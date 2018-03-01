28 февраля вступило в силу решение Печерского райсуда, которым судья Владимир Карабань постановил закрыть уголовное дело в отношении бывшего министра финансов эпохи президентства Януковича - Юрия Колобова.

В нем говорится, что претензии украинских правоохранителей к экс-чиновнику исчерпаны в связи с истечением сроков его привлечения к ответственности. В финале следствия, которое растянулось почти на четыре года, в Генпрокуратуре переквалифицировали подозрение Колобову со статьи о присвоении и растрате госимущества на служебную халатность.

"Страна" уже писала об оценках и комментариях решения по "делу Колобова", в том числе со стороны ГПУ.

После выхода этого материала на связь с редакцией вышел адвокат Юрия Колобова Игорь Фомин.

Адвокат рассказал свою версию истории уголовного преследования своего клиента и его неожиданного завершения.

Юрий Колобов и его адвокат Игорь Фомин

- Фигурантом скольких уголовных дел выступал Колобов и планирует ли возвращаться в Украину после вынесения судьбоносного решения Печерского райсуда?

- Я являюсь его адвокатом по всем делам. Единственное дело, по которому предъявили криминальные претензии к Юрию Колобову это так называемое дело «Укртелекома». В настоящее время ни в одной стране мира против него каких-либо других уголовных дел нет. Он полностью свободен в своих передвижениях по миру. Уже четыре года он постоянно проживает на территории государства Испания. Насколько мне известно, сейчас менять постоянное место жительства он не намерен.

- Входила ли в перечень уголовных производств в отношении вашего клиента история с якобы имевшим место злоупотреблением служебным положением, о которой сообщили в СБУ в сентябре 2014 года? Речь идет о так называемом "долге Януковича" - истории с выпуском и размещением ОВГЗ на сумму в $3 млрд., которые выкупил "Фонд национального благосостояния" РФ?

- Были разговоры и статьи в прессе лиц, не понимающих сути указанной операции. Уголовных претензий не было и они невозможны. Для понимания: ценные бумаги с определенной ликвидностью были проданы государством Украина на Ирландской бирже. Деньги поступили в бюджет Украины. Все разговоры вокруг этой операции - дилетантская пиар-акция. Эмиссия ценных бумаг выполнялась и контролировалась лицензированными при бирже нерезидентами в соответствии с нормами международного права. Любые злоупотребления при таких операциях априори невозможны. Насколько мне известно, Украина не смогла выиграть процесс в Лондоне против России, о чем умалчивается.

- Вашего клиента ряд СМИ связывали с деятельностью "Банка 3/4" в части проведения операций с облигациями, которые по версии следствия могли носить признаки фиктивности и отмывания денег. Речь идет об уголовных производствах № 12014100000000893, № 12015100070004618 и №42016000000002914. Был ли допрошен Колобов по этим делам, и известно ли ему или вам что-либо об истории с т.н. "спецконфискацией общака Януковича" в размере $200 млн., осуществленной по решению Сосновского райсуда Черкасс в августе-сентябре 2017 года?

- Мой клиент к этому банку не имел и не имеет никакого отношения. Никаких следственных действий на этот счет не было, статусов тоже. В Сосновском суде не имел чести быть, что они там принимают не знаю. Как адвокат думаю, что все это очередной пиар-бред. Это лично моя точка зрения. Указанные вами номера производств к нам отношения не имеют. При заключении контракта я запрашивал официально прокуратуру о претензиях к Юрию Колобову. Точно помню был официальный ответ, где было указано как проблема только «Укртелеком», других уголовных производств нет.

- В чем суть "дела Укртелекома"?

- Суть проста. Есть позиция прокурора и следователя про то, что 220 млн. грн. выделенных из бюджета на строительство линий секретной связи, должен был уплатить инвестор купивший "Укртелеком", а не государство Украина. Но при этом к инвестору, который якобы получил выгоду, претензий нет. Я считаю эту позицию обвинения надуманной и бесперспективной.

- Согласно информации СМИ, Колобов покинул территорию Украины в августе 2014 года. Означает ли это, как минимум до этого периода никаких претензий и подозрений к нему со стороны правоохранителей Украины не существовало в формате объявлений о подозрении?

- На время переезда на постоянное жительство в Испанию к Юрию Колобову претензий, ограничений и, тем более, подозрений не было.

- При каких обстоятельствах Колобов был задержан на территории Испании в 2015 году?

- Юрий Колобов был объявлен Украиной в международный розыск и по ордеру Интерпола задержан в Королевстве Испания, где постоянно проживал. Он проживал открыто и публично, участвовал в соревнованиях любительской лиги баскетбола Испании от своего городка.

- Где находился Колобов после ареста в Испании? Почему правоохранителям Украины было отказано в его экстрадиции?

- После ареста клиент содержался Королевством Испания в тюрьме под Мадридом. А отказ в его экстрадиции вызван юридической несостоятельностью уголовного преследования. В дальнейшем компетентные органы Испании утвердились в том, что он преследовался по политическим мотивам, и Юрию Колобову было предоставлено политическое убежище.

- В «деле Колобова» была довольно странная история с «поддельным письмом» заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, где указано – экс-министр финансов выступает в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Известен ли вам его автор? Как это письмо оказалось у адвокатов Колобова, и почему в ГПУ назвали его поддельным?

- История такова. Есть уголовное производство по которому Юрий Колобов был объявлен в розыск (по моему, в конце цифры 90). Затем в отношении его уголовное производство выделено и ему присвоен другой номер, последние цифры 518. Юрий Колобов в это время находится в тюрьме Мадрида. Испанские адвокаты предоставляют ему справку из Генеральной прокуратуры Украины, в которой указано - в производстве №90 он свидетель. Эта справка этими же адвокатами предоставляется и Национальному суду Испании.

В дальнейшем Генеральная прокуратура сообщает, что подпись зама ГПУ Столярчука якобы поддельная. Решение Юрия Колобова о замене адвокатов и мое вступление в процесс связано именно с этой мутной историей. Думаю, что это была либо спецоперация с целью опорочить его перед судом Испании, или низкопробное мошенничество. Претензий к Юрию Колобову ни правоохранители Украины, ни правоохранители Испании по поводу этого "письма" не имели и не имеют. Суд также не отреагировал на эту провокацию и принял решение об отказе в экстрадиции.

- Почему в этой истории спустя почти 4 года расследования Генпрокуратура достаточно внезапно вышла на решение о переквалификации и закрытии уголовного дела, решение о чем принял Печерский райсуд Киева 21 февраля?

- Был ряд решений Печерского суда г. Киева, где было указано о несостоятельности подозрения в отношении Юрия Колобова. В дальнейшем прокуратура обратилась в тот же суд с требованием о процедуре заочного рассмотрения уголовного дела против него. Суд ей отказал, указав на несостоятельность подозрения. Но Генпрокуратура обратилась в апелляционный суд и тот вынес откровенно незаконное решение, который разрешил процедуру заочного осуждения. При этом ГПУ игнорировала закон, ведь отправляла письма для Колобова по месту бывшей прописки в Днепропетровскую область заведомо зная, что он живет с семьей в Испании (в дело защита предоставила документы и о содержании Колобова в тюрьме, и решение Национального суда Испании об отказе в экстрадиции, и документы о резиденции и прописке Колобова и его семьи в Испании).

Тогда мы приняли решение о том, что Юрий Колобов должен официально получить уведомление о подозрение в Испании. Он дал свое согласие на это процессуальное действие и допрос, подписав соответствующее заявление и заверив его нотариально. Игнорировать прокуратуре это было невозможно. В дальнейшем мы прибыли в Посольство Украины в Мадриде. Там получили подозрение и был проведен допрос подозреваемого. Юрий Колобов в допросе заявил о своей невиновности. В дальнейшем он также дал свое согласие на проведение судебно–психологической экспертизы с примением при исследовании полиграфа («детектора лжи»). Защита обратилась к прокурору с таким ходатайством. Прокуратура нам отказала. Тогда мы вышли в суд, реализуя свое право на самостоятельный сбор доказательств. Судом была назначена экспертиза в КНИИСЭ. Экспертиза была проведена экспертом в консульстве Украины в городе Барселона в пределах территориального округа по месту проживания Колобова. Выводы эксперта психолога после исследования были однозначны: Юрий Колобов не совершал каких либо умышленных преступлений ни сам, ни в группе. Тогда прокуратура и переквалифицировала его действия на халатность. Сроки привлечения к уголовной ответственности по этому составу истекли. Прокуратура представила соответствующее ходатайство в суд, суд дело закрыл.

Исходя из политической и юридической обстановки в Украине, такое положение дел защиту устраивает.

- Выступал ли Колобов свидетелем по уголовным производствам, которые касаются экс-президента Виктора Януковича или других бывших высокопоставленных чиновников, заключал ли он какие-либо сделки со следствием в рамках данных дел?

- Юрий Колобов свидетелем ни в каких уголовных производствах не выступал, обвинительных показаний в отношении третьих лиц не давал, на сделки со следствием не шел.

- После того, как стало известно о закрытии дела Колобова, звучали мнения тех, кто называл это решение своего рода «договорняком» между властью и бывшим министром. Выходили ли на вас или вашего клиента в процессе его расследования с предложениями о подобного рода урегулировании?

- На меня нет.

- Считает ли ваш клиент себя виновным в халатности, которая инкриминировалась ему на финальной стадии расследования "дела Укртелекома"? Как, по его и вашей версии, разворачивались события вокруг строительства телекоммуникационной системы за бюджетные средства, что послужило основанием для возбуждения дела?

- Мой клиент не считает себя виновным ни в каких преступлениях. Его просто устраивает конец многолетней эпопеи беззаконного уголовного преследования. Поскольку у меня в этом деле еще двое подзащитных, детализировать позицию защиты не буду. Рано. Скажу лишь, то, что считаю - уголовное преследование незаконно. С моей точки зрения, в этом виде уголовное дело судебной перспективы не имеет.