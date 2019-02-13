- Вы только посмотрите, что за безобразие! Да у этого художника руки из жопы растут!

Бабушка в берете и фиолетовом пуховике перекрикивает даже шум от поездов на станции “Тараса Шевченко”. Предмет ее возмущения - выставка "Квантовый скачок Шевченко. Метро", где Кобзарь изображен в образах известных персонажей - Фантомаса, Джека Воробья, Гарри Поттера, Терминатора, Бетмена и др.

- Как можно так издеваться над гением?! Это кощунство нужно срочно отсюда убрать! - Кричит старушка, и принимается отковыривать с колонны край одного из постеров, Шевченко-Статуи Свободы. Не получается. Крепко приклеен Кобзарь.

Но старушка не сдается, и собирает вокруг себя целый митинг.

- Я буду звонить, я найду куратора, я добьюсь, чтобы эту выставку, этого художника запретили!..

Она не знает, что автор выставки, иллюстратор Александр Грехов, стоит сейчас в пяти метрах от нее и спокойно наблюдает за этой агонией. К подобной реакции на свои работы он уже привык.

- Еще при монтаже один пьяный мужчина сорвал Шевченко-Мастера Йоду из “Звездных войн”. Не понравился ему такой Шевченко. Сказал мне - “Ти спаплюжив образ Кобзаря!” А вчера вот сорвали Шевченко-Фриду Кало.

Всего на колоннах подземки было развешено 20 портретов, минус эти два, которые украли.

- Мои любимые образы - Жак-Ив-Кусто и Дэвид Боуи. Программы с Кусто я люблю с детства. А Боуи был первым, в чьем образе я Шевченко нарисовал, с молнией на лице. У них схожий имидж. Шевченко любил модно одеваться, ходил в таком ярком пальто, и на то время выделялся из толпы своим стилем. Он был звездой местных вечеринок, стилягой.

- Ладно, с Боуи понятно. Но почему вы Шевченко с Терминатором сравнили?

- Я пофантазировал, что Шевченко мог бы тоже сказать "Я повернусь", после того, как его в очередной раз отправили в ссылку. Но так и не вернулся.

- А почему среди всех мужских образов только одна женщина, Фрида Кало? И почему именно она?

- На самом деле, это не единственный женский образ. Есть еще Малифисента, Урсула из “Русалочки”, просто тут они не представлены. А Фрида - просто она тоже творческий человек, популярный персонаж, узнаваемый.

- А что у них общего с Шевченко?

- Эпатаж. Шевченко в свое время в петербургской тусовке был звездой. Из-за своего внешнего вида, стиля одежды, поведения. Он был довольно провокационным. Только этого нам о нем учителя не рассказывают.

- Интересно. Чего еще мы не знаем о Шевченко?

- Ну, например, того, что у него был темнокожий друг. Актер из США, Айра Олдридж, который приезжал в Петербург гастролировать. Шевченко ходил на его выступления. Они сдружились: Олдридж - бывший раб, а Шевченко - бывший крепостной. Шевченко даже нарисовал его портрет, он висит сейчас в Национальном музее Шевченка. Представьте, 1858 год, а Шевченко в Петербурге ходит вот так просто с темнокожим другом по улице. В то время вообще темнокожих людей никто не видел в Российской империи. Это было целое явление. Но об этом интересном факте из биографии Шевченко почему-то в школе не рассказывают. Собственно, поэтому один из образов, в котором я его тут изобразил - образ этого темнокожего актера. И именно темнокожий Шевченко вызывает больше всего возмущения у прохожих. Говорят, "как это, Кобзарь - негр"?!

- Вы же по сути десакрализируете личность Шевченко. Так что такая реакция общества вполне ожидаема.

- Да, и я был к этому готов. Мне часто говорят, что Шевченко - наша икона, и светлый образ Кобзаря нельзя трогать. Пусть он висит там, в музее, на картине, покрытой пылью. Мы о нем ничего не знаем и не хотим знать, но пусть он висит, как висел. Меня другое удивляет. В августе 2018 года эта выставка уже была в Музее Шевченка. Но тогда она была никому не нужна и никого не возмущала. Просто у нас народ в музеи не ходит. И ничего о своих идолах не хочет знать. А когда кто-то пытается показать, что Шевченко - тоже живой человек, а не икона, его тут же обвиняют в ереси.

Впрочем, тех, кто возмущается таким переосмыслением образа Тараса Шевченко, все-таки меньшинство, утверждает Александр.

- Больше негатива от старого поколения. А вот молодежи нравится. Я на эту аудиторию и рассчитывал, потому и образы подбирал современные. Супергерои из комиксов, персонажи мультфильмов. Подростки ходят по станции, делают селфи с портретами, внимательно читают описания. Им интересно. Может, это подстегнет молодежь хотя бы почитать биографию Кобзаря в “Википедии”. Хотя я видел тут и пожилого мужчину, лет 60, который еле ходит, с палочкой - но он обошел все колонны и даже сделал селфи.

Шевченко в образе персонажа "Игры престолов" белого ходока. Фото: Анастасия Товт, Страна.ua

Мы подходим к портрету, где Шевченко изображен в образе героя компьютерной игры "СуперМарио". Смысл игры в том, чтобы помочь ему добраться до возлюбленной принцессы.

- Так и Шевченко менял множество женщин, искал свою единственную. Но так и не нашел. У Шевченко было много любовниц, среди которых - жены его друзей. В Музее Шевченка даже есть отдельная выставка - “Женщины Шевченка”. Он был обычным человеком. И это важно понимать.

- А давайте проверим, насколько хорошо вы сами знаете героя своей выставки.

- Ну, в Музей Шевченка меня, конечно, работать не возьмут. Но основные вехи его жизненного пути знаю.

- Хорошо, тогда проведем мини-экзамен. Скажите, кто такой Яков де Бальмен?

- Не знаю.

- Двойка. Это близкий друг Шевченко, который погиб на Кавказе на войне. Именно ему Шевченко посвятил поэму “Кавказ”.

- Я это запомню.

- Ладно, это был сложный вопрос. Перейдем к следующему. Чтобы выкупить Шевченко из крепостничества, Карл Брюллов нарисовал портрет. Чей?

- Не помню.

- Василия Жуковского. Этот портрет разыграли в лотерею.

- Ну там с выкупом не так просто все было, помимо портрета еще многим пришлось скидываться деньгами…

- Так, у вас последний шанс реабилитироваться. Как назывались маленькие самодельные книжечки, куда Шевченко записывал свои стихи?

Александр пожимает плечами.

- “Захалявні книжечки”. Эх, что-то слабовато как для автора выставки про Шевченко.

- Слушайте, настолько глубоко погружаться в его биографию мне не надо было. Нет смысла. Все-таки это выставка в метро, публика разная бывает. Большинство не ходит в музеи, не очень знакомы с историей, культурой. Поэтому мы не стали выдумывать какую-то навороченную концепцию. Чтобы люди еще больше запутывались, и вообще ничего не понимали. Мы же не “Пинчук Арт Центр”.

- А почему вы именно про Шевченко решили сделать выставку?

- Потому что Шевченко - это самый узнаваемый образ в стране, наша визитная карточка.

- Вам не кажется, что его образ уже и так слишком популяризирован и “заезжен”?

- В этом и смысл моей выставки - спрыгнуть с этой “заезженности”, осовременить его образ. Когда в школе часто насаждают не только Шевченко, но и многих других наших поэтов, которые бывают сложными для детей в их возрасте, это никак не способствует любви к ним. В своей выставке я решил отойти от Шевченко как от идола, отойти от “Шевченковских дней”, когда дети с каменными лицами декламируют произведения Шевченко, а на следующий же день их с радостью забывают. Это вообще не помогает полюбить и понять его.

- А ваша выставка должна подстегнуть людей заинтересоваться Шевченко?

- Да, и выйти за рамки его стандартного образа. Пора отойти от практики идолопоклонничества перед Шевченко в школьной программе, нужно делать акцент на более интересных фактах из его жизни. Ведь он не только поэтом был, но и талантливым художником, кстати. Хотя, думаю, еще лет 10-20 все равно будут Но мы уже сегодня пытаемся поменять отношение к нему. Вот это - Александр показывает на свои портреты в подземке, - настоящие “Шевченковские дни” - такие, какими они должны быть. Веселые, современные, с селфи и без каменных лиц.

Тарас Шевченко в образе Статуи Свободы. Фото: Анастасия Товт, Страна.ua

В киевской подземке представлено только двадцать портретов, но всего их у Грехова около 50-ти.

- Сколько времени у вас заняло написание портретов?

- Несколько недель. У меня есть готовые шаблоны, я просто добавляю некоторые элементы, поэтому получается быстро.

- Вы их на компьютере рисуете?

- На телефоне, в мобильном приложении. Называется Paper.

- Да ладно! Покажите!

Оказывается, программа эта довольно примитивная, типа Paint. Александр просто пальцем водит по экрану и набрасывает очередной портрет Шевченко. Две точки - глаза, дуга - улыбка. Два штриха - вот и фирменные кобзарские усы. Портрет получается, как смайлик.

- Ну, такого Шевченко и я нарисовать могу! - Смеюсь я.

- Вот такое у меня ленивое искусство.

- То есть по сути я могу скачать себе такое приложение, поводить пальцами по экрану и тоже устроить такую выставку?

- Да, без проблем вообще. Сейчас, чтобы быть художником, не обязательно уметь рисовать. Я вот вообще рисовать не умею.

Оказалось, иллюстрацией Александр занимается всего два года. До этого семь лет работал программистом, увлекался дизайном.

По словам Грехова, установка портретов Шевченка в метро обошлась всего в несколько тысяч гривен. Оплатили ее совместно Национальный музей Тараса Шевченко и Киевский метрополитен. Сам же он на этом ничего не заработал. “Выставки - это только одни расходы. Это больше для создания имени, узнаваемости, репутации, чтобы потом поступали частные заказы”, - рассказывает Александр. К нему мне уже обратились бренды для коллаборации, приглашают с выставками в другие города.

- В киевском метро экспозиция останется до 10 марта, годовщины со дня смерти Тараса Шевченко. А потом отправится в Винницу и Львов, - говорит Александр Грехов.

- Скажите, пожалуйста, а это вы художник?

Наш разговор прерывает пожилая женщина. Александр напрягается - ожидает, что сейчас ему опять расскажут о том, как он бесстыдно надругался над гением Шевченко. Но не тут то было.

- Я наоборот хочу вас поблагодарить. Это великолепно! Вы делаете открытки с этими портретами? Я хочу их все купить!

Эта женщина оказывается экспозиционером, работает в музее Булгакова. Она просит у Грехова визитку, чтобы связаться с ним по поводу выставки.

- Я хочу сделать так, чтобы эти портреты Шевченко висели тут постоянно. Пора уже нашим людям объяснять, что такое современное искусство. А то я подхожу тут к какой-то женщине, а она орет “Боже, какой кошмар!” Ну это же ужас, какие у нас люди бескультурные. Надо им объяснять, что и как. Что это искусство, что сначала нужно почитать, разобраться. А не писать жалобы и все, что непонятно, сразу призывать сжечь.