Сегодня телеведущий Савик Шустер после долгого отсутствия вернулся в Украину. Он прилетел рейсом Рим-Киев. “Страна” встретила журналиста в аэропорту “Борисполь” и спросила о его дальнейших планах.

Сьемка и монтаж видео: Владислав Бовтрук

— Савик, вы к нам надолго?

— Не знаю, думаю, на неделю.

— Планируете ли вы как-то решать вопрос по закрытию своих уголовных дел?

— Как я могу решить это вопрос? Это решает судебная власть. Я тут при чем?

— Правда ли, что вы планируете запускать новый телепроект и сейчас ведете переговоры об этом?

— Нет, пока не правда. Абсолютно.

— А если Игорь Коломойский позовет вас на свой канал, примете это предложение?

— А если я позову его на свой?

— Ага...

— Что “ага”? Когда у меня будет свой канал, я позову туда работать Коломойского.

— Интересно. Вы планируете возобновлять работу канала 3S.tv в Украине?

— Пока у нас нет таких планов.

— А какие планы есть? На ближайшую неделю, например.

— Я даже не знаю… Вообще-то я приехал повидаться с Павлом (Павел Елизаров, генеральный директор канала 3S.tv, давний соратник и бизнес-партнер Савика Шустера, — Прим.ред.). Мы давно не виделись, уже почти год. И наконец-то нам удалось встретиться и поговорить. А дальше… У меня дети, есть планы с моими детьми. Мы всякое в Италии вытворяем…

— Вы сейчас живете в Италии?

— Ну, как… Нет. Я больше живу в третьем.. Ну, не в третьем, в другом мире.

— То есть ближе к Азии?

— Не ближе, в Азии.

— Как вы оцениваете победу Владимира Зеленского на выборах президента?

— Хорошо. А что?

— Спрашиваю потому, что год назад в интервью “Стране” вы заявляли, что не верите в Зеленского-президента, и что ему туда не стоит идти. Сейчас вы поменяли свое мнение? Поверили?

— Нет. Мы еще увидим, стоило ли ему туда идти. Он победил, и это хорошо, это новое поколение. Я рад. Но я скептически относился тогда, скептически отношусь и сейчас. Не потому что там опыт-не опыт, некоторый опыт лучше и не иметь. Просто президент Украины — это же не шутки. Это не ведущий телепрограммы. Это больше. Гораздо.

— Будете ли вы обращаться за помощью к Зеленскому для деполитизации ваших уголовных дел?

— Нет, зачем? Я буду решать вопрос в правовом поле. Исключительно.

— На каком этапе сейчас находятся ваши уголовные дела?

— А я даже не знаю, вот, приехал понять. По-моему, мы все суды выиграли уже, и Верховный Суд.

— Но дела до сих пор не закрыты, несмотря на решение Верховного суда?

— Ну, это уже вопрос другой. Держать в подвешенном состоянии всегда удобно. Кому-то. Кому — не знаю.

— Вы планируете возвращаться к журналистике в Украине?

— Не знаю. Еще не решил.

— А от чего это будет зависеть?

— Понимаете, есть много всего… Мы создали канал, который закрыли… А начинать с чего? Главное — с чего начинать?

— Ну, например, возобновить работу канала.

— Но это не так просто. Мы же не эти все, которые открывают каналы… Раньше покупали футбольные клубы, сейчас открывают каналы. Мы так не можем. Смотрите, нет ассоциации - вот я приехал, а значит, что я буду с кем-то вести переговоры и что-то новое открывать. Нет: я приехал — просто приехал. Потому что я Павла давно не видел. Мы в Киеве очень давно не виделись, год практически. И пришло время поговорить. Это совершенно по-человечески.

Последний раз Шустер приезжал в Украину год назад, когда выпустил свою книгу "Свобода слова против страха и унижения". Тогда же в прошлый раз он давал интервью "Стране", в котором заявил, что он бы "на месте Коломойского стал телеведущим".

Напомним, в декабре 2016 года телеканал Шустера "3s.tv" объявил о прекращении работы из-за финансовых трудностей. На этом деятельность журналиста в Украине временно прекратилась. Перед этим у Шустера были проблемы с разрешением на работу.

После трех лет судебных разбирательств Верховный суд Украины принял окончательное решение по делу "Савик Шустер Студии", отменив ей штраф налоговой инспекции в 13 млн грн.