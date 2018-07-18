Два года назад политические партнеры - бизнесмен и депутат Александр Онищенко и украинский президент Петр Порошенко, не просто разошлись. Они поругались и объявили друг другу открытую войну. Против Онищенко завели уголовное дело, он уехал в эмиграцию и превратился из бывшего партнера и друга в одного из главных оппонентов Порошенко.

В течение двух лет Онищенко опубликовал десятки историй и записей аудиофайлов, разоблачающих коррупцию в окружении президента. Вишенкой на торте в этой войне стала книга "Петр Пятый", в которой Онищенко описал подноготную современной украинской политикой и детали внутренней кухне "при царе".

Мы встретились с нардепом два года спустя, чтобы узнать, какие у него дальнейшие планы.

— По нашей информации, испанский суд уже принял решение о вашей экстрадиции. Почему вы до сих пор не в Киеве?

— Вы сейчас печалитесь или радуетесь — не пойму?

— Интересуюсь.

— Суд принял решение об экстрадиции, но последнее слово за испанским правительством.

— Не понимаю, что это означает?

— В судебном решении есть оговорка, что последнее слово за Кабинетом министров. Кроме того, если испанцы примут решение о выдаче, этого не случится, до момента пока не будет принято решение по предоставлению мне политического убежища. Это отдельный процесс. Параллельно адвокаты будут подавать жалобу в Конституционный суд Испании.

— Для вас это неожиданное решение? Или вы предугадывали такой вариант развития событий?

— Петр Алексеевич лично приезжал по мне договариваться.

— Откуда вы знаете, что лично?

— В одно и то же время был суд по мне и по моей матери. У нас одно дело, одинаковые эпизоды. Суд по матери закончился за пару дней. По мне процесс по экстрадиции три месяца длился. И решение отдали на следующий день после того, как он уехал после первого официального визита.

— Где вы сейчас живете?

— В Испании. Суд не ограничил мои передвижения по миру. Но я осторожен…

— Могут арестовать на границе?

— Где бы не задержали, выдать не могут – пока не получу справку, что мне в этом статусе отказано. Обратите внимание, пока еще никого из украинцев, живущих в Европе не выдали. Каськив (Владислав Каськив. - Прим.Ред.) – не считается. Тот сам вернулся, заплатил и уехал. Никто не верит украинской власти. Более того, я смотрю, что многих политиков, кто был в розыске Интерпола, там сейчас уже нет.

— Почему многие украинские бизнесмены так любят Испанию, для жизни, инвестиций, отдыха? Вот вы, Порошенко, Кононенко — все сюда едете.

— Ну почему все? Коломойский вон любит Женеву и Францию. А так Испания хорошая страна для жизни. Море, климат, цены. Многие покупают тут недвижимость, чтобы провести старость. Но не в случае с Порошенко, тут инвестиция для него окажется проигрышной. Испанцы очень внимательны к "прибережным" инвесторам. Они сперва заманивают людей с деньгами, позволяют им покупать виллы и земли. Даже не всегда задают вопросы, откуда деньги. А потом они вставляют палки в колеса, придумывают уголовные дела, задают вопросы, обвиняют в отмывании денег.

— Для чего? Чтобы делились?

— Чтобы платили штрафы или продавали имущество уже по другой цене.

— Вы не в курсе, читал ли президент вашу книгу «Петр Пятый»?

— Думаю, она у него настольная. Или "подстольная". Под столом читает, по ночам, вместо Фейсбука. Когда Райнин (Игорь Райнин, глава Администрации президента. - Прим.Ред.) и помощники спать идут. Читает и гордится собой – как он всех лихо обманул.

— А почему под столом?

— А книга такая, запрещенная. Ее никому, даже президенту, нельзя купить в официальных точках продажи. Мы не смогли ни ввести партию книг в Украину, ни легально напечатать через украинские издательства.

— Почему не смогли?

— Типографии и издателей запугали. Крупных сразу предупредили, что будут проблемы.

— Что вы имеете ввиду?

— Сотрудники СБУ навестили всех ключевых издателей, и прямым текстом сказали, что издательство книги повлечет для них необратимые последствия. А поскольку крупные издательства подвязаны под госзаказ и тендера на книги/учебники, они испугались. И не взялись. В книгоиздательстве такая же свобода слова, как и в украинских СМИ – нет ее. Поэтому первый русский тираж в Украине пришлось печатать на коленках в подпольном цехе. Удивительно, но он разлетелся. Я не вложил ни доллара в рекламу, а склад почти пустой. То есть любой книгоиздатель, будь он посмелее, заработал бы на этом проекте хорошие деньги.

— А сколько книг вы продали?

— Тираж в две тысячи экземпляров книг на русском языке уже разошелся. Сколько там еще продало немецкое издательство через себя – не готов сказать, нужно у них уточнять.

— Как вы продаете книгу?

— Через сайт. Бесконтактная продажа. Склады по всей Украине. Делаете заказ на сайте, и курьер, который даже не в курсе что он несет, доставляет вам книгу под дом. Представьте себе, чтобы уже было с магазином, киоском, лотком, продавцом, если бы книги продавались открыто. Осенью сделаю адресную рассылку по украинским СИЗО и тюрьмам – хотя бы по одной книге в каждую библиотеку. Среди заключенных, как мне рассказывают, очень любят «Петр Пятый». И президента тоже очень там любят. Хотите фото покажу?

(Онищенко показывает фото одного из известных заключенных, позирующих с книгой)

Осенью попробую ввезти большую партию книг в страну на украинском и английском языках. Снижу цену и заработаю на президенте миллион.

— Вы опубликовали несколько пленок, разоблачающих коррупцию президента и людей из его окружения.

— ...Было дело

— ...Вы описали десятки коррупционных схем текущего режима, в которых сами принимали участие. Это ни к чему не привело. Никого не посадили, не наказали, даже не уволили с должности. Чего вы добились? Вы-то сами довольны своими разоблачениями?

— Это вы сейчас издеваетесь? Вам-то лучше меня известно, как идет ход событий. Никак. И потом какие могут быть уголовные дела по факту выхода книги о человеке, который руководит всеми правоохранительными органами в стране? Вы читали новость о ночном свидании Порошенко, главы НАБУ Сытника и депутата от БПП Грановского?

— Артем Сытник заявил, что обсуждал с президентом будущее Антикоррупционного суда.

— Сытник спалился как неверный муж. Порошенко всегда использовал НАБУ как псевдонезависимую структуру для создания видимости борьбы. Когда ему было выгодно, он складывал руки и говорил "это не я". А это был он. Он и меня до последнего убеждал, что пытается мне помочь, тогда как пытался заманить меня в ловушку, чтобы посадить.

— У вас есть этому доказательства?

— Ну а вы сами не видите никакого корпоративного конфликта в том точном свидании? Сытник ловил-ловил судью Чауса, любимого судейского гнома президента. Банки его из огорода со взятками выкапывал. Всем показывали, все аплодировали. А потом Сытник же позволил Чаусу бежать в Молдову. И никаких возражений у него не возникло, даже в тот момент, когда депутат Грановский вместе с его подельницей Оксаной Томчук, бывшей адвокатом Корбана, переметнувшейся к Грановскому, организовывал побег судьи. Адвокатов ему искали, вертолет, под Киевом «баночника» прятали, прятали в Кишеневе. И до сих пор прячут. У меня даже маршрут побега есть, с фигурантами. Я его у одного исполнителя купил, которого президент потом на деньги кинул. Сытник все знал, и позволил Грановскому хорошо сделать свою работу, помочь президенту. Какой суд они могли обсуждать ночью? Они отмечали, как хорошо всех обвели вокруг пальца.

— Нацполиция открыла дело по факту ваших признаний о дискредитационной кампании против экс-премьера Арсения Яценюка, которую вы финансировали по просьбе президента. На каком этапе это дело?

Александр Онищенко, фото: Страна.ua

— На стартовом. Открыли дело, чтобы попугать Петю. Напугали, выторговали себе что-то и забыли. Ничего не будет.

— Выходит вы ничего не добились. Книга, пленки, разоблачения, а по факту – тишина. Никто не наказан. Вам не обидно?

— Нет. Я и не рассчитал на возмездие так скоро и при таких обстоятельствах. Книга дала главное – общественный резонанс. Я сам не ожидал. Многие шокированы, удивлены. Расстроены. Многие не осознавали масштаб катастрофы. Многие иначе посмотрели на НАБУ, их условную независимость. Многие поменяли отношение ко мне. Если бы не вся эта разоблачающая история, я бы сейчас сидел в образе "агента Кремля", в изгнании, в приговорах нечестных судей. Без какой-либо надежды восстановить имя, репутацию и справедливость в суде. А так у меня появилась надежда на справедливость. Давайте немного подождем. Терпеливый закончит дело, а торопливый упадет.

— А что за дело? У вас еще могут быть дела?

— Всегда есть какие-то дела.

— Когда вы намерены опубликовать вторую пленку с голосом президента, на которой, как вы говорили, обсуждается Юлия Тимошенко?

— Осенью. И не вторую, а сразу третью. Вам понравится. Вторую оставлю для финиша.

— Насколько резонансна книга в Европе? Как европейцы отреагировали на ваши откровения?

— Умеренно. СМИ проявляют большой интерес к книге. Приезжают, задают вопросы, делают из этого первополосные материалы. Политики – не реагируют.

— Почему?

— К Порошенко есть четкое и понятное отношение. Он выполняет все инструкции, которые ему доводят. Поддерживает конфликт с Россией, что Западу выгодно. Россия считается сильным игроком на мировой арене, и задача европейцев и американцев ее ослабить. То есть Порошенко играет роль раздражителя, кричит, разжигает ненависть, продлевает войну. Перед ним поставлена задача, чтобы Западу было легче давить на Россию.

— Если верить откровениям из вашей книги, президент ворует, и Западу об этом известно. Почему, в таком случае, ему позволяют воровать?

— Запад не определился с другим кандидатом, они пока не понимают, на кого делать ставку. А Порошенко вытанцовывает преданность, лишь бы его не трогали. Пример. В Испании на Порошенко были возбуждены уголовные дела по факту покупки испанской недвижимости через офшорные компании и подставные лица. Они тут со Свинарчуком и Кононенко скупили целыми кусками побережье. Меня тоже опрашивали как свидетеля по коррупции Порошенко. После того, как он приехал и подписал ряд определенных контрактов, невыгодных Украине - на покупку испанского оружия за бюджетные деньги, все закончилось. Дела против Порошенко закрыли на следующий день. Правда, насколько я знаю, вскоре открыли заново.

— Вы сейчас депутат?

— Еще да, правда без "неприкосновенности".

— Не хотите ли вернуть ее, неприкосновенность?

— Каким образом?

— Через суд.

— А смысл делать это в стране, где все судейские политические дела контролирует президент? Недавно от сердечного приступа скончался главный судья по делам НАБУ Александр Бобровник, 37 лет. Вам не кажется это странным?

— Говорят, у него были проблемы со здоровьем.

— Я думаю, судью Бобровника грохнули. Он носитель такой информации, о которой лучше никому не знать. Бобровник вел самые первые и самые резонансные дела – несколько дел Мартыненко, дело Насирова, наше "газовое дело" с подделанными экспертизами. Все самые дерзкие вещи НАБУ "проводил" он. Несчастный человек.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Ребенка воспитываю. Тренируюсь, чтобы не терять форму. Формирую команду чемпионов. По-прежнему болею идеей-фикс выступить на Олимпиаде. В Токио. В 2020-ом году.

— Причем тут вы? Я думаю, в стране найдутся другие желающие поехать на Олимпиаду от Украины.

— Сформировать команду можно. Тяжело преодолеть препятствия. Какая бы команда не формировалась, они должны понимать, что высота маршрута 160 см и вряд ли кто-то на такое способен из украинских всадников кроме нас. Ни по подготовке, ни по качеству лошадей.

— В прошлый раз министерство спорта и молодежной политики лишило вас аккредитации. Не опасаетесь, что он сделает это еще раз?

— Следующего раза не будет. "Спортивный" министр Жданов это представитель "Народного фронта" – партии с рейтингом мышки. Через год от них ничего не останется. Я живу надеждой. Наступит день, когда они все исчезнут.