Нынешнюю политическую ситуацию в Европейском союзе многие наблюдатели рассматривают через призму острого конфликта между сторонниками интеграционного проекта в его нынешнем виде и евроскептиками.

Позиция последних, все более громко звучащая внутри ЕС, крайне мало известна украинской аудитории. Между тем, без ее понимания невозможно трезво оценить текущие задачи в отношениях с Евросоюзом, не говоря уже о перспективах нашего взаимодействия с блоком, вокруг которого создано слишком много мифов, ориентированных на легковерных адептов поиска рая на Земле. Хотя дискуссии в самом ЕС весьма далеки от споров Адама с Евой.

Один из основателей Европейских экономических сообществ французский политик Жан Монне в революционном 1968 году написал: "Европа никогда не существовала. Европа не сумма национальных суверенитетов. Европу еще нужно создать".

51 год спустя его земляки отдали первое место на выборах в Европарламент партии Национальное объединение (Rassemblement National, ее лидер Марин Ле Пен), выступающей с диаметрально противоположных позиций: Европа как особая цивилизация с христианской этикой в своем фундаменте существовала сотни лет, а то, что построили Монне и его последователи все труднее характеризовать определением "европейский".

Один из лидеров этой партии - депутат Европарламента Николя Бе (Nicolas Bay) рассказал о своем видении другой Европы, в которой национальный суверенитет первичен, а в основе континентального единства общая культура и традиционные ценности, а не бюрократические институты и прописанные ими новые принципы человеческого общежития.

- Некоторые утверждают, что Европейский Союз переживает идеальный шторм с замедлением экономики, миграционным кризисом, потерей миссии и недостатком компетентности тех, кто стоит за штурвалом. Что вы думаете о текущей ситуации? Сможет ли ЕС найти внутренние ресурсы, чтобы выдержать этот шторм?

- Кажется очевидным, что на Западе был длительный исторический период, который примерно простирался от бурных майских событий 1968 года во Франции до сегодняшних дней, в течение которых, несомненно, доминировала либеральная идеология. Открытие границ для массовой иммиграции и исламизации, постепенный демонтаж системы социальной защиты и поддержки национальных производителей, подрыв ценностей нашего общества и цивилизации для продвижения воинственного индивидуализма... Это то, что американский политолог Фрэнсис Фукуяма посчитал верным назвать "концом истории".

Этот период, вероятно, подходит к концу. Либеральная модель, которая должна была применяться во всем мире, сейчас быстро разрушается. И, в первую очередь, наиболее глубокий кризис она переживает там, где собственно и родилась. И именно это самонадеянное и в чем-то авантюрное желание разрушить все границы, все экономические и цивилизационные ограничители является причиной кризисной ситуации, в которой ЕС находится сегодня.

Сможет ли Евросоюз справиться со стоящими перед ними вызовами? Технократическая и антидемократическая структура, созданная Брюсселем, вероятно, нет. С другой стороны, мы должны работать над тем, чтобы реальная Европа, состоящая из ее наций и народов, опираясь на многовековые традиции греко-римской и христианской цивилизации, могла создать необходимые механизмы сотрудничества и защиты для возвращения нашему континенту прежнего весомого места в мире. Пора перестать быть шахматной доской для великих держав из других регионов.

- Либеральные СМИ обычно называют вашу партию и другие политические силы-единомышленники в ЕС евроскептиками, популистами и даже крайне правыми. Что бы вы ответили на такие заявления и как бы вы определили идеологию Национального объединения, что она на самом деле означает?

- Моя партия, Национальное объединение, является партией тех, кто пострадал от глобализации и ее последствий, и кто хочет заменить ее другой моделью, которая уже доказала свою ценность: многополярного мира, сотканного из суверенных наций и народов. В этой системе каждое государство, и для меня это прежде всего Франция, имеет свои собственные интересы, которые оно должно защищать.

Сегодня государство во Франции постепенно отказывается от всех своих базовых функций: обеспечения безопасности, образования, экономической стратегии, самостоятельной внешней политики... Его нет везде, где оно должно быть, потому что на протяжении десятилетий наши лидеры как слева, так и справа имели один и тот же проект: растворение нашей страны в океане либеральной глобализации. Национальное объединение - это партия тех, кто все еще верит во Францию ​​и во французский народ, ставит во главу угла наши национальные интересы.

И то, что мы хотим для себя, мы также хотим для других. Для Трампа является нормальным говорить "Америка в первую очередь", Путин прежде всего защищает интересы России, а Китай логично попытается расширить свое влияние на планете. Точно так же и в Европе наши страны должны найти силы и средства для самоутверждения, чтобы над нами более не довлел Брюссель и насаждаемая оттуда либеральная идеология. Такой подход, конечно, не отрицает тесного сотрудничества европейских стран, чему способствует культурная близость, которая объединяет нас, а также отличает нас от остального мира.

- Как вы оцениваете влияние либеральной глобализации на Европу. Действительно ли оно принесло процветание или его недостатки затмевают его основные преимущества?

- Глобализация и неограниченная свободная торговля должны были принести изобилие всем. Вместо этого мы видим, как постоянно увеличивается разрыв между узкой группой сверхбогатых и остальным населением, а средний класс тает и становится все беднее. Во Франции безработица и число людей, живущих за чертой бедности, постоянно растут. Это идет рука об руку с постоянно растущей иммиграцией, исламизацией, отсутствием безопасности, потерей ценностных ориентиров...

Правда в том, что большинство европейских лидеров не имеют цивилизационного видения. Они повторяют мантры о "культурном разнообразии", открытости и экономическом росте, не желая честно взгянуть на реальные последствия претворения в жизнь этих утопических конструкций. Народы и их культуры не состоят из экономической статистики и сухих цифр ВВП. Это конкретные, живые, хрупкие реальности, идентичности, которые возникли в результате медленного исторического процесса созревания, растянувшегося на сотни лет. Народы нашей планеты разные, и это просто несерьезно отрицать. Нас невозможно влить в новую общность со стертыми идентичностями без катастрофических последствий такого социального эксперимента.

Либеральная глобализация предполагает общее обезличивание и создание мирового правительства верховных судей. Эта модель является очевидным провалом. Мы предпочитаем право народов на самоопределение и, прежде всего, право оставаться самими собой.

- Какую роль Джордж Сорос и структуры, спонсируемые и связанные с ним, играют в наши дни в ЕС?

- Точное влияние Джорджа Сороса, вероятно, невозможно определить. Не вызывает сомнений то, что он финансирует многие организации и проекты, цель которых состоит в том, чтобы подорвать наши ценности христианской цивилизации, содействовать массовой иммиграции с других континентов, которую отвергают европейские народы, и прежде всего дестабилизировать законные правительства. Лучший пример, конечно, то, что случилось с Украиной.

Что мешает ЕС, который всегда так быстро осуждает предполагаемое "вмешательство России", попытаться разобраться в реальных и документально подтвержденных случаях вмешательства во внутреннюю политику со стороны международного фонда "Открытого общества" Сороса? Вместо этого Брюссель предпочитает наказывать страны, выступающие против Сороса, такие как Венгрия Виктора Орбана.

- Каким вы видите будущее отношений ЕС с Украиной? Нужно ли нашей стране ставить так много на борьбу за членство в ЕС, или другая модель отношений с блоком может быть более выгодной для обеих сторон?

- Когда ваша страна обрела независимость в 1991 году, она казалась страной обладающей лучшими активами: крупной сельскохозяйственной державой, передовым технологическим государством. У вас были развитые металлургический, авиационный, химический и энергетический сектора. Украина имела все необходимое для того, чтобы стать экономическим двигателем Восточной Европы и мостом между Западной Европой и Россией.

Но исторические и политические раны вашей нации - я имею в виду, в частности, Голодомор - были инструментализированы, что привело к революции Майдана и гражданскому противостоянию, которое опустошает Украину с единственной целью: создать и поддерживать условия для новой "холодной войны" между Западом и Востоком. Все делается для того, чтобы ваша страна не могла достичь мира и гражданского согласия, в которых она нуждается.

Украина, безусловно, является ключевой страной для геополитической стабильности европейского цивилизационного пространства. Она должна оставаться точкой баланса интересов, естественным партнером одновременно для остальной части Европы и России. Это может быть достигнуто только через мирный процесс и восстановление вашей субъектности, через выход из состояния подчиненности будь то Вашингтону, Москве, и тем более Брюсселю.

- Ваши оппоненты утверждают, что, несмотря на многие ранние опасения, Национальное объединение и его консервативные и евроскептические союзники не смогли изменить ситуацию в новом Европейском парламенте после выборов в мае 2019 года. Что бы вы ответили на такие претензии?

- Наша политическая группа (фракция) "Идентичность и демократия" в настоящее время насчитывает 73 члена Европейского парламента от 9 различных стран. У нас много контактов, дискуссий и согласования позиций с евродепутатами от партий, которые в настоящее время входят в другие группы, но разделяют наши ценности. Не исключаю, что они и официально присоединятся к нам в течение каденции этого созыва парламента. После Brexit мы также выиграем от перераспределения некоторых британских мест. Наша группа получит дополнительно 4 мандата, в то время как почти все другие группы потеряют часть своих членов. Таким образом, мы станем четвертой по величине силой в Европарламенте, опередив зеленых.

Перед лицом этой растущей силы другие основные политические группы объединили свои усилия, чтобы помешать нам занять ответственные посты в Европейском парламенте. Ради этого наши оппоненты сознательно лишают миллионы избирателей справедливого представительства, на которое они имеют право. Этот заговор реализуется через кулуарные договоренности между такими на публику непримиримыми силами, как французские коммунисты и немецкие христианские демократы. Мы сталкиваемся с реальным и скандальным пренебрежением принципами демократии, вопреки тому, что за входящих в группу ID депутатов в общей сложности отдали 21 миллион голосов! В нашу команду входят партии, выигравшие выборы в таких крупных странах Союза, как Франция и Италия, а наши немецкие союзники взяли четвертое место в ФРГ.

Однако, хотя мы все еще являемся меньшинством в Европейском парламенте, мы, вероятно, часто будем в роли арбитров, потому что у правящей коалиции будут проблемы с построением стабильного большинства, и ей придется договариваться с нами по отдельным голосованиям. И наша группа также является новым и важным инструментом пробуждения европейских обществ к осознанию необходимости коренных перемен для обеспечения народовластия, безопасности, поддержки национальных производителей. Европа, в конце концов, просто нуждается в торжестве здравого смысла, ради спасения от тех, кто хочет превратить континент в большой открытый рынок для транснациональных корпораций, лишенный фундамента привычных ценностей и идентичностей.