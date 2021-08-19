Украинцам готовят сюрпризы по пенсиям.

Во-первых, нововведения ждут нынешних пенсионеров. Минсоцполитики разработало проект постановления, в котором прописываются доплаты для отдельных групп пенсионеров - тем, кому больше 70 лет, у кого низкие пенсии и прочие.

Всего доплат по этому проекту - почти на 3 млрд гривен.

Правда, прибавки каждому конкретному пенсионеру в итоге будут копеечными и не в этом году, а только со следующей осени - с 1 октября 2022 года.

"Пенсии собираются дотягивать до 2,5 тысяч гривен в месяц, тогда как реальный прожиточный минимум для лиц нетрудоспособного возраста превышает 4 тысячи. То есть, жизнь пенсионеров особо не улучшиться, тем более при нынешней рекордной инфляции", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Но даже на эти доплаты денег хватает с трудом. Напомним: еще в прошлом году президент Зеленский анонсировал повышение пенсий для "возрастных" пенсионеров. С 1 октября доплаты получат те, кто старше 75 лет (им будут доплачивать по 400 гривен).

Следующей же категории пенсионеров (70-75 лет) придется ждать надбавок еще год.

Причина банальна - нарастающий дефицит Пенсионного фонда. В этом году, по прогнозам экспертов, дефицит ПФ превысит 200 млрд гривен. О кризисе солидарной пенсионной системы говорится также в недавнем отчете Счетной палаты.

Суммы привлекаемых ПФ ссуд за последний четыре года увеличились почти в 40 раз и достигли рекордных объемов: в 2020 году - 179 млрд, из них 14 млрд на конец года не погашено", - отмечается в отчете.

Причем, ситуация стремительно ухудшается, в том числе, из-за уменьшения поступления от ЕСВ.

Поэтому, если на выплаты текущих пенсий деньги еще находятся, то их повышение - под большим вопросом.

Что заставляет Кабмин форсировать тему накопительных пенсий.

И это второй сюрприз от властей - на этот раз для пенсионеров будущих.

Мы уже писали, какие в Кабмине есть идеи относительно накопительных пенсий. Якобы, готовится эксперимент по пенсиям для бюджетников - в специальный пенсионный фонд будут отчислять по 1-2% от НДФЛ и ЕСВ.

На днях Минсоцполитики опубликовал свои выкладки по накопительной пенсионной системе. Пенсионерам обещают в сумме пенсии по 7 тысяч (обычная плюс накопительная). Причем, о бюджетниках уже ничего не говорится - расчет на всех граждан.

Разбирались, что будет с пенсиями в Украине.

По 300 гривен, но через год

На официальном сайте Минсоцполитики на днях появился проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий граждан в 2022 году и в дальнейшем".

В нем идет речь о различных доплатах пенсионерам, которые в пояснительной записке к проекту оценили почти в 2,9 млрд гривен, отметив, что эти затраты увеличат дефицит Пенсионного фонда.

Что предлагают пенсионерам?

Нововведений несколько.

С 1 октября 2022 года лицам в возрасте от 70 до 75 лет, у которых пенсия с учетом всех надбавок меньше средней заработной платы по стране за 2020 год (10,5 тысяч гривен) будут доплачивать пр. 300 гривен ежемесячно. С 2023 года эта компенсация будет индексироваться по той же формуле, что и пенсии - с 1 марта на 50% инфляции и динамики увеличения средней зарплаты за прошлый год. То есть, примерно на 10-13% в год. Если у пенсионеров в возрасте от 70 лет страховой стаж не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, а пенсия при этом ниже 3 тысяч гривен, им будут "дотягивать" сумму до этой планки за счет доплат. Скажем, если пенсия 2,5 тысячи гривен, доплатят 500 гривен, если 2 тысячи - тысячу. Если страховой стаж пенсионеров старше 70 лет меньше 30-35 лет, доплата будет ниже - пропорционально к стажу. Но так, чтобы в итоге пенсия была не ниже 2,5 тысяч в месяц. А для пенсионеров старше 80 лет, планка по пенсиям - 2,6 тысяч. "Пенсии у таких пенсионеров, как правило, невысокие, так как по многим утеряна информация, подтверждающая их страховой стаж. Есть люди, которые получают 1,7-2,2 тысячи в месяц. Понятно, что прибавка им не будет лишней. Но удивляют суммы. Как можно дотягивать пенсию до 2,5-3 тысяч, если реальный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц сегодня - больше 4 тысяч. А в следующем году, когда планируется внедрять новации, будет еще выше", - говорит Пендзин.

Еще одну порция нововведений пенсионерам обещают с 1 декабря 2022 года:

Для всех пенсионеров, которые имеют страховой стаж 30-35 лет и получают меньше 2,5 тысяч гривен в месяц, будут доплаты - чтобы в итоге пенсия составляла 2500. Для тех, у кого страховой стаж меньше 30-35 лет, доплаты будут расчитывать пропорционально стажу Женщины, которые выходят на пенсию в 60 лет, получат прибавку к пенсии по возрасту на 14%. Но на самом деле это вовсе не бонус пенсионеркам, а, наоборот, сокращение выплат. Ведь при повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет была предусмотрена компенсация - плюс 25% от пенсии по возрасту. "С 2022 года выплата этой компенсации прекращается, что приведет к резкому уменьшению размера пенсий у женщин, которые будут выходить на пенсию в 2022 году. Чтобы убрать эту диспропорцию, предлагается с 1 января 2022 года пенсии женщинам, которые будут назначаться по возрасту при достижении 60 лет, повышать на 14%", - говорится в пояснительной записке.

К примеру, если пенсия 3 тысячи гривен, то сейчас женщинам, которые выходят на заслуженный отдых в 60 лет, положена надбавка в 25%, то есть, еще 750 гривен (всего - 3750 гривен в месяц). По новой формуле та же пенсия в 3 тысячи после увеличения на 14% (420 гривен) составит 3420 гривен. По итогу - минус 330 гривен.

Пенсионная пирамида

Но до осени следующего года Пенсионный фонд ждет еще одно большое испытание - ежегодная индексация пенсий в марте 2022 года. Напомним: ее проводят по формуле 50% инфляции за прошлый, то есть, 2021 год (которая, судя по всему, будет рекордной и превысит 10%) плюс 50% динамики средней зарплаты (а этот показатель с начала года тоже растет).

То есть, вместо индексации в пределах 11%, как в прошлые годы, рост может быть более существенным - до 13-15%.

Между тем, пенсионная система и так работает на пределе. Как говорится в отчете Счетной палаты, минимальные пенсии в Украине растут крайне медленно и далеки от реального прожиточного минимума. Разрыв между минимальной пенсией и минимальной зарплатой с 2017 года вырос с 2,6 до 3,4 раз.

При этом доля затрат на солидарную пенсионную систему из года в год растет. В 2018 году на пенсии ушло 11% ВВП страны, а в 2020 году - уже 12,6%. Дополнительны ударом стала пандемия. В прошлом году поступления ЕСВ в Пенсионный фонд сократились на 7 млрд гривен.

Постоянно уменьшается количество работающих украинцев (в 2019 году их было около 16,6 млн, в 2020 - 15,9 млн). При этом, как отмечают в Счетной палате, идет также сокращение числа пенсионеров - люди попросту умирают. В 2020 году "выбыло" больше 6,1 млн пенсионеров, а новых появилось 3,1 млн. Но это все равно не решает проблемы с диспропорцией - работающие украинцы просто "не тянут" содержание пенсионеров.

А из-за того, что власти постоянно выделяют льготные категории пенсионеров, повышая им выплаты, вся система оказалась на грани коллапса, - отмечают в Счетной палате.

"С 2019 году утрачена позитивная динамика сокращения дефицита ПФ, которая была в 2017-2018 годах. Снова начал расти объем несвойственных трат, которые с 2019 году составляли 8,3 млрд, а в 2020 году - 11,1 млрд. С учетом необходимости выполнения решений судов только по пенсионерам -чернобыльцам и военных силовых структур (которые отсуживают себе долги по льготным пенсиям - Ред), дополнительные затраты ПФУ могут составлять свыше 120 млрд гривен (четверть бюджета Пенсионного фонда", - говорится в отчете Счетной палаты. Там также обращают внимание на постоянные кассовые разрывы и долги, в которые то и дело залазит ПФ - за последние 4 года они выросли почти в 40 раз. За счет этих «ссуд» с единого Казначейского счета проводилась почти треть всех пенсионных выплат. То есть. По факту ПФ превратился в "пенсионную пирамиду".

То есть, понятно, что с каждым годом государству будет все сложнее выплачивать даже нынешние мизерные пенсии, не говоря уже об их повышении.

Пенсии по 7 тысяч?

Не удивительно, что власти все активнее поднимают тему накопительных пенсий. Об истории с накопительными пенсиями мы уже подробно писали. В Раде уже есть законопроект о накопительных пенсиях для льготных категорий граждан (это представители вредных специальностей по спискам 1 и 2, которые имеют право на ранний выход на пенсию - химики, шахтеры, металлурги и др). Но проект по накопительным пенсиям для всех остальных украинцев в парламенте "зарубили".

Поэтому Кабмин взялся за разработку нового законопроекта, который обещают представить уже этой осенью. Мы уже писали о первых подробностях новой пенсионной модели. Планируется пилотный проект - своего рода эксперимент для бюджетников, а уже потом к нему "присоединят" остальных граждан.

Взносы, которые должны будут отчислять на накопительные пенсии - 1-2% с НДФЛ и ЕСВ, то есть, специально налоги никто повышать не будет - станут "отщипывать" от действующий ставок.

При этом эксперты сразу же заявили - при таких отчислениях будущие накопительные пенсии будут мизерными, более того, есть риск, что их попросту съест инфляция.

На днях Минсоцполитики опубликовал большую презентацию по накопительным пенсиям и озвучил суммы - на какие же выплаты в итоге могут рассчитывать украинцы.

Из презентации вырисовывается следующая модель:

Взносы - 1-2% от НДФЛ и ЕСВ, как мы и писали ранее. При этом, по словам Пендзина, часть налога на доходы физлиц заберут у местных бюджетов, а единого социального взноса - у ПФ (что лишь усугубит его дефицит). В дальнейшем процент отчислений на накопительные пенсии будет расти, - говорится в презентации.

Интересно, что в ней ничего не сказано о том, что пенсионный эксперимент на начальном этапе будет только для бюджетников. Создается впечатление, что это - сюрприз для всех граждан. Хотя, по словам Пендзина, если в случае с бюджетниками международные кредиторы еще готовы закрыть глаза на увеличение дефицита по ЕСВ (ведь за бюджетников единый соцвзнос платит государство и оно же компенсирует дефицит ПФ, то есть, фактически перекладывает деньги из одного кармана в другой), то, если накопления заставят делать работников коммерческих предприятий, ситуация резко поменяется. "Как бы не пришлось повышать пенсионный возраст, чтобы сбалансировать ПФ", - говорит эксперт.

Но идем дальше.

Как говорится в презентации Минсоца, пенсионные накопления не будут "лежать на счете". А станут сразу же вкладываться в экономику страны и только те инструменты, которые определены законодательством как самые надежные - государственные ценные бумаги, в том числе, целевые, на реализацию долгосрочных проектов, муниципальные ценные бумаги, акции и облигации предприятий, депозиты в надежных банках, банковские металлы, недвижимость, земля и др.

"Таким образом, пенсионные сбережения будут внутренними инвестициями, которые помогут экономике расти, а каждый участник системы пенсионных сбережений - инвестором своей страны, получающим от своих инвестиций доход", - пафосно заявили в Минсоце.

Человеку нужно будет выбрать себе пенсионный фонд, а для тех, кто выбора не сделает, правительство создаст "фонд по умолчанию".

Накопительные пенсии могут быть пожизненными (равными частями ежемесячно), одноразовыми (всю сумму сразу) или на определенный срок. Пожизненную пенсию обещают в размере прожиточного минимума (около 2 тысяч гривен в месяц).

Если денег окажется больше, стальные можно будет забрать одним платежом или в качестве дополнительных выплат на 10 лет. Пожизненные выплаты будут идти через страховые компании.

Если денег накопится мало (недостаточно для ежемесячных выплат в размере прожиточного минимума), их можно будет забрать все сразу или доложить недостающую сумму для пожизненной пенсии. В отдельных случаях накопления можно будет забрать еще до выхода на пенсию - на лечение, при выезде из страны и ПМЖ и пр.

При этом Минсоц обещает пенсии по 7 тысяч гривен. Напомним: эту сумму уже называли в Кабмине. Но сейчас министерство ее расшифровало. Оказывается, 7 тысяч гривен - это не одна, а две пенсии - по солидарной и накопительной системе. И для тех, кто будет иметь полных страховой стаж (30-35 лет).

В профильном министерстве также просчитали, откуда возьмется эта сумма.

Формула следующая:

Человек имеет зарплату 15 тысяч гривен и отчисляет на пенсию с 25 до 60 лет (35 лет стажа). Ежемесячные отчисления - по 2% с НДФЛ и ЕСВ, итого - 600 гривен.

Пенсионные накопления работают с доходностью на 0,25% выше инфляции за месяц или на 3% выше годовой

Накопления при условии дальнейшего получения пенсии в течение 15 лет, позволят ежемесячно получать 3117 гривен. С учетом «обычной» пенсии в 3624 гривны (средний уровень на март 2021 года) получится 6741 гривна в месяц, -подсчитали в Минсоце.

Впрочем, как раз по сохранению и приумножению средств у экспертов - больше всего вопросов.

"За среднее накопление пенсий - 20 лет - Украина, как показывает практика, может пережить два масштабных кризиса с обвалом гривны и инфляцией в десятки процентов в год. Поэтому все сбережения могут попросту сгореть", - отмечает аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

Еще один вопрос - куда можно вложить пенсионные средства, чтобы они приносил доходность на 3% выше годовой инфляции.

"Куда инвестировать? Нужно, чтобы доходность хотя бы на 5% перекрывала инфляцию, но где найти такие инструменты. И как защитить деньги?", - отмечает исполнительный директор Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко.

Но даже если взять по минимуму - доходность на 3% выше годовой инфляции, то инструментов для инвестирования не так много. "В июле инфляция вышла за пределы 10%, по году может быть и 12%. То есть, нужны инвестиции с доходностью 15% годовых. Банковские депозиты точно не подходят - там ставки намного ниже. Разве что будут прокручивать деньги в пирамиде ОВГЗ (но и там доходность подходит с натяжкой. На аукционе 17 августа, к примеру, размещали бумаги с доходностью 11,1%- 12,3% - Ред)", - говорит Пендзин.

Интересно, что раздел о гарантиях сохранности пенсионных накоплений в презентации Минсоцполитики начинается не очень оптимистически. "В любых странах есть мошенники и при любых способах накоплений есть риски", - отмечают в министерстве.

Дальше перечисляются меры, которые, как считают в Минсоцполитики, должны будут защищать пенсии украинцев - появление нового регулятора, которые будет контролировать пенсионные фонды, развитие фондового рынка. Еще одна задача, которую предстоит решить - повысить очередность возврата пенсионных активов из лопнувших банков и обанкротившихся предприятий - пенсионные деньги должны выплачивать сразу после госналогов и зарплат сотрудникам. То есть, по факту на сегодня никаких гарантий для пенсионных денег нет, и когда они появятся - вопрос открытый.