Экс-министр ЖКХ, экс-глава КГГА, четырехкратный мэр города Горишни Плавни (бывший Комсомольск Полтавской области) Александр Попов заявил о своем желании вернуться в большую политику.

Последние пять лет бывший руководитель Киева не принимал участия в политике, хотя ему и неоднократно предлагали места в различных партийных проектах. Все это время Попов исправно ходил на все заседания суда, которых было более 65, по делу разгона студентов на Майдане в ночь на 1 декабря 2013 года, добиваясь, как он сам говорит сатисфакции - вопреки тому, что именно его имя оппоненты связывают с разгоном студентов, сам Попов считает себя непричастным к этим событиям, ведь он не отдавал приказ разгонять студентов и не мог этого сделать на своей должности.

Но за 5 лет судебный процесс еще не закончился.

"Не хочу терять еще пять лет", - говорит бывший глава Киева, поясняя свое желание вернуться в политику.

Сегодня он баллотируется в депутаты по 212 мажоритарному округу в Дарницком районе Киева, где проживает со своей семьей более 13 лет.

"Страна" встретилась с Александром Поповым вскоре после появления слухов, что президент Зеленский хочет разделить должности мэра и главы КГГА, назначив на эту должность гендиректора телеканала 1+1 Александра Ткаченко.

Точно также в 2010 году поступил Виктор Янукович, назначив главой Киевгорадминистрации Александра Попова (при мэре Черновецком). Собственно с этого вопроса и начался наш разговор.

- По закону, у президента есть такое право, - считает Александр Попов. - Но оно предусмотрено не как правило, а, скорее, как исключение. Владимиру Зеленскому стоит аргументировать свое решение перед киевлянами, и обьяснить почему именно этого человека он хочет видеть во главе КГГА.

Я просто напомню, когда президент назначал меня главой администрации, в этом была объективная необходимость - Киев утопал в коррупции, и занимал предпоследнее место в рейтинге социально-экономического развития регионов Украины. Для Киева это был просто позор! И еще одна нерешаемая, на тот период, в Киеве задача - подготовка к Евро-2012. Когда меня пригласил президент на разговор, он сказал: "Ты же видишь, в Киеве есть проблемы и их нужно решить. Я прошу тебя включиться". А я ж все-таки министром был, а тут - замглавы администрации (Янукович сначала назначил Попова замом главы КГГА, и только спустя какое-то время - главой - Прим.Ред.). Янукович сказал, что приезжал Платини (был президентом УЕФА. - Прим.Ред.) и сказал, что забирает у нас Евро 2012. "Я дал лично свое слово, что мы все сделаем и должен его сдержать", - сказал президент. И я согласился. Я это определял как почетную миссию - сделать все для развития Киева. В этом была необходимость.

Есть ли она сейчас, мне сказать сложно. Тогда везде торчали уши коррупции, бесхозяйственности, был важный фактор подготовки к Евро.

Насколько сейчас этого требует ситуация, – я не знаю. С одной стороны, понять президента можно, он хочет взять Киев под контроль. Но кандидатура Ткаченко... Мы встречались, знакомы, но я, глядя со стороны, пока не вижу в нем того человека, который понимает, как решить в Киеве проблемы канализации, водоснабжения, энергообеспечения. Мы на грани техногенной катастрофы с эксплуатацией инженерных сетей и сооружений. И это требует определенной профессиональной подготовки и опыта. А у него такого опыта нет.

Но меня еще настораживает, вот передо мной высказывание Джулиани о Коломойском и его окружении, связанном с Зеленским. Джулиани прямо говорит, что такого не должно быть. Ткаченко, в отличии от Богдана (в котором можно было сомневаться, что Богдан - человек Коломойского), но вот Ткаченко - это точно 100% человек Коломойского. И мне кажется, это вызовет настороженность и недопонимание не только со стороны киевлян, но и со стороны западных партнеров.

Мне кажется, что это стратегическая ошибка, нельзя сейчас делать такой шаг. Это мое, чисто субъективное мнение. Может нашлись бы другие кандидатуры, более подходящие с точки зрения опыта и подготовки.

- В свое время вы сами были в подобной ситуации – когда вскоре после победы Януковича на выборах вы стали главой КГГА, а Черновецкий был мэром города. Насколько такое разделение эффективно с точки зрения работы городской власти или же лучше, когда власть сконцентрирована в одних руках?

- По средствам массовой информации сужу: сейчас есть большая проблема коррупции, а запрос на ликвидацию коррупции есть у всего общества и у киевлян в том числе. Т.е. этот беспредел виден, он наяву и его нужно устранить. Очевидно, что одну из главных задач, которую ставит Зеленский – именно борьба с коррупцией. Поэтому глава администрации, который придёт, должен будет этим заниматься.

Я же тоже занимался в свое время возвратом за бесценок отчужденных активов. Напомню, что мы вернули в собственность города "Киевгорстрой", "Киеводоканал", "Киевгаз", банк "Крещатик", 3200 гектаров незаконно отчужденной земли. Это огромные деньги.

- Сейчас эти земли опять в тех же руках, из которых вы их вынимали в свое время…

- Да, как сказал один мой знакомый, который следил за ситуацией, две или три сессии Киеврады и земля опять ушла по рукам.

- Как вы оцениваете пятилетний период правления Кличко?

- Я не хотел бы оценивать из моральных соображений. У него свои условия, а у меня свои были. Сложно работать в Киеве, да и всем мил не будешь. Но ситуации, которая сейчас в Киеве, ей я могу дать оценку очень коротко: в 2013 году средняя заработная плата – 725 долларов, а сегодня 460, то есть минус 265 долларов. О чем дальше можно говорить? Это автоматически падение жизненного уровня, возникновение социальных проблем, уменьшение доходов среднего и малого бизнеса (из-за низкой покупательской способности). Долги огромные за коммуналку… Это тоже нам еще аукнется осенью. Общий фон не хороший в целом. Он, конечно, сопоставим с тенденциями украинскими, но все-таки Киев - столица, здесь можно было бы поэффективней сработать. Поэтому не говоря о Кличко, а об общих тенденциях в городе – они неправильные, их нужно развернуть.

- Почему, несмотря на увеличение городского бюджета, в городе плохие дороги и проблемы с благоустройством – в чем корень проблемы?

- Тогда у нас инвестиционный потенциал был очень развит. Основные объекты мы сдавали без наличия средств в городском бюджете. Я просто имел поддержку президента и правительства в том, что это нужно делать. И большинство объектов финансировалось из госбюджета. Но у нас был все время дефицит бюджета, а сейчас профицит. Действительно децентрализация финансов, привела к увеличению доходов. Но эффективность их использования сомнительна. Например, если объект начинает строиться (из информации в СМИ сужу) и его стоимость 450 млн. или 500 млн, а к концу строительства стоимость оказывается 1 млрд 100 млн, то, наверное, это неправильно. Мне кажется средства используются нерационально, и коррупционные схемы выводят средства в карманы других людей, а киевлянам остаются только обещания. Может быть по этой причине, президент намерен менять кадровую политику.

- Основные проблемы города – хаотичная застройка и тотальная коррупция – как эти проблемы можно решить?

- Мне не дали в 2013 году утвердить новый генплан развития. Если бы мы его тогда утвердили, мы бы автоматически оградили от этих ошибок. Нельзя было бы строить в центре, на территории парков, это было бы исключено. Потому что генплан это как закон для любого города, его нельзя обойти. А пока его нет, пока все можно корректировать в ручном режиме, решением горсовета, тогда, получается, это все позволено.

В тот период времени мы Генплан практически подвели под голосование, да и сейчас его можно непродолжительный период времени доработать и голосовать. И тогда все станет на свои места. И главное – стоять на букве закона, которым является Генплан для Киева. А что он говорит - он говорит, что в центре города не должно быть более 5 этажей, например, или что там, где строится микрорайон, должно быть обязательно: поликлиника, детский сад и школа, и никуда от этого не деться. Отсутствие генерального плана дает возможность для коррупционных схем.

- Еще одна городская проблема – это засилье так называемых активистов, которые кошмарят бизнес, в первую очередь застройщиков, вымогая с них деньги. Как эту проблему решить?

- Киевляне должны знать, это было и раньше, и сейчас. Конечно есть и настоящие акции, когда собираются жители, протестующие против застройки мест, где они сами живут. Но есть и организованные акции, цель которых - заработать деньги. Власть нарушает закон и дает разрешение на стройку. А другие начинают тормозить застройщика и требовать деньги. Такая технология существует давно. Но с ней никто не спешит бороться.

- То, что в команде нового президента играют большую роль застройщики вроде Вавриша, а сам потенциально новый глава КГГА – это человек Коломойского. Как это скажется на политике новой власти в Киеве?

- У меня в свое время были конфликты с Вавришем. Хоть по сути, он очень талантливый человек и очень творческий. Реально, если вы изучите проекты, которые он сейчас реализовывает, то вы поймете, что он ушел вперед технологически, в обслуживании, он оторвался от других застройщиков. Это ему присуще, и возможно, что эти качества востребованы в команде президента. Как к специалисту у меня есть к нему уважение. Но были моменты, когда он откровенно "давал в штангу", и мне это не нравилось, и я вынужден был ставить вопрос об увольнении.

- За последние 5 лет тарифы на коммуналку выросли в 5 раз. Электроэнергия, газ - в 10-12 раз. Буквально накануне команда нового президента пообещала снизить на 10,4 процента цену на газ для населения. По вашим оценкам, насколько реально снизить тарифы или это обещание - просто элементы предвыборной кампании политических сил?

- Мы в прошлом году покупали газ за 300 дол. Сегодня цена газа на мировых рынках существенно опустилась. И предложения, которые мы слышим со стороны России – 160 дол. Это не какой-то там дисконт, а это рыночная цена. Реально, это та цена, по которой мы должны покупать газ. Если мы сравним 300 нынешних долларов и 160 долларов, которые нам предлагают, - это почти в два раза ниже. Если мы цену на газ уменьшаем вдвое, то реально мы можем, в зависимости от того, одно или трехкомнатная квартира – уменьшить платежи на 600 – 1000 грн. Тут можно сделать больше, не 10,4%, как они говорят, а гораздо больше, за счет одного решения, который не требует никаких вложений, все произошло бы автоматически – просто подпиши договора с Россией, которые принесли на блюдечке. Я не понимаю, почему это нельзя сделать. Догадываюсь, конечно, но... С моей точки это не правильно, поскольку такой подход соответствовал бы интересам граждан и национальным интересам страны.



По поводу коррупционной составляющей в тарифах. Ее тоже легко вычислить и убрать. Я анализировал, по какой цене мы покупаем газ в Европе. Одни компании предлагают по 250, а другие по 300, например. Но эти же 50 долларов кто-то уже кладет себе в карман. Роттердам+ и прочие - все это коррупционные составляющие, узаконенные схемы получения сверхприбылей. Убрав эти схемы, мы можем реально сегодня на 30-40% уменьшить тарифы.

- И со снижением тарифов тогда бы уменьшилось и количество неплатежей по коммунальным услугам.

- Вот да, это же вторая проблема, о которой никто не говорит. На конец отопительного сезона мы имеем 70 млрд. долгов. Не все задумываются, но, например, кто-то не заплатил 10 000 гривен, а они должны были поступить в энергокомпанию, которая должна была заплатить за газ, а они не поступили. Дальше та компания за транспортировку не перечислила деньги и так далее. И по всей цепочке – огромнейший дефицит бюджета, который приводит к проблеме невыплат зарплат, но не менее важно, что эти компании не вкладывают в обновление инженерных сетей, трубопроводов и т.д. Износ и так уже составляет больше 85%, а мы и дальше продолжаем эти проблемы наращивать. Мы на грани техногенных, малых и больших , катастроф, которые будут возникать у нас массово, а об этом даже дискуссий нет.

А если бы уменьшили тарифы, то и долги бы уменьшились, и люди пошли бы и вложили эти сэкономленные деньги в экономику, в малый и средний бизнес. Это огромные средства. Миллиарды долларов были бы как инвестиционный потенциал на рынке. А у нас что получается - у нас этих денег нет, платежеспособность низкая, и люди, занимающиеся бизнесом, начинают уезжать. Не видят никакой перспективы. Поэтому, если не уменьшить тариф, то мы доведем до коллапса. И социального – люди становятся нищими, и до коллапса в подаче коммунальных услуг. До техногенных катастроф разного уровня… Мне не понятно, почему правительство, оно ж какой год работает, вообще об этом не говорит. Может быть, они специально закладывают бомбу замедленного действия, ведь осенью придет новое правительство, и на них все это обрушиться. Никто не занимается экономикой, все заигрались в большую политику.

Это одна мина замедленного действия. Но никто не говорит еще про другую. Смотрите, что делает правительство. Они выпустили облигации государственного внутреннего займа, на большую сумму, очень большую. Если верить СМИ, то мы имеем дефицит бюджета невыполненного до 100 млрд грн и они решили его перекрыть выпуском облигаций. Процент высокий - до 14% доходит. Те, кто хотели приобрести, они даже продавали доллар и покупали гривну. Теперь, через 3-4 месяца, они начнут забирать эти деньги. И если сейчас у нас было падение доллара, то будет стремительный рост. Теперь, как раз, когда появится новое правительство, они столкнуться с этим дефицитом в 100 и более миллиардов! А ведь там еще и проценты присоединятся. Гройсман сейчас закладывает мину замедленного действия и те, кто придет работать, это будут самоубийцы. Что им придется делать – включать станок, печатать деньги, а тогда начнет расти доллар и мы станем еще более нищими.

А долги же надо погашать. Получается, что все эти огромные долги будут отданы новому правительству. Вот я вообще не понимаю, как это все можно будет решить! Может быть распродать госсобственность? Может для этого все было сделано? Землю продавать? Понятно, у нас чернозем, но под ним еще, как специалисты говорят, еще 5-6 триллионов кубометрв газа. Сегодня мы добываем где-то 2% из объемов месторождений. Те, кто выкупят земли, они будут иметь и права на месторождения газа. Нас грабят. У нас интересы национальной безопасности страны никем не защищаются. Ни президентом, ни правительством, никем. На всех можно ставить штамп: "изменник родины". Чтобы довести до такой ситуации, это ж надо постараться было. Они ж в чьих-то интересах – в интересах иностранных корпораций действуют?

- На днях вы говорили о том, что проблемы с Пешеходным мостом в Киеве могут быть очень серьезными. При том, что это была крупнейший городской проект Кличко, на который потратили 400 миллионов гривен. И при этом на мосту то и дело обнаруживаются разные проблемы. Что это? Тотальная коррупция, халатность или полный развал управления городским хозяйством?

- В отношении коррупции, я не могу сказать, я же не из правоохранительной системы, это надо, чтобы они дали оценку. А то, что халатность - это 100%. Мы когда сдавали мосты и путепроводы, то мы их предварительно испытывали. Причем с серьёзными нагрузками. Это так по нормативам, по ГОСТам положено. Я как строитель знаю, что забили сваю, и на каждую сваю, должен быть документ - акт скрытых работ, поскольку их потом не перепроверить. Тот человек, который подписал, что все было произведено согласно техническим условиям, он знает, что если что-то случится, то он пойдет в тюрьму. А если документацию не подписали вовремя, а мост начал трескаться, то могут уже и не поставить подпись никогда. А как же его эксплуатировать? Виталию Владимировичу надо повышенное внимание обращать на такие вещи, ведь мост все-таки. А он, в силу того, что не имел такого опыта, это же первый инфраструктурный объект, который сдался, теперь он на ошибках учится.

- А как вы оцениваете проект строительства метро на Виноградарь? По оценкам столичной власти, строительство оценивается в 6 млрд гривен и эти две новые станции появятся через 4 года.



- Мне уже удивительно и подозрительно это все. Мы построили 6 станций за 3 года, а тут две или три станции строят пять лет и будут строить еще 4 года. Я убежден, что там есть финансовые нарушения. Поскольку компания, которая выиграла тендер, получила более 2 млрд грн аванса. Аванса! Мы всегда строили и оплачивали все потом, а они платят авансом. А еще ничего не сделано. Надо еще перепроверить, а куда ушли эти деньги, на те ли конструкции и материалы. Какой-то календарный план этих работ. Такой бардак тут! Как можно такие деньги авансировать. Тут такой элемент коррупции, аж уши торчат.

- Почему вы решили идти в депутаты, хотя последние пять лет были далеки от политики?

- Это мой округ, я тут живу и работаю. И один из самых больших участков избирательных, а избирательная компания быстротечная. Я поставил задачу - напомнить о себе, что есть такой Александр Попов, один из 18-ти кандидатов в списках претендентов в депутаты Верховной Рады. Постоянно встречаюсь с людьми, общаюсь с журналистами. Такие классические методы ведения предвыборной работы.

Категорически с чем я не согласен, это с методами, которые широко используются на всех выборах и на нашем округе тоже. Это так называемые сетки, которые еще со времен Черновецкого сформированы и до сих пор действуют.

- Какие киевские проблемы вы сможете решить попав в парламент?

- С моей точки зрения сегодня неправильная позиция государства в части того, что если люди объединились в ОСМД, то они автоматически лишаются финансирования, не получают поддержку на энергосбережение, реконструкцию и прочее. Я считаю, что они должны финансироваться. Таким образом мы могли бы дальше стимулировать процесс создания ОСББ. Частное жилье – им должны управлять сами жители. И в условиях, когда у людей нет денег, нужно им помочь, стабилизировать ситуацию. А а у нас, к сожалению, наоборот. Тот же вопрос земли, например, внутри микрорайона – люди должны решать, что там делать - детскую площадку или сквер, и так далее. Проблем много, но нет проблем не решаемых.

- Когда встречались с вами в прошлый раз, в конце 2016 года, мы говорили о событиях, которые произошли в ночь на 1 декабря 2013 года. По прошествии 5,5 лет вы можете сказать, что же все-таки тогда было?

- Я и тогда понимал и сейчас четко понимаю, что это была провокация и она была хорошо подготовлена. И была она в отношении правоохранительных органов осуществлена. Но кто давал команду, я до сих пор не понимаю. Было проведено два независимых расследования МВД. Один раз это было при министре Захарченко, а второй раз при Авакове. Эти два заключения идентичны. О том, что было превышение полномочий со стороны подразделения "Беркут". Что они не имели права тогда применять такую жесткую силу, поскольку не было для этого соответствующей обстановки. Это черным по белому там написано. Это все рассматривалось в парламентской комиссии, где Геннадий Москаль был председателем. Кто давал такие команды? Точно не глава КГГА.

Я еще не прошел этот путь до конца. Он начался в декабре 2013 года, когда генпрокуратура во главе с Пшонкой возбудила уголовное дело. Я тогда и сейчас не считаю себя виновным. Это было политическое дело.

У меня была возможность с этим покончить, есть ведь закон о прекращении криминальных преследований участников событий того периода времени на Майдане. И некоторые фигуранты событий воспользовались этим законом. Но я этого делать не стал. Поскольку считал, что это не для меня. Мне нечего прекращать, поскольку я ничего не нарушал. И решил это доказать в суде. Я надеялся, что процесс пройдет быстро и я получу оправдательный приговор. Он был нужен и мне, и тем, кому мое участие в процессе поможет найти истину. Но прошло 5 лет. Я посетил 66 заседаний. Еще около 40 заседаний не состоялись по причине отсутствия потерпевших или свидетелей.

Но я хочу закончить это дело, дойти до конца. Сколько бы лет это не происходило. Вот на таком этапе рассмотрение дела.

Я для себя принял решение, если мне люди доверят представлять их интересы в парламенте, то я напишу заявление о отказе от депутатской неприкосновенности. Я хочу, чтоб это дело было расследовано и вынесен приговор. Но думаю, что и прокуроры знают, что я не виноват.

Так вот 5 лет я ходил в суды. И посчитал, что если еще 5 лет буду просто ходить в суды, то я и знания, и опыт забуду. А период кризисный, идут молодые люди в парламент, они ничего в этом не понимают, им самим еще учиться надо, а учиться некогда. Ведь им решения нужно принимать ответственные. И мне показалось, что я могу быть полезен в этот период времени. Быть полезен как жителям Дарницы, так и всей Украине, поскольку хочу работать в комитете по ЖКХ и региональному развитию. Где я уже и работал, и министром по ЖКХ был. Хочу сделать все, что в моих силах, чтобы быстрее навести порядок в стране.