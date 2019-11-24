Последнего главу Администрации президента Петра Порошенко Игоря Райнина за глаза называли человеком в футляре.

Такую репутацию он заработал, сторонясь публичной политики и журналистов. Он редко давал интервью. Да и в тех его ответы были лаконичными и осторожными.

После же своего увольнения он вообще ушел в политическую тень. При этом Райнин остается одним из наиболее информированных людей в Украине - все-таки прежняя должность обязывала.

В разговоре со "Страной" он несколько изменил своей привычной сдержанности, дав ряд интересных оценок и прогнозов. Особенно того, что касается последних месяцев своей работы у Порошенко, а также нынешней ситуции в Харьковской области, губернатором которой он был до прихода на Банковую.

Кроме того, на этой неделе прошли слухи, что Райнин может возглавить харьковскую областную организацию партии "Оппозиционная платформа За жизнь". Сам он этот вопрос пока не комментирует, но в интервью об "Оппоплатформе" отзывается позитивно.

- В разгар кампании по выборам президента "Страна" первой написала, что между вами и Порошенко пробежала черная кошка. Дальнейший ход событий показал, что мы были правы. Что же в действительности произошло между вами?

- Я бы сказал так: в избирательной кампании я не участвовал, у нас в определенной мере разошлись видения государственной политики в отношении восточных и южных областей страны. С одной стороны, никто не ставил под сомнение их важность и необходимость развития, с другой - вся государственная политика и кампания были построены на уменьшении роли и значимости юго-востока. Для меня это болезненно. Я родился и вырос в Харькове. Я очень хорошо чувствую и понимаю моих земляков. Я не мог принять такую идеологическую тактику. Но эта страница перевернута, поставлена точка.

- Из ваших слов я могу сделать вывод, что вам не понравилась идеологическая триада для кампании Порошенко "Армия, язык, вера"? Какова ее "заслуга" в том, что Порошенко понес столь сокрушительное поражение?

- Тут разное отношение к ее компонентам. Ведь армия нужна всей стране… На мой взгляд, юго-восток просто не увидел себя в этой триаде. При этом нельзя говорить, что данные регионы не патриотичны. Это абсолютно не так, достаточно много военных из этой части страны защищают Украину. Просто государственная политика как бы не втянула в себя людей. Они не почувствовали себя востребованными до конца, в том числе и во время избирательной кампании. Я одинаково люблю всю Украину от Закарпатья до Донбасса, мы единая страна. Но в ней каждый человек должен чувствовать себя вовлеченным в государственный процесс. А было слишком много решений, которые не были восприняты юго-востоком. Отсюда такие результаты голосования в этих регионах. Я об этом предупреждал.

- Петра Алексеевича? Как он отреагировал?

- Настрой услышать был, но действий не последовало.

- Почему?

- Наверное штаб видел кампанию по-другому.

- Вы встречались после его ухода с поста президента, сейчас видитесь?

- Нет.

- Предлагал ли он вам или кому-то из вашего окружения, возможно, через посредников, места в избирательном списке “Европейской солидарности”?

- Мы не общались на эту тему.

- Еще один вопрос о президентской кампании. “Страна” писала о так называемой “Сетке” - национальной системе лоббирования интересов кандидата Порошенко, агитации электората и прямой или косвенной скупки голосов избирателей. Как вы отнеслись к этой схеме, кто стоял за ее созданием?

- Повторюсь. Я не принимал участие в президентской избирательной кампании ни в каком статусе. Ваше издание об этом много писало. Что касается моего мнения, то я категорически против любых закулисных “черных” избирательных технологий. Они, во-первых, вредят будущему страны, а, во-вторых, это в принципе неправильно. Нужно идти к людям, разговаривать, убеждать и так добиваться результата. У любой власти достаточно законных механизмов быть более эффективным в убеждении людей.

- Использовались также разные формы работы с регионами, например, заседания совета регионального развития в разных концах страны. Почему это не сработало или сработало в недостаточной степени?

- Я не готов обсуждать то, участником чего я не являлся.

- Хорошо. Каким вы видите свое политическое будущее?

- Я хочу видеть реализованным политическое будущее страны. Нам нужен мир и экономическое развитие. Нам безусловно нужно больше вовлеченности в государственные процессы южных и восточных регионов, у которых огромный потенциал. Невозможно личное политическое будущее, когда общество и страна в таком состоянии, как сейчас.

- А как вы его опишите?

- Украина достаточно разрознена, без каких-то конкретных перспектив развития. Можно тысячу раз рассказать, что у нас будет сумасшедший рост ВВП. Однако явных понятных перспектив развития пока нет. Все, что угодно можно пообещать, а потом некие трудности-де помешают. Но от этого страна не состоится.

Залогом политического будущего страны является мир. И здесь позиция “Оппозиционной платформы - За жизнь” наиболее понятна и последовательна, и я не стесняюсь об этом сказать. Они много и говорят, и делают для установления мира. Хотя ярлыков на партию навешано достаточно. Однако очевидно, что речь о сдаче каких либо национальных интересов не идет, Донбасс и Крым - это Украина. Все остальное можно обсуждать. Здесь, кстати, у Зеленского - схожая позиция, и это нормально. Поэтому я поддерживаю действия президента по установлению мира.

Другое дело, что нет коммуникации с обществом. Скрыто подписали документы о формуле Штайнмайера, но обществу рассказали только когда гром грянул. Сначала - коммуникация с народом, потом действия. По-другому никак.

С обществом нужно консультироваться и по такому вопросу, как запуск рынка земли. Не мне, не вам и даже не президенту его решать, а народу. Это украинская земля. И без референдума здесь сложно обойтись. Также, как и по вопросу большой приватизации. Я за нее, но с оговорками. Нельзя приватизировать прибыльные государственные предприятия, имена которых вписаны в историю страны. Если есть потенциал, но нет прибыли, нужен эффективный менеджмент, а не приватизация. Продавать убыточные предприятия, которым нужны частные инвестиции, конечно, надо.

- Какие у вас сейчас отношения с мэром Харькова Геннадием Кернесом?

- Нормальные, рабочие.

- Вы встречались после ухода из администрации?

- Да.

- Вы наверняка в курсе ситуации, что Кернеса не позвали на церемонию представления президентом нового главы области Алексея Кучера. Можно ли говорить, что это запустит конфликт между мэром и офисом президента?

- Считаю это неправильным. Персональное отношение в подобных случаях не имеет значения. Зовут в силу должности. А Кернеса, рискну предположить, сознательно не пригласили, потому что пропустить фамилию мэра сложно.

- Какие будут последствия у этой ситуации? Кернес пойдет в оппозицию?

- Вопрос же не только в Кернесе. Не были приглашены депутаты облсовета, руководители больших госпредприятий - а мы говорим о промышленном востоке. Не пригласили также ректоров вузов при том что Харьков - это столица образования и науки. Такая ситуация впервые. Это однозначно неправильный подход

- Возможно, перед Кучером стоит задача уменьшить значение Кернеса для Харькова?

- Какой рейтинг у Кучера позвольте узнать (смеется). Высокий рейтинг могут снижать только оппоненты, облеченные не менее большим доверием людей.

- Так может ставка на имя Зеленского?

- Я думаю, что эффект, который был на парламентских выборах, уже в прошлом. Та кампания строилась на ожиданиях и мечтах. Теперь же пришла реальность. Если кто-то считает, что по-прежнему можно все выиграть на Зеленском, то он в плену глубоких иллюзий, которые приведут к серьезным ошибкам. Я могу предположить, что главу Харьковской области знают от силы до 5% жителей области.

- А как вам сам новый глава ОГА?

- Я вхожу в 95% людей, которые его не знают. Но первые действия четко демонстрируют его крайнюю неопытность и огромное количество ошибок. Перспектив явно немного.

- Правильно ли его называть человеком Авакова, как это делают некоторые СМИ?

- Думаю нет.

- Как вы оцениваете сегодня роль министра внутренних дел Арсена Авакова? Он союзник офиса президента, попутчик или соперник?

- Союзник.

- Надолго? Верный союзник?

- Не готов сказать.

- Как бы вы оценили вклад Авакова в победу Зеленского?

- Я бы сказал, что он сделал весомый вклад в законность выборов. Кто представил лучшую избирательную программу, определили избиратели, и результат известен. Если уж мы ранее говорили о Харькове, то и Харьковская облгосадминистрация очень четко обеспечила прозрачность избирательных процессов в области без поддержки той или иной стороны. Так было и в президентскую кампанию, и в парламентскую. Мы не должны воспринимать так, что если госаппарат обеспечивает законность выборов, значит, он работает против власти. Это нормально.

- Вы видите влияние Авакова на политику, кроме косвенного от его работы министром?

- Он сосредоточен на работе министерства внутренних дел.

- Кстати, чем займется после увольнения ваша бывшая соратница Светличная?

- Думаю, у нее хорошее политическое будущее, если она примет решение идти в активную политику. У нее высокое доверие людей. Она очень много сделала для Харьковской области и была, скажем так, стабилизатором ситуации в сложнейшем регионе. Как и большинство харьковчан я отношусь к ней позитивно, но мы с ней не обсуждали ее взаимоотношения с новой командой и ее политические планы.

- Как вы оцениваете действия Андрея Богдана во главе офиса президента? Вы с ним встречались хотя бы тогда, когда передавали дела?

- Богдан имеет опыт работы в системе государственного управления. Я думаю, что для Зеленского Богдан на первом этапе был находкой. Я к нему ровно отношусь. Рано говорить, успешен ли он на своей должности.

- Его стиль руководства в корне отличается от стиля Райнина или его предшественника Бориса Ложкина.

- Это нормально. У каждого свой стиль. Он его не стесняется, и это нормально. Если я считаю, что эта должность непубличная, то это только мое мнение. У Андрея Богдана противоположная точка зрения, и это его видение в зависимости от обстоятельств. Я не вижу здесь повода для дискуссии.

- А то, что Богдан появляется на телеэкранах не реже президента?

- Ну если объективно, то, думаю, что гораздо реже. Но достаточно часто. Возможно, он наделен такими функциями. Не исключаю, что ему эта роль более комфортна, и это эффективно для команды.

- Вопрос к вам, как к человеку, который знает, как работает государственная машина - куда мы идем и куда можем прийти?

- Я много общаюсь с обычными людьми. Они надеются. Прямых обещаний не было, но звучали четкие посылы, что жизнь в стране изменится. Житель хрущевки, девятиэтажки в городе и житель сельского домика восприняли это применимо к своей жизни. Помните “Конец эпохи бедности”?

Власть должна начать выполнять обещанное или хотя бы начать двигаться в этом направлении. В ином случае страну может ждать политический кризис.

Велик риск, что нынешняя власть сильно потеряет в доверии. Никакими роликами и заявлениями, демонстрацией слайдов тут не поможешь. Это доказано любой предыдущей властью. Есть банальное выражение, которое я не сильно люблю - "холодильник победит телевизор". Люди должны получить то, на что они рассчитывали. Я пока с осторожностью отношусь к тому, что одно из главных обещаний будет реализовано.

Скоро начнутся предновогодние хлопоты, люди пойдут по магазинам. Даже незажиточные семьи будут стараться накрыть хорошие столы. Это будет большое разочарование, ведь новая команда уже работает полгода.

А еще не забывайте о серьезных макроэкономических вызовах. Есть проблема транзита газа. Правительство рапортует о рекордном количестве газа, закачанном в хранилища. Но его хватит максимум на три месяца, а дальше что? И как промышленность переживет это время. Много вопросов.

Предположу, что МВФ ранее озвученные общие экономические требования будет теперь детально конкретизировать. Могут быть сюрпризы. Это тоже ляжет на плечи власти.

Как эту ситуацию можно назвать? Штормит. Может не 12 баллов, но шторм ощутимый. Главное теперь не сбиться с курса, и надеяться, что он правильный.