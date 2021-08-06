Власти снова поднимают тему накопительных пенсий. На недавнем Кабмине премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о заседании рабочей группы, которая была создана для разработки правительственного законопроекта по пенсиям. Напомним: этот тот самый законопроект, который должен обеспечить украинцам "пенсии по 7 тысяч", анонсированные правительством весной этого года.

Разговоры о накопительных пенсиях ведутся уже давно. Было также несколько законопроектов на эту тему. Но шансы их прохождения в Раде малы (один из проектов не так давно забраковали на комитете)

Поэтому, судя по всему, новый законопроект Кабмина будет ключевым.

Подробностей по нему пока немного. Денис Шмыгаль заявил, что если украинцы хотят получать "вдвое большую пенсию", то нужно запускать накопительную систему. Он также сказал, что рассчитывает на принятие правительственного законопроекта уже с осени, чтобы до конца 2021 года был готов весь пакет документов по пенсионному страхованию. Что позволит запустить накопительные пенсии со следующего года.

Но на первом этапе накопительные пенсии будут не для всех, а только для бюджетников. С 2023 года "пенсионный эксперимент" планируют распространить на всех граждан.

Разбирались, как украинцев хотят заставить сбрасываться себе на пенсии, и вырастут ли выплаты вдвое, как обещает Кабмин.

"Двойные пенсии" от Кабмина

Мы уже подробно писали, как власти собираются внедрять обязательные пенсионные накопления в Украине. Больше года назад в парламенте было зарегистрировано два законопроекта на эту тему (оба - авторства Галины Третьяковой).

Один из них, №2683 касается не всех пенсионеров, а только льготников, тех, кто трудился на вредных производствах (так называемые списки №1 и №2, в которые включены шахтеры, химики, металлурги и др.). По закону они выходят на заслуженный отдых раньше остальных. Но, пока они не достигнут пенсионного возраста, пенсии им обеспечивают работодатели, перечисляя средства в Пенсионный фонд. По этим выплатам уже накопились огромные долги, ведь некоторых предприятий, откуда люди уходили на пенсии, уже вообще нет.

В проекте прописано, что собирать работникам вредных производств на пенсии будут работодатели. Для этого предлагается увеличить ЕСВ для работников со списка №1 на 15%, из списка №2 - на 7%. Люди при этом ничего доплачивать не должны. Но в апреле этот законопроект вернули в комитет на доработку, где он и завис.

Другой законопроект Галины Третьяковой касается уже всех пенсионеров. В нем предлагается ввести обязательные отчисления с работников - не менее 1% от зарплаты, и работодателей - не менее 2%. В дальнейшем суммы отчислений должны будут расти, достигнув 4% к 2030 году и 7% к 2050 году. Со средней зарплаты, которая к 2030 году, по расчетам авторов, должна вырасти до 22 тысяч гривен. работник и работодатель должны отчислять по 440 гривен в месяц каждый, а к 2050 (когда зарплата составит 59 тысяч) - более чем по 2 тысячи. Но в Раде этот проект не нашел поддержки. Как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, главным образом потому, что там слишком явно вырисовывалась схема - накопления украинцев хотели отдать в частные пенсионные фонды, поставив над ними государственного регулятора. "Но ЕСВ - это налог, а пенсионные отчисления - обязательные платежи. Как их можно собирать в частные структуры", - отмечает Пендзин.

То есть, по-сути, работа над накопительной системой зашла в тупик. По этому поводу в начале марта было совещание в Офисе президента, и решать вопрос с пенсионерами поручили Кабмину. Уже через пару недель глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила, что ее ведомство разработало такую ситему, по которой пенсии можно будет рекордно поднять.

"Средняя пенсия вырастет с 3,5 тысяч до 7 тысяч. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - говорила тогда Лазебная. Также она анонсировала пилотный проект с 2022 года с его распространением на всю страну с 2023 года.

Тогда же "Страна" узнала первые подробности о новой системе от Минсоца. Отчислений должны были составить по 2% от работников и работодателей. Предполагалось, что участвовать в системе накопительного пенсионного страхования будут граждане до 50 лет в обязательном порядке, а те дальше - по желанию. При этом нынешняя солидарная пенсионная система будет работать параллельно с накопительной.

В начале июня Кабмин создал рабочую группу по внедрению накопительных пенсий.А на днях состоялось ее заседание, где говорилось о накопительных пенсиях для украинцев. Правда, не для всех.

Схема для бюджетников

В Кабмине пока ориентируются на некий "пилотный проект" по внедрению накопительных пенсий. Он будет распространяться на несколько категорий граждан - социальных работников, военных, учителей врачей, других представителей бюджетной сферы.

"Фактически с пенсиями для некоторых категорий бюджетников государство попало в очень нехорошую ситуацию. К примеру, военным и госслужащим до пенсионной реформы пенсии начислялись по отдельным формулам. И они получали гораздо более щедрые выплаты, чем другие украинцы. Но потом всех сравняли, что до сих пор вызывает массу возмущений у пенсионеров. Стоит вспомнить хотя бы о военных пенсионерах, которые уже несколько лет выходят на акции протеста и отсуживают себе доплаты. Поэтому новые "эксперимент" - это своего рода попытка вернуть отдельным категориям граждан положенные им пенсии. Что придется как нельзя более кстати в преддверии выборов", — говорит. Пендзин.

По подробностям новой накопительной схемы пока идут споры.

Один из вариантов — в специальный накопительный фонд, который будет государственным, станут отчислять по 2% от зарплаты сами работники и работодатели. Но при этом налоговая нагрузка ни для тех, ни для других не вырастет. Просто будут перераспределять ЕСВ (сейчас 22%) и НДФЛ (18%).

ЕСВ, который сейчас делят Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будет идти еще и на новый накопительный пенсионный фонд (туда станут перечислять 2%). НДФЛ, который сейчас наполняет, главным образом местные бюджеты, также "порежут", отдав 2% в новый фонд.

"Пенсионный фонд у нас и так дефицитный. Поэтому снижение поступлений от ЕСВ еще на 2% только усугубит ситуацию. Но есть нюанс - пенсии бюджетникам все равно платит бюджет. Перекрывая дефицит ПФ на уровне более 200 млрд гривен, государство отчисляет большую часть этой суммы на пенсии бывшим работникам бюджетных структур. То есть, по-сути это перекладывание бюджетных денег их одного кармана в другой. И если от этой суммы "отщипнут" 2% в новый пенсионный фонд, коллапса не случится, просто из бюджета будут платить в ПФ еще больше", - поясняет Пендзин.

Но с НДФЛ - другое дело. "Этот налог является бюджетообразующим для местных бюджетов. И если заберут 2%, это снизит поступления на места, а с деньгами там и так плохо", - говорит аналитик Института Growford Виктор Скаршевский.

Речь идет о миллиардах гривен в год.

Поэтому сейчас обсуждается другой вариант - снижение отчислений в новый накопительный фонд до 2% - по 1% от ЕСВ и НДФЛ.

Какими будут доплаты к пенсии

Но возникает вопрос - много ли можно накопить, отчисляя ежемесячно всего по 2% от зарплаты? И на какие пенсии, по итогу, смогут рассчитывать бюджетники. Ведь обещано едва ли не двукратное их увеличение.

"У бюджетников зарплаты, как правило, небольшие, в среднем - 10 тысяч в месяц. Даже если перечислять 4% (что предполагает первый вариант), то за год набежит 4,8 тысяч, а за 20 лет - 96 тысяч. Что позволит получать пенсионеру по 800 гривен в месяц в течение 10 лет на заслуженном отдыхе. Если разбить выплаты на 15 лет, то будет еще меньше - по 530 гривен в месяц. Даже если копить в течение всего страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию (35 лет), то доплаты составят 930 гривен в месяц. Понятно, что этот подсчет условный, от нынешней зарплаты и без учета инвестиционной составляющей. По итогу сумма может быть выше. Но непонятно, что к тому времени будет с курсом доллара и ценами в магазинах, и не превратятся ли эти доплаты вообще в копейки", — говорит Скаршевский.

Если же обязательные отчислений уменьшат вдвое - по 1% с ЕСВ и НДФЛ, расчетные доплаты будут еще ниже — по 265-465 гривен в месяц в зависимости от срока накопления и получения пенсии.

"То есть, как ни крути, пока не понятно, где возьмется двукратный рост пенсий", - подытожил Скаршевский.

В банки или на ОВГЗ

Важный вопрос - как власти планируют сохранять и приумножать собранные с людей деньги.

Обсуждается создание государственного Пенсионного фонда.

Впрочем, как вариант - граждане смогут по желанию переводить деньги в другие сертифицированные ПФ. Но по этому вопросу среди участников рабочей группы все еще идут споры. "За" допуск негосударственных ПФ к накопительным пенсиям выступает Минфин, против - Минсоцполитики. Также есть идея допустить к пенсионным накоплениям банки и страховые компании, которые смогут открывать пенсионные счета. По аналогии с банковским фондом гарантирования вкладов хотят создать фонд гарантирования пенсионных накоплений.

"Накопительная система создается как дополнительная к имеющейся солидарной. Гарантирование вкладов должно быть 100% для государственного пенсионного накопительного фонда. Экономический эффект от введения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, 477 млрд гривен до 2030 года", - заявил Шмыгаль.

Куда будут инвестировать пенсионные накопления? Обсуждаются варианты - банковские вклады, покупка ОВГЗ, фондовый рынок, который собираются развивать в Украине.

Но по этому поводу у экспертов - большой скепсис.

"Нужны такие инструменты для инвестирования, которые бы перекрывали инфляцию и риски обесценивания гривны. На сегодняшний день найти их крайне сложно. Вы представляете, если бы накопительные пенсии ввели в 1997 году, когда в оборот запустили гривну, и ее курс к доллару составлял 1,7. Что было бы с этими накоплениями сейчас, когда национальная валюта подешевела почти в 20 раз. Никакие инвестиции не обеспечат такую доходность", - говорит Пендзин.

"За среднее время накопления пенсий - 20 лет - Украина, как показывает практика, может пережить два масштабных экономических кризиса, со всеми вытекающими последствиями - обвалом гривны, инфляцией в десятки процентов в год и т.д. Поэтому сбережения попросту могут "сгореть", - добавил Скаршевский.

Да и в целом, так как зарплаты бюджетников платятся из бюджета, на них сбрасываются фактически все налогоплательщики. "Так почему вдруг за наши деньги будут скупать ОВГЗ", - удивляются эксперты.

Вместо доплат - повышение пенсионного возраста?

Но эксперимент с накопительными пенсиями для бюджетников хотят распространить на всех украинцев - уже с 2023 года.

Что грозит уже более серьезными проблемами Пенсионному фонду, куда работодатели отчисляют ЕСВ, и местным бюджетам.

"Общий зарплатный фонд в Украине - порядка 1,5 триллиона гривен. Отчислений на накопительные пенсии по схеме 2+2% (от ЕСВ и НДФЛ - Ред) позволят собрать 46-50 млрд гривен в год. Соответственно, Пенсионный фонд и местные бюджеты недополучат почти по 25 миллиардов.

По Пенсионному фонду это грозит увеличением дефицита, который и так огромен (на этот год - порядка 200 млрд). Очевидно, что государству придется увеличивать финансирование ПФ из бюджета, - говорит Скаршевский. Это, по словам Пендзина, может вызвать недовольство внешних кредиторов и на повестке дня рискует появиться тема повышения пенсионного возраста для всех украинцев.

"У нас экономика пенсионной системы и так не пляшет. С 17 млн трудоспособного населения ЕСВ платит только чуть больше 11 млн, причем 4 млн - с минимальных зарплат. Даже со средней зарплаты в 14 тысяч в ПФ идет 2800 (20% ЕСВ, еще 2% перечисляются в Соцстрах - Ред), тогда как средняя пенсия - 3400. То есть, 600 гривен к пенсии уже и так дотируются из бюджета. И с каждым годом ситуация будет только усугубляться. Причем, никакие накопительные пенсии проблему не решат - нужно выводить из тени экономику", - считает Пендзин.

Исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко рассказал, что их также привлекают к работе над системой накопительных пенсий.

"Нас слушают, но пока не слышат. Мы предлагаем начать все же со льготных работников по спискам 1 и 2, увеличив ЕСВ по ним на 5-7%. Работодатели готовы платить. Что же касается внедрения накопительных пенсий для всех, то нужно учитывать, что придется содержать еще одну "надстройку" в виде нового пенсионного фонда, которая будет оттягивать часть денег. Еще один вопрос - куда инвестировать? Нужно, чтобы доходность хотя бы на 5% перекрывала инфляцию. Кто гарантирует сохранность этих средств, если государство толком не может гарантировать даже банковские вклады? Понятно, что финансисты лоббируют новую схему, так как для них - это доступ к дополнительному ресурсу. Но почему на них должны «сбрасываться» все украинцы. В конце-концов идет прямое нарушение действующего законодательства, которое прописывает, что обязательное накопительное пенсионное страхование запускается лишь после того, как солидарная система станет бездотационной, а этого пока не произошло. В общем, бизнес против", - говорит Мирошниченко.