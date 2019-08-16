Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, а с недавних пор и "враг Порошенко №1" Сэм Кислин - снова в Украине.

В прошлом году ему на пять лет запретили въезд в нашу страну по распоряжению СБУ. Официальная причина - "необходимость защиты экономических интересов", неофициальная - устная "просьба" тогдашнего президента Петра Порошенко, который испугался денежных разборок с влиятельным американцем. Тот в свое время инвестировал в государственные облигации Украины на сумму в десятки миллионов долларов, при этом с него потребовали 3 млн долларов взятки. После этого Кислин записал скандальное видеообращение, в котором обвинил Порошенко в геноциде украинского народа.

Впрочем, ждать пять лет, чтобы попасть в Украину, Кислину не пришлось. Спустя год он снова здесь, и, как рассказал "Стране", готов давать показания против Порошенко.

- Вы были невъездным в Украину, и в предыдущем интервью "Стране" сказали, что главная причина - ваша осведомленность о коррупционых схемах с участием окружения теперь уже экс- президента Петра Порошенко. И вот вы снова в Украине. То есть, запрет на въезд сняли?

- Тогда запрет ввели по устному распоряжению Порошенко, и я уж написал заявление в суд на СБУ. Порошенко испугался разоблачений, что я открою факты о его коррупции, поэтому и не пустил меня в Украину. Недавно Служба безопасности, у которой уже новый руководитель (Иван Баканов - Ред.) отменила запрет.

- Зачем вы приехали?

- Я приехал встретиться с новым руководством страны. По делу Порошенко в том числе. Сейчас против него идет расследование, но при этом прокуроре (Луценко - Ред.) никакого результата не будет. Он - свой человек в "семье". Порошенко и Луценко - коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег. Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через гос компанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 млн. долларов.

- Вам удалось встретиться с представителями новой власти? С кем именно?

- Да, уже кое с кем были официальные встречи. С новым главой СБУ Иваном Бакановым уже встречались.

- Вы раньше были знакомы?

- Раньше их не знал - я бизнесмен, они - государственные чиновники, мы из разных миров. Но надеюсь, они будут проводить демократическую политику и главное - искоренят коррупцию.

- О чем говорили с Бакановым?

- Все о том же - коррупция и как ее побороть. Сегодня Украине нужны кардинальные изменения в законодательстве, полная замена кадров на всех ключевых позициях в судебной, правоохранительной системах. А затем - привлечение международных инвесторов. Но вначале нужно разобраться по старым делам - по преступлениям Порошенко и его окружения. И я могу посодействовать привлечению международных правоохранительных органов, которые совместно с вашими СБУ, МВД и иными правоохранительными органами, смену руководителей которых уже анонсировал президент, будут вести расследования против старой власти. Чтобы в итоге не только виновные понесли наказание, но и в бюджет страны были возвращены миллиарды долларов, которые находятся на счетах компаний, прямо или косвенно подконтрольных экс-президенту Порошенко.

- В интервью "Стране" вы рассказывали, что обратились в Госдеп США с просьбой начать расследование против Порошенко. Уже есть какие-то результаты?

- Да, расследование идет, возбуждены уголовные дела. Я сейчас не могут раскрывать все подробности. Скажу лишь, что расследование идет не меньше чем по трем статьям. Одно из дел - по деньгам МВФ. Точнее, по последнему миллиарду долларов кредитного транша. Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирование на коммерческие банки, а дальше - они рассосались по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко.

Рекомендованный МВФ директор департамента НБУ Александр Завадецкий был незаконно уволен со своей должности (на сегодняшний день он восстановлен судом). То есть, не было контроля и прозрачности за расходованием средств МВФ.

- Но ведь вы в прошлом году уже знали, что в Украине - тотальная коррупция. И все равно вложили деньги в госпредприятие - ОПЗ?

- Я подозревал, но точно не знал, что все до такой степени плохо. Получается, что это очередная моя потеря. Уже на евробондах прокололся. (Как рассказывал ранее "Стране" Кислин, в 2014 году он через английского брокера купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за 8 млн долларов по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью 20 млн долларов, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около 23 млн долларов. Но денег он не получил - эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича - Ред.)

Никакого отношения к деньгам Януковича и предыдущего режима эти инвестиции не имеют.

Кому не рассказываю, никто не верит в эту абсурдную историю. Причем тут Янукович, он что - на этих деньгах расписался?

- Но вам же в Администрации президента предлагали все вернуть за 3 млн долларов?

- Мне такие условия выставил куратор судебной системы – нардеп Грановский. Предлагали, но я не дал ни копейки. Я законопослушный гражданин, почему я должен давать взятки.

- Вы все еще рассчитываете вернуть эти деньги?

- Рассчитываю, и я их верну. И не только я, но и другие инвесторы, которых кинули в Украине. Из 8 миллиардов, которые Порошенко украл, реально вернуть - приблизительно 5 миллиардов. И возвращать будет по решению судов государство Украина - из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик. Поэтому я и обвинил Порошенко в геноциде украинского народа (накануне президентских выборов Кислин записал видеообращение "ко всем патриотам страны", где анонсировал скорую потерю власти Петром Порошенко и обвинил его в геноциде украинского народа - Ред.). Но, надеюсь, что и Порошенко ответит за все, имуществом и деньгами.

Он же думает, что он умный, но утром пил виски вместо каши, так его напугал мой приезд. Он позвонил Луценко, а тот - своим людям дал команду, и мне принесли три повестки.

- Какие повестки?

- Явится как свидетель по делу Януковича. Это - отместка за то, что я вчера согласился давать вам интервью. Они испугались.

- А по делу Порошенко вас в качестве свидетеля не вызывают?

- Пока нет, но, если вызовут - пойду, у меня есть что рассказать. Только пойдут уже к новому генеральному прокурору. Вину их всех - Порошенко, Кононенко, Грановского и других - на самом деле легко доказать. К примеру, в отношении "Центрэнерго" официально потерпевшим лицом является мой друг и бизнес-партнер Дима Крючков. Мы с Дмитрием знакомы больше 20 лет, но наш совместный бизнес не на территории Украины. Только из одной компании "Центрэнерго" было выведено более 7000 млн долларов которые осели на счетах офшорных компаний, контролируемых Порошенко.

Правда, Порошенко почти все деньги отсюда уже вывел на зарубежные счета, остались только конфетные фабрики. Но и деньги реально найти и вернуть. Для этого нужно привлечь ФБР, которая может контролировать корсчета в валюте. И я этому тоже могу поспособствовать, о чем и шла речь на встрече с Иваном Бакановым.

- Если Порошенко и его окружением займутся международные правоохранительные органы и докажут факты масштабной коррупции, в том числе, и с деньгами МВФ, какие приговоры могут быть?

Коррупционерам такого уровня как Порошенко и Кононенко в США дают по 200-300 лет тюрьмы.

- Есть ли у вас в делах против Порошенко поддержка американских властей и если да, то от кого именно?

- Есть поддержка ФБР и международных институций по борьбе с коррупцией.

- Вы единственный из американских инвесторов, кто будет требовать возбуждения дел против Порошенко, или будут другие?

- Пока не могу ответить вам на этот вопрос.

- Факт освоения миллиарда долларов от МВФ как-то может повлиять на дальнейшее сотрудничество Международного валютного фонда с Украиной?

- Власть поменялась, поэтому очень важное значение будет иметь результат встречи господина Трампа с господином Зеленским. Сейчас важно, чтобы Зеленский согласился на встречу с инвесторами и дал свои президентские гарантии, что здесь можно будет вести прозрачный бизнес. И через полгода - пойдет поток инвестиций.

- А вы не допускаете другого сценария - что представители новой власти просто подвинут предшественников с денежных потоков и сядут на них сами?

- Все может быть, если президент даст слабинку.