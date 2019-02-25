Сейчас в Киеве избирают меру пресечения Владимиру Замане - экс-начальнику Генштаба, который отказался отправлять военных для подавления Майдана в 2014 году.

Его обвиняют в госизмене - якобы он расформировал ряд подразделений ПВО и авиации. Чем, по версии прокуратуры, оставил Крым без прикрытия с воздуха накануне аннексии.

Почему-то об этом украинскому следствию стало известно только сейчас. Хотя до нынешних пор Замана числился "попутчиком" нынешнего курса: он недвусмысленно поддержал Евромайдан.

Правда, чем дольше руководила избранная пять лет назад власть, тем сильнее критиковал ее генерал-полковник. Он прямо обвинял секретаря СНБО Александра Турчинова в сдаче Крыма - и говорил, что украинские власти намеренно отдали полуостров России, чтобы подыграть Вашингтону и настроить Европу против РФ.

Порошенко же Замана считал организатором захвата украинских катеров у берегов Крыма в ноябре 2018 года. По мнению бывшего начгенштаба, таким образом президент пытался отменить или отсрочить мартовские выборы.

В нынешней Украине возбуждали дела и за меньшее. Тем более - "Стране" удалось пообщаться в Владимиром Заманой в зале суда. Он уверен, что его дело власти затеяли с целью отвлечь внимание в позорную дату - годовщину аннексии полуострова. И возложить вину за это на "папередников".

- Собственно говоря, в чем суть обвинений? Что они предъявили?

- Обвиняют в создании преступной группировки вместе с бывшим президентом Януковичем относительно преднамеренного развала Вооруженных сил. Я сейчас, ознакомившись с материалами следствия, увидел, что там привлечены для этого должностные лица, которые в свое время были уволены мной из Вооруженных сил за состояние в подчиненных им органах.

- Это они давали показания, я так понимаю?

- Да, это я только сейчас увидел. Все абсолютно люди уволены мной с должностей, 5-6 человек. И понятно, что у них есть некоторый конфликт интересов со мной. Они предвзято ко мне относятся, обиды, и так далее. Но это было сделано абсолютно объективно, и я скажу, сейчас вся эта мышиная возня, которая началась, направлена только на то, чтобы пустить дымовую завесу перед 5-й годовщиной сдачи Крыма бездарным использованием Вооруженных сил и так далее.

- Скажите, пожалуйста, это в каком году были сокращения, в которых вас обвиняют?

- В 12-14 году.

- А действительно ли вы проводили сокращения?

- Я проводил реформирование, пытался сэкономить тот ресурс, который выделялся на то время. Я пытался оптимизировать ресурсы для того, чтобы укомплектовать боевую составляющую, то есть боевые части, которые непосредственно выполняют свои задачи. У нас вся история реформирования Вооруженных сил сводилась к тому, что боевые части сокращались, а штабы, которые были до того времени, оставались на месте. У нас на 10 механизированных танковых бригад насчитывалось в Вооруженных силах Украины 15-16 органов военного управления оперативного и оперативно-стратегического звена.

- Я правильно поняла, что там речь идет о ПВО? Они обвиняют, что якобы Крым остался без ПВО?

- Этого не может просто быть. Была изменена система управления, улучшена, оптимизирована. Было создано два оперативных командования межвидовые, которые объединяли в себе руководство сухопутной компонентой, воздушной компонентой. Мы старались максимально сэкономить средства для того, чтобы налет на одного летчика был не так, как было до этого 7-8 часов, а уже в 12-м году было 50-60 часов, в 13-м – до 70 часов налета на одного летчика.



Укомплектовали военнослужащих по контракту. Потому что солдат срочной службы со сроком службы один год не мог обеспечить постоянную боеготовность.



Постоянная боеготовность обеспечивалась каким образом: учебный центр проводил подготовку, укомплектовали военные части, и полгода он прослужил - и уволился. На него затрачивались ресурсы и так далее. Уволились – боеготовность части ноль. Укомплектовались, обучились, снова через полгода уволились – снова боеготовность ноль. Этого не может быть. Не я же принимал популистское решение сократить срок службы с 2 лет до 1,5, а с 1,5 до года. Это просто катастрофа была.



Поэтому было принято правильное решение укомплектовать военные части служащими по контракту. Но, чтобы привлечь военных по контракту, никто не говорит, что денежное обеспечение было увеличено в 2 – 2,5 раза, с 1400 гривень до 4 тысяч. У нас в Крыму, представьте себе, военнослужащий по контракту наш получает 1400 гривень, а рядом военнослужащий Черноморского флота российского получает 12-14 тысяч. Представьте себе, что это было! Наш нищий… Как это могло дальше существовать. И это только боевые части.

Зато у нас были такие части, например, оркестр, который содержался за средства Министерства обороны при президенте Украины, оркестр Вооруженных сил Украины, они получали зарплату… Были народные артисты там, которые получали 25, 30, 40 тысяч гривень. Представьте себе! Это в составе Вооруженных сил! Понятно, что за ними стояли серьезные люди, которые начали борьбу со мной, потому что я начал в этом разбираться. В 2012 году ситуация в Вооруженных силах была катастрофическая.

После того, как 18 февраля я отказался ввести войска в Киев, я был уволен из рядов Вооруженных сил. Дальше был назначен уполномоченный Верховной Радой по вопросам Министерства обороны. Я был готов в любой момент возглавить Вооруженные силы или Генеральный штаб. Вместо этого были назначены люди, которые до этого были уволены, по 5, по 7 лет они не были в Вооруженных силах и не занимались подготовкой. Я готовил, я мог отвечать за все. Притом они были назначены до аннексии Крыма. А когда случилась аннексия Крыма, они были растеряны, и лучшего в этой ситуации человек не находит, чем говорить, что это все "папередники" развалили, ничего не готово, мы ничего не знаем, мы ничего не будем. Вот такая ситуация.

Я ходил к и.о. президента и говорил, я на СНБО докладывал – я готов взять на себя руководство Вооруженными силами и Генеральным штабом. Я готов применить Вооруженные силы, они готовы были!



- Вы готовы были возглавить Вооруженные силы тогда?

- Естественно. Все к тому шло. Но так как все должности тогда были распределены между "Свободой", "Солидарностью" и всеми остальными, то это попало "Свободе". И они из запасника достали двух пенсионеров, назначили туда. Это же было назначение до аннексии Крыма, понимаете? Они ж готовили дерибан Вооруженных сил: заказы, тендера, и все остальное, питание Вооруженных сил… Там же кормушка. А тут раз – война. Что делать? Я хожу, я прошу, я требую у них ввести войска в Крым, объявить военное положение, а они там решают все эти вопросы.



Я еще до аннексии Крыма туда разведывательные подразделения ввел, с техникой. Мы тренировки провели, люди готовы были.



Есть перехват переговоров россиян, и они на то время говорили: "Давайте попробуем, если там что-то серьезное, то сразу уходим". Разговоры были. Если бы мы начали обороняться или сопротивляться – все.

- За что вам Турчинов мстит? Это правда, что вы ему, простите, по лицу дали?

- Нет. Разговоры на высоких тонах были. Это перепалка была между нами, и он заявил, что мокрые штанишки у меня, я ему заявил, что если встретимся, то можем и по-мужски поговорить. Это такая перепалка через прессу была.



Были довольно серьезные разговоры на высоких тонах, претензии, которые ни к чему не привели. Потому что эта власть, я утверждаю это, пришла не для того, чтобы реформировать государство, чтоб сделать его успешным. Она пришла грабить, что она и делает.

- Так, а за что вам сейчас мстят? Эта вся история из-за чего, как вы думаете?

- Им сейчас нужно пустить дымовую завесу и прикрыть свою беспомощность и провал. Для этого им нужны вот такие фейки. Вы смотрите, у нас то премьер-министра вынесут из-за трибуны, то другое что-то придумают. А сейчас подходит годовщина аннексии Крыма, годовщина начала войны на Донбассе, годовщина Иловайска, и так далее. И выборы впереди. Им же надо людям головы задурманить. Накануне годовщины анексии Крыма нужна очередная жертва. В прошлом году была Савченко, а сейчас Замана.

- У них есть доказательства?

- Да ничего нет. Я прочитал материалы обвинения, там профанация людей, которые были мной уволены. Собрали людей, обиженных на меня, собрали эти писульки, и все. Меня ни единого раза не вызвали, никаких специалистов, экспертного совета… ну, там все расплывчато. Тут конкретные вещи, за конкретные вещи я буду отвечать.

Ну ничего.

- Отобьетсь?

- Нет, в этом сомнений нет. Они выйдут сами на себя. Вот это все их расследование выводит их самих на себя. Кто продавал технику, сколько продавали техники, мы это тоже расскажем.