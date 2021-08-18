Вопрос с тарифами на отопление и горячую воду, которым, напомним, прочили повышение в новом отопительном сезоне на 30-70%, выходит на финишную прямую.

В украинских городах перешли от "страшилок" о том, как сильно могут вырасти тарифы к осени, к, собственно, самим тарифам. Тепловики уже показали первые просчеты, которые будут представлены на утверждение местным властям.

Интересно, что в тарифном вопросе пошло сильное разделение. В больших городах ценники поднимают не так сильно, как обещали, а в маленьких реальное повышение цен оказывается даже выше, чем прогнозировалось.

К примеру, "Киевтеплоэнерго" обнародовало тарифы на производство тепла для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Это еще не итоговый ценник для потребителей, но одна из его составляющих. При этом новый тариф на производство тепла для населения даже ниже действующего - 933,2 гривен за гигакалорию против 937,7 гривен. Но зато взлетают ценники на производство тепла для бюджетников и бизнеса - с 938,5 гривен до 1766,3-1802 гривен за гигакалорию, то есть, фактически вдвое.

В Одессе анонсировали увеличение тарифа для населения на 18%, хотя ранее прогнозировался рост на треть. При этом в Полтаве заявили о подорожании отопления на 60%, а в Калуше Ивано- Франковской области - в 2,5 раза, хотя ранее прогнозировался двукратный рост.

"В больших городах бюджеты позволяют компенсировать коммунальщикам часть затрат. Но у большинства населенных пунктов поменьше таких возможностей нет. Поэтому, получается, люди получат рекордные тарифы на отопление, что уже вызывает недовольство. Ведь в мегаполисах зарплаты выше, а платежка будет ниже", - говорит руководитель Староконстантировского КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко.

Эта тенденция, по его словам, ускорит отказ небольших городов от централизованного отопления (по-сути, этот процесс уже идет). Также есть риски, что уже этой зимой сельские школы и больницы вообще могут остаться без тепла.

"По нашему району ситуация именно такая. Мы отказались брать на баланс сельские школы, так как там нужно было устанавливать счетчики, а денег на это в тарифе нет. Бюджет работы также не профинансировал. Теперь на отопление школ городу предлагают газ по 18 гривен за куб - это попросту неподъемный тариф", - говорит Душенко.

Разбирались, какие тарифы в итоге получат украинцы к новому отопительному сезону.

Доплатят бизнес и бюджет

На нескольких последних Кабминах поднимался вопрос тарифов на коммуналку. Причем, неизменно в одном ключе: дескать, местные власти получили все полномочия по тарифной политике, поэтому и весь спрос - с них. То есть, правительство ясно дало понять: именно на местах должны разбираться, почему вырисовываются такие большие тарифы на отопление (ранее эксперты прочили рост на 30-70% уже с октября), насколько эффективно работают местные коммунальные предприятия и пр.

На правительственном совещании по тарифам в прошлую пятницу министр регионального развития Чернышев озвучил пошел еще дальше. "Он предложил оставить действующие тарифы на отопление и горячую воду еще на один сезон. А разницу в тарифах и их реальной себестоимости, которая возникает из-за подорожания газа, - переложить на местные бюджеты, чтобы они компенсировали коммунальщикам. Аргумент о том, что в местных бюджетах нет денег на такие компенсации никого не впечатлил", - рассказал нам представитель регионального теплокоммунэнерго, присутствовавший на совещании.

То есть, фактически начался "тарифный футбол" - центральная власть, якобы, предлагает местным чиновникам ряд возможностей для того, чтобы сдержать повышение платежки (контракты с "Нафтогазом" на дешевый газ для коммунальщиков, компенсации разницы в тарифах из местных бюджетов и др.). А, если на местах этим не могут воспользоваться, то и спрос - с местных властей.

Такой тарифный разворот уже заставляет власти отдельных городов искать способы минимизировать рост цен на отопление. При том, что раньше они в один голос заявляли, что с осени будет коммунальный коллапс, а платежки сильно вырастут.

К примеру, в Одессе тариф к новому сезону вырастет на 18% вместо прогнозируемых 30%.

По данным директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталии Мостовских, стоимость гигакалории тепла может вырасти с нынешних 1814 гривен до 2150 гривен. Итоговые тарифы вынесут на утверждение горсовета 15 сентября. Также будут обсуждать вопросы минимизации потерь тепла в котельных и общей экономии ресурса.

Но местные чиновники не уточняют, что будет с тарифами на бизнеса. Между тем в среде одесских предпринимателей уже пошли слухи, что платежки для них хотят поднять вполовину.

Рост тарифов на тепло для бюджетников и бизнеса наметился также в столице.

Недавно КП "Киевтеплоэнерго" провела общественные слушания новых тарифов на производство тепла для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и утвердила их проект.

"Меня откровенно удивило то, что тариф для бюджетных учреждений и предприятий предусматривается сделать вдвое большим, чем для населения", - написал в Фейсбуке экс-министр ЖКХ, нардеп Алексей Кучеренко.

В проекте тарифов ценник на производство тепла для населения предлагается даже снизить - с 937,74 до 933,21 гривен за гигакалорию. А вот тариф для религиозных ороанизаций, бюджетных учреждений и "других потребителей" (то есть, коммерческих предприятий) предлагается повысить с 937- 938 гривен до 1766- 1800 гривен, то есть, фактически вдвое.

Понятно, что тарифы для ТЭЦ — это еще не итоговый ценник для потребителя. И тот факт, что для тариф для населения предложили снизить не значит, что платежка для киевлян уменьшится или хотя бы останется прежней.

Но тариф для ТЭЦ ложится в основу расчета тарифов для конечных потребителей. То есть, уже сейчас понятно, что для бюджетников и бизнеса по теплу и горячей воде будет большой рост, намного выше, чем для населения.

"За счет бюджетных учреждений (то есть, бюджетных, а значит наших с вами средств) будут компенсировать платежки киевлян по теплу и горячей воде", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко. По его словам, новые платежки для бизнеса и бюджетников будут на 50-55% выше, чем в прошлом году.

По словам главы концерна "Ярослав" Александра Барсука, наиболее ощутимым будет рост платежек по их розничной сети. "На заводах у нас свои котельные, в Киеве - на газу, но она экономная. А вот за магазины придется доплачивать", - отметил он.

По населению - вопрос пока открытый.

Коммунальщики говорят, что по некоторых ТЭЦ местные власти уже перечисляют "доплаты" из бюджета, чтобы избежать резкого повышения тарифов. "Речь идет о десятках миллионов гривен", — говорит наш источник в региональном теплокоммунэнерго.

Причем, как будут "списываться" немалые суммы - отдельный вопрос. Так как аудита тарифов в Украине так и не провели, в тарифную формулу по-сути, можно заложить буквально любые расходы. Поэтому на деле "поддержка коммунальщиков" может обернуться банальной схемой выкачки денег из бюджета.

Массовые отключения людей, "холодные" школы и больницы

Но, как отмечает Душенко, доплачивать из бюджета коммунальщикам могут далеко не все города. "В небольших городах, скажем прямо, таких возможностей нет. Поэтому им придется повышать тарифы очень существенно. У нас, по нашим подсчетам, стоимость гигакалории может вырасти с 1746 гривен до 3-4,5 тысяч гривен", - говорит Душенко.

В "Полтаватеплоэнерго" озвучили новый "экономически обоснованный тариф" на этот сезон — 2,5 тысячи гривен за гигакалорию вместо нынешних 1,6 тысяч гривен. В КП подсчитали, что платежки горожан вырастут на 50-60% и за отопление "трешки" придется платить порядка 6 тысяч гривен в месяц.

В Калуше Ивано-Франковской области отопление может подорожать с 989 гривен до 2,2 тысяч за гигакалорию. Хотя изначально прогнозировалось меньшее повышение ценника - до 1,9 тысяч гривен.

При этом местные жители уже массово отключаются от централизованного отопления, поэтому для тех, кто останется на общей "трубе" тариф может взлететь еще выше.

В Мариуполе обсуждается два варианта- тарифы с осени вырастут или на 27% или на 70%. Разница достаточно существенная. Итоговые цифры, как пояснили в мэрии, будут зависеть от "Нафтогаза". Но при этом город также собирается поддержать коммунальщиков, утвердив для них обширную инвестиционную программу.

"То есть, ситуация на сегодня такова, что города или пытаются переложить затраты на отопление на бизнес и бюджет или вынуждены по полной повышать тарифы для людей. Многое зависит от того, есть ли деньги в бюджете, а у многих небольших населенных пунктов их нет. Поэтому будет расти разрыв в тарифах - в больших городах платежки могут оказаться намного ниже, чем в маленьких", — говорит Душенко.

Эксперты уже сейчас предупреждают: непонятно как будут отапливаться школы, детсады, больницы, особенно в сельской местности. Не исключено, что тарифы там будут настолько высокими, что местные власти их попросту не потянут. В итоге не исключены ситуации, что чиновники станут хвататься за любую возможность закрыть бюджетное учреждение "на карантин", продлить каникулы, в общем, сэкономить на отоплении. Такую схему уже сейчас используют, в том числе, в крупных городах. Стоит ли говорить, насколько вырастет ценность "экономии", если школу или больницу придется отапливать газом по 18 гривен за куб. А такие тарифы уже озвучиваются. "Мы отказались брать на баланс сельские школы, городу же предложили для них газ по 18 гривен. Понятно, что ценник - абсолютно неподъемный", - рассказывает Душенко.

Формула от "Нафтогаза"

Стоит отметить, что главная проблема с тарифами на отопление - это неопределенность с ценой на газ. Хотя НАК и предложил тепловикам газ по 7,4 гривен за куб, по нему остается немало вопросов.

"Дело в том, что в договорах с "Нафтогазом" прописаны поставки газа по двум категориям. Первая - некий "объем 1". Он предлагается по 7,42 гривен за куб. И, как подразумевается, его нужно использовать на производство тепла для населения. Но в договоре, который по типовому шаблону подписали теплокоммунэнерго, такой нюанс нигде не прописан. Кроме того, "объема 1" не хватит на весь сезон на нужды населения.

Газ из категории "объем 2" - это ресурс, который придется покупать по рыночным ценам.

Сейчас мы решаем вопрос - как правильно посчитать газ в тарифе. Так как "целевое назначение" газа из "объема 1" в договоре не прописано, а Кабмин нам пояснений по этому поводу так и не дал, по идее мы должны миксовать газ из этих двух категорий и считать тарифы по средней цене. Газ из "объема 1" - по 7,42, но газ из "объема 2" на сентябрь уже по 18 гривен. То есть, средняя цена будет дороже 11 гривен без доставки. Что, соответственно, резко накрутит платежки. Если же в тариф для населения закладывать газ по 7,42 гривен ха куб, то ситуация будет совсем другой, и ценники можно существенно не повышать", - пояснил Душенко.

Тернопольские власти заявили, что дешевый газ от НАКа покроет меньше 80% потребностей города, остальное придется докупать по рыночным ценам, с сентября - по 18,5 гривен за куб. Кроме того, нужно платить "Нафтогазу" аванс за газ.

"Договора, которые предложил НАК - это большие риски. Теплокоммунэнерго не смогут авансировать закупку газа, так как потребители платят только через 1,5-2 месяца после того, как получают услуги. А "Нафтогаз" требует часть суммы авансом, а остальное - до конца месяца. Это априори невозможно. При этом "Нафтогаз" будет иметь право автоматически списывать средства со счетов ТКЕ. А это значит, что ни на воду, ни на электроэнергию, ремонты, зарплаты денег у предприятий не будет. Эти договора приведут к остановке ТКЕ по всей стране", - считает городской голова Тернополя Сергей Надал.

В Славутиче вообще прогнозируют коллапс - денег на газ у местных коммунальщиков хватит только до ноября.

То есть, в итоге вопрос с тарифами, по словам коммунальщиков, решается в "Нафтогазе". Но пока подвижек в переговорах с тепловиками и Кабмином нет. Как говорят наши источники, процесс тормозит набсовет и "старая команда" топ-менеджмента, а нынешний глава НАКа Юрий Витренко не может сдвинуть тарифный вопрос с мертвой точки так как до сих пор не получил реальных полномочий.

"НАК, помимо того, что создал нам «газовую ловушку», отказывается пересматривать условия договоров по поставкам газа, в частности, убрать оттуда пункт о доступе к банковским счетам коммунальщиков и рекордных штрафных санкциях", - отмечает Душенко.

Пока же города собирают предоплату на газ с населения. Мы уже писали, что авансовые платежки на тепло посреди лета начал рассылать жителям столицы "Киевтеплоэнерго" (предлагается заплатить наперед примерно треть от действующего тарифа - по 10 гривен за квадратный метр). В августе такие "письма счастья" начали получать также жители Черкасс.

"Большинство городов будет вынуждено собирать деньги с людей авансом. Правда, не факт, что это поможет, ведь многие попросту не будут платить", - подытожил Душенко.