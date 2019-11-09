Ирина Верещук во фракции партии "Слуга народа", пожалуй, одна из самых опытных политиков.

Выпускница военного института при "Львовской политехнике" 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

В 2010 году она стала самой молодой женщиной-мэром в Украине, выиграв выборы в приграничном городе Рава-Русская.

Попав в парламент 9 созыва Ирина Верещук вошла в Комитет по нацбезопасности и обороне, а позже стала представителем правительства в Верховной Раде и одним из главных спикеров партии президента.

Накануне съезда "Слуги народа" "Страна" решила поговорить с Ириной Верещук о ситуации в партии и о внутрифракционных скандалах.

- Какое будет решение фракции по поводу заявления Яременко о его отставке с поста главы комитета по международным делам? Фракция проголосует за его отставку? И будет ли инициирован вопрос о его исключении из фракции?

- Конечно это неприятный инцидент. Со стороны моего коллеги Богдана Яременко, это была ошибка, которая, к сожалению, вредит фракции и Президенту.

Не думаю, что будет ставиться вопрос об его исключении из фракции. А вот отставка с поста главы комитета выглядит как адекватная мера политической ответственности за ошибку.

Я не знаю каким будет решение фракции по поводу отставки Яременко с поста главы комитета. Не могу говорить за фракцию. Но лично я поддерживаю такую отставку. Считаю, что на такой отставке можно было бы считать инцидент исчерпанным.

- Последние решения в Раде принимаются все меньшим количеством голосов депутатов от "Слуг народа". Например, возвращение ответственности за незаконное обогащение - 227 голосов из 252. Арест Дубневича - 208 из 252. С чем связано то, что все меньше членов фракции поддерживают генеральную линию власти? Часто говорят, что это связано с влиянием Коломойского.

- У нас большая фракция. Там все самостоятельные и самодостаточные люди. Все со своим мнением и со своей позицией. Это нормально, что позиции у разных людей разные. На то мы и парламент. Плюрализм в позициях членов фракции был всегда. Наверное, просто последнее время — это более заметно для медиа и для общественности. То, что некоторые депутаты голосуют вразрез с большинством фракции, лично я считаю нормальным. У депутата нет обязанности голосовать по чьему-то указанию.

Я допускаю, что последнее время растёт внутрифракционное напряжение. Но и это больше отношу к рабочим моментам. Нормальный парламентский процесс. Я далека от мысли о неком расколе во фракции. И тем более я не склонна увязывать это с Коломойским. Я не знаю кто из членов фракции связан с Коломойским. Но я бы не преувеличивала влияние Коломойского на фракцию.

- Тем не менее, во фракции часто звучат голоса против Кабмина. В частности, опять же со стороны депутатов, которых связывают с Коломойским.

- Не знаю кто являются членами группы Коломойского и существует ли реально такая группа. Я читала в СМИ, что каких-то моих коллег по фракции считают людьми Коломойского. Но из своего личного опыта скажу, что, если СМИ пишут, что кто-то является чьим-то человеком, это ещё ничего не означает. На деле все может быть совсем иначе.

Лично я не вижу какого-то значимого влияния Коломойского на фракцию. А то, что часть фракции недовольна Кабинетом министров, это нормально, это рабочий процесс. Честно говоря, Кабмин иногда даёт повод депутатам быть недовольными его деятельностью. И Коломойский тут ни при чем.

- А как вы лично относитесь к роли Коломойского в жизни страны?

- Я бы его не демонизировала. Это влиятельный олигарх с большими политическими амбициями. Но, на мой взгляд, его реальное политическое влияние на жизнь страны часто преувеличивается.

Но при этом я считаю, что мы должны деолигархизировать Украину. Олигархи должны быть отстранены от влияния на политические процессы. Это мой ответ на ваш вопрос о том, как я отношусь к роли Коломойского в жизни страны.

- Чем закончилась история с обвинениями со стороны части депутатов "Слуги народа" в адрес другой части депутатов "Слуги народа", что те взяли деньги за неголосование за законопроект об оценке недвижимости? Что в связи с этой ситуацией будет предпринимать фракция?

- Насколько я знаю, идёт работа правоохранительных органов. Самое лучшее, что сейчас может сделать фракция — это дать правоохранителям сделать свою работу.

- Правда ли что Офис президента пытается влиять на кадровые назначения в правительстве, что Гончаруку не нравится? Какие сейчас отношения у Гончарука с Богданом?

- Отношения между Гончаруком и Богданом рабочие. Наверное, не без рабочих разногласий. Но это нормально. Лично мне неизвестно о том, что ОПУ навязывает премьеру кадровые назначения.

Разногласия по кадровым назначениям между топ-чиновниками были всегда и будут всегда. Это нормальный процесс государственного менеджмента. Даже если такие разногласия имеют место, я бы не придавала им какое-то политическое значение.

- Как обстоят дела с выделением средств на соцэконом развитие округов. Согласился ли премьер распределить средства на все округа поровну?

- Насколько я знаю, этот вопрос ещё окончательно не решён. Но надеюсь, что в ближайшее время будет найден баланс между нуждами регионов и возможностями центрального бюджета. Лично я выступаю за компромисс и баланс интересов.

- Около месяца назад вы заявили, что Украина не должна идти в НАТО, так как там нас никто не ждет. Это разумное заявление, но оно вызвало неоднозначную реакцию в СМИ. Пользуется ли эта позиция поддержкой во фракции Слуга народа?

- Прежде всего, хочу в очередной раз прояснить свою позицию. Я вовсе не имела в виду, что Украина не должна идти в НАТО. Я убежденный евроатлантист. Но я стою на той позиции, что нам нужно поменьше пустых лозунгов и заклинаний, а побольше дел и конкретных шагов на пути в ЕС и НАТО. Например, пока у нас будет воровство и коррупция в оборонке, никто нас в НАТО не возьмёт.

Что касается фракции, уверена, что подавляющее большинство наших депутатов выступают за евроатлантический курс страны.

- Все видели заявления ряда конгрессменов США, которые требуют от госсекретаря США внести полк "Азов" в список иностранных террористических организаций? Что вы об этом думаете?

- Конечно, мне очень странно, что у американцев возникли претензии к "Азову". Тем более, что сейчас это не какая-то парамилитарная организация, а часть нашей Национальной гвардии.

В то же время, я никогда особо не интересовалась Азовом. Поэтому не владею информацией в такой степени, чтобы судить насколько обоснованы или не обоснованы обвинения со стороны американских конгрессменов. Но в любом случае, это настораживающий сигнал не только в адрес Азова, но и в адрес руководства страны и ее силового блока. Надеюсь те, кому надо, сделают нужные выводы.

- Формула Штайнмайера. В тексте формулы Штайнмайера, который мы все видели, ничего не говорится о выводе войск или передаче Украине контроля над границей. Есть 2 абзаца. Выборы и введение после них особого статуса. Почему Зеленский и Кучма заговорили о необходимости контроля над границей? Не нивелирует ли это попытки начать мирный процесс?

- На мой взгляд, проводить выборы без контроля над границей, это нереально. Не думаю, что вопрос о контроле над границей нивелируют попытки начать мирный процесс.

Конечно, всем легче делать вид, что этой проблемы нет. Но нам никуда от неё не уйти. И то, что Зеленский и Кучма сейчас открыто поднимают этот вопрос, делает процесс более честным. Возможно процесс становится более сложным, но от этого он становится более честным, а значит более продуктивным.

- Владимир Зеленский заявил о том, что будет принят совершенно новый закон об особом статусе Донбасса. Почему нужно принимать новый закон, если достаточно продлить уже действующий?

- Я поддерживаю президента Зеленского. Нужен новый закон об особом статусе Донбасса. Принятый при Порошенко закон нельзя назвать рабочим законом, на базе которого можно строить мирный процесс. Не секрет, что этот закон содержит ряд конфликтогенных положений. Если мы хотим чтобы закон об особом статусе Донбасса работал на мир, а не против мира, мы должны разработать и принять новый закон. Да, возможно, не все в новом законе понравится России и сепаратистам. Но мы не должны забывать, что этот закон должен быть, прежде всего, акцептован народом Украины. Только в таком случае этот закон будет реально работать на мир.

Думаю, что основная работа над новым законом начнется после Нормандской встречи.

- А почему мы не видим открытой аргументации и ясных доводов, что выборы на Донбассе и особый статус Донбасса - это перемога для Украины, а не зрада. По сути, на данный момент поддержала формулу только одна Оппоплатформа.

- Мы должны отходить от практики интерпретировать события или как "зраду" или как "перемогу".

Я лично мир на Донбассе не считаю победой. Но и "зрадой" тоже не считаю. Вопрос мира на Донбассе разделил общество. Власть не может не считаться с этим. Сторонники идей Оппоплатформы это такие же граждане Украины как сторонники идей, например, партии Порошенко. Для мирного процесса на Донбассе нам нужна некая критическая масса консенсуса внутри общества. А для этого нужен диалог, который собственно и идёт, иногда болезненно.

- Но есть ли план у Банковой как переломить ситуацию, когда все остальные партии кричат о зраде, финансируют протесты на Майдане и ставят там палатки.

- Если не нарушается закон, то все имеют право на протест. У власти есть свое виденье и свой план действий. Кто-то не согласен и протестует. Это нормальный политический процесс.

Не думаю, что власть должна ставить себе цель сломить или подавить протесты. Власть должна слушать и слышать народ. Власть должна говорить с народом. Если народ поддерживает власть в ее инициативах, все остальное не имеет значения.

- Зачем власть пытается сейчас через суды закрыть телеканалы 112, NewsOne, ZiK? При том, что это именно те телеканалы, которые поддерживают мирные инициативы Зеленского? В чем логика?

- Во-первых, я не согласна с позицией, что власть пытается закрыть эти телеканалы. Я не буду здесь углубляться в юридические детали.

Во-вторых, я не думаю, что власть должна что-то делать или не делать по отношению к телеканалам в зависимости от того, поддерживают они инициативы власти или не поддерживают.

В-третьих, я не вижу связи между мирными инициативами президента по Донбассу и событиями вокруг телеканалов. Это разнопорядковые вещи. Я абсолютно убеждена, что президент Зеленский искренне пытается запустить мирный процесс по Донбассу.

- Каких конкретных подвижек можно ждать по Донбассу? Будет ли отменена блокада Донбасса, возобновлены выплаты пенсий и социальных программ для жителей неподконтрольной территории?

- В профильном комитете парламента уже есть наработки по пенсионному обеспечению перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Обсуждаются наработки и по адресным социальным выплатам.

Что касается блокады, то на сегодняшний день говорить о снятии блокады пока преждевременно. Для снятия блокады должна быть отменена так называемая "национализация" украинских предприятий на временно оккупированных территориях. Но некоторое смягчение режима перемещения товаров через линию разграничения возможно, и профильные ведомства, насколько мне известно, над этим работают.

- Собирается ли власть делать какие-то шаги по обузданию националистов и радикалов, которые сейчас ей грозят свержением. При том, что С14, Стерненко и обвиняемые в убийстве Бузины до сих пор ходят на свободе?

- Я не думаю, что националисты и радикалы могут свергнуть власть. А угрожать может кто угодно и как угодно. Если народ за власть, все остальное не имеет значения. Поэтому не вижу, как и зачем власть должна, как вы говорите, обуздывать националистов и радикалов. Другое дело если речь идёт о нарушении закона. Тогда власть должна реагировать независимо от того, кто нарушает закон: радикалы или их политические оппоненты.

Что касается расследований резонансных убийств, в том числе совершенных праворадикалами, то конечно же власть должна провести следствие и привлечь к ответственности виновных. Политическая позиция или политические мотивы не могут оправдывать убийства.

- Какова судьба законопроекта о рынке земли? Когда он будет принят?

- Форсировать процесс не нужно. Но рынок сельхоз земли запускать нужно. Но делать это нужно с умом. Во-первых, тщательно подготовить нормативную базу и организационную инфраструктуру. Во-вторых, нужно подготовить граждан. Снять мораторий дело нехитрое. Но если власть и/или народ будут реально не готовы к открытию рынка земли, ничего хорошего не выйдет. По моим ощущениям, закон о рынке земли будет принят. Наверное, не так быстро, как изначально декларировались, то есть вряд ли до конца года. Но и о годах мы не говорим. Мы говорим о месяцах.

- Какова судьба реформы местного самоуправления, которую хотят заложить в изменения к Конституции? Когда эти изменения будут голосоваться? И что именно в этих изменениях? Будет ли там прописан, к примеру, особый статус Донбасса?

- Соответствующий проект изменений в Конституцию ещё не внесён в Раду. Думаю, что за децентрализацию будем голосовать не в этом году, а уже в первом квартале следующего года.

Не думаю, что в этом законопроекте будет что-то про особый статус Донбасса. Законопроект будет направлены на реализацию так называемого второго этапа децентрализации. В основном изменения будут касаться административно-территориального деления и местного самоуправления. Это трехуровневая система административно-территориального устройства Украины - область, район, община.

- А когда вообще будут местные выборы в Украине? Досрочно весной или же все-таки по плану осенью?

- Мое мнение, что местные выборы должны состояться следующей осенью.

- Почему до сих пор не принято решение по главе КГГА? Кличко решили оставить на этом посту и не проводить досрочных выборов?

- Лично я считаю, что выборы в Киеве должны состояться в октябре следующего года, то есть это не должны быть досрочные выборы. До тех пор мы должны внести изменения в Конституцию по децентрализации и принять специальный закон о столице.

Кадровую тактику в отношении главы КГГА мне сложно комментировать, потому что не владею инсайдом. Но если на сегодняшний день Кличко продолжает быть главой КГГА, значит, наверное, юридически и политически так лучше для Киева.

- Много критики получило возвращение во власть зашкваренных представителей предыдущей команды. Например, Антона Геращенко. Почему он появился уже в новой власти?

- Я не знаю почему Антон Геращенко появился в МВД. Наверное, так посчитал нужным министр Аваков.

Конечно в каждом случае нужно смотреть индивидуально. Иногда я могу понять потребность в компетентных кадрах и преемственности власти. Но как подход, я лично против появления в новой власти старых лиц.

- Значительная доля голосов за Зеленского была отдана в том числе благодаря его обещаниям "весной будем саджати". Зеленский обещал посадки до 1 ноября. Но реально мало кто сел, а те, кто сел, вышли под залог. Будет ли в связи с этим фракция инициировать вопрос об отставке генпрокурора и других руководителей силовых структур?

- Наверное, ставить сейчас вопрос об отставке генпрокурора и силовиков преждевременно. Но я согласна с вами, что народ ждёт реальных посадок коррупционеров. Я тоже жду.

Конечно, нереально ожидать что в течение нескольких месяцев тюрьмы наполнятся коррупционерами. Но мы должны видеть динамику: задержания, подозрения, следственные действия, суды и в результате приговоры. И нужна "крупная рыба".

А если правоохранительный блок будет вести себя вяло, пытаться "замыливать глаза", то лично я буду среди тех, кто будет требовать замены генпрокурора и других силовиков.