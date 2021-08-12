Партия власти "Слуга народа" (СН) определилась со своим кандидатом в депутаты для округа №197 в Черкасской области и продолжает поиск для округа №184 в Херсонской.

Как писала "Страна", оба округа освободились после перехода ранее избранных там парламентариев на другую работу. Избирательная кампания там уже идет полным ходом, хотя официальный ее старт будет только 1 сентября - за 60 дней до дня голосования.

Если судить по черкасскому округу, СН делает ставку на известность кандидата в этих краях и админресурс, которого конкуренты, по наблюдениям "Страны", опасаются больше всего. В Херсонской области все выше вероятность "десантирования" кандидатуры не из местных кадров.

Но даже хорошего "парашютиста" СН вроде бы не удалось пока найти. Подробности - в материале "Страны".

Банковая и Косюк нашли общий интерес

"Слуга народа" видит своим кандидатом в округе №197 мэра городка Золотоноша в Черкасской области Виталия Войцеховского. Как сообщил в Черкассах председатель СН, первый замглавы ее парламентской фракции Александр Корниенко, в пользу городского главы сыграли желание партии усилить во фракции направление местного самоуправления и "успешная работа" Войцеховского на нынешнем посту.

Корниенко добавил, что его заявление, конечно, еще не означает официального выдвижения мэра. И это правда: по закону кандидатов от партии утверждает ее съезд. Кандидатуру еще якобы протестируют в социологических опросах. Но, разумеется, Войцеховского не объявили бы даже кандидатом в кандидаты без согласия Офиса президента (ОП).

Мэр обошел в негласном соревновании за право баллотироваться от власти бывшего военного комиссара Черкасской области, депутата от облсовета от партии "За будущее" (ЗБ) Евгения Курбета. Его агитпродукция в партийных цветах "Слуги народа" стала притчей во языцех на округе. По иронии судьбы, среди использовавшихся фотографий Курбета с местными чиновниками есть и его снимок с мэром Золотоноши.

Теперь, когда СН фактически назвала своего будущего кандидата, непонятно, будет ли Курбет вообще баллотироваться. Как утверждает информированный источник в черкасской политтусовке, сейчас бывшего военкома вообще не видно на округе. По слухам, он распустил свой избирательный штаб.

"Его "сеточника" (то есть специалиста по избирательным сеткам - Ред.) уже видели в Херсоне (имеется в виду округ №184 - Ред.)" - утверждает собеседник.

Курбета в местных политкругах связывают с группой владельца "Мироновского хлебопродукта" (МХП), бывшего первого замглавы Администрации президента Порошенко Юрия Косюка, чьи интересы охватывают округ №197.

"Курбет не самостоятельный игрок. Скажут баллотироваться несмотря ни на что - он пойдет. Но, судя по всему, Косюк таки ставит на Войцеховского", - говорит источник в черкасской политтусовке.

Это же сказал "Стране" и высокопоставленный собеседник в СН.

Поддержка же Косюка в придачу с админресурсом "слуг народа" усиливают позиции мэра Золотоноши.

К тому же не надо забывать, что Войцеховский трижды избирался мэром своего города. В последний раз он, баллотируясь от СН, победил с результатом 55,67% голосов избирателей, тогда как ближайший конкурент - самовыдвиженец Сергей Примак - набрал только 25,34%.

У него давние связи с группой компаний Petrus, возглавляемой Людмилой Русалиной: Войцеховский в свое время работал на принадлежащем ей ликеро-водочном заводе "Златогор" в Золотоноше, дойдя до должности гендиректора предприятия.

Характер нынешних отношений мэра с этой бизнес-группой оценить сложно. Один собеседник в черкасской политтусовке утверждает, что Войцеховский находится "в неравном положении". Другой не соглашается: "Мэр играет все более автономную роль в городе". Русалина же, по его словам, "политический аутсайдер". У нее нет своей политической группы в области - в отличие от того же Косюка, который много куда вложился политически.

Собеседник напомнил, что на выборах в округе в 2019-м Русалина, баллотировавшаяся самовыдвиженкой, набрала чуть более 2% голосов, став аж девятой. А Войцеховский помогал кандидату от СН шоумену Александру Скичко, который потом освободил округ, уйдя на главу Черкасской облгосадминистрации. И теперь, мол, алаверды.

"Избиратели Золотоноши у него уже есть. "Слугам" остается только поддержать Войцеховского в Каневе и Черкассах, часть которых захватывает округ №197. А договоренности с Косюком делают мэра ключевым кандидатом", - утверждает источник в местных политткругах.

По слухам, Войцеховский постарался выжать из ситуации максимум выгоды для себя.

"В его окружении говорят, что он согласился баллотироваться, только если в ОП выполнят его условия. Его влияние на город должно сохраниться как можно дольше, а для этого нужно тянуть сколько получится с выборами городского главы. И даже если они будут, поддержку получит его человек. Еще одно условие - закрыть уголовные дела, связанные с горсоветом. В ОП со всем согласились, и Зе даже пообещал приехать на округ за него агитировать", - утверждает источник в черкасской политтусовке.

Сейчас стали замечать признаки поддержки власти в округе. Якобы на местную власть начали давить, чтобы она перестала предоставлять площадки для встреч с избирателями альтернативным кандидатам.

"СБУ проводит на этот счет, как они называют, профилактические беседы с местными руководителями", - утверждает один из будущих кандидатов.

Еще в округе видели людей, работавших с кандидатом от СН Василием Вирастюком в скандально известном округе №87. Например, Евгения Ковалева, который сначала был доверенным лицом Вирастюка, а потом членом Окружной избирательной комиссии, чьи решения вызвали немало нареканий.

Однако уже сейчас к округу №197 приковано пристальное внимание. Планируют баллотироваться много людей, в том числе довольно известные политики, которые вряд ли смолчат, если кампания будет нечестной. Хотя СН тоже невыгодно попасть в историю, вроде той, что случилась в округе №87. Чистый выигрыш, наоборот, заслонит тот скандал. Хотя если центр округа таки перенесут из Канева в Золотоношу, как судачат в области, об этом можно будет забыть.

Источник в Центризбиркоме говорит, что 13 августа будет рассматриваться вопрос о переносе центра округа из Канева в Золотоношу. "Возможно, мы только обсудим идею. До принятия решения дело не дойдёт". Иметь Окружную избирательную комиссию на своей территории удобно по разным причинам - в первую очередь это возможность контролировать ее силами полиции и других госорганов.

Пока что список потенциальных кандидатов, кто уже развернулся в округе или хотя бы намекнул на интерес к нему, выглядит так:

мэр Золотоноши Виталий Войцеховский от СН;

фронтмен рок-группы "Тень солнца", глава Кировоградской организации партии "Народовластие" Сергей Василюк;

народный депутат восьмого созыва Владислав Голуб, который в 2019-м проиграл Скичко;

представитель местной организации ультраправой партии "Национальный корпус" Игорь Зайчук;

глава киевской "Свободы" народный депутат прошлых созывов Андрей Ильенко;

депутат Черкасского областного совета от партии "За будущее" (ЗБ) Евгений Курбет,

общественный деятель, представляющий партию УДАР, Иван Степанец;

бывший заключенный в России, журналист и зампредседателя Черкасского облсовета Роман Сущенко, который уже объявлен будущим кандидатом от "Европейской солидарности";

народный депутат прошлых созывов, лидер партии "Родная страна" Николай Томенко;

бывший министр, кандидат в президенты на выборах 2019 года, лидер партии "Успешная Украина" Игорь Шевченко;

народный депутат седьмого созыва, избранный в Черкасской области, шеф-редактор газеты "Новая молодежь Черкасчины" и советник мэра Черкасс Леонид Даценко.

Кандидат wanted

В округе №184 с центром в Новой Каховке, напротив, события идут неспешно. Как сообщил "Стране", координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Херсонской области Евгений Гладкий, активность проявляют только потенциальные кандидаты зампредседседателя Херсонского облсовета Геннадий Лагута (партия "Нам тут жить", НТЖ) и Игорь Токовенко (партия "Народовластие").

Мы писали, что Лагута - это человек мэра Херсона Игоря Колыхаева, который победил в округе на выборах 2019 года и хочет оставить его за собой. На помощь Лагуте брошен благотворительный фонд Колыхаева с тем же названием, что и у партии.

"Этот фонд широко развернул свою работу в округе и акцентирует внимание, что все его мероприятия проводятся и при поддержке Лагуты. Это и бесплатный медосмотр, и юридическая помощь, и гастроли николаевского цирка "Александр" с бесплатными представлениями, и т.д", - рассказал эксперт ОПОРА Гладкий.

В уличной рекламе Лагуты подчеркивается его поддержка Колыхаевым, преемственность между ними.

Как писала "Страна", кампания Лагуты, по словам информированных источников, очень затратная, однако спонсора Колыхаева, похоже, серьезные расходы не пугают.

Но это заставляет задуматься других возможных кандидатов.

"Все понимают, что у мандата есть цена, но она должны быть разумной. Колыхаев может себе позволить заплатить очень много. Стоит ли с ним тогда вообще соревноваться?" - задается вопросом собеседник в херсонской политтусовке, подумывающий о баллотировании.

Судя по всему, такие сомнения есть и у "Слуги народа".

Как утверждает высокопоставленный собеседник в СН, подходящая им кандидатура до сих пор не найдена. Одним из последних был экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев, но против него якобы выступил Зеленский. "Лучше вариантов мы пока не придумали", - говорит "Стране" источник в партии.

А время уже поджимает. Впрочем, если СН действительно будут ставить на некоего "парашютиста", то есть кандидата, не проживающего в округе, это сэкономит им много времени.

"Можно заявить в последний момент некоего известного человека, на раскрутку которого не придется тратиться", - рассуждает эксперт ОПОРА Гладкий.

Правда, все та же нашумевшая история с Вирастюком, по словам источника в СН, отваживает узнаваемые имена от участия в выборах даже под брендом президентской партии.

"Никому не хочется пройти самому через что-то подобное", - признает собеседник.

Если только это не слив округа под человека Колыхаева. Но тогда он в случае избрания должен либо присоединиться к самой СН, либо к сателлиту власти в Раде - депутатской группе "Доверие". А, по слухам, у херсонского мэра другие виды на своего выдвиженца: он должен пополнить ряды группы "За будущее". Все, конечно, можно переиграть. И это будет понятно по кандидатуре СН в округе или ее отсутствию: хотя второй вариант можно обсуждать только теоретически, так как он сильно бьет по престижу власти.

Возможные кандидаты по округу, чьи шансы обсуждаются: