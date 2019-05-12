Главный скандал этих выходных - отказ советника Трампа Руди Джулиани приехать в Украину и познакомиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Соратник главы Белого дома откровенно заявил, что произошло это из-за Сергея Лещенко - украинского нардепа, который недавно вошел в команду кандидата Зе. Он назвал его в числе "врагов Трампа и даже врагов США".

Как известно, именно Лещенко раскрутил дело "черной кассы" Партии регионов. После чего был уволен начальник предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, ранее работавший на Виктора Януковича.

Тем самым, считают у президента США, Украина вмешалась в их выборы на стороне Хиллари Клинтон. А это может стать основанием для расследования, которое у Трампа готовят в преддверии президентских выборов 2020 года.

"Страна" поговорила с Сергеем Лещенко, который стал первым камнем преткновения между Зеленским и американцами.



- Джулиани заявил, что отменил свой визит в Киев из-за врагов Трампа в окружении Зеленского. Он тебя имел в виду? Почему он так решил?

- Джулиани систематически вводился в заблуждение Луценко. У Луценко проблема - ему надо пристроить себя в будущем политическом цикле. План Луценко был достаточно примитивен - он думал, что Порошенко переизберется на второй срок, а Луценко возглавит список его партии на выборы в Раду и потом станет премьер-министром. Но Порошенко проиграл, и Луценко понял, что вместе с этим рушится его будущее. И он решил, что предложит свои услуги окружению Трампа ценой вовлечения Украины во внутреполитический процесс в США, он бросил Украину в топку выборов президента Америки. Луценко нарассказывал Джулиани историй о том, что Байден требовал закрытия уголовных дел против Бурисмы и Злочевского.

Только он не сказал, что дела закрывал сам Луценко или суды, подконтрольные Порошенко. И этот тандем, Порошенко с Луценко, могли остановить любой сценарий закрытия или открытия уголовного дела. Банковая просто "обилевичала" Злочевского: вспомните эти встречи Кононенко и Злочевского в Вене, поставки Злочевским газа на завод Кононенко и Порошенко, слова Порошенко о том, что "Коля хороший парень". И сам Луценко закрывал дела против Злочевского, и этим очень гордился. А теперь они решили "продать" историю Злочевского и сына Байдена окружению Трампа, причем важно понимать - Джулиани не является госслужащим, он частное лицо, которое не представляет американскую администрацию. Круг его контактов в Украине очень показателен: Рабинович, Фукс, Кернес. Теперь еще Луценко. Их всех объединяет то, что они невъездные в США и связаны с организованной преступностью.

Вводя в заблуждение Джулиани, Луценко наплел ему кучу фейков, которые тот озвучил в эфире Фокс. О том, что я осужден за вмешательства в выборы в США. Речь идет о решение продажного Окружного админсуда Киева, по иску продажного Розенблата. И этот суд вообще не должен был принимать иск по этому делу к рассмотрению, потому что права Розенблата никак ущемлены не были. Но они приняли иск и постановили, что я вмешивался в выборы. Только Луценко не сказал Джулиани, что решение не вступило в законную силу, мной подано апелляцию и она назначена на понедельник. А до решения по апелляции никакого решения суда нет в природе, потому что исполнение решения остановлено.

Еще одно вранье, которое наплел Луценко Джулиани - что якобы черная бухгалтерия Партии регионов является фейком. На самом деле, в Генпрокуратуре, которую возглавляет сам Луценко, были проведены множество графологических экспертиз по черной бухгалтерии, которая подтвердила правдивость документа. В том числе - по подписям депутата Калюжного, который ставил подписи за Манафорта. И Луценко это знал, но сознательно врал Джулиани. И в Америке черная бухгалетрия тоже доказала свою правдивость, потому что проводки по Манафорту в ней были подтверждены финансовыми документами с Кипра, в результате чего Манафорт получил 4 года за уклонение от уплаты налогов.

Поэтому я считаю Джулиани жертвой дезинформации со стороны Луценко, и это еще один довод в пользу его отставки.

- Отговаривали ли вы Зеленского от встречи с Джулиани?

- Нет. Зеленский самостоятельно принимает свои решения.

- Опасаетесь ли вы, что станете фигурантом уголовного дела в США по вмешательству в выборы в Америке, с учетом той роли, которую вы в 2016 году сыграли в деле Манафорта?

- Не опасаюсь. На прошлой неделе я посещал США и без каких-либо вопросов прошел границу, после чего мне был поставлен штамп в паспорт, разрешающий пребывание в Америке на ближайшие полгода. Это значит, что никаких проблем или красных флажков напротив моей фамилии нет. ФБР знает мои контакты не один год, мы неоднократно встречались, в том числе по черной бухгалтерии, и никаких попыток выйти на контакт с их стороны сейчас нет. Если будет такая необходимость - я открыт к таким встречам и не собираюсь ничего скрывать по поводу как черной бухгалтерии Партии Регионов и Бурисмы, так и Луценко с Порошенко.