В воскресенье, 27 января, в городе Снегиревка (Николаевская область) на реке Ингулец под лед провалились двое детей. Их спасла землячка Тамила Чернюк.

- Тамила, расскажите, чем вы занимались в тот момент, когда услышали крики детей?

- Был обычный выходной день. Мы с мужем играли дома с детьми. Погода была хорошая, светило солнышко. Я вышла на улицу поговорить по телефону со своей тётей. Перед выходом одела на себя халат и старые сапоги своего мужа. Ходила по двору туда-сюда, говорила с тетей.

Вдали услышала, как кричат дети, но я не сразу придала этому значения. Подумала, что дети просто играют. Но они кричали так громко, что моя тётя услышала это в телефонную трубку, и спросила:

кто это там кричит? "Соседские дети играют", - сказала я и пошла посмотреть, что происходит. Я тёте говорю: "Это дети на речке кричат, но непонятно, там кто-то тонет или играет. Тетя посоветовала вызвать спасателей, а я сказала, что схожу посмотреть.

- А далеко речка была?

- Метров 700. Я добежала за две минуты.

- Что вы увидели когда подбежали к речке?

- Сперва услышала.

- А что вы услышали?

- Как зовут на помощь. У реки я увидела детей, девочка и мальчик, десяти и восьми лет. Аня и Даня. Брат и сестра. Как выяснилось позже, они играли у реки. Аня взяла шапку Дани и бросила на лед, а брат полез за шапкой и провалился. Сестра бросилась его спасать и тоже угодила под лед. Они были уже в воде, ещё один мальчик, их двоюродный брат, стоял на берегу и звал на помощь. Я сказала ему, чтобы позвал старших, а сама начала аккуратно подходить по льду к детям.

- О чем вы подумали когда увидели детей в воде?

- Думала только о том, как спасти детей. Я была в состоянии аффекта, даже не сняла халат, который был на мне и пошла к ним по льду.

- Опишите в деталях, как все происходило, как вели себя дети, которых Вы спасали?

- Дети не умели плавать, держались руками за лед, он был тонким. И когда я подошла ближе, тоже провалилась. Но мне повезло – я достала ногами до дна. Девочка была старше и кричала, чтобы я спасала брата. Я выбросила мальчика на лед первым, а после этого вытянула девочку. Сказала им полсти к берегу. Затем начала выбираться из воды, но лед подо мной ломался. Халат стал тяжелым от воды, мне пришлось его снять, чтобы выбраться.

Мальчик очень сильно замерз, он был без штанов – они утонули. Он не мог идти, я схватила его на руки и побежала к ним домой, отогревать его. В это время уже начали собираться люди.

- Что было дальше?

- Приехали МЧС, скорая и полиция. Пока я была у детей дома, попросила одного соседского мальчика, чтобы он пошел ко мне домой и сказал моему мужу, что со мной все хорошо. Но мальчик наверное был очень испуган и все напутал. Мальчик сказал мужу, что я утонула с двумя детьми на речке. У мужа был шок. Он с детьми побежал к реке. И там понял, что со мной все хорошо.

- Вы раньше ныряли в холодную воду, возможно, на Крещение?

- Нет, видела как люди ныряют, но сама этого не делала. Думала, что для этого нужна подготовка.

- Вам было страшно?

- Да. Но, когда такое случилось с детьми я не думала о том, что не готова. Теперь наверное буду купаться на Крещение.

- Если не секрет, сколько вам лет?

- Мне 24.

- Как отреагировала ваша семья на эти события?

- Муж сказал, что я, конечно, молодец, но нужно было вызвать спасателей или звать кого-то на помощь. Слишком рискованно было самостоятельно спасать детей.

- А что МЧС?

- Наградили грамотой, сказали, что это ещё не все и сообщат мне, что будет дальше, но немного позже.

- А как родители детей отреагировали на случившееся?

- Я эту семью знаю не очень хорошо. Знаю, что у них пятеро детей, что отец этих детей работает в такси, а мама сидит дома. Потом мне звонил отец детей. Сказал, что на дежурстве и скоро приедет. Сказал, что купит новые телефоны, мои-то утонули в карманах халата. Я сказала "Не нужно. Главное, что я спасла им жизнь. И когда они вырастут, тоже спасут кому-то жизнь".

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