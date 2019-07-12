Телеканал 112, так же как и другие каналы из холдинга "Новости" (туда входят еще NewsOne и ЗИК) в последнее время стал объектом пристального внимания властей.

Так, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что если телеканал 112 завтра, 13 июля, покажет фильм Оливера Стоуна про войну и Майдан, то против его руководителей будет возбуждено уголовное дело. На завтра же националисты во главе с убившим человека в Одессе Сергеем Стерненко, планируют акцию около канала.

Но это еще не все. Как сообщил "Стране" основатель канала "112" Виктор Зубрицкий, против него возможна рейдерская атака, в которой может быть задействован бывший топ-менеджер канала Андрей Подщипков. В последнее время он отсутствовал в Украине, но недавно вдруг вернулся и зарегистрировался кандидатом на выборы по одному из мажоритарных округов Киева.

В интервью нашему изданию Виктор Зубрицкий рассказал подробности этой истории.

- Почему вы решили, что готовится рейдерский захват канала 112?

- Недавно Андрей Подщипков, который в последние годы находился на территории ЕС, внезапно вернулся, зарегистрировался кандидатом в народные депутаты (по данным ЦИК - по одномандатному округу 223 как самовыдвиженец - Прим. Ред.), чему, кстати, не помешал даже тот факт, что его несколько лет не было в стране.

Первый его пост в Facebook - рассказ о том, что он - единоличный создатель канала 112. Я написал комментарий к этому ролику, он его удалил, а меня заблокировал. Странная реакция. Я начал наводить справки и выяснил, что он в своем окружении рассказывает, что является единоличным владельцем телеканала и это, дескать его собственность. Это говорит о том, что он действительно собирается предпринимать какие-то действия. Попытка выйти с ним на связь успехом пока не увенчалась.

Уверен, что Подщипков попал под влияние одного из мошенников, имеющего отношение к одному из олигархов, который планирует рейдерскую атаку на канал.

Есть много домыслов по каналу "112" и разных историй. Но дело в том, что Подщипков не является его создателем! Он там появился уже на последних этапах создания канала. Андрея я всегда считал абсолютно честным, грамотным, хорошим человеком. Я не видел в нем никакого негатива, прекрасно знаю его семью. Знал его маму. И поэтому решил его привлечь на канал. Для понимания: на тот момент у него был небольшой отдел на автовокзале в Полтаве по продаже мобильных телефонов и помещение, которое он потерял, не выплатив кредит.

Я ему предложил работу, сказал, мы с командой сейчас строим новый прямоэфирный канал. Он согласился.

- То есть - реальный основатель канала не Подщипков, а вы?

- Ну я бы себе никогда не позволил сказать, что единолично создал канал, без команды это невозможно. Идея о запуске канала у меня появилась, когда я занимался расследованиями, и за одно из них на меня в 2009 году постигла "кара" - возбудили уголовное дело, начали преследовать. В то время у меня была газета и небольшая ТВ-студия. Я по своей наивности решил, что нужно привлечь внимание широкой общественности к своей истории, а для этого лучше всего пойти на ТВ. Обратился на несколько каналов. Некоторые вообще не захотели со мной разговаривать, другие просили перезвонить через 2-3 дня и в итоге тоже не хотели разговаривать.

Впоследствии меня арестовали, было время обдумать формат нового СМИ. Позже оправдали.

Окончательно идея канала оформилась после встречи с Егором Бенкендорфом (известный продюсер, сейчас гендиректор телеканала 112 - Прим. Ред.). Мы обсуждали историю о Одесском моряке, который раненый пиратами, в одиночку - довел судно в порт. Но в итоге говорили о новом проекте телеканала прямого действия. Я предложил назвать его назвать 112 - как своего рода точка спасения, куда можно позвонить, рассказать свою историю и не подвергнуться цензуре, ведь в прямом эфире тебя не вырежут. Оказалось, что Бенкендорф учился в школе №112, поэтому мы решили, что это знак.

- На какие деньги создавали канал, телевидение - это ведь огромные инвестиции?

- Это были мои инвестиции. У меня был бизнес, я продал дом, который тоже стоил немало. "112" не является такой затратной моделью как "1+1" или "Интер", он в экономическом плане более дешевый. Разместились всего на 600 квадратных метров штатное расписание - 300-400 человек, тогда как на других каналах - за тысячу.

Позже к нам присоединился Семенов (Алексей Семенов, на данный момент - генеральный продюсер медиахолдина "Новини", куда входят каналы 112, NewsOne и ZIK - Прим. Ред.), потом другие специалисты.

На завершающей фазе, когда уже была отработана технология и создана модель, пришел я привлек Подщипкова. Я его пригласил как человека, который может контролировать выполнение поставленных мною задач, но не в журналистике. И пригласил переехать в Киев и присоединиться к нашей команде.

- Как в итоге Подщипков стал совладельцем канала?

- На тот момент невозможно было оформить структуру владения на одного человека. Я решил оформить все на разных людей из команды. Я оформил торговую марку канала "112" и домен 112.ua на свою жену. В ТРК "112-ТВ" 99% собственности было оформлено на мою жену и 1% на Подщипкова.

У канала не было лицензии, нам пришлось приобретать их у разных вещателей - "Ариадна ТВ", "Партнер", "Лидер ТВ", "Выбор" и "Новый формат". До сих пор эти компании входят в группу телеканала "112". Естественно, что Андрей этим не занимался.

ООО "ТРК "112-ТВ", спутниковая лицензия, была оформлена на мою жену, остальные компании - на разных лиц – сотрудников телеканала.

В 2014 г ,после сразу майдана, новая власть начала на нас давить. Против меня возбудили уголовное дело, принуждая отдать "112". На тот момент "112" уже смотрели, он имел неплохие рейтинги.

Впоследствии я был вынужден подписать понятийное соглашение с представителем Порошенко, что против меня закроют дела и не будут возбуждать новые (такая себе индульгенция), если я продам телеканал.

После принуждения к продаже и угрозам я понял, что нужно менять структуру собственности, и предложил Андрею (Подщипкову - Прим. Ред.) за соответствующее вознаграждение стать номинальным владельцем и оформить все на него.

3 апреля 2014 года Аваков провел разгромную пресс-конференцию, где открыто назвал меня преступником. Переоформление канала на Подщипкова было сделано для того, чтобы спасти канал и трудовой коллектив. С этого момента он стал номинальным владельцем в моих интересах.

- Кто хотел купить канал и сколько вам предлагали?

- На переговоры от Петра Порошенко приходил Александр Онищенко. Мы все записывали, чтобы себя обезопасить. Но впоследствии Александр честно рассказал, что ему неприятна роль предложенная Порошенко и он не хочет в таком участвовать.

Предлагали нерыночную цену. Но я соглашался, мне же нужно было войти в разговор, получить компромат. Если бы условно предложили за 10 млн продать, я бы соглашался. Но так как я хотел показать, что реально продаю, то торговались. С меня еще вымогали 5-7 млн за закрытие уголовных дел.

Позже Порошенко прислал нового переговорщика, В. Полищука, которого тоже записали. Позже люди Порошенко пытались признать переговорщика никчемным, якобы, он ходил по своей воле. Но я - то писал все разговоры, в том числе, в генпрокуратуре, где обсуждали, как будут закрывать мои дела.

Есть запись откровений следователя, который говорит, мол, если Зубрицкий придет в страну, а я уже на тот момент был за границей, то нет никакой возможности его арестовать кроме как по беспределу. Потому что доказательной базы не существует. Были лишь показания одного "свидетеля", который сказал, что я был самым главным злодеем на Майдане потому как меня видели в черной маске и узнали по глазам (Зубрицкого связывали с министром МВД времен Януковича Захарченко - Прим. Ред.).

Позже я напомнил "покупателям" об этих записях, и они поняли, что от канала нужно отстать. Когда у Порошенко осознали, что перекупить канал не получится, они возбудили ряд дел и на Подщипкова. Причем, дела были экономическими и на этот крючок подвесили не только его, но и других сотрудников канала. Подщипкову даже угрожали убийством, на канал закладывали взрывчатку. Так что он решил уехать из страны, а перед отъездом попросил меня снять с него риски и переоформить права на телеканал. После этого никакого управления на канале он не осуществлял, хотя мы его и дальше финансово поддерживали, так как считали частью команды. Но торговая марка всегда оставалась зарегистрированной на мою жену Ольгу Зубрицкую.

- А как появился немецкий инвестор Эдуард Катц, который, судя по официальной информации, купил канал в 2018 году?

- Да, это была реальная продажа. Мы на тот момент работали на истощение и без инвестиций больше не могли. Мы можем долго рассуждать кто за кем стоял (СМИ предположили, что реальным покупателем канала стал Виктор Медведчук - Прим. Ред.), но я на тот момент был уверен, что за немецким покупателем точно не стоит Порошенко, ему бы я канал точно не продал.

Эта сделка спасла канал.

- На тот момент Подщипков являлся владельцев канала "112"?

- Нет, к тому времени он не был номинальным собственником уже больше года, так как с моего согласия переоформил все права. То, что он сегодня называет себя собственником - чистая манипуляция. Уверен, что кто-то им манипулирует.

- Кто именно?

- Есть подозрения, и сейчас я ещё разбираюсь в этом - даже весело, драйв появился.

Пока не могу назвать имя, так как это сейчас некорректно. Как только получим доказательства, сразу же раскроем все подробности.

- Этот "кто-то" имеет отношение к прошлой или действующей власти?

- Пока не могу сказать. Наши политики имеют чудовищное свойство перекрашиваться. Сейчас сложно сказать в какой степени этот человек в переговорах с действующей властью.

- С чего вы вообще взяли, что готовится рейдерский захват канала? Есть какие-то документальные подтверждения, например, судебные иски?

- Судебных исков нет, но есть переговоры об этих исках. Так что что-то может появиться до выборов. А, как известно, "эффективный" способ борьбы с тараканами - включить свет. Поэтому молчать я не буду и у этих людей, как и у Порошенко с всемогущей властью - ничего не выйдет.

- Зачем, по-вашему мнению, вообще такая сложная комбинация? Не проще ли просто купить канал у нынешних владельцев?

- Я считаю, что на данном этапе основная цель - дестабилизировать работу канала. Ведь если они думают, что будут иски, на имущество канала наложен арест, нормально работать он не сможет. Но это большая ошибка. Они наступают на грабли Порошенко, итог будет для них намного хуже.

- Сейчас у канала 112 есть официальный владелец - Тарас Козак. И он ничего не говорит о готовящемся захвате. Какое вы имеете отношение к 112?

- Формально - никакого. Я его продал, и не числюсь в собственниках. Но ревностно к нему отношусь, потому что он был частью моей жизни и я уважаю людей которые там работают. Андрей мой ставленник, он готовит провокации против сегодняшнего владельца, поэтому я не могу оставаться в стороне.

- Вы общаетесь с людьми из 112?

- Да, конечно

- И что они говорят?

- Сложна украинская жизнь (смеется). Настроения рабочие.

- А вы не планируете возвращаться в Украину?

- С меня еще не сняты обвинения, что чревато арестом. Но сейчас адвокаты готовят документы, думаю, дела вскоре будут закрыты. И тогда я, конечно же, приеду.

- Тоже будете претендовать на канал?

- Ни в коем случае. Продажа состоялась и все получили средства.

"Страна" пыталась связаться с Андреем Подщипковым, чтоб получить его комментарий относительно заявлений Зубрицкого, но пока нам этого не удалось.