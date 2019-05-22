Имя 74-летнего бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, в Украине на слуху после того, как он отменил поездку в Киев, где планировал встретиться с Владимиром Зеленским еще до его инаугурации.

Объяснил это наличием "врагов Трампа и США" в окружении новоизбранного президента, а позже назвал имя одного из тех, кого он таковым считает - нардепа Сергея Лещенко. Перед президентскими выборами США 2016 года он слил "черную бухгалтерию" Партии Регионов с платежами Полу Манафорту, политтехнологу Трампа и Януковича. После чего Манафорт попал в расследование спецпрокурора Мюллера о предполагаемых российских связях Трампа и людей из его окружения и получил 7 лет тюрьмы за скрытие полученных в Украине доходов.

Но когда расследование Мюллера не доказало сговора Трампа с Кремлем, Белый дом перешел в контратаку - и теперь уже во вмешательстве в выборы на стороне оппонентов-демократов подозревают украинскую власть.

Три года назад президент Порошенко открыто поддерживал оппонентку Трампа от демократов Хиллари Клинтон и, как утверждает бывший генпрокурор Виктор Шокин, снял его по указке тогдашнего вице-президента Джо Байдена якобы из-за расследования дела по газовой компании "Бурисма", в которой его сын Хантер состоял в совете директоров на зарплате в 50 тысяч долларов в месяц. В работе на штаб Клинтон обвиняют и Артема Сытника, главу НАБУ, на которого Генпрокуратура завела дело за вмешательство в американские выборы.

"Украинский след", по мнению части экспертов, должен сыграть большую роль на предстоящих в следующем году выборах президента США, подкосить шансы демократов на реванш и помочь Трампу победить.

Как пишет Independent, Зеленский вскоре обнаружит, что возможные связи с Украиной будут одной из главных тем дебатов предстоящих весьма важных выборов.

Обо всем этом и не только мы поговорили в Париже с Джулиани, но начали беседу с последних событий - как раз во время интервью пришла новость о назначении главой АП Андрея Богдана, который бал также адвокатом у Игоря Коломойского.

Эта новость шокировала Джулиани.

Как раз на днях в своем "Твиттере" юрист Трампа призывал Зеленского арестовать Коломойского за, по его словам, угрозы его клиентам, американо-украинским бизнесменам Льву Парнасу и Игорю Фруману. Олигарх в первом интервью после возвращения назвал их "аферистами" и пообещал "вывести их на свет этих субчиков". По версии окружения Джулиани, его встреча с Зеленским сорвалась не только из-за Лещенко, но и из-за усилий Коломойского, и одна из причин - дело, которое против него расследует ФБР в США.

- Я бы не советовал президенту Зеленскому окружать себя людьми, связанными с криминальным олигархом. Он, наоборот, должен сосредоточиться на борьбе с коррупцией, потому его и выбрали украинцы, - так отреагировал на назначение Богдана адвокат Трампа, потягивая кубинскую сигару на террасе парижского отеля в районе Елисейских полей.

По ходу нашего интервью он периодически проверяет соцсети и что-то пишет в своем "Твиттере".

Руди Джулиани, большой фан бейсбола, гордится усыпанным бриллиантами золотым кольцом с аббревиатурой города, которое он получил от местной бейсбольной командой в 1996 году, когда служил мэром Нью-Йорка. Фото: "Страна"

– Почему вы назвали Коломойского "суперопасным" и посоветовали Зеленскому прекратить с ним связи?

– Лично мы не знакомы, но то, что я читал о нем в прессе и слышал от людей, которым доверяю, очень меня беспокоит. В частности, то, что, насколько я знаю, он владеет определенной степенью влияния в Украине. Потому что я не думаю, что у него благие намерения. И потом - его же обвиняют в том, что он вместе со своим партнером Боголюбовым забрал много денег из Приватбанка, кажется, 5 млрд долларов. То, привлекут ли его к ответственности, будет тестом для нового президента. Тестом на то, действительно ли Коломойский его контролирует.

– Коломойского вы тоже считаете врагом Трампа, как и Лещенко?

– Я не знаю. Но больше выглядит так, что Коломойский сам себе враг - из-за своих действий и высказываний. Но кроме Лещенко, у Трампа в Украине есть еще враги. Назвать их пока не могу, это конфиденциальная информация. Лещенко я назвал потому, что он сам вывел свое имя в публичную плоскость, а также потому, что есть решение украинского суда, который признал незаконными действия Лещенко относительно информации о Манафорте (это решение сейчас оспаривается в Апелляционном суде и еще не вступило в законную силу - Прим.Ред.).

– Ваши клиенты Лев Парнас и Игорь Фруман подали заявление на Коломойского, обвинив в подготовке покушения на их жизнь. Вы считаете, что дело настолько серьезно?

– Есть утверждения, что Коломойский совершал насилие раньше. И это не просто обычный человек, а человек с большим влиянием и большими деньгами. Поэтому я и говорю, что он опасен. После его угроз моим клиентам пришлось срочно выехать из Украины, прервав свои дела. Это американские граждане, бизнесмены. Мне неизвестны мотивы, почему он в первом же интервью после возвращения в Украину из долгого изгнания начал их очернять. Я понятия не имею, почему он так зол. Но он должен ответить за свои слова.

– Сам Коломойский называет Парнаса и Фрумана "аферистами", которые якобы действуют в Украине от вашего имени без вашего ведома, пытаясь решить свои вопросы в Генпрокуратуре. Что вы на это скажете?

– Это неправда. Коломойский порочит моих клиентов, опять же мне неясна его мотивация. И за эту клевету он должен ответить по закону. Посмотрим, будет ли возбуждено против него дело.

– А что если не будет? Это как-то повлияет на отношения США и Украины?

– Я - частное лицо, и не представляю государственную позицию США. Но могу вас заверить, что США будут поддерживать Украину, это наш курс.

– Говорят, что Парнас и Фруман организовали вам встречу с генпрокурором Луценко в США, на которой он слил информацию по вмешательству Украины в американские выборы, которая помогла раскрутить "Украинагейт".

– Мы действительно встречались в Америке с Луценко, дважды, но встречу организовали другие люди. Но он также делал публичные заявления в американских СМИ. И кроме Луценко есть другие свидетели.

– Лещенко в интервью "Стране" сказал, что вы стали жертвой дезинформации Луценко и что он в обмен на помощь в раскрутке "Украинагейта" поставил вам условие - надавить на новые украинские власти, чтобы остаться на своей должности. Пытался ли он заключить с вам такие договоренности?

– Как вообще можно представить, что я могу как-то влиять на украинские власти? США не вмешиваются во внутренние дела иностранных государств.

– А вот в Штатах некоторые обвиняют вас именно в попытке вмешаться в расследование в Украине, чтобы помочь Трампу выиграть выборы-2020.

– Это все наветы оппонентов из Демократической партии. Я не занимаюсь избирательной компанией Трампа, тем более за 17 месяцев до выборов.

– Есть мнение, что главной целью вашей сорвавшейся поездки в Киев было намерение убедить Зеленского помочь Трампу в поиске доказательств "украинских грехов" Байдена, которого ему прочат в главные противники на следующих выборах.

– Это не так, дело Байдена не в моей компетенции, этим пусть занимается прокуратура США. Тем более есть аналогичная история по финансовым связям семьи Байдена с Китаем, где фирма его сына Хантера заключила соглашение с местным банком о миллиардных капиталовложениях. И там тоже много вопросов.

Меня не интересует ни дело Байдена, ни Коломойский. Как личный адвокат Трампа я заинтересован в продвижении расследования дела вмешательстве украинских властей в американские выборы. И этому есть очень мощные доказательства. Суд доказал, что Лещенко был замешан в распространении информации для вреда Трампа и помощи Клинтон. Кроме того, как я читал в прессе, Лещенко подозревают в получении взятки от российского олигарха за выступления против Манафорта и Трампа. И я уверен, что есть и другие факты по делу о вмешательстве Украины, и все это должно быть расследовано.

Трампа обвиняли в сговоре с Россией, но расследование Мюллера за два года не нашло не единого доказательства этому. Значит, кто-то это все придумал и закрутил. Мы думаем, что в Украине знают ответы на некоторые вопросы, связанные с этим. И это очень серьезная вещь - попытка сместить президента Соединенных Штатов через сфабрикованное против него дело. И нам нужно знать, кто из американцев был в этом замешан. И Украина как друг США должна нам помочь в этом разобраться, а не выдавать заявления, которые я слышал в том числе и от тогда избранного президента, а теперь уже вступившего в должность, что расследование должно быть закрыто. Это было бы большим шагом назад в отношениях Украины и США. Поэтому я хотел приехать в Киев и сказать им (команде Зе, - Прим. Ред.), насколько важно это расследование. И его проведение - в интересах как Украины, так и США. Но я отменил поездку, потому что, во-первых, не хотел столкнуться с врагами Трампа, а во-вторых, боялся, что о нас потом скажут то, чего мы не говорили. Потому что пошли репортажи, что мы едем, чтобы продвигать дело против Джо Байдена. А это не так.

– Будут ли вызывать для дачи показаний Лещенко и Сытника или выдвигать им официальные обвинения в США?

– Опять же этот вопрос не в моей компетенции, это решает генпрокурор США Уильям Барр. Но могу сказать, что очень тяжело вести расследование против представителей Украины в США, так же как и в Украине было бы тяжело расследовать дела против американцев. Поэтому украинская власть должна провести честное и прозрачное расследование, нарушали ли они украинские законы. И тогда США сможет расследовать, было ли нарушение американского законодательства.

– Порошенко также может быть быть привлечен к делу о вмешательстве в американские выборы за открытую поддержку штаба Клинтон и, возможно, за причастность к сливу против Манафорта и помощь Байдену через снятие генпрокурора? Будут ли его допрашивать в США?

– Порошенко действительно открыто поддерживал Клинтон, однако мне неизвестно, вмешивался ли он в американские выборы. Но я знаю, что Порошенко обвиняют в коррупции. Но я не знаю, будет ли против него расследование в США, но так выглядит, что ему грозит дело в Украине. В целом же моя миссия - продвигать демократические реформы в Украине, поддерживать настоящих реформаторов, молодых людей, которые способны мыслить и работать по-современному.

– Не имеете ли в виду Назара Холодницкого, главу специализированной антикоррупционной прокуратуры, с которым вы встречались в здании французского Сената перед нашим интервью?

– Да, Холодницкий - один из них. Он пообещал сотрудничать с нами по делу о вмешательстве в выборы-2016. Мы договорились вместе бороться с коррупцией в Украине.

– Какова судьба антикоррупционных органов, созданных при помощи США? Ведь их курировала бывшая посол Мари Йованович, которую досрочно отозвали.

– Очевидно, что они должны быть реформированы. Есть вопросы по НАБУ. Мне рассказали, что там делами руководило посольство США, а не правительство Украины, как должно бы быть. И это неправильно. Наше посольство не должно вмешиваться в дела организаций в других странах. Мы можем комментировать их работу, но не руководить ими. Кроме того, глава НАБУ Сытник оппонировал Трампу, работал на компанию Клинтон и был очень близок к американскому посольству.

Что касается Йованович, то она действовала против Трампа, тормозила расследование дела о вмешательстве Киева в американские выборы и призывала генпрокурора не трогать Лещенко, Сытника и НГО, которые спонсирует Джордж Сорос. Она ходила и убеждала уже бывшие украинские власти, что Трамп должен быть смещен, агитировала за импичмент. Йованович действовала очень неподобающе. Такое поведение недопустимо для американского посла.

– Кого рассматривают кандидатами в преемники Йованович?

– Назначение нового посла - долгий процесс. Пока выбирают из нескольких претендентов, назвать которые я не могу, а потом еще кандидата должен утвердить Сенат. Но это будет человек, который поддерживает политику Трампа.

– Как в Вашингтоне отнеслись к избранию президентом Зеленского?

– В США многие называют его "украинским Трампом". Он ведь тоже человек не из системы, мало кто ожидал, что он победит. Его выигрыш говорит о том, что украинцы жаждут перемен, они устали от коррупции. Похожая ситуация была в Бразилии, хоть это очень разные страны (в начале года там выбрали президентом крайне правого политика Жаира Болсонару, которого называют "тропическим Трампом", - Прим. Ред.) Больше 70 процентов голосов у Зеленского - это впечатляющий результат, мало кому удается столько получить на выборах. Теперь все зависит от того, оправдает ли он доверие украинцев, поборет ли коррупцию.

– Вы позитивно отзываетесь о Зеленском, но недовольны его окружением. И поездку в Украину отменили.

– Я обязательно приеду в Украину - у меня здесь есть друзья, я был здесь не раз, у меня есть люди, которых я знаю, и каждый день я общаюсь с ними, и мы укрепляем наши контакты. США должны знать правду о ситуации в Украине, нам нужно создать реалистичную политику - политику реальных и быстрых перемен.