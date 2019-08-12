На днях сеть облетело видео, где мальчик выполняет невероятные воздушные кульбиты перед тем, как нырнуть в воду. Никому не известный 13-летний Алексей Середа из Николаева стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду за всю историю соревнований.

Молодой украинец опередил опытных соперников - француза Бенжамина Оффре и россиянина Руслана Тернового.

Украинский чемпион побил рекорд олимпийского призера Томаса Дейли, который свою первую золотую награду получил в 13 лет и 10 месяцев. Алексей на три месяца младше.

Это не только его первый успех, но и первое интервью.

Алексей Середа в эксклюзивной беседе рассказал "Стране", каково это – быть самым молодым чемпионом Европы за всю историю.

— Почему вы выбрали для себя именно прыжки в воду?

— Я изначально в Николаеве ходил в бассейн, чтобы научиться плавать. Но тренер мне сказал, что пловца из меня не выйдет – ростом низковат. Как вариант, предложили попробовать прыжки в воду. Тогда меня отправили к моему нынешнему тренеру Татьяне Погребной в Николаеве. Но попал я к ней не сразу.

— А как? Расскажите подробнее.

— Когда я пришел, то Татьяна Вячеславовна сказала, что группа уже набрана, и она меня взять не может. Сказала: "Я не буду учить тебя плавать". Но тут вступилась моя мама: она сказала, что плавать я уже умею, я хочу научиться прыжкам. Тогда Татьяна Вячеславовна ответила: "Ну, попробуй, прыгни с "метровки" (вышка высотой один метр. На чемпионате Середа прыгал с 10-метровой вышки – Ред.). Я прыгнул.

— И как?

— Тренер внимательно посмотрела на меня и сказала: "Тренировка завтра в час". Это было восемь лет назад. (Алексей занимается прыжками в воду с пяти лет – Ред.).

— Прыжки в воду начинались как хобби или уже с расчетом на большой спорт?

— Нет, я изначально решил, что хочу быть в этом спорте. С самого начала знал, что буду заниматься прыжками в воду профессионально, участвовать в соревнованиях. Это не было хобби.

— Каково это – быть самым молодым чемпионом Европы в истории?

— Да никак. Как обычному человеку. Я, конечно, рад, но не сильно. Моя главная цель – стать олимпийским чемпионом.

— Вы поедете на Олимпиаду в 2020 году и будете там самым молодым спортсменом. Из-за возраста чувствуете к себе предвзятое отношение?

— Мне немножко неловко, потому что все вокруг уже взрослые. Но я уже привык и не обращаю на это внимание.

— А как отреагировали старшие соперники на вашу победу?

— Многие поздравили и сказали, что я хорошо прыгаю. Но те, кто заняли второе и третье места, конечно, расстроились, что не победили.

— На какой результат рассчитываете на Олимпиаде в 2020-м году? Золото?

— О призовом месте и не думал, мне хоть бы в финал попасть. Там соперники серьезные. На пике карьеры сейчас китайцы.

— Кто был самым серьезным соперником на чемпионате из других стран?

— Бенжамен Оффре из Франции. Еще Руслан Терновой, Никита Шлейхер – это ребята из России. Олег Сербин из Украины, британцы – Ноа Уильямси Мэттью Диксон.

— Вы с кем-то из них поддерживаете дружеские отношения?

— Немного общался с Русланом Терновым и Никитой Шлейхером, но ближе всего – с Олегом Сербиным.

— А как с учебой совмещаете спорт?

— Тяжело, потому что я постоянно на сборах и тренировках. Часто беру задания у учителей на дом. Когда я прихожу с тренировки, то хочется отдохнуть, поиграть на компьютере, а нужно еще делать домашнее задание. Пока сделал – уже и спать пора ложиться. Трудно.

— Какие оценки в аттестате?

— Самая высокая – 11, не помню, по какому предмету. А самая низкая – 3, по физике. Я на нее не ходил из-за спорта.

— Как на пропуски реагируют учителя?

— Все уже привыкли, что я часто пропускаю уроки. Меня к школе вообще не тянет.

— Сколько раз в неделю тренируетесь?

— 6 дней в неделю по 3 часа. В один день бывает по две тренировки. Поначалу было тяжело, а сейчас уже втянулся.

— Кто ваш кумир в спорте?

— Ориентируюсь на Руслана Тернового, потому что я его увидел в детстве и подумал: "Вау, как круто он прыгает. Мне нужно так же".

— Выходит, на чемпионате Европы вы обошли своего кумира?

— Да. Я этому рад.

13-летний Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду. Первое интервью для Страна.ua

— Звонил ли министр спорта или президент Украины поздравить с победой?

— Звонил Игорь Владимирович Лысов (президент Федерации Украины по прыжкам в воду – Ред.).

— А хотели бы, чтобы президент страны поздравил?

— Мне все равно, для меня главное – похвала семьи.

— Государство как-то вас поддерживает? Выделяет премии, финансирует поездки, дает стипендию?

— У меня есть стипендия 1000 гривен в месяц от Федерации по прыжкам в воду. А после победы на чемпионате Европы мне сказали, что будут еще и платить зарплату. Правда, сколько, пока не знаю. Федерация оплачивает полностью все участие в соревнованиях. Только один раз мы ездили за свой счет на соревнования в Россию – поездки в Россию Федерация не оплачивает.

— Какой самый сложный этап в прыжке с вышки? Когда еще подымаешься на мостик или когда летишь вниз?

—Тяжелее всего сам прыжок. Страх есть, конечно. Я пытаюсь не думать о самом прыжке, чтобы не волноваться. Перед прыжком думаю: "Прыгну и постараюсь сделать это хорошо". Я пытаюсь вообще ни о чем не думать, но я перед прыжком в голове представляю, как примерно выглядит прыжок.

— Переехать в Киев не планируете?

— Я в Николаев приезжаю отдыхать на пару дней, а так я все время в Киеве на сборах, или где-то еще на соревнованиях. Вот сейчас с 1 сентября начнется подготовка к Олимпийским играм. Сборы будут в Киеве, длятся они обычно месяц, потом пару дней перерыв. Вот эти несколько дней между сборами я обычно и бываю дома. А сейчас отдыхаю в Николаеве, набираюсь сил.

— Как сейчас отдыхаете от тренировок?

— Мы с ребятами со сборной созваниваемся и вместе играем в "Counter strike". Мама обычно ругается, что я много за компьютером сижу, но сейчас разрешает. Говорит, заслужил.