Харьков, мэрия, стеклянный кабинет, чучела животных. Сытый пестрый попугай неизменно крякает в приемной, развлекая очередь желающих попасть на прием к мэру. Не видно таблички с именем - все и так знают, кто тут правит.

Мэр в Харькове не менялся уже почти десять лет, и его усидчивость на одном кресле обусловлена искусством компромисса. Во все времена Кернес умел выстраивать отношения с властью - и с Януковичем и Порошенко.

Последнего он вообще поддержал на выборах, о чем сейчас говорит с неохотой. Но вот недавно мэр психанул. И написал на Фейсбук злой пост чиновника, которого "не пригласили на бал", а именно - на представление нового губернатора Алексея Кучера, которого презентовал сам президент Зеленский. Кернеса впервые проигнорировали.

Об этом, а также о взаимоотношениях с Аваковым, Коломойским, Добкиным и о перспективах мэрских выборов мы поговорили в интервью для "Страны".

— Начнем с главного вопроса: как вы себя чувствуете?

— Чувствую я себя хорошо. Но я уже четко понимаю, что я человек с ограниченными способностями — с физической точки зрения. С точки зрения трудоспособности и эффективности, как мэр, я — человек с неограниченными способностями и возможностями.

— Вам лучше, чем пару лет назад?

— Да. Буквально полгода назад мне сделали дополнительную операцию в Германии. Поставили помпу, которая понижает фантомные боли в ногах. Также я хотел восстановить способность движения позвоночника, и я это сделал.

— Кстати, вы поправились. Вы как-то показывали спортивный зал, в котором занимаетесь каждое утро уже после покушения. Как у вас сейчас обстоят дела со спортом?

— Не каждый день, но занимаюсь. Сейчас стараюсь есть по часам и больше соблюдать режим. Раньше я был спортивный, потому что много двигался. Сейчас по мэрии я езжу на электрической коляске, а так меня возят. Не было еще такого препятствия через, которое я бы не проехал.

— Вы никогда подробно не рассказывали мне о моменте покушения на вас? Опишите как это было. Что вы почувствовали?

— Я пробегал каждое утро по 20 км за полтора часа. После чего окунался в холодной воде. И вот я бегу со своей крейсерской скоростью. Служба охраны сопровождает меня сзади. Мне поступали сигналы, что меня хотят ликвидировать, но я не верил, что это будет из кустов. Я понимал, что это может быть, но чтобы из винтовки с оптическим прицелом? И тут я услышал такой хлопок. "Бубух" — как что-то около тебя взорвалось. Четко помню и этот звук и определю его из тысячи других хлопков.

— Что вы почувствовали во время выстрела?

— Холодное обжигающее ощущение. Я только и успел, чтобы выставить руки вперед. И упал, ударившись подбородком. У меня тут есть небольшой шрам (показывает на подбородок, но шрам не рассмотреть под щетиной, — Ред.).

— А дальше? Вы отключились? Или еще чувствовали что-то?

— Я ничего не чувствовал. Я видел, что выбежали охранники и начали тянуть меня в машину. И я понял, что со мной что-то случилось и больше я ничего не помню. Я потерял сознание.

— А вы успели сообразить, что это был выстрел?

— Я сообразил, что это был выстрел уже после того, как упал. Было обжигающее ощущение боли. Жар и холод по всему телу. Мне пуля снесла четыре позвонка, дважды пробила легкое и желудок, сломала ребро и повредила надпочечник и прошла через конский хвост, что стало причиной, почему мне парализовало ноги. Конский хвост мягкий, а температурный режим пули около 1000 градусов, и она фактически выжгла, как каленым железом, все на своем пути. А потом начались галлюцинации. Жуткие, не хочу рассказывать,

— Это было бредовое состояние или вы попали туда, о чем пишут в книжках?

— Вот я туда и попал. Я попал в потусторонний незнакомый мир, где летали вертолеты и самолеты. Какая-то планета, какой-то остров. Какие-то женщины, дети, вооруженные мужчины. И как в книжке был коридор перехода. Я давал какие-то команды. И ждал, что они будут реализованы. Мне казалось, что я становлюсь участником этого мира и жизни каких-то непонятных людей. И меня затягивало все дальше и дальше в эти события. Спустя шесть дней я вышел из комы, открыл глаза и увидел силуэт человека в шляпе. Мне казалось, что он из мира моих галлюцинаций. Я даже не сразу сообразил, что очнулся. Он был из мира моих снов. Я спросил у него: "Что ты хочешь?". Он ответил, что я нахожусь на Святой Земле. Это был Ребе Хайфы. Шесть дней решался вопрос: выживу я или нет.

— Вернемся к текущей ситуации. Когда вас не пригласили на встречу с президентом, когда представляли нового губернатора, вы в соцсетях написали злой пост, где раскритиковали и губернатора и президента. И этот текст резко отличается от того, что вы писали раньше, как вели себя раньше, когда вы стремились дружить с любой властью. Что с вами произошло?

— Ничего из того, что могло бы изменить мое реноме. Когда представляли губернаторов — от Арсена Авакова в 2005 году до Юлии Светличной в 2016-ом собирали региональную элиту. Представление нового главы области обычно готовили сотрудники Администрации Президента и облгосадминистрации. В данном случае совещанием озаботился «Укроборонпром». Я считаю, что оно должно было бы проходить в два этапа: публичное представление губернатора для региональной элиты и СМИ, и закрытое совещание, посвященная вопросам отрасли.

По телевидению я видел разные представления — когда Зеленский участвовал в них и когда без его участия. И в данном случае, что касается представления губернатора Харьковской области, считаю, необоснованным отсутствие не только мэра и глав районных администраций, но и ректоров ВУЗов. Это неправильно. Так как я так и не понял — и я такой не один — перед кем Зеленский представлял Кучера? В холодном не отопленном помещении авиазавода…

— Во время визита Зеленский, спросил, почему так холодно и адресовал вопрос к вам. Чтобы вы ему ответили, будь вы рядом?

— Что это предприятие "Укроборонпрома". Они создали президенту комфортные условия в холоде, чтобы он не видел людей, которых Аваков собрал около здания обладминистрации.

— Что за люди?

— Обычно губернаторов представляют в зале областного совета, где его поджидали у самого входа. 500 активистов Авакова, хотели сделать президенту "коридор позора". Поэтому губернатора представили на закрытом совещании Укроборонпрома, лишь бы президент не увидел активистов.

— Откуда вы знаете, что это активисты Авакова?

— Это активисты, которых контролирует Аваков, среди них Нацкорпус и еще часть активистов - радикально-настроенных людей, которые до этого активно протестовали против формулы Штайнмайера.

— Обиделся ли на вас президент после вашего поста?

— Я думаю, что обид никаких нет.

— Вы уже познакомились с новым главой Харьковской обладминистрации Алексеем Кучером? Созвонились?

— Нет. Я с ним ни разу не виделся. После назначения я сам ему позвонил, и предложил встретиться. Он отказался.

— В каком смысле отказался?

— Я ему сказал, что мы должны обсудить важные темы, отопительный сезон, вопросы, которые поставил президент перед регионом. Он сказал, что не готов встречаться.

— Почему не готов? Не вошел в курс дела?

— Наверное. Я не могу ответить. Это же его слова.

— Правда ли, что Кучер — человек Авакова? Или чей он человек?

— Много гуляет разных слухов. Мне без разницы, чей он. Если он ставленник Авакова и присягнул ему на верность, а сам Аваков его пролоббировал, а Кучер может не выполнить, что обещал…

— А что он обещал? Есть мнение, что Кучера назначили на область, чтобы он работал против вас, сбивая ваш рейтинг и подготавливая почву под победу на выборах мэра кандидата от "Слуги народа". Чувствуете уже его работу в этом направлении?

— Если это правда, то я это почувствую, потому что я же не новый человек в этих вопросах. Почему мы говорим о выборах? Когда эти выборы?

— Осенью, а может быть и весной — как решат.

— Я готов. В любое время. Чего мне беспокоиться, если я работаю? С точки зрения действий системы власти и системы действий правоохранительных органов, понятно, что можно дискредитировать кого угодно и при любой работе. Это называется манипуляция и давление. Такая тактика была и при Порошенко. Я не знаю, что наобещал новый губернатор. Нельзя жить одними выборами.

— В нашей стране получается несколько по-другому.

— А должно быть всего лишь один раз за 4-5 лет. Есть такая передача в России «Уникальные люди». Выборы президента Украины в 2019 году - как сценарий для этой передачи.

— Объясните, о чем вы?

— Зеленский уникальный человек, который с должности руководителя "95 Квартала" стал президентом Украины. Он сразу же распустил Раду. После случились выборы на хайпе его успеха. Люди посчитали необходимым передать ему полноту власти. Сейчас я встречаюсь с людьми, и они не понимают, что происходит. Кучер же не мне давал обещание и обязательство, что будет работать, как монстр.

— А откуда вы знаете его график работы? Наружку приставили что ли?

— Так он же сам уверял президента, что будет работать 24 в сутки 7 дней в неделю. Но я не верю, что он работает 24/7.

— Как думаете выстраивать с Кучером взаимоотношения? Все же он губернатор.

— У меня очень простая стратегия. Когда новый губернатор поймет, что Харьков — неотъемлемая часть Харьковской области и Украины, то он захочет встретиться с мэром этого города, наверное. Вопрос в другом. Будет ли это конструктивная встреча, или мы просто посмотрим друг на друга и разойдемся?

— Намерены ли вы напрямую выстроить отношения с Офисом президента в обход главы обладминистрации?

— Буду, наверное, выстраивать такие отношения, которые дадут результат для города, для людей, для горожан. Потому что Кучер уже три недели в городе, а я не вижу, чем конкретно он занимается. В прошлом, по слухам, он был ключевым адвокатом в деле “рюкзаков Авакова”, а значит есть особая связь с министром МВД Украины. О какой концепции диалога мы можем говорить, если им кто-то управляет?

— А как обстоит ситуация по уголовным делам, которые возрождались при Порошенко, при новой власти?

— Еще сложнее.

— Связанно ли это с тем, что Антон Геращенко был назначен на должность заместителя главы МВД?

— Я думаю, что он как раз успокоился.

— Геращенко успокоился?

— Я же хорошо его знаю. Он у меня работал. Ходил в не заправленной в штаны рубашке, которая сзади торчала, как хвост.

— Интересно, что вам запомнилась именно эта черта его образа.

— Ну вы представьте себе. Взрослый парень, дылда такая здоровая, а рубашка сзади как хвост торчит. Как вам это не запомнится? А теперь он замминистра МВД. Мне кстати подарили одну из ваших картин, с образом Геращенко. "Лизоблюд" называется. Веселая.

— Как складываются ваши отношения с Арсеном Аваковым?

— Мы успокоились.

— Вы уже не считаете, что он организовал покушение на вас?

— Тут ничего не изменилось.

— Давайте вернемся к вашей политической метаморфозе. Раньше вы старались не ссориться с президентами - будь то Янукович или Порошенко. Наоборот - всегда были в первых рядах поддержки главы государства, что во время Майдана 2013-2014 гг, что во время президентской кампании 2019-го года. Что поменялось сейчас?

— Я ждал, что встречусь с президентом, как любой руководитель такого масштаба. Я не говорю, что слишком великого, но я управляю двухмиллионным мегаполисом.

— Не связываете ли вы равнодушное отношение Зеленского с тем, что в период избирательной кампании вы агитировали и помогали кандидату Порошенко, а не ему?

— Когда Зеленского, как кандидата в президенты не было на горизонте, я сказал, что буду голосовать за Порошенко. И такая "филармония" отношений для меня, как руководителя города, была правильной. На нас завели 150 уголовных дел, и если бы я тогда высказывался иначе, то значительно ухудшил бы положение города. А нам нужны были гарантии на инфраструктурные проекты, на кредит Мирового банка, ЕБРР. Я действовал в интересах Харькова.

— То есть когда вы агитировали за власть Порошенко вы не были неискренними в своей агитации?

— А я никогда не агитировал за власть, которая делает все ущербным.

— А как так можно: одной рукой помогать, а второй топить и уничтожать?

— Я не топил, не уничтожал и не мешал. Не мешал Порошенко, Тимошенко и не мешаю Зеленскому.

— Какую роль по Харьковской области играет Вадим Слюсарев (пограничник времен Виктора Януковича, которого называли теневым руководителем штаба Слуги народа в области – Ред.)?

— Я не знаю.

— Говорят, что он укрепился в своем влиянии? Или это не так?

— Понятно, что я знаю, кто такой Слюсарев. Он генерал, который руководил внутренней безопасностью погранвойск. Он грамотный руководитель. Но чтобы Слюсарев был задействован в политике – такой информации у меня нет.

— Когда Зеленский увольнял предыдущего губернатора Юлию Светличную, то высказался о ней в позитивном ключе, попросил ее не теряется и отнес к орбите интересов главы государства. Связано ли это с тем, что Светличная может стать кандидатом на должность мэра в противовес вам?

— Я этого не исключаю, но хочу сказать, что президент толерантно поступил по отношению к бывшему губернатору сказав такие слова.

— И все же означает ли это то, что Светличная пойдет на выборы?

— Когда проходили выборы в Раду и подбирали кандидатов, хотели, чтобы не было никого из предыдущей власти. А потом назначили Авакова, Оксану Маркарову (министр финансов Украины – Ред.), Ирину Ефремову, которая сначала была избрана членом ЦИК от «Народного фронта», а теперь от “Слуги народа”. И список тех, кто в новой власти представляет старую, можно продолжать и продолжать.

— Если местные выборы назначат на ближайшую весну, вы готовы?

— Могу сказать за себя и чуть-чуть за других. Любой руководитель, который уверен в своем потенциале, готов к выборам в любое время года.

— Мы не сомневаемся в том, что вы готовы к выборам и верите в свой потенциал. Вопрос в политической конъюнктуре. Вы же видели, как на хайпе Зеленского "Слуги народа" собрали монобольшинство в парламенте. И последние соцзамеры показывают, что, если Зеленский приведет за руку кандидата, у вас могут быть весьма спорные шансы на успех. Вы не боитесь проиграть?

— Чему быть, того не миновать. Если такое случится, я поборюсь даже с рукой, которую ведет Зеленский.

— Что вы имеете ввиду?

— Если президент приведет “болванчика” и скажет "изберите его, потому что я его привел", то я найду механизм, как с ним побороться. Выхватить какого-нибудь экстравагантного конъюнктурного политика, чтобы показать его рядом с президентом — это не фокус. Фокус — почитать то, что пишут депутаты парламента в своих социальных сетях. Как они рассуждают — вот это интересно! Что же касается местных выборов, то ожидания будут чуть-чуть другими, отличающимися от выборов в парламент.

— Почему?

— На местных выборах будут выигрывать люди, которые близки к народу и контактируют с людьми постоянно. То есть те, кто работает.

— Итоги выборов по мажоритарным округам, в том числе и по Харькову говорят об обратном — все кандидаты от Зе выиграли почти все округа по Харьковской области.

— Двое не выиграли. Здесь география получилась такая и конъюнктура самого населения.

— Объясните.

— У нас в городе всего девять административных районов. У них нет полномочий, потому что мы ликвидировали районные советы и сделали администрации. Взять, к примеру, Шевченковский район. Там выиграла кандидатка от Зеленского - она даже ничего не делала на округе. Вообще. А другой кандидат работал постоянно. Я это знаю. Постоянно делал хорошие дела для города. А когда я встретился с новыми депутатами Верховной Рады от Харькова и они начали задавать вопросы, я понял, что они некомпетентны. Я понял, что у нас разорванная связь между телевизором и реальностью, так как люди выбирали Зеленского, а не их конкретно.

— Ну вот, вы сами согласны с неопровержимым. Те, кто работают проигрывают безымянным героям, которые на хайпе заходят в большую политику.

— Я с вами говорю о местных выборах, и о том, что ситуация к моменту их проведения изменится. Те, кто голосовал за неизвестных никому кандидатов, только потому, что они были от Зе!команды, сделают выводы - эти "победители" сегодня уже не появляются на округах.

— Вы считаете, избиратель успеет за такой короткий срок оценить, кто работает, кто нет?

— Да.

— Возможно ваша конструкция рабочая, но как-то не верится. Рейтинг "Слуг народа" все еще очень высок.

— Если вы сейчас выйдете на улицу и спросите у разных людей, за кого они будут голосовать на выборах мэра, не называя при этом фамилий, угадайте, что вам ответят.

— Вы делали социологический опрос? Можете поделиться с ними?

— Конечно, делал.

— И что говорит социология? Если на выборах бороться будете вы и ваш, скажем, попугай из приемной, которого подадут от Зе — кто побеждает?

— Кернес, но не попугай.

— Давайте опубликуем результаты, раз замеряли.

— Я никогда не работал на рейтинг. У меня девиз: “Любить Харьков - работать для людей”. Все, что я делаю, я делаю для Харькова, а не для себя. И харьковский патриотизм проявляется в такой мелочи как чистота и порядок. Люди организованно поняли, что нужно мыть, чистить и любить свой город.

— Так что там с социологией.

— Пока мы с вами разговаривали, мне пришла очередная утечка закрытой социологии по Харькову. Фукс сбросил. Количество респондентов 1487. Партийный рейтинг "Слуга народа" – 36%, партия Геннадия Кернеса "Доверяй делам" – 30%, "За життя" – 14%, "Европейская солидарность" – 4,5%. Рейтинг мэра. Первый тур: Кернес – 48%, кандидат от "Слуги народа" – 32%, Фельдман - 8%, Юлия Светличная – 5%. Рейтинг президентской партии явно снижается. В прошлом месяце "Слуг народа" поддерживало 40%.

— Поменялись у вас отношения с Игорем Коломойским после избирательной кампании?

— А какие у меня отношения с Коломойским? Нормальные.

— Вы чаще созваниваетесь с ним, чем с губернатором?

— Наверное, да.

— Зеленский для Коломойского — проблема или возможность?

— Любой человек может стать проблемой. Если вы посмотрите на игру в шахматы, то и пешка может стать проблемой. В политике так же. Окружение часто становится проблемой. У них своя история бизнес-отношений. Зеленский и Коломойский играют роли, которые распределили еще во времена “1+1”.

— В том смысле, что Зеленский у него по-прежнему на зарплате?

— Нет. Я имею в виду, что публичный разговор и подача информационная такая, что он не враг, а друг Зеленского. Все заявления, что Коломойский не член команды – игра. Он способен на многие действия, которые могут легко доказать, что он достаточно весомый игрок во всем процессе.

— Это прошлые отношения.

— Без прошлого нет будущего.

— То есть, для Коломойского Зеленский всегда будет актером 95 квартала?

— Нет, он его так не воспринимает. Во всяком случае, когда я был в Израиле до выборов президента. Коломойский понимал, что Зеленский выиграет выборы и станет Президентом Украины.

— Он это раньше понимал в формате шутки?

— Нет, он это не воспринимал в формате шутки. Он у меня спрашивал о рейтингах и говорил об этом серьезно.

— Многие ребята из “95 Квартала” ушли в политику, но Коломойский нет. Как думаете, почему?

— Он один раз был во власти, проявил свою патриотическую позицию, когда Украина боролась за свою независимость. Харьков был полярным городом, то метель, то солнце… Он мне давал разные подсказки, наставления, как защитить интересы Украины.

— Важное воспоминание. Коломойский еще когда-то называл Путиным шизофреником, а недавно он заявил, что нам нужен мир с Россией, а Запад провоцирует нас на войну с ней. Как вам его политическая метаморфоза?

— Коломойский многих такими словечками называл, но то, что у него есть реальное ощущение жизни, и он думает на несколько шагов вперед – в этом все убедились. Если он высказался по поводу отношений с Россией, то значит, что он сам перегорел и понимает, что получится, если мы будем без отношений с Россией. А кто нас рассорил? Я открыто могу заявить, что Крым сдали Александр Турчинов и Ко. Я говорю это открыто, потому что не было ни одного указа, чтобы защитить Крым.

— На прошлые парламентские выборы вы и мэр Одессы Труханов пошли под брендом Оппозиционного блока и проиграли, что в некоторой степени подорвало ваш политический авторитет. Кураторами Оппоблока были Коломойский и Ахметов. Не жалеете, что позволили втянуть вас в эту авантюру?

— Я не хотел в этом участвовать, но так как мэры разных городов высказывались, что они готовы участвовать, я не хотел отделяться от этих людей. Поэтому дал свое согласие, хотя получал другие предложения, более реальные.

— В частности, у вас было предложение идти с Оппоплатформой, но вы отказались.

— Да.

— А почему? Вы бы вместе с Оппоплатформой прошли бы в парламент, имели бы намного более сильные политические позиции, чем сейчас.

— Я дал согласие на участие в проекте "Партия мэров" - "Доверяй делам", но Рабиновичу (Вадим Рабинович - один из лидеров "Оппоплатформы" - Ред.) честно сказал, что я отказываюсь. Несмотря на то, что у меня было проходное место. В отличии от губернатора, я пригласил на встречу депутатов от Зе. Спокойно проговорил с ними возможности нашего совместного труда на результат, как депутаты Верховной Рады могут помочь местному самоуправлению отстоять свои позиции. Например, в части того, чтобы акцизы оставались на местах. И такое решение было принято парламентом. Я думаю, что это общая заслуга.

— То есть вы хотите сказать, что вам не нужны свои депутаты, чтобы лоббировать интересы города? Достаточно выстроить правильную коммуникацию с депутатами от Зе?

— Я всегда выстраивал ситуацию с более высокой властью, чтобы Харькову было лучше. Я всегда это делал.

— Но с Зеленским у вас пока не получилось?

— Это пока.

— Не предъявляли ли вы претензии Коломойскому и Ахметову за провал Оппоблока, по спискам которого вы шли на выборы? Не требовали компенсации за моральный ущерб?

— Нет. Я обеспеченный человек. Как вы можете мне такие вопросы задавать? Какие компенсации?

— Моральные. Вы же поставили свое имя, а в итоге Оппоблок набрал всего чуть больше 3%.

— Прекратите. Я же не шел в тяжкие, я шел в будущее.

— А может вас просто провели вокруг пальца, чтобы ослабить позиции другой политической силы, которая могла бы уменьшить степень успеха Слуги народа?

— Я понимаю, что я делаю. Я разрешил использовать свое имя в этом проекте.

— Для чего?

— Я говорю, как есть. Потому что я люблю работать на результат.

— Объясните. В политическом смысле.

— Топтаться на одном месте я не собираюсь. В то время я обменивался информацией с разными участниками процесса. Я шел в партию “Доверяй делам”, я не шел в Оппозиционный блок. Потом, когда “Доверяй делам” стала Оппоблоком, мне не было смысла выходить и показывать свое эго.

— Ваша судьба длительное время была связана с Михаилом Добкиным. Но сейчас вы не вместе. Вы — мэр, а он сам по себе. В какой момент ваши отношения закончились?

— Мои интересы и интересы Михаила Добкина разошлись тогда, когда он забыл, что такое Харьков.

— Когда он ушел в самостоятельную политику?

— Его заявления не шли на пользу городу. Он просто сидел в Твиттере и участвовал во всей этой “срани”, извините, как умел. Я ему говорил, что нас ассоциируют вместе, и если он собирается делать какое-то ключевое заявление, например, то пускай сначала у меня спросит, хочу ли я в этом участвовать.

— Вы хотели контролировать его Твиттер, а Добкин не подчинялся?

— Я ему вообще сказал, чтобы он его стер. Один раз он меня послушал.

— То есть ваши отношения дали трещину, когда он начал вести блогерскую деятельность?

— Для меня непонятную. Это был не Миша для меня, а какой-то другой человек. У нас сохранились личные отношения…

— Сейчас Добкин ушел из большой политики. Не планируете его вернуть к харьковским делам?

— Он недавно был у меня в гостях, но я не увидел, чтобы он хотел работать… Он сказал, что хочет кататься на мотоциклах. Пришел ко мне с перстнем, я спросил, что это? А он ответил, что это специальный байкерский знак.

— Может, он ждал от вас предложения?

— Он просто понимает, что в Харькове дороги хорошие, и он может кататься на мотоцикле.

— Извините за личные вопросы. Как ваша семья? Ваша супруга Оксана — с вами?

— Мы вместе и невместе. Вместе потому что она меня поддерживает. Мы дружим, общаемся. Но при этом у нее своя жизнь. К тому же Оксана никогда не была моей женой - ни гражданской, ни официальной.

— Правда ли что у вас плохие отношения с вашим сыном?

— Со старшим?

— С Кириллом.

— Вам повезло. Мои дети приехали из Киева. Давайте я вас познакомлю.

Кернес подзывает секретаря и уточняет, где младший сын. Ему говорят, что он как раз ожидает в приемной. Сын Даниил бодро заскакивает в кабинет. Кернес спрашивает, все ли у них в порядке. Говорит, что все хорошо. Решают позвонить старшему по видеосвязи. В телефоне появляется бородатая голова мужчины — старший сын Кирилл. Кернес устраивает допрос на состояние отношений: все в норме, мир, дружба, жвачка. Делаем редкое семейно фото Кернесов. На память.