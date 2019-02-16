После лишения украинского гражданства и принудительной высылки из страны настоятеля Десятинного монастыря Украинской православной церкви, владыки Гедеона (Харона), священнослужитель оказался в США, где попросил политического убежища. По иронии судьбы, депортация его из аэропорта Борисполь во Франкфурт, а затем и в Штаты - состоялась буквально на следующий день после того, как священнослужитель проводил встречи в конгрессе США. Более того, в Украину он летел ради выступления в Верховном суде, где должен был давать показания в деле о признании недействительным обращения Верховной Рады Украины к патриарху Варфоломею.

В разговоре со "Страной" епископ рассказал о том, что готовится выступить в ООН по факту гонений на УПЦ со стороны руководства государства и о намерениях вернуться в Украину после смены власти.

- Владыка Гедеон, как вы сами сегодня оцениваете свой статус? Вы гражданин Украины?

- Да, я на 100% гражданин Украины. Я родился в Украине, и являюсь законным гражданином Украины. Это моя страна. И никто этого не изменит.

- Депортировать вас из Украины можно было по решению суда или по факту указа президента о лишении гражданства. Какой процессуальной нормой руководствовались пограничники, когда не впустили вас в Украину? Какие документы они вам показали?

- Ни решения суда, ни указа президента, ничего такого у них не было. Ни единого основания депортировать меня, гражданина Украины, у них не было. Это целиком политическое нападение на священнослужителя Украинской православной церкви. Это удивительно смешно - пограничники мне говорят, что мой паспорт утерян. Как он может быть утерян, если я его не терял? Как он может быть утерян, если я по этому паспорту летаю много лет, 2 недели назад я по этому паспорту вылетел из Украины? Я им говорю - вот он у меня в руках. Они говорят, где? Я им показываю, они его отбирают и говорят - теперь у вас его нет. Это политический беспредел. Ко мне на помощь приехали народные депутаты, юристы, адвокаты, но пограничники никого не пропустили. Даже скорую помощь ко мне не пропустили. меня продержали 12 часов в накопителе. Потом в сопровождении спецназа посадили в самолет и все.

- Каким образом вы собираетесь отстаивать свое право вернуться в Украину?

- По благословению блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия уже создана группа юристов, которые будут отстаивать и представлять во всех органах власти мою позицию, чтобы прекратить это беззаконие и я мог вернуться в Украину. Когда все это произошло, мне звонили и из конгресса США и разные политики, и журналисты CNN, Fox News и других всемирно известных СМИ. Для всех это стало подтверждением моих слов, тех моих выступлений, которые у меня были в США, что в Украине происходят политически-религиозные гонения. Все, что я говорил, фактически власти Украины прямо подтвердили. Я сейчас нахожусь в США как украинский политический беженец. Я был здесь капелланом, был настоятелем храмов, меня многие знают, и люди не могут поверить в то, что в Украине возможен такой беспредел. Я раньше говорил в целом о фактах притеснений, а теперь на себе это все прочувствовал. Я уже говорил в Конгрессе США, куда меня пригласили некоторые конгрессмены, о фактах дискриминации канонической Церкви властями Украины и передал Госсекретарю США Майклу Помпео и американским конгрессменам официальное заявление УПЦ, в котором мы просим рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих. Теперь они видят живой пример нарушения прав человека. И вот сейчас я буду проводить в Нью-Йорке и Вашингтоне встречи, доносить правду о ситуации в Украине. Меня уже пригласили в Организацию Объединенных Наций для выступления. Повторно пригласили в Конгресс США, чтобы я рассказал об этом беспределе.

- Предполагали ли вы, что с вами может произойти такая ситуация?

- Вы знаете, какие-то предпосылки были и раньше. То, что будет идти давление, это было понятно. Но я просто не представлял, что это будет настолько нагло и незаконно. Что у меня просто внаглую отберут паспорт на границе и не впустят в родную страну.

- Что, по вашему мнению, послужило причиной для таких действий правоохранителей по поводу вашего гражданства?

- Вся эта ситуация произошла накануне заседания Верховного Суда Украины по иску о признании недействительным обращения парламента к патриарху Варфоломею насчет получения Томоса, где я должен был выступать в качестве истца. Видимо, для того, чтобы я не смог выступить в суде и доказать, что Верховная Рада не имела право обращаться к Варфоломею и не уполномочена народом Украины это делать, власти пошли на такие меры. По Конституции, у Верховной Рады есть конкретные права и обязанности. Нигде не идет речь о том, что парламент имел право обращаться к Варфоломею. Но свои права они хорошо знают, а обязанности, к сожалению, нет. И теперь перешли на личности, чтобы не дать мне возможность все это озвучить в суде. Это очередной виток гонений на Церковь. Это немыслимо, чтобы епископа лишили гражданства и изгнали из страны без суда и следствия.

- Что теперь будет с Десятинным монастырем, где вы являетесь настоятелем? Станет ли ваша депортация началом нового витка конфликта вокруг храма, ведь еще с прошлого года продолжаются дебаты по делу об отмене регистрации прав на недвижимое имущество религиозной общины храма?

- Я надеюсь, что новых проблем не возникнет. Там есть братия, есть община, есть церковный совет. С Божьей помощью все мы выстоим.