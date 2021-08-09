В конце августа у президента Владимира Зеленского начнется настоящая внешнеполитическая страда. 22 августа в Киев прилетит канцлер Германии Ангела Меркель. На следующий день откроется саммит "Крымской платформы".

Часть лидеров останется на празднование 30-летия независимости Украины 24 августа.

А на 30 августа запланирован визит украинского президента в Вашингтон. При этом переговоры с Меркель можно считать своеобразной подготовкой к диалогу с президентом США Джо Байденом.

Вероятно, Зеленский из первых уст услышит о нюансах заключения сделки между Берлином и Вашингтоном о газопроводе "Северный поток - 2" (СП-2), которую в штыки принял Киев. И эта тема, по всей видимости, точно будет звучать на переговорах с Байденом.

Украинская сторона, хотя и заявляет о том, что будет и дальше бороться против запуска "Северного потока-2", но, на самом деле, очевидно, рассчитывает на увеличение компенсаций за его запуск.

А Запад, в свою очередь, интересуют требуемые им "реформы", усиливающие контроль США и ЕС за судебной системой и правоохранительными органами, а также вопрос отношений с Россией и ситуация на Донбассе.

Недавно из США вернулись министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, которые готовят будущий визит президента.

Их отчет вкупе со сказанным Меркель дадут понимание Зеленскому, чего ждать от разговора с американским лидером.

Подробности - в материале "Страны".

Меркель приедет уговаривать

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров официально подтвердил информацию о готовящемся визите федерального канцлера ФРГ 22 августа. "Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - сообщил Никифоров на своей странице в Фейсбуке.



"Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе и безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", - дополнил "Стране" советник главы ОП Михаил Подоляк.



Бросается в глаза дата визита. Меркель приезжает накануне саммита "Крымской платформы" (которому уделяет большое внимание украинская власть) и, судя по всему, в тот же день улетает, не оставаясь на само мероприятие. И это вряд ли понравится принимающей стороне, чтобы Меркель не говорила на тему Крыма на встрече с Зеленским.



"Участие Меркель в "Крымской платформе" стало бы камнем в огород Путина. Это бы сильно ухудшила отношения Берлина и Москвы, на что Меркель, даже будучи "хромой уткой", не готова пойти", - комментирует Михаил Погребинский "Стране".



Но даже в нынешнем статусе Меркель хочет попытаться вывести из тупика процесс урегулирования конфликта на Донбассе, считает эксперт.

"Это ее прощальная гастроль. Больше контактов на высшем уровне с украинским руководством у нее не будет. Возможно, для нее важно остаться одним из лидеров Европы, который сдвинул с мертвой точки мирный процесс для Донбасса. А для Зеленского это будет возможность сохранить хорошие отношения с Меркель, которая останется даже после ухода влиятельным политиком в Германии", - считает Погребинский.



В свою очередь политолог Вадим Карасев полагает, что "утешительный после сделки по СП-2" визит Меркель будет преследовать две цели - настаивать на необходимости выполнения Киевом Минских соглашений, начав с прописывания в законодательство формулы Штайнмайера, и попытаться снять антигерманские настроения в украинском истеблишменте и вообще Восточной Европе из-за согласия на достройку газопровода.



Но эксперты сомневаются, что эти задачи визита будут выполнены.

"Меркель напрасно надеется на позитивные сигналы украинской стороны. Зеленский, реагируя на угрозы националистов, не сдвинется с позиций скрытого сопротивления курсу "Минска". Возможность диалога с Москвой он закрыл. После его последнего интервью (где он призывал те, кто "любит Россию" уезжать в РФ - Ред.) там он нерукоподаваемая фигура. И в этом плане, кстати, Меркель тоже вряд ли что-то изменит: для Путина она уже "ушла", - комментирует политолог Погребинский "Стране".



Карасев считает, что Меркель сможет разве что постараться "скорректировать" позицию Киева в отношении Минских соглашений. "Складывается впечатление, что Зеленский хочет в Вашингтоне доказать никчемность этих договоренностей. Меркель может попытаться переубедить, чтобы на встрече с Байденом украинский президент не выступал с антиминских позиций", - говорит Карасев.



Скорее всего, разговор зайдет и об выполнении важных условий американо-германской сделки по СП-2, касающихся Киева - продление транзита российского газа через территорию Украины и одновременно снижение энергетической зависимости от России с помощью энергоэффективности и перехода навозобновляемые источники энергии.

Самая большая интрига здесь: увяжет ли Берлин свои энергетические обязательства с выполнением Киевом требований по Минским соглашениям и формуле Штайнмайера, в частности.

Байден будет требовать

Уже имея представление о нюансах сделки по СП-2 от одного из ее авторов, Зеленский будет готовиться к встрече с другим.

В этом ему помогут министр иностранных дел Кулеба и глава ОП Ермак, вернувшиеся на днях из Вашингтона, где они готовили президентский визит, запланированный на 30 августа.

Народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, который входил в парламентскую группу дружбы с США, обращает внимание, что одним из собеседников Кулебы и Ермака на переговорах был госсекретарь Энтони Блинкен. "Если бы общались с кем-то из замов Блинкена, это было бы плохим сигналом. А видно, что контакт есть. По повестке будущих переговоров "пробежались" - теперь будут готовиться декларации. Визит в принципе подготовлен", - комментирует эксперт "Стране".



В сообщении на сайте президента на тему поездки сказано, что стороны уделили "значительное внимание ситуации на Донбассе и совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины".

Попов напоминает, что именно в тот момент, когда Кулеба и Ермак были в США, Кабмин рекомендовалзаконопроект о переходном периоде для неподконтрольной части Донбасса (подробный анализ этого документа здесь).



"Это явно не совпадение. Киев бросил карту на стол: дескать, мы не готовы на имплементирование формулы Штайнмайера и идем на "заморозку" конфликта. По сути это приглашение к дискуссии. Либо принимаем законопроект о переходном периоде, где полно красных линий, главная из которых - никаких выборов без контроля над границей. Либо мы принимаем формулу, о чем просят немцы и чего очень хочет Москва. Это то, что можно обсуждать с Западом вообще и Вашингтоном в частности. Какая будет поддержка Украине при каждом из вариантов", - полагает Попов.



Отдельный блок - это "реформы", которые требует Запад.

Зеленский успел уже подписать законы в рамках судебной реформы, чего требовал от Киева США. Однако к нему, вероятно, будут вопросы о реформе СБУ, но с законопроектом для нее власть не успевает к американскому визиту.

"Завис" важный для Запада конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"До визита его не будут "размораживать". Там вообще непонятно, как выходить из ситуации, когда "нужные" кандидаты сбиты. Разве что суд восстанавливать их, но это выглядит сомнительно с юридической точки зрения", - рассуждает экс-нардеп Попов.

Это не все требования из так называемого списка Блинкена. Очень важный для американцев вопрос - о сохранении влияния набсоветов, составленных из ставленников Запада, на госпредприятиях. Это необходимо, чтобы не было повторений случая Андрея Коболева, которого команда Зеленского сняла с руководства "лакомого" НАК "Нефтегаз Украины", обойдя набсовет. Но тут пока никаких подвижек нет.

Наоборот - в НАК конфликт между новым главой компанией Витренко и Набсоветом (а также старыми кадрами в руководстве компанией) усугубляется.

Судя по требовательному тону Запада и, прежде всего, Вашингтона, от Зеленского будут ждать согласия выполнить оставшиеся пункты. И здесь, в отличие от Минских соглашений (выполнение которых для американцев не очень принципиально), увильнуть будет трудно.

"Хотим больше денег"

Впрочем, у Киева также есть свои пожелания.

"Основные усилия украинской власти сейчас направлены на то, чтоб увеличить сумму компенсации от Запада за "Северный поток-2". Это сейчас цель номер один. У Зеленского видят, что сейчас в западных СМИ идет "зрада" по поводу сделки Байдена и Меркель по СП-2, много возмущаются республиканцы, обвиняя Белый дом в предательстве. Критикуют в Германии и Меркель накануне выборов. А потому в Киеве хотят на этой теме получить дополнительные "пряники" от США и ФРГ, что как бы должно помочь сбить волну "зрады". Но оправдается ли этот расчет - сказать пока трудно. Но говорить Зеленский об этом будет и с Меркель, и с Байденом", - говорит источник "Страны" в дипломатических кругах.

Косвенно это подтвердил глава МИД Кулеба, который, в числе основных тем переговоров во время визита, упомянул экономический аспект.

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях", - сказал министр.