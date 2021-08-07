Украинцы, которые ищут способ вложения денег, нашли новую "золотую жилу". На рынке сейчас активно раскручивается схема так называемых "инвестиционных авто" - людям предлагают сдавать машины "в управление" под рекордную доходность - до 18-20% годовых а даже больше. Некоторые посредники обещают вообще до 50-100% годовых.

Эти автомобили уходят на рынок такси или в прокат, где сейчас наблюдается дефицит техники. Многие украинцы сдают не только свои собственные авто, но и специально покупают под аренду новые машины.

Как рассказывают риэлторы, инвестиции в автомобили уже даже перебивают другой традиционно популярный способ вложения средств - покупку квартиры под сдачу в аренду. Тем более, что по аренде жилья наметились проблемы - цены на квартиры и ремонты растут гораздо быстрее, чем арендные ставки. В итоге, если еще недавно квартиру можно было отбить за 8-10 лет, то теперь сроки выросли до 10-13 лет, - рассказала нам руководитель агентства Best&Seller Ирина Луханина.

Специалист по недвижимости международной сети RE/MAX Михаил Артюхов отмечает, что из квартирного бизнеса деньги уже начали перетекать в автомобильный.

Особенно активно к возможности зарабатывать на машинах присматриваются те, у кого на руках относительно небольшие суммы - до 20 тысяч долларов. За эти деньги можно купить смарт-квартиру в рассрочку. Но нужно еще вложиться в ремонт, после чего жилье реально сдавать за 10-12 тысяч гривен в месяц. Но за 20 тысяч долларов реально приобрести 2-3 подержанных авто и получать с аренды каждого по 10 тысяч гривен в месяц, а то и больше.

Эта тенденция стала одной из причин бума автопродаж, который сейчас наблюдается в Украине. В июле практически во всех сегментах отечественного авторынка были зафиксированы рекорды. К примеру, новых легковых авто реализовали почти 10 тысяч штук, что стало лучшим результатом за последние 7 лет. На рынке подержанных машин вообще ажиотаж. Если в июне первую регистрацию получило порядка 36 тысяч авто, то в июле - под 60 тысяч. Правда, во многом такие показатели обеспечила льготная растаможка евроблях, которая идет полным ходом, но свою лепту внесли и "инвесторы". Тем более, что под аренду они скупают в первую очередь б/у иномарки.

Впрочем, как говорит руководитель Autoconsulting Олег Омельницкий, доходность на автомобилях высокая только в идеале. Но на практике есть много нюансов, которые могут ее резко снизить, а то и вогнать владельца машины в убытки.

Разбирались как работает схема инвестиционных автомобилей, и сколько на ней можно заработать.

Деньги с колес

Стоит отметить, что сдача автомобиля в аренду - бизнес в Украине далеко не новый. И ранее на рынке была масса предложений для владельцев машин. Скажем, можно было сдать транспорт в аренду таксистам или предпринимателям, занимающимся доставкой различных товаров.

По такой схеме автовладелец отдавал свою машину по доверенности, договору или вообще под "честное слово", а арендатор обязался ежемесячно платить фиксированную сумму, как правило, 5-7 тысяч гривен в месяц. Расходы на ремонт, страховку и т.п оговаривались отдельно.

Но многие на этом бизнесе успели обжечься.

"Мой знаковый сдавал микроавтобусы под развозку воды. В итоге получил массу проблем - каждый месяц бегал за арендаторами, чтобы выбить с них плату. В итоге зарекся", - рассказывает Омельницкий.

Но в последнее время этот бизнес получил «вторую жизнь». На рынок массово вышли посредники - фирмы, которые предлагают взять ваш автомобиль в управление.

Многие сейчас вкладываются в так называемые "инвестиционные автомобили" - отдают машины "в управление". Они обещают помощь на всех этапах - от покупки авто специально под "инвестицию" до его дооборудования (скажем, установки навигации), техобслуживания, контроля за арендаторами и получения денег. Также посредники предлагают гарантии. Якобы, берут на себя все риски, страхуют авто и т.д.

Скажем, в компании South Park говорят, что, вложив от 9 тысяч долларов, человек может рассчитывать на пассивный доход до 30-50% годовых.

"Мы берем на себя процесс покупки авто, поиск арендатора, есть свое СТО, где регулярно проводятся техосмотры и ремонт", - заявляют в компании.

Приводится следующий пример: если инвестор вложит 220 тысяч гривен в авто, он может получать с аренды не меньше 10 тысяч гривен. Тут же предлагаются автомобили под инвестицию, к примеру, Volkswagen Polo, Peugeot 301, Hyndai Accent 2017-2018 года выпуска. Автомобили идут под такси. В компании заявляют, что работают с Uber, Bolt и др.

Правда, в компании Uber нам заявили, что они не имеют прямого отношения к сдаче авто в аренду. "Водители сотрудничают с фирмами напрямую", — говорят в Uber.

В Bolt рекламируют возможность заработать на авто на официальном сайте. Если у вас есть "лишний" автомобиль, предлагается зарегистрироваться как "владелец автопарка" и сдавать машины водителям.

В компании Top Rent нам рассказали, что пассивный доход от сдачи в аренду автомобиля эконом-класса может составить от 300 до 600 долларов в месяц, среднего класса - от 500 до 800, бизнес-класса - от 600 до 1000, премиального - от 1000 до 4500. На джипах можно зарабатывать от 800 до 4,5 тысяч в месяц, на минивэнах - от 900 до 1,5 тысяч долларов.

"С владельцем авто заключается договор, в котором прописываются все условия. Полученный доход распределяется в пропорции 70 на 30. Страховку и техобслуживание берет на себя владелец, мы обеспечиваем сдачу в аренду и контроль оплат. Авто идут под прокат, не для служб такси. В договоре отдельным пунктом прописывается, что в такси автомобили не работают", — отмечают в Top Rent.

Но в компании говорят, что берут в аренду не все автомобили.

Требования - возраст не старше 3-4 лет, чистый и аккуратный салон, техническая исправность, юридическая "чистота" авто (к примеру, он не должен быть в залоге).

Такие же условия - распределение дохода 70 на 30 и высокие заработки - от 400 до 6 тысяч долларов в месяц в зависимости от класса авто - предлагают в компании BIS, которая специализируется на прокате машин с водителями или без.

Берет авто под "пассивный доход" также компания Getmancar, специализирующаяся на каршеринге. Они берут за свои услуги 20% от аренды авто, но взамен обещают обеспечить загрузку машины (то есть, заработок), оформление документов и передачу их в страховую службу в случае ДТП, "решение всех вопросов с пользователем" и прочее.

Но берут не все авто - принимаются машины не старше 5 лет с пробегом не более 100 тысяч километров, также есть дополнительная проверка на СТО. Владелец должен за свои средства покупать страховку, предоставить комплект резины по сезону, оплатить оборудование для каршеринга и т.д.

По автомобилю эконом-класса обещают заработок $400-800 в месяц, то есть, $4,8-9,6 тысяч в год. Если учесть, что б/у машина такого класса возрастом до 5 лет стоит порядка 10 тысяч долларов, получается доходность до 50-100%.

Но нужно дополнительно вложить 10 тысяч гривен в покупку оборудования, около 1 тысячи на страховку ОСАГО, 5% от стоимости авто на КАСКО (что в случае с авто за 10 тысяч долларов составит 500 долларов).

В итоге заявленная доходность может уменьшится вполовину. При этом все равно остается достаточно высокой.

Плюс-минус похожие условия предлагают еще несколько десятков фирм. Средняя по рынку доходность, которую обещают посредники - 18-30% годовых и больше. И главное, на чем акцентируют внимание фирмы - вам не придется ломать голову, кому сдать авто в аренду и как потом выбить деньги. Также обещают следить за загрузкой авто и техническим состоянием, предоставляя подробные отчеты. При этом - ремонты некоторые предлагают за свой счет, некоторые за ваш, хотя по по итогу, как говорят автовладельцы, практически всегда получается за ваш счет, в лучшем случае - вскладчину или на СТО посредника с якобы "низкими" ценами.

"Покупают под аренду сразу по пять машин"

Идея купить недорогое авто и зарабатывать на нем многим украинцам нравится. Как говорят в специализированных фирмах, недостатка в желающих инвестировать в авто сейчас нет, более того, в последнее время спрос вырос, минимум, на 20%. Некоторые покупают стразу по 2-3 машины и больше, рассчитывая вложить 20-30 тысяч долларов и ежемесячно получать не менее 1,5 тысячи дохода, что позволит отбить вложения менее чем за 2 года.

"Инвесторы", которые в свое время спровоцировали бум на рынке жилья и рост цен на него, уже влияют на тенденции на автомобильном рынке.

Продажи машин в последние месяцы держатся на рекордных отметках, особенно на б/у рынке. Первую регистрацию проходит по 30-40 тысяч подержанных иномарок в месяц. Причем, бум наблюдается практически по всем направлениям - активно везут авто из Европы, США, Южной Кореи и др.

"Автомобили в ценовой категории до 10 тысяч вообще уходят как горячие пирожки. Их бронируют еще до пригона в Украину. Берут и для себя, и под аренду. Особенно под аренду котируются авто из Южной Кореи, которые изначально идут на газовом оборудовании. Есть заказы сразу на 5-10 таких авто одного класса. Повышенный спрос уже ударил по ценам - машины эконом-класса, особенно с небольшим пробегом и в хорошем состоянии подорожали за последние 2-3 месяца, минимум, на тысячу долларов", - рассказал нам киевлянин Игорь, занимающийся пригоном авто.

На рынке новых авто, по словам Олега Омельницкого, также бум. В июле было продано 9,8 тысяч авто, что является рекордом с 2014 года. "Это при том, что на других рынках, в частности, в Германии, России, продажи пошли на спад", - говорит он. На пике популярности - также автомобили эконом-класса. Скажем, продажи Renault в июле выросли почти на 33% (при общем росте рынка на 10%), Opel- на 41,8% и т,д.

Впрочем, как говорит Омельницкий, в сегменте новых авто "инвесторы" особой роли не играют. Они все же закупают в основном подержанные машины. В сегменте же новых авто больше сработал отложенный спрос, а также "взрыв" корпоративных и бюджетных продаж. Скажем, легких коммерческих авто в июле продали порядка 1,7 тысяч штук, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Накатали пробег, убили авто"

Впрочем, на самом деле в бизнесе на "инвестиционных авто" - две очереди. Одна - на вход, другая - на выход.

Некоторые автовладельцы уже разочаровались.

"Отдал Volkswagen Polo, за который заплатил 11 тысяч долларов, под такси. Да, год деньги получал - по 12 тысяч гривен в месяц (то есть 144 тысячи гривен или порядка 5,3 тысяч долларов за год - Ред). Никаких дополнительных платежей с меня не было - ни за страховки, ни за ремонты. Но мне за год машину фактически "убили". В ремонт уже вложил 3 тысячи долларов. Пробег накатали рекордный, если теперь ее продать - уже минус пару тысяч в цене. То есть, по итогу - одни расходы", — рассказал нам киевлянин Виталий.

Житель столицы Виктор несколько месяцев назад купил 3 авто из Южной Кореи по 6-7 тысяч долларов за каждый и также отдал их под такси. Говорит, что получает в общей сложности 40 тысяч гривен с аренды, и собирается через пару месяцев поставить "на маршрут" еще одно авто.

"Пока выгодно. Главное - не покупать дорогие машины, чем дешевле, тем лучше. Все равно за класс авто в том же такси особой доплаты по аренде нет. К тому же недорогие б/у авто не так быстро обесцениваются, как более новые. Понятно, что по итогу придется ремонтировать, но у меня есть знакомые мастера-гаражники, так что, думаю, будет не очень дорого", — рассказывает он.

Глава Украинской таксомоторной ассоциации, соучредитель "Элит такси" Андрей Антюнюк говорит, что в этом бизнесе много рисков.

"Особенно, если сдавать под такси. Машина эксплуатируется по 15-16 часов в сутки 6-7 дней в неделю, идут огромные пробеги и износ. За два года машина убивается в хлам. Если новая - теряет 70% стоимости, если б/у - по 10% в год. Я уже не говорю о том, что ее элементарно могут разбить, и крайних не найдешь. Или, скажем, поменять детали на изношенные, такое тоже встречается. Найти хорошего водителя, которому не страшно доверить свою машину не так просто. Хотя поначалу многие вкладывались в этот бизнес, в том числе, чиновники, IT-шники, те, у которых много "лишних" денег. Но многие разочаровались", - говорит Антонюк.

Тем не менее, он рассказывает, что их компания также закупила сотню новых авто и сдала их в аренду водителям. "Но у нас свой АТП, своя служба такси. В этом случае сдавать авто в аренду более выгодно, хотя никакой рекордной доходности тут нет", — отмечает Антонюк.

По словам Омельницкого, бизнес на авто "в идеале" может быть высокодоходным. Но тут немало рисков, начиная от выбора авто и заканчивая условиями его эксплуатации. Поэтому можно как заработать, так и прогореть.