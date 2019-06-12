Вчера “Страна” опубликовала материал о №73 номере в списке партии “Слуга народа” — 25-летней киевской тусовщице Ирине Панченко.

Было непонятно как она вообще попала в список, так как до сих пор была от политики и общественной деятельности бескончено далека. Ходили слухи, что за нее заплатил отец - бизнесмен Сергей Панченко.

Сама Ирина еще вчера отказывалась комментировать эту ситуацию.

А сегодня в партии “Слуга народа” сообщили, что после дополнительной проверки Панченко исключили из списка.

Мы решили еще раз связаться с фигуранткой скандала и записали с ней короткое интервью.

— Здравствуйте, Ирина. Вчера у нас на сайте вышла статья о вас. Вы читали?

— Ну, читала.

— Скажите, а правда, что вас исключили из списка партии?

— Звоните в пресс-службу партии.

— Уже звонили, там нам сказали, что вас больше нет в списке. Теперь хотим у вас уточнить, так ли это?

— Уточняйте все в пресс-службе партии. Я не знаю.

— Подождите, вы не в курсе, исключили ли вас?

— Все вопросы задавайте партии.

— А вы не хотите прокомментировать эту ситуацию?

— А почему я должна вам отвечать на вопросы?

— Потому что вы претендовали на то, чтобы стать депутатом от пропрезидентской партии, и к вам возникли вопросы.

— А что комментировать? Если это все неправда.

— Расскажите правду. Вчера вы отказались комментировать. Мы сегодня еще раз дадим вашу позицию.

— Чтобы дать мою позицию, нужно полностью наоборот переписать вашу статью. Она не имеет ко мне отношения.

— Тогда расскажите, как вы попали в список?

— Я работала в штабе партии “Слуга народа”. Состою в партии с момента ее создания, с конца прошлого года.

— Проходили ли вы собеседование с Дмитрием Разумковым или с кем-то из руководства партии? Вы подавали заявку на сайте партии?

— Я подавала заявку. Но так как я состою в этой партии, мне предложили. Потому что я там работаю.

— Так вам предложили стать 73-м номером в списке партии или вы подавали заявку на сайте?

— ...Что вы имеете против? Я, по-вашему, как-то не подхожу в эту партию? Есть какие-то конкретные вопросы ко мне? Что во мне не так?!

— Конкретный вопрос есть. У вас 73-й номер в списке. Это проходная часть списка. Каким образом вы попали в список? Ходят слухи, что за ваше место в списке заплатили. А какова ваша версия?

— Я подавала заявку. Заполняла анкету.

— А какие три законопроекта вы подали в этой анкете?

— (Пауза) А почему я вам должна их озвучивать? Я их не вам подавала. Не вы же меня отбирали. Будете вы меня куда-то отбирать, я вам подам то, что вы скажете.

— Так мы пытаемся понять, по каким критериям вас отбирали. И если вы планировали продвигать эти законопроекты, став депутатом...

— Что-что?

— Я говорю, что если вы хотели стать депутатом…

— Вас плохо слышно…

На том конце телефона послышался характерный шум, как будто кто-то шуршит бумагой, и вскоре послышались короткие гудки.

“Страна” попыталась дозвониться еще раз, чтобы все-таки добиться ответа на вопрос, но Панченко уже не брала трубку.