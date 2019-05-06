Сегодня телеведущий Савик Шустер после долгого отсутствия вернулся в Украину. Он прилетел рейсом Рим-Киев. “Страна” встретила журналиста в аэропорту “Борисполь” и спросила о его дальнейших планах.
Сьемка и монтаж видео: Владислав Бовтрук
— Савик, вы к нам надолго?
— Не знаю, думаю, на неделю.
— Планируете ли вы как-то решать вопрос по закрытию своих уголовных дел?
— Как я могу решить это вопрос? Это решает судебная власть. Я тут при чем?
— Правда ли, что вы планируете запускать новый телепроект и сейчас ведете переговоры об этом?
— Нет, пока не правда. Абсолютно.
— А если Игорь Коломойский позовет вас на свой канал, примете это предложение?
— А если я позову его на свой?
— Ага...
— Что “ага”? Когда у меня будет свой канал, я позову туда работать Коломойского.
— Интересно. Вы планируете возобновлять работу канала 3S.tv в Украине?
— Пока у нас нет таких планов.
— А какие планы есть? На ближайшую неделю, например.
— Я даже не знаю… Вообще-то я приехал повидаться с Павлом (Павел Елизаров, генеральный директор канала 3S.tv, давний соратник и бизнес-партнер Савика Шустера, — Прим.ред.). Мы давно не виделись, уже почти год. И наконец-то нам удалось встретиться и поговорить. А дальше… У меня дети, есть планы с моими детьми. Мы всякое в Италии вытворяем…
— Вы сейчас живете в Италии?
— Ну, как… Нет. Я больше живу в третьем.. Ну, не в третьем, в другом мире.
— То есть ближе к Азии?
— Не ближе, в Азии.
— Как вы оцениваете победу Владимира Зеленского на выборах президента?
— Хорошо. А что?
— Спрашиваю потому, что год назад в интервью “Стране” вы заявляли, что не верите в Зеленского-президента, и что ему туда не стоит идти. Сейчас вы поменяли свое мнение? Поверили?
— Нет. Мы еще увидим, стоило ли ему туда идти. Он победил, и это хорошо, это новое поколение. Я рад. Но я скептически относился тогда, скептически отношусь и сейчас. Не потому что там опыт-не опыт, некоторый опыт лучше и не иметь. Просто президент Украины — это же не шутки. Это не ведущий телепрограммы. Это больше. Гораздо.
— Будете ли вы обращаться за помощью к Зеленскому для деполитизации ваших уголовных дел?
— Нет, зачем? Я буду решать вопрос в правовом поле. Исключительно.
— На каком этапе сейчас находятся ваши уголовные дела?
— А я даже не знаю, вот, приехал понять. По-моему, мы все суды выиграли уже, и Верховный Суд.
— Но дела до сих пор не закрыты, несмотря на решение Верховного суда?
— Ну, это уже вопрос другой. Держать в подвешенном состоянии всегда удобно. Кому-то. Кому — не знаю.
— Вы планируете возвращаться к журналистике в Украине?
— Не знаю. Еще не решил.
— А от чего это будет зависеть?
— Понимаете, есть много всего… Мы создали канал, который закрыли… А начинать с чего? Главное — с чего начинать?
— Ну, например, возобновить работу канала.
— Но это не так просто. Мы же не эти все, которые открывают каналы… Раньше покупали футбольные клубы, сейчас открывают каналы. Мы так не можем. Смотрите, нет ассоциации - вот я приехал, а значит, что я буду с кем-то вести переговоры и что-то новое открывать. Нет: я приехал — просто приехал. Потому что я Павла давно не видел. Мы в Киеве очень давно не виделись, год практически. И пришло время поговорить. Это совершенно по-человечески.
Последний раз Шустер приезжал в Украину год назад, когда выпустил свою книгу "Свобода слова против страха и унижения". Тогда же в прошлый раз он давал интервью "Стране", в котором заявил, что он бы "на месте Коломойского стал телеведущим".
Напомним, в декабре 2016 года телеканал Шустера "3s.tv" объявил о прекращении работы из-за финансовых трудностей. На этом деятельность журналиста в Украине временно прекратилась. Перед этим у Шустера были проблемы с разрешением на работу.
После трех лет судебных разбирательств Верховный суд Украины принял окончательное решение по делу "Савик Шустер Студии", отменив ей штраф налоговой инспекции в 13 млн грн.