сказал, что не хочу с этим человеком сидеть за одним столом и становится участником разграбления. По-моему его так никуда и не назначили.

— На каком вы сейчас этапе? Собственно, что будет с Укрбудом?

— Мы хотим получить документ от власти после чего Интергалбуд обязался полностью принять компанию на себя

— Какой документ?

— Заверение о поддержке.. Некий сигнал стабильности, который предназначается Интегралбуду, после которого они готовы своими силами и средствами возобновить строительные работы на всех площадках.

— А Интегралбуд не боится заходить в такой рискованный объект?

— Боятся. Но с другой стороны они, как крупный игрок строительного рынка понимают, что если сейчас ляжет Укрбуд, весь рынок ляжет минимум на два года. И к первичке потеряется доверие. Застройщику придется за свои деньги полностью достраивать проекты, а после продавать, иначе никто ничего не будет покупать

— Какой самый проблемный объект?

— «Чарівне місто». Много квартир продано, мало что построено. Там партнёр Перфект групп. Микитась оттуда вывел около 800 миллионов гривен. По объек- ту продолжаются суды с Военной прокуратурой, которая требует забрать этот участок под жилым комплексом. Я вообще не понимаю, как это возможно.

— Вы в компании не один из новых собственников. Есть ещё три человека. Кто эти люди?

— Это люди Микитася. А мои люди в 50% доле тех компаний, которые они удо- сужились мне передать. Но этого достаточно для того, чтобы передать права на оставшиеся квартиры новому застройщику.

— Во время недавнего эфира на Прямом Микитась заявил, что вы рейдер с русскими связями и за вами стоит российский миллиардер Роман Авдеев. Что вас связывает с этим человеком?

— Ничего. Я вообще не знаю, кто это.

— Связывает ли вас что-то с русскими партнерами?

— Очевидно Микитась говорил о ресторанном бизнесе, который у меня был в

Москве. У меня там совместно с партнерами было семь ресторанов. В июле

2014-го я продал бизнес московскому партнеру, потому что понял, что существовать и развивать бизнес в тех условиях будет невозможно. Подобных историй от Микитася появится много, поскольку его жизнь дала трещину, а ему это по-видимому крайне тяжело признавать.