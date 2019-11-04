Спустя год после смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в деле больше вопросов, чем ответов.

Исполнители признали вину и отправились отбывать сроки. Подозреваемые за рубежом и под заломами а дело до суда так и не доведено. Об этом громком и трагическом событии напоминают только акции активистов, которые те устраивают, последне время, под офисом уже нового президента, а также новый генпрокурор Рябошапка публично обещает разобраться в этом деле.

Один из центральных фигурантов, которого прокуратура видит заказчиком покушения - Владислав Мангер, глава Херсонского областного совета. Именно он, по версии следствия и заказал через своих знакомых Херсонскую активистку. Уголовное дело в отношении него приостановлено до возвращения в Украину другого фигуранта - Алексея Левина, помощника депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого.

Сам Мангер продолжает исполнять обязанности главы облсовета.

В интервью "Стране" он изложил свою версию событий, которая, естественно, не совпадает с официальной версией следствия.

– Давайте проясним ситуацию. В каком состоянии сейчас находится ваше дело?

– Следствие объединило дела Мангера с Левиным. Дело остановлено ещё в июле до розыска господина Левина. Мы обжалуем подозрение объявленное мне в суде. Но по факту дело остановлено. Мы также обратились в суд, чтобы отдельно разыскивать Левина, а дело Мангера заканчивать и передавать в суд. Мы с этими требованиями обращаемся в суд, но нам отказывают.

– А где сейчас Левин? Вы сами пытались его найти?

– Насколько мне известно из СМИ, он находится в Болгарии. Но не более.

– Есть информация, что именно ваши адвокаты ездили к нему в Болгарию и сняли с ним интервью, которое позже залили в сеть.

– Видимо, кто-то знает больше, чем я. Если бы за последнее время была хоть малейшая связь Левина со мной, я бы сделал все, чтобы он вернулся в Украину. Но к сожалению, или к счастью, у меня нет даже намёка на контакт с этим человеком.

– Как Левин оказался в вашем окружении?

– Это ложь, что Левин был моим помощником. Он был помощником одного из депутатов облсовета - Николая Ставицкого. Ставицкий занимался волонтерством (даже служил в зоне АТО). Они покупали автобусы, снаряжение, медикаменты, продукты. На почве этого мы и общались.

– На какой почве? О чем общались?

– Они приходили с просьбами, я помогал. Мы общались в рамках работы в облсовете. Мы общались по вопросам помощи фронту – ни больше и ни меньше. Николай Ставицкий - активный депутат. Он и сегодня был у меня с вопросами о передачи базы отдыха «Белые крылья» в ведомство министерства обороны для морской пехоты. Он активный депутат. И его помощник был таким же активным, как и он.

– А вот у него другая версия. Вам известно, что он по Херсону представлялся как ваш помощник?

– Есть такой депутат Белозерского поссовета Эдуард Погорелов. Участник АТО в одной из первых волн добровольцев. Человек, которому необходима была психологическая помощь и реабилитация. Эдуард приходил ко мне раз в пару недель за финансовой помощью. И я ему помогал. И вот он где-то дал слабину в своей жизни, начал увлекаться то ли алкоголем, то ли чем-то покрепче. Это было видно по его внешнему виду. Я ограничил общение. В один из дней, когда я уехал в командировку, в Киев, Эдуард надел на себя бронежилет, взял нож, пистолет, и начал ходить по кабинетам третьего этажа (облсовета - прим. корр.) со словами: «Я советник Мангера. Мне срочно нужны деньги». Пришла охрана, вывели его. Через некоторое время он напал в городе на человека. Приехала полиция, на которую он тоже напал. В тот момент он так же кричал, что является советником Мангера. Так вот давайте меня теперь закроем и за это дело. Если каждый, кто заходит ко мне в кабинет, скажет, что работал со мной – таких найдется полобласти.

– Как давно вы знакомы с Левиным? И какие отношения вас связывают?

– Его я знал не более, чем полтора года. И он не был в пуле моих близких друзей. Это человек, с которым мы познакомились и общаемся.

– Каким образом дело оказалось в СБУ и почему его засекретили?

– Если по порядку. Произошло преступление, в расследование которого включилась полиция. Очень быстро, за две-три недели они нашли исполнителей (не считая первого пойманного). И также быстро служба безопасности, вместе с нашим генеральным прокурором, чьи способности быть прокурором стоят под сомнением, начали орать, чтобы это дело передали СБУ. Чуть позже оказалось (со слов Луценко), что Екатерина Гандзюк была сотрудником СБУ. Оказалось, что исполнители нападения на нее тоже входили в орбиту интересов СБУ. И после смерти Екатерины ее отец заявлял, что она помогала финансово Торбину и Васяновичу. Все они были одной компанией. Как так вышла, что одна компания внутри себя нападает на девушку? Их быстро вычисляют и видимо, чтобы они не успели наговорить лишнего, СБУ забирает дело к себе.

– "Наговорить лишнего" это о чем? Вы сейчас о вырубке леса, или какая-то другая информация?

– Не могу ничего утверждать. Я рассказываю только хронологию. Полиция находит преступников и, прежде чем узнать их заказчика - СБУ буквально вырывает их из рук полицейских. Про лес я могу только говорить в отношении себя. Негодяй Луценко, человек, испортивший мою репутацию, оболгав меня с трибуны Верховной Рады, рассказывал про меня и какой-то пылающий лес. С момента его заявления по сей день - СБУ, полиция - все правоохранительные органы занимались лесом, и Мангера там никогда не было. Где облсовет и где лес? Единственное, что делал облсовет - мораторий на вырубку леса во всей области. Я не знаю, в какой мере Екатерина боролась с вырубкой леса, но чтобы правильно расследовать убийство необходимо разделять активистку - Екатерину Гандзюк и Екатерину Гандзюк - "чиновницу". Лидера большинства в горсовете, на которой замыкались большинство вопросов. Об этом заявлял и сам мэр. Он четко сказал, что Екатерина сплотила большинство депутатов горсовета вокруг себя. И если бы следствие было в полиции, они бы начали не с того, что Екатерина Гандзюк - активистка, на которой нужно кому-то зарабатывать политические балы, пиар и т.д. А она чиновница и отсюда уже все остальное. И любой депутат в горсовете вам расскажет, что было на самом деле. А не то, что всем показывает отдел "Т" СБУ во главе с Доценко. Это я уже позже начал узнавать, что она была «шеей» мэра, какие вопросы она решала. И когда мне говорят, что она мешала мне и моей политической деятельности, так поверьте, что нападение на неё сыграло для моей карьеры худшую роль, чем можно было придумать. Дело Гандзюк должно быть уголовным, а его сделали политическим. И пропиарили, как только смогли через американское посольство и грантоедов на весь мир.

– Так а кто рубил лес?

– Все эти "лесорубы" крышевались Доценко. Цигельник и Ко - они там жили. Лес - это схема, которую возглавлял Доценко. Сейчас он смещён с поста главы департамента Т. Но он остаётся в структуре. До сих пор руководит следствием Саенко, который был в полной зависимости от Доценко. Который лгал на каждом заседании с целью дискредитировать Мангера и Батькивщину. Нашли из всей компании Левина, который хоть как-то мог со мной соприкасаться, и пошли искать вину.

– Тогда почему именно вы?

– Когда мне продлевали меру присечения дело попало к другому судье. Она разбирала материалы и был мотив номер один - лес. Но лес отпал. Выяснилось, что Мангера в лесу нет. Искали переискали, но никак не нашли. Второй мотив - личная неприязнь Екатерины, ее активная позиция и статьи в фейсбуке. Но в фейсбуке Екатерины всего раз пять упоминается Мангер. И нет ни одного поста против Мангера. Много других журналистов писали обо мне в жёсткой манере и то, что писала Катя - это детский лепет по сравнению с критикой других блогеров.

– В материалах дела есть фраза «Николаевич ей недоволен».

– Я не знал Катерину вообще. Мы с ней виделись один или два раза, когда я вступал в партию "Батькивщина". У нас не могло быть с ней конфликта, простому что я с человеком не общался. Горсовет и облсовет - это как марс и земля. Они не соприкасаются.

– А почему в 2015 году она ушла из Батькивщины?

– На тот момент мэр Херсона Владимир Николаенко организовал свою партию - «Блок Николаенко». Ушла не только она, а вся группа в Батькивщине, которая поддерживала Николаенко. Их исключили. Они пошли отдельным проектом на местные выборы. Это не было связано с Мангером.

– Повлияли ли как-то на ваше дело выборы и смена генпрокурора?

– Да. Экс-генпрокурор Луценко уехал учить английский в Лондон, и чем-то занял свой рот. Перестала литься чернуха. Массовый беспредел немного приостановился. Но дело остаётся у тех следователей, которые его фабриковали, и они уже не признаются в этом.

– Почему Луценко считает, что это вы заказали Екатерину?

– Это надо у него спросить. У него нездоровое воображение. А когда он на всю страну кричал, что лес горит, но мы все знаем, что всю вырубку леса и весь лесхоз курировал его сын. По всей Украине. Может надо посмотреть, кто тогда крышевал всю лесную вырубку?

– Почему нет подозрений Рыщуку и Гордееву?



– Мы общались только по рабочим вопросам, и где они сейчас мне неизвестно.

– Писали, что Гордеев ездил решать вопрос чуть ли не к самому Грицаку. Что вам об этом известно?

– Могу только сказать, что в первое время фамилии Гордеева в деле не было. Она появилась в тот день, когда Андрей Гордеев поехал сначала к главе СБУ, а тот его уже отослал к главе департамента "Т" Доценко. И ему прямо в кабинете в глаза сказал: "Это не ты ли исполнил нападение в своей войне с МВД". Доценко поплевался, а на следующей день во всех СМИ появилась фамилия Гордеева. Я понимаю, что когда ты - глава департамента "Т" - можно из любого на всю страну сделать героя или изгоя. Ведь большинство СМИ будут прислушиваться к вашему мнению, которое становится "общественным". Вот и в этом деле "общественное" мнение сделало своё дело. А фактов нет. Есть только чушь.

– Почему по факту сделали крайним именно вас?

– Доценко был начальником СБУ по Крыму, потом его перевели начальником СБУ Херсонской области. Мы с ним неоднократно встречались. Он завёл сюда определённые бандитски группировки и крышевал их. Мне тогда поступила информация, что меня физически заказали. Я обратился к Гордееву, он пригласил начальника полиции Мелихова и Доценко. На этой встрече Доценко мне говорит: "Влад, да они не за тобой приехали". Он мне в глаза говорил и не раз, что его сюда поставили с целью снять меня с должности. На тот момент мы, "Батькивщина", провели тут небольшой переворот, когда главой облсовета ещё был человек от БПП. И любой работник СБУ вам подтвердит, что планерки начинались и заканчивались фамилией Мангер. Мы гуляли по набережной, и он мне повторял: "У меня задача, чтобы "Батькивщины" тут вообще не было. Меня от слова Тимошенко коробит".

– А как у вас сложились дальнейшие отношения с Батькивщиной?

– Чтобы не дискредитировать данную политсилу я приостановил своё членство. До тех пор, пока в судах не отстою своё честное имя.

– Общались ли вы с семьей после покушения и смерти Гандзюк?

– Ни разу. Один раз, без лишнего шума, мы положили ее мужу на карточку мою месячную зарплату. А через два дня меня начали мочить.

– Вам предлагали сделку со следствием?

– Я бы и слушать такого не стал. Мне ещё до вручения подозрения звонили некоторые депутаты Украины, звонили силовики и предупреждали, что будут все сводить на меня. Советовали бежать. Но можно было с таким же успехом признаться, что я убил принцессу Диану, а после Гандзюк.

– Что нового появилось в деле за прошедший год?

– Появлялись писульки господина Доценко, где он утверждал, что я контактирую с какими-то криминальными авторитетами. Потом они из дела исчезали.

– Как у вас складываются отношения с активистами, которые раньше в больших количествах посещали ваши суды?

– Там и раньше около 70% толком не знали, кто такая Катя. Кто-то приходил по зову сердца, кто-то отрабатывал деньги. Вообще активизм спорное явление. Не хочу подвергать его сомнениям. Есть люди, которые действительно этим живут и верят в то, что делают. Я готов выходить и смотреть им в глаза. Девайте искать правду вместе. Только не ту правду, что вам в уши закладывает господин Доценко, а истину, до которой надо докопаться. Надо брать от самого начала.

– Это откуда?

– С того момента, когда собралась компания людей, с которыми Катя контактировала и которым помогала финансово, которые все были в орбите Доценко. Облили ее кислотой. Ужасная вещь. А что дальше? Ее водитель достал из багажника пятилитровую баклажку и начал ее поливать водой. Нельзя концентрированную кислоту поливать водой. Сам исполнитель ведь почти такое же количество, которое брызнул на Екатерину - попал себе на ногу. Но он остановился и замазал себе ожог землей. Когда его задерживали - оно уже почти зажило. Но дальше удивительные вещи. Кислота, которая попала на машину - частично разъела метал и в тот же день водитель едет на станцию закрашивать и шлифовать пятна. Эти преступники не собирались убивать Екатерину, о чем не раз говорили. Они только хотели вывести ее на время из строя, а то, что получилось - это ужас, который спровоцировал человек по незнанию. А для чего ее нужно было выходить из строя?

– Они ведь подписали сделку со следствием, признали вину.

– Какую сделку? СБУ даже не удосужилось собрать больше улик чем те, которые собрала полиция. Они довели дело до того, что если бы исполнители на суде пошли в отказ - у них больше не было других улик. Им только и надо было перед выборами найти представителя "Батькивщины" и кричать, что нашли убийцу. Выборы прошли, а Мангера уже объявили в убийцы - так пусть уже так и будет.

- Вы говорите о том, что Екатерина была из орбиты СБУ, которая по вашим же словам крышевала вырубку леса. Но зачем в таком случае СБУ выступать против вырубки леса?

- Копните глубже. Вы увидите, что в тот момент у группировок, которые работали с СБУ - был конфликт с другими группировками. Вот на этой теме Екатерина и боролась с вырубками. Я могу ошибаться, но покажите мне борьбу против вырубки леса кроме двух ее постов в фб? В чем борьба? В моём понимании борются, когда выходят на трассы, останавливают машины, фотографируют. Борьбой занимался облсовет, когда предложил создать региональный ландшафтный парк. Чтобы за незаконную вырубку сразу отбирали орудия, транспорт а пиляльщиков арестовывали. Кто был против? Лесхозы. Они подавали в суд за это наше решение. СБУ один раз пришли и больше не появлялись.

– Вы проводили своё расследование? Или это из опыта.

– Из открытых источников. Этим должны заниматься правоохранители, в нашем случае СБУ, которые в конечном счете выйдут сами на себя. Мы подали ходатайство о проведении повторной экспертизы причины смерти Екатерины, так-как грамотные эксперты нам сказали, что там много вопросов. Не может человек идти на поправку и внезапно умереть. Возможно есть другие причины. А когда мы начали находить эти причины в результатах вскрытия - дело быстро остановили и нас отстранили. Как думаете, Катя, когда узнала, что на неё организовывал покушение Торбин, которому она помогала, не спросила у Доценко: "А что здесь вообще происходит?".

– Но зачем ему что-то делать, если она уже указала на вас, что это вы ее заказали?

– Это вы у него спросите. Почему именно они это сделали. Люди, которые были с одной компании, которым она помогала. И почему они не пришли к нему и не сказали, что какие-то негодяи заказали им нападение на Гандзюк? Или это был спектакль? А где телефон и айпад Кати? По материала следствия ее папа зайдя в палату и обнаружив, что дочь уже ушла - взял телефон и айпад ее и отдал кому-то из друзей. И с тех пор не могут найти ни телефона, ни айпада, ни друга. А в телефоне, возможно, было что-то интересное. Отец, к слову, в суде этот факт не подтвердил.

– На суде вы заявляли, что готовы давать показания, однако позже СБУ сообщило, что вы отказались свидетельствовать, ссылаетесь на 63 статью Конституции. Что произошло?

– Меня в СБУ допрашивали один раз. Задали два вопроса. И все. СБУ солгало. Суд закончился в пятницу около четырех часов утра и меня этапировали в незаконно существующее СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.

– Сколько вы провели в СИЗО?

– Меньше суток. Но там и часа хватит, чтобы осознать, насколько психологически эти условия давят. Условия скотские. В одной комнате и туалет и умывальник. Нет даже чем смывать. Весь запах - в камере, с окна дует, свет не выключают. Мне повезло, что у меня осталась кепка моя. Я ее на глаза натянул и заснул. Дворик ещё есть с турником, туда на прогулку выводили. И связи с внешним миром никакой. При желании - могут даже адвоката не пустить. Почему так было? Они тогда были во власти навсегда. Это было понятно по тому, как они себя вели. И если бы Зеленский не выиграл выборы этот беспредел, который творился, усилился бы в разы.

- Так а допрос когда был?

- Вот я поспал полтора часа и меня повели на допрос без Адвоката. Там я сказал, что сейчас пожалуй помолчу. Адвоката пустили только в пять вечера, когда за меня внесли залог. Через неделю нас пригласили снова, и было всего два вопроса.

– Почему так?

– А что слушать, если я и человека-то не знал. С тем же Павловским я до того общался один раз на офисе. Остальную всю компанию я живьём впервые увидел в судах. С Левиным кроме меня ещё пол города общались. Он когда к Коле (Ставицком - Ред.) пришёл, он ему сказал: "Моего прошлого нет. Я новый человек с новой фамилией". Он все так же у Коли числится помощником.

– Но если он не виновен – зачем бежал?

– А вы не думаете, что его могли предупредить? У него, помимо этого, ещё и очень плохо со здоровьем. У него стояло три шпунта, и он пережил инфаркт на ногах. Он ходит, у него отдышка, шунты эти постоянно забивались. Задержание, вероятно, стоило бы ему жизни. По этому, думаю, сбежал бы он вне зависимости от вины - понимал, что живым он из СИЗО не выйдет.