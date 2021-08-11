В Украине - "ценовое затишье" по продуктам питания. По данным Госстата, в июле еда, по сравнению с предыдущим месяцем, даже немного подешевела. Правда, "скидки" - копеечные, всего 0,1%. Некоторые продукты упали в цене более значительно, скажем, подсолнечное масло - на 0,7%, фрукты - на 9,5%, овощи - на 8,1%. Но по некоторым тенденция роста сохраняется. Скажем, сахар, который весь год бьет рекорды по ценам, в июле подорожал еще почти на 7%.

Впрочем, главный вопрос - что будет с ценниками на еду с осени, когда в розницу попадут продукты питания, произведенные уже с нового урожая, а он в этом году по многим позициям будет близкий к рекорду. К примеру, зерновых соберут порядка 70 млн тонн. Также ожидается увеличение производства сахара.

В теории - цены на еду должны, как минимум, "успокоиться". Тем не менее, эксперты прочат дальнейшее подорожание по многим продуктам. К примеру, хлеб будет расти в цене на 1,5% ежемесячно, - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Старший аналитик компании Esperio Ян Кароль прогнозирует рост цен на яйца, молочные и мясные продукты, рыбу.

Разбирались, что будет с ценниками с осени, какие продукты подорожают.

Дешевые овощи и дорогой сахар

По данным Госстата, июль на отечественном продуктовом рынке выдался более-менее спокойным. В целом продукты питания подешевели, по сравнению с прошлым месяцем, на 0,1%. Но, если сравнивать с июлем прошлого года, еда все равно стоит дороже на 11,4%.

Ценники в прошлом месяце упали в официальной статистике, в первую очередь, благодаря сезонному фактору - на рынке резко увеличилось предложение овощей и фруктов нового урожая. В итоге фрукты подешевели на 0,5%, а овощи на 8,1%.

На 0,7% упало в цене также подсолнечное масло. Но «скидка» - чисто условная, тем более, что с начала года масло бьет рекорды по ценам - они выросли на 79%. То есть, дорожать уже фактически некуда. Ведь подсолнечное масло в Украине стоит уже дороже, чем в Европе, куда мы его экспортируем.

"Снижение цен на подсолнечное масло на 0,7% - это однозначно не "перемога". Тем более, что на мировом рынке масло подешевело на 10%. Тут однозначно недоработка Антимонопольного комитета", - считает Пендзин.

Многие продукты продолжают дорожать, хотя и меньшими темпами, чем в прошлые месяцы. К примеру, хлеб в июле вырос в цене на 0,2%, мясо - на 0,8%, сливочное масло - на 0,6%, сахар - на 6,7%.

По сахару, который, напомним, в этом году побил все рекорды по ценам, подорожав на 83,5%, сложилась интересная ситуация.

Дальнейший рост цен, по словам Олега Пендзина, поддерживает высокий спрос. "Многие хозяйки в этом году вернулись к домашним заготовкам. Если в последние годы украинцы постепенно отказывались от домашней консервации, предпочитая готовый магазинный продукт, то сейчас ситуация изменилась. Людей сильно подкосил карантин, многие потеряли в доходах. Поэтому снова начали закатывать варенье на зиму, чтобы сэкономить. Отсюда - резкий скачек продаж сахара. Но больше его на рынке не стало, поэтому цены продолжают расти", - говорит Пендзин.

Официальных данных по ценам на август пока нет. Но есть оперативная информация Минагрополитики по ценам производителей и закупки. Что позволяет прогнозировать какими будут цены в магазинах в ближайшее время.

По данным на 6 августа, мясо крупного рогатого скота и курятина подорожали, по сравнению с прошлым месяцем, на 3%, яйца - на 13%, сливочное масло - на 2%, кукурузная крупа - на 9%, сахар - на 4%. При этом ячменная крупа и подсолнечное масло подешевели на 1%, пшенная и гороховая крупа - на 3%, картофель - на 16%, морковь - на 19%, свекла - на 24%, капуста - на 5%, лук - на 4%.

То есть, в августе получит продолжение июльская тенденция - подорожание сахара, масла и мяса и «скидки» на овощи, некоторые крупы, подсолнечное масло.

"К примеру, картофель, который сейчас в среднем по Украине стоит 10,8 гривен за килограмм, подешевеет до 9,7 гривен. Укроп упадет в цене с нынешних 210 гривен примерно до 140 гривен за килограмм, подешевеют также отечественные яблоки. При этом ценники на импортные яблоки сохранятся на текущем уровне (от 40-50 гривен за килограмм)", - прогнозирует Ян Кароль.

Что подорожает с осени

Но главный вопрос - что будет с ценами на еду с осени. В теории, дорожать продуктам питания в Украине уже некуда - по многим позициям ценники у нас уже выше европейских.

По данным Экономического дискуссионного клуба, если в отечественной рознице хлеб продается по 0,93 евро за буханку, то в Польше его можно купить за 0,74 евро. Мука в Украине стоит 0,45 евро, в Польше - 0,43 евро, в Венгрии - 0,33 евро. Молоко у нас можно купить за 0,83 евро за литр, в Польше - за 0,52, а в Венгрии - за 0,67 евро. Подсолнечное масло в Украине и вовсе едва ли не самое дорогое в Европе. В отечественной рознице за него просят 2,03 евро за литр, тогда как в соседней Польше - 1,2 евро, в Венгрии - 1,5, в Испании - 1,44 евро и т.д.

Тем не менее, с осени ценовая гонка в Украине выйдет на новый круг, - прогнозируют эксперты.

По словам Олега Пендзина, хлеб будет дорожать примерно на 1,5% ежемесячно. При этом в Украине ожидается рекордный урожай - зерновых соберут порядка 70 млн тонн.

Но пекари говорят, что у них выросли другие расходы, в частности, на коммуналку, транспорт, зарплаты.

На высокие платежки и дорогой бензин жалуются не только хлебопеки. Энергетическая и транспортная составляющие, по словам Яна Кароля, с осени могут спровоцировать рост цен практически на все продукты питания. Тем более, что ожидается очередной скачек цены на электричество для бизнеса, а тарифы на газ уже вышли на рекордный уровень.

"Уже этой осенью можно ожидать подорожания подсолнечного масла, сахара, яиц, мяса, молока, колбасных изделий, субпродуктов, в том числе рыбы и морепродуктов. По отдельным позиция возможен скачек цен до 20%. Посмотрите, что происходит с ценами на заправках - дорожает регулируемый государством дизель, а газ и вовсе зашкаливает по цене. Это значит, что в структуре себестоимости повысится доля транспортной составляющей, которую производители и продавцы тут же переложат на ценники", - говорит Кароль. Еще больше, чем топливо, дорожает коммуналка для бизнеса. Мы уже писали о рекордных ценах на газ, которые уже выходят на планку до 20 гривен за куб. Также после повышение предельных цен на рынке электроэнергии на сутки вперед, выросли тарифы для бизнеса. И они могут еще больше подскочить после того, как Кабмин с 1 октября введет новую модель ПСО на электроэнергию для населения - снизит цены с 1,68 гривен до 1,44 гривен за киловатт. Но затраты переложат на частные облэнерго, которые, скорее всего, будут компенсировать их, повышая тарифы для коммерческих потребителей.

"Будет повышение тарифа на электроэнергию для небытовых потребителей. Таким образом, сэкономив в среднем 40 гривен на месяц (на подешевевшей электроэнергии - Ред.) население значительно больше заплатит за подорожавшие товары и услуги", - написала в Фейсбуке экс-министр энергетики Ольга Буславец.

Впрочем, по словам Олега Пендзина, большого роста цен на мясо и молокопродукты в ближайшее время все же не будет. "По мясу цену упирается в платёжеспособный спрос. Люди и так резко сократили потребление мяса, потому что не него нет денег. Новый виток подорожания - это провал в продажах. То же самое с молочкой. Рост цены на нее возможен разве что с чередины- конца осени, когда традиционно падают удои и на рынке ощущается нехватка сырья", — отмечает он.

Еще один сезон высоких цен

Другой фактор, который с осени будет влиять на ценники в наших магазинах - котировки на мировых сырьевых биржах, к которым традиционно привязываются украинские экспортеры.

К примеру, на кукурузу закупочные цены уже пошли в рост из-за снижения прогнозов по урожаю в США и Бразилии. В итоге отечественные трейдеры активно скупаю кукурузу у сельхозпроизводителей, а цены на нее растут.

За последнюю неделю форвардные цены на кукурузу увеличились на 10 долларов с тонны, до 245-250 долларов. Но по кукурузе цены во многом будут зависеть от нефтяных котировок, а они пока падают. Из-за рисков новых ковидных ограничений, в том числе, в Китае, ситуация по нефти остается неопределенной.

Форвардные цены на сою в Украине также в этом году в 1,5 раза выше прошлогодних (510-560 долларов за тонну), хотя ее урожай вырос. Как поясняют эксперты - все дело в повышательных трендах на мировом рынке. Цены там растут из-за неясных перспектив по урожаю в Южной Америке.

Также FAO снизила прогнозы по урожаю пшеницы в мире - на 1 млн тонн (до 784,7 млн тонн). Хотя это все равно на 1,2% выше, чем в прошлом сезоне, поэтому цены на пшеницу, как ожидается, будут держаться на высоких отметках.

То есть, и мука, и корма явно не будут дешеветь, чем наши производители смогут аргументировать рост ценников.

"Яйца, к примеру, могут вернуться в ценам марта- апреля 2021 года, подорожав с 28 до 36-38 гривен за десяток", - говорит Кароль.

Что касается подсолнечного масла, то Минсельхоз США еще в июне повысил прогнозы по его экспорту из Украины на 2021-2022 маркетинговые годы больше чем на миллион тонн - до 6,4 млн тонн. Производство масла в Украине тоже должно вырасти на 17,7% - до 6,98 млн тонн. Но какими в итоге будут цены на масло в магазинах во многом зависит от мировых тенденций. Пока масло в мире дешевеет. На следующий сезон запасы растительных масел в мире вырастут почти на 9 млн тонн. Поэтому рекордного роста цен на следующий год пока не ожидается, хотя многое будет зависеть от нефтяных котировок.

В целом же FAO прогнозирует рост мировых цен на продукты питания на следующий год. Главные причины - рост потребления, удорожание транспортировки из-за разрыва логистических цепочек на волне пандемии и климатические риски.

По сахару, цены на которые в Украине практически не связаны с мировыми (боле того, в Европе сахар сейчас на 30% дешевле, чем у нас) с ним в новом сезоне будет не так напряженно, как в этом. Под сахарной свеклой занято 228 тысяч гектар, что позволит нарастить производство (в этом году оно было рекордно низким - 1,15 млн тонн). Но большинство сахарных заводов а Украине - крайне энергоемкие, поэтому из-за роста цен на энергоносители скидок на сладкое украинцы могут и не дождаться. Более того - не исключено новое подорожание, как минимум, на 5%, - подытожили эксперты.