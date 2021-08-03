"Только что спасал наших арабских туристов в аэропорту Борисполь. Там их на 300 евро хотели развести за, якобы, лишнюю наличку. Но ничего, договорились, деньги людям вернули. Хотя такие «мелочи» сильно портят впечатления иностранцев от Украины. За страну обидно", — не может сдержать эмоций основатель агентства Ukrainian Incentives Денис Антонюк.

"Страна" обратилась к Антонюку совсем с другим вопросом. Поинтересовались, что за туристический арабский бум наблюдается в Украине с начала лета. О толпах туристов из Саудовской Аравии, готовых оставлять в нашей стране миллионы долларов, уже ходят легенды. Якобы, богатые арабы даже спровоцировали рост цен в украинских гостиницах и апартаментах.

Все это - правда или почти правда. По словам Антонюка, этим летом в Украину приедет порядка 30 тысяч арабских туристов. Причем, большинство едет основательно - минимум, на 7-8 дней, а некоторые гостят и дольше - до 20 дней. Это при том, что нашу страну большинство иностранцев выбирают для "быстрого" туризма, и редко задерживаются здесь больше чем на 2-3 дня.

В среднем за недельный тур в Украине арабские туристы платят порядка тысячи евро.

"То есть, за сезон - 30 млн. Плюс - траты внутри страны. Слухи о том, что арабы тратят по 500 евро в день, конечно, преувеличены. Реально - до 120 евро на человека в день, или 840 евро в неделю", - подсчитал Антонюк.

Получается, весь арабский бюджет за лето будет 55 млн евро.

Разбирались, почему в Украину поехали арабские туристы и как они у нас отдыхают.

Отменили визы и воспользовались моментом

Как говорит глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев, "арабский бум" этим летом спровоцировало несколько причин.

"Первая - отмена виз для некоторых стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. О безвизе договорились в рамках визитов украинской делегации в ряд государств этого региона. Как это не парадоскально звучит, но открыть украинскую визу иностранцу едва ли не сложнее, чем американскую. Слишком много бюрократической волокиты и странных требований. Скажем, типа справки о том, что вы не болеете СПИДом. При этом много немотивированных отказов. Поэтому визовый вопрос реально сильно сдерживает туризм", - отмечает Лиев.

По словам Антонюка, арабский безвиз действительно сильно "выстрелил" этим летом.

"Но его не довели до ума. Скажем, люди, которые имеют вид на жительство в ОАЭ и там работают, но не являются гражданами, визы должны оформлять. И по-прежнему идет вал отказов, особенно для египтян. Если бы не этот факт, туристов из арабских стран у нас было бы еще больше",- говорит Антонюк.

Вторая причина - почему к нам массово поехали арабы - собственно, выплывает из первой. После отмены виз, в работу активно включились турфирмы - и наши, и арабские. В итоге заметно расширилось предложение туров, и, что немаловажно - полетная программа. Сейчас из этого региона в Украину курсирует больше десятка авиарейсов в неделю.

Третья причина — послабление выездного режима для граждан Саудовской Аравии. До недавнего времени страна была очень закрытой, а чтобы выехать на отдых за границу, местным жителям приходилось оформлять выездные визы. Но с недавних пор требования смягчили.

К слову, по словам Антонюка, 70% среди арабских туристов - именно саудиты. Затем следуют жители Бахрейна, ОАЭ, Катара и Омана. Из последних двух стран туристов пока очень мало.

Четвертая причина - сложности с выездом в другие страны. Из-за пандемии многие страны , в частности, европейские, оказались закрытыми для арабских туристов. При этом они привыкли выезжать на лето за пределы родины, где в это время года очень жарко, температура поднимается до 50 градусов.

"Понятно, что те, у кого есть дом в Париже или в Лондоне все равно туда поедут. Но вот средний класс столкнулся со сложностями. Раньше те же саудиты ездили в Турцию, но после политических осложнений между странами, она оказалась закрытой. В Азейбарджане, куда тоже в последние годы зачастили арабы, для них сейчас действуют ковидные ограничения на въезд. А мы как раз оказались в нужное время в нужном месте", — говорит Антонюк.

Всего, по его подсчетам, за это лето Украину посетит порядка 30 тысяч туристов из арабских стран.

"Это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Рост есть, но на бум пока все же не тянет. К примеру, немецких туристов к нам приезжает порядка 20 тысяч, а азербайджанских - 250 тысяч. Но они в глаза в общей толпе не бросаются. А на арабов все обращают внимание, поэтому создается впечатление, что их очень много", - добавил Лиев.

Природа, шопинг, шашлыки

В турфирмах говорят, что арабские туристы - народ специфический.

Отдыхают они по своей программе. Больше всего любят неспешные прогулки, ненапряжные экскурсии, выезды на природу и шопинг.

Поэтому, к примеру, туры в Чернобыль, которые расходятся на "ура" среди иностранных туристов арабам не зашли. Едут в Чернобыль - единицы.

"Арабские туристы оценили Киев, Львов и Буковель. Хвалят наш климат, любят гулять по паркам. Из городских экскурсий спросом пользуются короткие обзорные программы - послушали гида, сфотографировались в инстаграмных местах - и достаточно. Соборы, музей не слишком популярны. В целом арабы ориентированы на семейный вальяжный отдых. Многие приезжают на медовый месяц. "Гуляк", которые ищут развлечений, мало, в отличие, скажем, от туристов из Турции, где эта категория основная", — рассказывает Антонюк.

Также в приоритетах арабских туристов - шопинг. "Минимум, один день в нашей программе мы всегда отводим на покупки", - добавил Антонюк.

В Буковеле на первом месте - природа. Туристы гуляют по горам, жарят шашлыки. "Баранов скупают, и, были случаи, прямо в номере резали", - рассказал Антонюк.

Отдельный вопрос - сколько тратят в Украине арабские туристы. О "пачках денег", которыми арабы швыряют направо и налево, у нас уже ходят легенды. Есть подсчеты, что среднестатистический турист тратит до 500 евро в день, и это без учета расходов на сам тур (гостиница, перелет и др.).

Антонюк говорит, что сумма преувеличена. "Понятно, что есть и такие, кто тратит по 500 евро и даже больше. Но в среднем - порядка 120", - отмечает он.

Лиев также говорит, что расточительность арабов сильно приукрашена. "500 евро в день бюджет не на человека, а на семью. Приезжают же большими семьями - по три поколения", - отмечает он.

Но есть еще один момент - многие туристы жалуются, что покупать у нас практически нечего, и они, дескать "везут деньги домой".

"Дело в том, что туристы из арабских стран ценят аутентичные товары. Они ищут качественную продукцию украинского производства, но того, что им бы понравилось у нас очень мало", - пояснил Лиев.

Арабская наценка

Эксперты говорят, что под арабских туристов некоторые отели а апартаменты уже успели поднять ценники.

"Тройки и четверки, к примеру, подорожали в 1,5 раза. Пятерки цены практически не повысили, пока они радуются тому, что загрузка, которая весь ковидный год не превышала 15-20%, теперь выросла до 70-80%. Но, может, вскоре тоже повысят", - говорит Антонюк.

В окрестностях Буковеля апартаменты для арабских туристов подорожали вдвое - за номер просят до 250 долларов в сутки.

"Я общался с владельцем десятков апартаментов, который сказал, что саудиты сделали сезон. Там где украинцы платят 3500 гривен за номер с них смело берут 7000. И часто черным налом. В Карпатах саудиты загрузили 15% номеров гостиниц и не кисло подняли цены", - пишет в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.

"Арабские истории украинских Карпат. Вы, наверно, знаете, что Украина отменила визы для Саудовской Аравии, а их главный лоукостер начал регулярно к нам летать. Вот вам пару историй из Буковеля:

Теперь по всему курорту и ближайшим сёлам объявления на арабском. Не везде, но часто.

1. Саудовцы приезжают в основном большими семьями с детьми. Реже - компаниями молодых мужчин.

2. На вечернем променаде, кажется, что они составляют процентов 40 от всех туристов.

3. В один приличный отель саудовцы пронесли спрятанного барана и зажарили его в своём номере.

4. В другом не менее приличном отеле компания арабских парней разгромила номер, стоимость которого в сутки 7 000 грн. И уехала. За них заплатили потом их земляки.

5. В отеле, где мы остановились, менеджеры рассказали, что максимально поднимают для саудовцев цены за номера. Делать потом ремонт себе дороже.

6. Интересно: наши новые гости везде требуют себе скидку. Хоть 5$, но пусть будет.

7. Саудовцам важно, чтоб официант стоял возле них постоянно. Пока 20 минут они решают, взять колу с сахаром или без, официант должен быть рядом. Наш ресторанный бизнес пока к такому оказался не готов, поэтому настройтесь, что официанта придётся подождать.

8. В Voda club нам рассказали, что каждый день есть кто-то из иностранцев, кто уходит, не оплатив счёт.

9. Саудовцы не пьют алкоголь, но курят кальян. Теперь кальян можно заказать даже в пивном пабе.

10. Местные жаловались, что саудовцы ведут себя громко и нагло, но мы с такими не разу не столкнулись. Все, кого мы видели - спокойные и приветливые ребята", - пишет Дарья Тарасова, шеф-редактор Шустер online.

Общий номерной фонд из-за активизации туризма оказался ограниченным, что подтянуло ценники в целом по рынку. По сравнению с прошлым годом, они выросли, как минимум, на 10-15%.

При этом, как говорит Антонюк, многое арабским туристам у нас не нравится. "Недовольны, что нет люксовых, действительно роскошных отелей. Те пятерки, что представлены у нас - это бизнес-класс. В списке минусов также отсутствие биде в туалетных комнатах, комнат для молитв", - отмечает Антонюк.

Лиев добавил, что арабские туристы жалуются также на отсутствие женских зон возле бассейнов.

"Кроме того, у нас мало гидов со знанием арабского - в Киеве, к примеру, всего четыре. При этом многие арабские туристы плохо говорят на английском, и любит заказывать индивидуальные туры, то есть, гидов со знанием арабского нужно намного больше. Есть нарекания также на питание - нужно халяльное меню. И если в Киеве проблем с этим практически нет, то вот во Львове и Буковеле - не все так хорошо", — добавил Лиев.

Поэтому, как говорят эксперты, увеличить поток арабских туристов в обозримом будущем вряд ли удастся - главная цель удержать хотя бы нынешние показатели.

"Очень не хватает рекламы туристических возможностей Украины на государственном уровне. На международных выставках наших стендов или вообще нет, или они где-то спрятаны в углу", - говорит Антонюк.