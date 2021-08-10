Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко провел многочасовую пресс-конференцию, где отвечал на вопросы журналистов – в том числе, украинских.



Ведущая телеканала "Перший незалежний" Диана Панченко и ведущий канала "Наш" Макс Назаров в Минске пообщались с Бацькой о взаимоотношениях Украины и Беларуси. Причем Лукашенко высказался по этой теме довольно жестко, обвинив Киев в переброске оружия через границу и заявив, что никогда не поддержит силовой сценарий на Донбассе.



Эти резонансные заявления Бацьки уже облетели все СМИ. Однако до сих пор кулуарные подробности встречи Лукашенко с журналистами не разглашались.



"Страна" поговорила с Дианой Панченко и Максом Назаровым, которые больше 8-ми часов общались с президентом Беларуси. Они рассказали "Стране", что осталось за кадром большой пресс-конференции Александра Лукашенко, чем стиль общения Бацьки с журналистами отличается от манеры Зеленского и какое впечатление на них произвел Лукашенко.

Белорусские журналисты защищали Лукашенко от каверзных вопросов

Пресс-конференция прошла в рабочей резиденции Лукашенко — Дворце независимости, — ровно через год после президентских выборов, когда Бацька в очередной раз переизбрался на посту лидера страны, а после этого в стране начались акции протеста.



Впрочем, встреча Лукашенко с представителями СМИ не была пресс-коференцией в классическом формате "вопрос/ответ".



По словам Дианы Панченко, это была скорее беседа президента с журналистами.



"Было ощущение, что Лукашенко хочется поговорить, выговориться. Так что это не была пресс-конференция – это был именно разговор. Все участники (журналисты, блогеры, общественники) могли задавать уточняющие и наводящие вопросы, могли вставлять реплики, когда захотят. И более того – журналисты могли спорить между собой. Такое я наблюдала впервые", – поделилась впечатлениями со "Страной" Диана Панченко.



Макс Назаров говорит, что о таком формате общения с президентом Беларуси журналистов лично попросила пресс-секретарь Лукашенко, Наталья Эйсмонт.



"Перед тем, как в зале появился Лукашенко, его пресс-секретарь попросила, чтобы встреча прошла не в скучном формате пресс-конференции, а именно в виде диалога, дискуссии, живого общения", – уточнил "Стране" Макс Назаров.



Оба украинских журналиста на пресс-конференции Бацьки обратили внимание на интересную деталь. Когда Лукашенко задавали вопрос критично настроенные представители западных СМИ, им оппонировали белорусские журналисты.



Самые жаркие споры между местными и зарубежными журналистами развернулись вокруг прошлогодних протестов в Беларуси, когда оппозиция не признавала переизбрание Лукашенко президентом.



"Пресс-конференция в Минске проходила в годовщину президентских выборов в Беларуси, после которых в стране начались митинги. Журналисты CNN и BBC задавали вопросы о репрессиях, задержанных, политзаключенных и мирных протестов, а в ответ представители белорусских СМИ приводили примеры избитых сторонников Лукашенко, вандализма со стороны активистов. Это превратилась в некую информационную войну прямо во время дискуссии", – вспоминает Панченко.



"Весь зал на вопросах иностранных журналистов гудел, а на ответах Лукашенко аплодировал. Это были белорусские журналисты, чиновники, пул блогеров, экспертов. В основном они все – симпатики Александра Григорьевича. Он говорил, что в зале присутствует оппозиция, но это скорее контролируемая оппозиция", – говорит Макс Назаров.

8 часов при 17 градусах тепла

8 часов 15 минут без перерыва Александр Лукашенко общался с журналистами. Всего участников было около 300 человек – и каждый смог задать вопрос президенту.



За пять минут до начала пресс-конференции голос в громкоговорителе объявили, что скоро в зале появится Александр Лукашенко.



"Всех участников попросили отключить мобильные телефоны. В эту же секунду в зале наступила гробовая тишина. И за все пять минут, пока не появился Лукашенко, никто не издал ни звука. Даже шепотом. В этот момент я вспомнил, какой галдеж стоит на подобных мероприятиях в Украине. А тут просто триста человек сидят и молчат. Такая дисциплинированность меня поразила", – отметил Макс Назаров.



И хотя Лукашенко не побил рекорд президента Украины Владимира Зеленского, который в 2019 году общался с журналистами больше 14-ти часов, на встрече Бацьки были свои нюансы.



Например, за почти 8,5 часов общения с прессой Лукашенко не сделал ни одного перерыва – тогда как у Зеленского во время пресс-марафона пауз было много. В Минске же не выделили время даже на удовлетворение естественных физиологических потребностей. Всем участникам пресс-конференции, включая Бацьку, приходилось "терпеть" до конца мероприятия.



Макс Назаров признается "Стране", что узнал об этом нюансе за день до пресс-конференции.



"У Лукашенко есть требования ко всем мероприятиям с его участием: в помещении должно быть ровно 17 градусов тепла. Не больше, не меньше. За этим следит служба протокола. И когда 300 человек зашли в этот зал, я понял, что будет сложно. Мы просидели больше 8-ми часов, считай, в холодном погребе. Подготовленные и опытные сидели, укутавшись в накидки. Другие – мерзли в футболках. Хорошо, что друзья меня предупредили: не пить ничего перед пресс-конференцией. Ни кофе, ни воду. Я сидел в первом ряду и не мог никуда выйти – терпел. Я еще в тот день не позавтракал, и потом пожалел об этом. Проснулся в 7:30, а поел в 21:00 первый раз в этот день", – поделился впечатлениями со "Страной" Макс Назаров.



А вот для Дианы Панченко такой регламент стал сюрпризом.



"Высидеть почти 8,5 часов без перерывов с физиологической точки зрения – это очень тяжело. Да, можно возразить, что однажды пресс-конференция Зеленского длилась больше 14 часов – но там все же были перерывы. Честно скажу, я удивлялась стойкости белорусских журналистов и самого Лукашенко, которые так долго "терпели". Как – я не понимаю", – отметила Диана Панченко.



"Лукашенко мужественно отсидел 8 часов. Видно было, когда все закончилось, что у него затекли ноги, он вышел слегка прихрамывая. Но всеми этими моментами, своей выдержкой Бацька меня удивил. С точки зрения организации – все четко, по-советски, причем в Беларуси этим гордятся", – отметил Назаров.

Лукашенко и Зеленский – как Тарас Бульба и его несчастный сын

Сам факт того, что украинские журналисты поехали в Минск "на разговор" к Бацьке, вызвал резонанс в Украине. И Панченко, и Назарова националисты захейтили за эту поездку и за сами вопросы президенту Белоруссии.



При этом общение Назарова с Лукашенко затянулось на целых полчаса. Во время разговора оба много шутили.



"Некоторые коллеги и Телеграм-каналы писали, мол, "наглый" Макс Назаров мог спросить о беспорядках в Беларуси, о задержанных оппозиционерах… Я считаю, что про Беларусь с Лукашенко поговорят белорусы. Как гость имею ли я право со своей оценочной точки зрения говорить о протестах? Тем более, Украина сама пережила два Майдана – мы знаем это изнутри. Меня интересовал блок отношений между нашими странами. Потому что эта ниточка трется и, может, даже порвется", – объяснил "Стране" Назаров.



Так, телеведущий канала "Наш" спросил Лукашенко о реакции Беларуси на возможный "хорватский сценарий" по Донбассу (то есть на попытку Украины силой вернуть неподконтрольные территории). На что Лукашенко сказал, что такой сценарий не поддерживает.



Также Назаров спросил Лукашенко о вагнеровцах (при ответе на этот вопрос Лукашенко назвал Дмитрия Гордона мерзавцем).



Кроме того, Лукашенко, отвечая на вопросы Назарова, рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Украины. По наблюдениям Назарова, Лукашенко очень разочарован в Зеленском. Так, поведение Зеленского по отношению к Беларуси Бацька назвал "подленьким".



"Лукашенко говорит о Зеленском с ноткой отеческого разочарования. Как Тарас Бульба и его несчастный сын. Лукашенко был в образе Тараса Бульбы, я проникся этой его обидой. Лукашенко сам сказал о том, что говорил с Зеленским на первой встрече еще в 2019 году, как с сыном. Лукашенко заявил, что ощутил себя миротворцем и хотел помирить Зеленского с Путиным. Он четко продемонстрировал свое нынешнее отношение к Зеленскому – уверен, каждый прочитал это в его глазах", – сообщил "Стране" Назаров.



"Был момент, когда Александр Григорьевич раскраснелся. Я спросил у мужа пресс-секретаря Лукашенко (Ивана Эйсмонта, супруга Натальи Эйсмонт - Ред.), не ревнует ли он ее к Бацьке. Я побоялся, что после этого меня не выпустят домой", – признался Назаров.



И добавил: "А если серьезно, я не могу задавать Лукашенко жесткие вопросы, потому что нет повестки ненависти к Лукашенко в вопросе с Украиной. По отношению к Украине Лукашенко всегда был и остается абсолютно миролюбивым лидером соседнего государства. Он миротворец в урегулировании наших проблем. И задавать ему вопросы с оскалом только из-за митингов в прошлом году, которые касаются только Беларуси, а не Украины – это было бы странно", – полагает Макс Назаров.



К тому же, по его словам, для критичных вопросов о прошлогодних протестах в Беларуси на пресс-конференцию пригласили журналистов западных СМИ, которые спрашивали только об этом.

"Зачем брать интервью у диктатора?"

На Диану Панченко тоже обрушился шквал критики за поездку в Беларусь – уже вторую для ведущей за последнее время.



"Я сразу понимала, что моя поездка в Минск будет иметь резонанс – как и поездка на Славянский базар, где я была ведущей. Меня упрекнули в том, что ездить в Беларусь неправильно по отношению к тем людям, которые выходили на протесты против Бацьки и до сих пор находятся в СИЗО. Мол, зачем брать интервью у диктатора? Хотя я так не считаю. Украинско-белорусская тематика – важна и интересна. Беларусь всегда была стратегическим и экономическим партнером Украины. А сегодня наши отношения находятся в критически низкой точке – и именно об этом я и спросила Лукашенко", – объяснила мотивы своей поездки в Беларусь Диана Панченко.



Панченко спросила у Лукашенко, что может стать "точкой невозврата", когда дипломатические отношения между нашими странами могут прекратиться вовсе. На что Лукашенко сказал, что Украина эту "красную линию" уже перешла, когда закрыла авиасообщение с Беларусью. Даже раньше, чем это сделали европейские страны.



"Лукашенко говорил об этом с большой болью и горечью – он считает, что это был "нож в спину", – прокомментировала ответ президента Беларуси Диана Панченко.



Также украинская журналистка объяснила "Стране", почему спросила Лукашенко о планах наладить прямое авиасообщение Беларуси с Крымом. По мнению Дианы Панченко, если Бацька решится на такой шаг, это будет важным геополитическим маркером: по факту Беларусь признает Крым российской территорией.



"За все время конфликта и эскалации взаимоотношений Украины и России Лукашенко удавалось занимать достаточно взвешенную позицию. Он лавировал между сторонами конфликта, как между каплями, поступая как мудрый государственник. Но после того, как Украина прекратила авиасообщение с Минском, Лукашенко заявил, что хочет пустить самолеты в Крым. Мол, как же белорусам теперь туда летать, если через Украину уже нельзя? Это болезненный вопрос для Украины – фактически это будет означать, что Беларусь признает Крым российским. И Лукашенко подтвердил, что планы такие есть, и Беларусь от этого решения не откажется. Да еще добавил, мол, что Украина сама толкнула его в объятия Крыма", – рассказала Панченко "Стране".



Еще один вопрос журналистки касался более ранних заявлений Александра Лукашенко. Так, во время первой встречи с Зеленским в октябре 2019 года Лукашенко, заявил, что не допустит вторжения российских войск в Украину через белорусскую границу.

"Скорее я на тракторе приеду", – пошутил тогда Бацька.



Диана Панченко спросила Лукашенко, может ли он и сейчас подтвердить эти свои слова. И Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не нападет на Украину и не против диалога с Киевом. Однако он уточнил, что начало конфликта между странами возможно лишь в том случае, если украинцы сами начнут наступление.



"Это важный сигнал: отношения между странами еще можно спасти, если подход руководства Украины будет более рациональным и взвешенным", – добавила Панченко.



Также Александр Лукашенко пообещал Диане Панченко изучить возможность вещания канала "Первый независимый" в кабельных сетях Беларуси.



"Это было бы очень показательно: наш канал не транслируют в Украине, но он бы вещал в Беларуси. Я передала Лукашенко официальное обращение от нашей редакции на Славянском базаре. И публично напомнила об этом вчера. Сказала, что было бы хорошо, если б белорусы смогли смотреть "Первый независимый" в кабеле, а Лукашенко ответил, мол, почему бы и нет. В Украине много говорят о Беларуси, почему мы в Беларуси не можем говорить об Украине? Лукашенко поручил министру информационной политики изучить этот вопрос и надеемся, решение будет положительное", – прокомментировала этот момент из разговора с Бацькой Диана Панченко.

Разговор продолжался, пока в зале были подняты руки

Уровень организации пресс-конференции Лукашенко не идет ни в какое сравнение с тем, к чему привыкли украинские журналисты. И Диана Панченко, и Макс Назаров единогласны во мнении, что общение президента Беларуси с прессой было организовано хорошо.



"Продумано все до мелочей. Журналистам не надо было заранее приходить и толпиться в очереди, чтобы занять место – у всех СМИ уже были определены места. Но это не означало, что люди "с галерки" не смогли пообщаться с президентом. Возможность задать вопрос Лукашенко была у всех – в том числе у критически настроенных западных СМИ (BBC, CNN, The Wall Street Journal и Sky News). Слово давали и блогерам, и экспертам – не только прессе. Разговор длился до тех пор, пока в зале были подняты руки. Лукашенко ответил абсолютно на все вопросы. Если сравнивать с пресс-конференцией Зеленского, у Лукашенко все на более высоком уровне и правильно", – отмечает Диана Панченко.



Единственное, что смущало украинскую телеведущую на пресс-конференции Лукашенко – отсутствие перерывов. Всем участникам физически сложно было просидеть безвылазно в одном помещении более 8-ми часов.



Украинские журналисты отдельно выделяют высокий профессионализм пресс-секретаря Александра Лукашенко, Наталии Эйсмонт. И противопоставляют ее уже бывшему пресс-секретарю Владимира Зеленского – Юлии Мендель. По словам Панченко и Назарова, у Эйсмонт и Мендель – совершенно разные стили работы на подобных мероприятиях.



"Наталья Эйсмонт – это пример того, каким должен быть крутой пресс-секретарь президента страны. Она вела себя очень правильно, сдержанно, все ее реплики были уместны. Она не перебивала журналистов. Это совсем другой формат работы: пресс-секретарь не выглядит как квочка, опекающая птенца, а просто достойно выполняет свою работу", – считает Диана Панченко.



Назаров уточняет, что Наталья Эйсмонт четко следила за тем, чтобы все приглашенные СМИ получили слово – особенно иностранные. Украинский телеведущий в целом приятно впечатлен работой Натальи Эйсмонт. По его словам, уровень ее работы не идет ни в какое сравнение с Юлией Мендель на том же посту.



"Пресс-секретарь Лукашенко на своем месте. Если сравнивать ее с Мендель, даже речь не о внешности, а о подаче, статусе, позиционировании – это небо и земля. У Натальи Эйсмонт просто не может быть на декольте солнцезащитных очков. У нее красивый макияж, правильная протокольная прическа, костюм. Внешний вид, уважительное общение с прессой – все замечательно. А Мендель – совсем другое. Не могу представить, чтобы Эйсмонт перебивала журналистов, не давала задать вопрос или тем более отталкивала их. Ты просто поднимаешь руку, она с удовольствием передает слово", – отметил Макс Назаров.



Сам Лукашенко произвел на украинских журналистов смешанное впечатление.



Так, Макс Назаров отметил, что Бацька "не так прост, как кажется".



"Я не был знаком и не общался с Александром Лукашенко ранее. Не могу сказать, что он простой дядька, каким многие его видят. Он очень сложен. Но за годы правления научился умело пользоваться своим фирменным народным стилем. Научился манипулировать и подавать правильные сигналы. Иногда они слишком открытые и топорные, а иногда – завуалированные", – отметил Назаров.



К тому же, по его мнению, в плане выдержки при шквале критичных вопросов Лукашенко даст фору Зеленскому.



"Не хочу обидеть Владимира Александровича, но Лукашенко может 8 часов говорить членораздельно по любой теме, не теряя мысль – и всем всё понятно. Владимиру Александровичу – тяжело. Не знаю, может, потому что украинский язык, может, что-то еще. Он может тоже так общаться с журналистами. Он тоже про человечность в общении, про простоту. Ну, не зря же Зеленского сравнивают с молодым Лукашенко", – сравнил стиль общения с прессой двух президентов Макс Назаров.



А вот Диана Панченко обратила внимание на сложное эмоциональное состояние президента Беларуси.



"Лукашенко я впервые видела так близко. Он производит впечатление человека с сильной энергетикой, умудрённого опытом, много пережившего, но при этом не уставшего, полного сил и очень болеющего за свою страну. Он одновременно мудрый, но эмоциональный, даже сердечный. Могу предполагать, что ему тяжело дался последний год в эмоциональном плане", – поделилась со "Страной" своими впечатлениями о Бацьке Диана Панченко.



В целом, по ее наблюдениям, эмоции как раз и преобладали на пресс-конференции.



"Он признался, что обижен из-за предательства некоторых своих сторонников. И рассказал о своих эмоциях в момент протестов в Беларуси в прошлом году. Он не понимал, почему протестующие не могут его понять. При этом он отметил, что те, кто вышел тогда на протест, в Беларуси являются подавляющим меньшинством. Но особенно мне особенно запомнился ответ Лукашенко на вопрос российского журналиста: "Кто после вас?" Он сказал, мол, не волнуйтесь, Лукашенко уйдет и, возможно, скоро", – сказала "Стране" Диана Панченко.