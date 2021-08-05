Начавшаяся по всей стране зачистка кадров бывшего главы МВД Арсена Авакова особо рьяно проводится в Харьковской области, где его позиции были традиционно сильны.

Мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручило подозрение председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну, считающемуся креатурой Авакова.

СБУ провела облаву на членов областной ячейки партии “Национальный корпус” (НК), которую патронировал экс-министр (что он сам и политсила упорно отрицали).

Кроме того, по нашей информации, закачалось кресло под руководителем главного управления Нацполиции в Харьковской области Андреем Рубелем, поставленным Аваковым.

Что означают эти движения для ситуации в регионе разбиралась “Страна”.

Накат в Первой столице

То, что после отставки Авакова начнут “слетать” поставленные им кадры, не стало неожиданностью. “Страна” писала о некоторых готовящихся громких увольнениях в структуре МВД. Уже уволен замминистра внутренних дел Антон Геращенко, близкий к Авакову.

Но особое внимание привлекает Харьков, где в последнее время произошли резонансные события с людьми, так или иначе связываемыми с экс-министром.

Начнем с того, что НАБУ взяло в оборот председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна, которого обвиняют в получении взятки и которого считают человеком Авакова.

По версии следствия, в начале 2021 года глава облсовета вместе со своим заместителем Андреем Малышем вымогали взятку у руководителя одного из областных коммунальных предприятий, учредителем которого является Харьковский облсовет, за сохранение тем должности и получили якобы 1,05 млн грн четырьмя частями, переданные посредником-адвокатом. Последнего и Малыша задержали после получения последней части взятки. НАБУ провело обыск и в кабинете самого Товмасяна, тот успел разбить и выбросить в окно свои телефоны. Главе облсовета вручили подозрение, однако он не был задержан (ему выписан залог под 3 млн гривен).

Товмасяна сразу исключили единогласным решением из фракции СН, по списку которой он прошел в облсовет. На замену ему фракция выдвинула другого своего депутата Александра Попова, первого заместителя главы правления акционерного общества ФЭД (в прошлом знаменитого завода, который выпускал фотоаппараты). К нему мы еще вернемся.

Далее главное следственное управление СБУ провело массовое задержание в Харькове членов местного Нацкорпуса по обвинению в рэкете, в частности в сфере ритуальных услуг.

“Группировка имела четкую структуру и совершала тяжкие преступления экономического и насильственного характера”, - говорится в официальном заявлении спецслужбы.

В ОПГ входили около 50 человек, в том числе действующие сотрудники правоохранительных органов и люди с опытом ведения боевых действий - по всей видимости, АТОшники. Как утверждают в СБУ, члены банды имели связи с местными чиновниками.

Источники "Страны" в СБУ назвали руководителей этой группы - одного из лидеров местного Нацкорпуса Сергея Величко (известный также как "Чилли-Вилли"), а также Артема Мошенского, который в конце июня был ранен в Харькове.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса и экс-командир подразделения Нацгвардии “Азов” Максим Жорин назвал обыски и задержания членов харьковской ячейки НК началом “зачистки улицы” по инициативе власти. “Зеленский начал зачистку улицы, понимая, что осенью его ожидают массовые протесты”, - написал Жорин в своем Телеграм-канале.

Отметим, что Нацкорпус считается структурой, связанной с Аваковым (хоть обе стороны эту связь и опровергают). Источники "Страны" в силовых структурах считают, что облава на харьковский "Нацкорпус" (о криминальной деятельности которого было давно известно) не случайно произошла именно после отставки министра.

И третий важный момент: по информации “Страны”, высока вероятность, что снимут руководителя харьковского главка полиции Андрея Рубеля - еще одного аваковского кадра. С учетом того, что в Киеве ходят упорные слухи о готовящемся увольнении главы столичной полиции Андрея Крищенко и руководителя одесского главка Олега Беха (оба выдвиженцы Авакова), можно говорить, что от людей, ориентированных на экс-министра, будут очищать и полицейскую верхушку.

Аваков ждет удобного момента

Но вернемся к Товмасяну.

По информации "Страны", на пятницу, 6 августа, намечена внеочередная сессия облсовета, на которой планируется рассмотреть вопрос о новом председателе.

В то же время источник, близкий к главе Харьковской области Айне Тымчук, говорит, что на этой сессии Товмасяна можно заменить только с нарушениями процедуры и тогда замена будет легко оспорена в суде.

“Я вообще не уверен, что наберется достаточное количество депутатов для голосования. Сейчас время отпусков: людей физически нет”, - уверяет источник.

При этом в планах на этой сессии провести рокировку заместителя главы облсовета по квоте ОПЗЖ, хотя, возможно, и это голосование придется перенести.

"Слуга народа" выдвинула Попова, которого, по информации издания, лоббирует Офис президента (ОП). Однако это не единственный кандидат в председательское кресло. В кулуарах облсовета также обсуждаются кандидатуры замглавы Харьковской ОГА, депутата облсовета от СН, народного депутата восьмого созыва Романа Семенухи, депутата облсовета от СН, которая зашла в облсовет первым кандидатом в партийном списке Татьяны Егоровой-Луценко, бывшего главы облсовета, а сейчас депутата от “Блока Кернеса “Успешный Харьков” Сергея Чернова.

“Ситуация следующая: за кандидата ОП Попова нет голосов, слишком многие против Егоровой-Луценко, за Семенуху могут быть голоса, но резко против него выступает Слюсарев (негласный куратор харьковской организации "Слуги народа" Вадим Слюсарев — Ред.). У Чернова один большой минус: он представляет Блок Кернеса. И его избрание будет означать, что у “слуг народа” нет больше облсовета. Терехову (секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, исполняющий сейчас обязанности городского головы - Ред.) вполне выгоден и Попов”, - утверждает высокопоставленный источник в облгосадминистрации.

Впрочем, вопрос замены председателя если и затянется, то ненадолго. С настолько серьезными обвинениями против Товмасяна его все равно снимут. И вкупе с другими событиями удар по позициям Авакова в Харьковской области будет серьезным.

“Его влияние здесь в целом уменьшится, став, я бы сказал, долевым - где-то на уровне с другими влиятельными силами”, - комментирует политолог Вадим Карасев “Стране”.

А вот информированный собеседник в местной тусовке сомневается, что разработка Товмасяна и членов Нацкорпуса правоохранительными органами обусловлена антиаваковскими настроениями в ОП. “В обоих случаях есть реальный состав преступления”, - настаивает он.

Политолог Карасев также обращает внимание, что группа Авакова не сопротивляется выдавливанию ее из самых разных сфер.

“Они пассивно наблюдают. Но я думаю, что они, может, не сразу присоединяются к легиону недовольных властью, и будут ждать, пока власть споткнется. Так было и с Януковичем, который после ряда ошибок столкнулся с разнообразной и организованной оппозицией, что закончилось для него плохо. Сейчас многие - в режиме ожидания. И Аваков со товарищи тоже”, - считает эксперт.