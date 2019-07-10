Совещание Бориспольского горсовета, на котором сегодня присутствовал президент Владимир Зеленский, неожиданно обернулось скандалом. Между Зеленским секретарем горсовета Ярославом Годунком началась перепалка, в результате которой Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал из зала заседаний.

"Стране" удалось связаться с Ярославом Годунком и узнать его версию событий.

– Расскажите, что за перепалка произошла у вас сегодня с президентом?

– А не было никакой перепалки. Был хамло – президент. Я ему задаю вопросы, а он… Честно говоря, для меня это шок. Президент ведет себя, как хам. Я обязательно дам пресс-конференцию с объяснениями ситуации и подам в суд иск о защите чести и достоинства. Он там что-то посмотрел на меня в интернете… А мне что, пойти посмотреть в интернете, как он яйцами бьет по роялю? Или посмотреть, как он как наркоман на видео разговаривает или как пьяный выступает? Я ж на него в интернете ничего не ищу.

– А что предшествовало такой резкой реакции Зеленского на вас?

– Я пришел сказать правду в глаза президенту, что у нас в райадминистрации воруют. И я про это сказал, что на больницу не выделяют денег, отмывают деньги на интернете, не строят больницу, пытаются купить маммограф, который не нужен нам, он есть в городе, а в районе его за 15 млн грн хотят купить, при том, что он стоит 5 млн. Я это все президенту доношу, а в результате – "выйдете, бандит!" Я понимаю, что они меня не хотели там видеть. Меня даже вычеркнули из списка присутствующих на этом совещании. Я, секретарь горсовета, не мог туда попасть. В результате я практически силой туда прошел.

– Это как?

– Я устроил конфликт на входе. А тут Зеленский как раз шел, и провел меня на совещание вместе с собой. А потом его зам, который сидел рядом, по-моему, Сергей Трофимов, вот эту грязь из интернета про меня ему и подсунул. И Зеленский начал отчитывать меня, мэра. Меня и мэра люди избрали, и мы больницу как раз сделаем! Мы единственные, кто это делает, и деньги мы выдели на это. А район не хочет этого делать, он отмывает деньги.

– Так Зеленский, получается, сначала сам вас на это совещание завел, а потом сам же и выгнал?

– Не только завел меня, а и дал возможность выступить, где я все эти проблемы по больнице и изложил. А потом я сел, прошло какое-то время, и тут он вдруг начал на меня кричать. Я просто сидел и вообще ничего не делал. Я не понял, почему он сорвался на меня. Он, наверное, вообще не разобрался, что такое мэрия и что такое райадминистрация. У меня такое предположение. А, еще, он сильно кричал, что я из "Батькивщины"! Я вам объясню, с чем это связано.

– С чем?

– От Зе по этому округу идет кандидат. Он "парашютист", его сюда бросили из Киево-Святошинского района. Он не местный. А у меня здесь есть рейтинг, я четыре раза избирался депутатом. (Ярослав Годунок - кандидат в народные депутаты по 98 округу с центром в городе Борисполе, он баллотируется от "Батькивщины" - Прим.ред.) Если я такой бандит, меня бы люди четыре раза не выбирали горсекретарем. Логично? Логично. Я воевал против "Рошена", против рейдеров, которые мне подбрасывали наркоту, а я судился и доказал, что мне ее подбросили. Почему Зеленский об этом не вспомнил? А еще ему очень не понравилось, что я его на видео снимал. Говорит, положи телефон в карман и иди выступай, минуту тебе даю. Я выступил. А потом он говорит – вот, мол, ты пиарился. А вы не пиарились? А я даже не пиарил себя, просто о проблемах людей рассказал, что нам надо больницу отремонтировать. А эту информацию на меня ему подсунули, когда увидели, что их кандидат от ЗЕ по Борисполю мне проигрывает.

– А правда ли то, что о вас зачитал Зеленский? То, что вы ранее судимы за разбой?

– Это чистый чёс и бред в интернете. Меня уволили задним числом как работника группы захвата. И я, выходит, был гражданский человек, поэтому завели дело. И меня не посадил никто, я доказал правду. Я не судим! Я госслужащий, прохожу спецпроверку. Четыре раза избирался депутатом. Это бред!

– У себя на странице в Фейсбуке во время президентской кампании вы открыто "топили" за Зеленского. Сейчас ваше отношение к нему изменилось?

– Это правда, я призывал голосовать за Зеленского. Есть фото с моими детьми, где я агитирую за него. За это меня даже выгнали из Радикальной партии, от которой я четыре раза избирался, за то, что я сказал Олегу Ляшко, что надо не критиковать, а поддержать Зеленского. Тогда мне позвонили из "Батькивщины" и предложили поддержать на выборах в Раду, я согласился. Вот, я тогда за Зеленского агитировал, а сегодня попал. Они поняли, что я конкурент. Всех кандидатов позвали от ЗЕ на совещание, а меня, секретаря горсовета, не пускали! Я разбойник, бандит! Меня облили грязью с ног до головы! Конечно, я теперь в суд пойду. У меня шок. Я за этого д*била тянул мазу… Я просто был против Порошенко, поэтому я вынужденно голосовал за Зеленского. А вы посмотрите, как он себя вел! Разве президент может так себя вести? Он говорил, что каждый из нас президент – так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал – проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу.