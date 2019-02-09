На днях кто-то сфотографировал и выложил в сеть фото молодого человека, который держит в руках сразу четыре айфона. Он тут же стал новым интернет-мемом - его прозвали человек-успех. Многие узнали в молодом человеке “сына маминой подруги” (известный мем 2010 и 2018 годов о более успешном человеке, которого ставят в пример менее успешным).

“Стране” удалось найти героя этого фото. Им оказался 26-летний Александр Гнатко. Он родом из Полтавской области, живет в Киеве, закончил КПИ. И судя по его профилю в Инстаграм, он и сам часто делает селфи сразу с нескольких телефонов.

Причем Александр уверяет “Страну”, что для него целых четыре айфона – это не понты, а острая необходимость.

Сьемка и монтаж видео-интервью - Владислав Бовтрук

Мы встретились с Александром, чтобы понять секрет его успеха.

Оказалось, "человек-успех" занимается оптовыми поставками техники Apple.

- Так это случайное фото с четырьмя айфонами - реклама вашего бизнеса, что ли?

- Ну, это просто мои телефоны. Я фанат техники Apple.

- Сразу уточню: это фото было постановочным?

- Нет, я себе просто сидел в кафе и занимался своими делами. Я не видел, что меня снимают. Честно.

- А зачем вам сразу четыре айфона?

- Как смешно это не звучит, мне просто нужны четыре “симки”. А айфон поддерживает только одну сим-карту. Мне надо четыре номера. Потому - четыре телефона. Это, может, смешно, но это факт.

- Зачем вам четыре симки?

- Надо для работы. Есть свои нюансы.

- А у вас они сейчас с собой, все четыре айфона?

- Да, конечно.

- Покажите!

Александр выкладывает на стол телефоны, один за другим. Все в идеальном состоянии, в глянцевых чехлах. Вот iPhone XS, последняя модель, iPhone XS max. А вот красная “восьмерка” - лимитированная версия. Таких, говорит Александр, больше не выпускают.

- А если у человека не айфон, а "мейзу" например - вы с ним не будете общаться?

- Мне все равно. Главное, чтобы человек был нормальный. По телефону нельзя судить человека. Это дело каждого. Мне просто нравятся айфоны. Я никого не сужу, если у кого андроид.

- Что вы сделаете, если один из ваших айфонов украдут?

- Ничего. Куплю новый.

Александр Гнатко и сам часто фотографирует себя сразу на несколько айфонов. Фото-коллаж "Страны"

- Вы в курсе, что вас назвали человек-успех?

- Я что-то такое слышал, но, честно, не вникал в подробности. Мне скидывали, я видел, это же уже не в первый раз…

- Подождите, то есть вас уже раньше так фотографировали с четырьмя айфонами?

- Ну, я не знаю, с двумя, с четырьмя... Но уже было такое раза четыре или пять. И это только то, что я видел. Думаю, есть больше моих фото в сети. Я сам не слежу за этим. Если бы мне не скинули ссылку знакомые на вот это фото, я бы и о нем не узнал.

- Вам льстит звание “человек-успех”?

- Знаете, я живу своей жизнью, а что люди думают - мне все равно. Я не обращаю на это особого внимания. Занимаюсь своим делом. Я раньше парился, переживал, кто что подумает. А на самом деле какая разница? Слава и популярность - дело каждого. Кому и что надо. Для меня это не важно.

- Вы не думали монетизировать свою популярность? Может, завести блог - “будни человека-успеха”. Или сына маминой подруги - вас еще так назвали.

- Это все прикольно, но этим надо заниматься. Люди, бывает, годами стараются, чтобы их так случайно засняли, чтобы пропиарить себя. Я привык, что кто-то меня снимает, кто-то что-то говорит. Я учился в КПИ, на химико-технологическом факультете. Еще тогда меня все знали.

Кстати, в комментариях под фото откликнулся человек, который учился с Александром в одном университете и жил в одном общежитии. Этот человек под ником Kvayn утверждает, что Гнатко всегда стремился к роскошной жизни: "Я его еще помню с одним iPhone, который он никогда не убирал в карман. Всегда носил костюм и рубашку, уникальный кадр. Может быть, люди и поверили бы в его суперуспешность, да только все вокруг знали, что живет он в той же студенческой общаге, в комнате на четыре человека, как и большинство студентов моего универа".

Сейчас на вопрос о том, где он живет, Александр Гнатко отвечать отказывается. Говорит коротко: “Не в общежитии”. Снимает он жилье или у него есть собственное – не говорит. Так же оставляет без ответа вопросы про заработок и наличие машины.

- Я не люблю рассказывать, что у меня есть…

- Да? А свои айфоны показывать любите.

- Это мое дело. Я вообще могу на метро проехаться. Я простой, обычный человек. А деньги… Денег всегда мало, хочется еще больше. Надо, чтобы человек сам зарабатывал деньги. Тогда он знает, что с этими деньгами делать. А когда человеку дали родители деньги, как мажору, то человек не сможет прожить. Сейчас нелегкая жизнь, нужно уметь быть самостоятельным.

- А вы не мажор?

- Нет.

- Вы из небогатой семьи?

- Я не совсем из бедной семьи, я из семьи нормальной, обеспеченной. Но я не мажор. Я с родителей денег не беру. Я сам зарабатываю.

- Кто для вас пример успеха?

- Я считаю, что я сам для себя буду примером успеха. На самом деле все успешные люди начинали с ничего и всего добивались сами.

- Деньги для вас – это?

- Это средство, которое нужно не только тратить, но и правильно вкладывать. Деньги любят деньги. Деньги делают деньги. Я инвестирую, но не буду рассказывать, куда. Если есть возможность, нужно открывать какой-то малый бизнес – какой-то кофе, даже обычную палатку, чем-то торговать.

- Можно ли купить любовь?

- Нет. И не в деньгах счастье, на самом деле.

- Сказал человек с четырьмя айфонами…

- Правда, вообще главное – здоровье. А если в отношениях нет взаимности, какие бы ни были деньги – 1 млн долларов, 2 млн долларов, яхты, – оно все временно, оно проходит. Если нет любви, деньги не помогут. Нужно, чтобы человек не смотрел, от какого бренда у тебя костюм и какой у тебя телефон. Как Соломон женился – знаете эту историю? Царь Соломон сначала претворился пастухом, и только потом раскрыл все карты. Вот это настоящая любовь – когда его полюбили таким, какой он есть.

- Но вы разве не носите четыре айфона для того, чтобы вас девушки любили?

- Я ношу эту технику, потому что она мне нравится и она мне нужна.

- Смотрите, айфон - это показатель статусности. Это сигнал для окружающих о том, что у вас есть деньги, раз вы можете себе позволить сразу четыре дорогих телефона.

- Не спорю, конечно, это очень дорогие, престижные телефоны. Но у меня не стоит цель показать всем свои айфоны и сказать: “Девушки, давайте знакомиться!” Дело не в этом. Просто я люблю эту технику. Мне нравится.

- У вас есть девушка?

- Да. Но я не буду говорить ее имя и фамилию.

- Не говорите. Скажите главное: у нее есть айфон?

- Нет.

- Как нет?!

- У нее обычный телефон. Понимаете, ей все равно.

- А почему бы вам не сделать красивый жест и не подарить девушке айфон? Тем более если их у вас так много.

- Да пожалуйста, если она захочет, я ей подарю. И не один. Дело не в этом...

- А вы ждете, чтобы она прямо так и сказала: “Подари мне айфон”?

- Есть категория девушек, которым все равно. Вот честно. Я это ценю в людях. У нее есть телефон, ее устраивает. Придет время, захочет что-то другое – пожалуйста, не вопрос.

- Вы щедрый человек?

- Думаю, да.

- А вы можете вот так взять – и один из своих айфонов подарить кому-то? Мне, например?

- Подарить – это такое дело... Мне не то, что жалко… Просто все привыкли к шаре. Все говорят – “подари айфон”. А ты пойди и заработай!