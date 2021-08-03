Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по-прежнему не хочет идти в ногу с Офисом президента Владимира Зеленского.

Спикер уже публично поддерживает некоторых знаковых оппонентов Банковой, надеясь найти в них союзников и, по всей видимости, находит.

На днях Разумков демонстрирует знаки поддержки мэру Киева Виталию Кличко, у которого снова большие проблемы в отношениях с ОП. И это сближение на Банковой отреагировали с раздражением. Кличко воспринимают там как возможного соперника на будущих президентских выборах.

Можно ли говорить о союзе Разумкова с Кличко и как отреагирует на него президентский офис, разбиралась “Страна”.

Выбор в пользу Одессы

Спикер Разумков определенно не боится усугубить и без того враждебное отношение Банковой к себе.

На прошлой неделе он дал понять, что поддерживает находящегося в опале столичного мэра Кличко. Разумков появился 29 июля на ХVІ Украинском муниципальном форуме в Одессе, организатор которого - возглавляемая Кличко Ассоциация городов Украины (АГУ). Приветственная речь спикера была любопытной (мы к ней еще вернемся), но на нее мало кто обратил внимание.

Все бросились обсуждать, что параллельно в тот день проходило совместное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте и Национального совета реформ, в котором участвовал сам президент Зеленский. Спикер отдал предпочтение форуму Кличко, хотя мог бы, как мэр Львова Андрей Садовой успеть на оба мероприятия. Тот приехал в Одессу на открытие муниципального форума 27 июля, а 29-го был в Киеве. Но, видимо, такой цели у Разумкова не было.

Хотя на заседании с участием президента были не только видные представители местного самоуправления, но и премьер с некоторыми министрами, ряд народных депутатов от СН, включая председателя фракции Давида Арахамию и его первого заместителя, главу президентской партии Александра Корниенко.

И в Офисе президента придают серьезное значение Конгрессу местных и региональных властей - проекту, необходимому, чтобы удержать под контролем мэров, любящих фрондировать с Банковой, в чем та не раз убеждалась во время локдаунов.

Эта структура противопоставляется АГУ под председательством Кличко. Ответственный за работу с регионами замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что с созданием Конгресса местных и региональных властей появился “принципиально новый путь взаимодействия между президентом и местным самоуправлением, который качественно отличается от различных “виртуальных советов”, существовавших ранее. Имелось ли ввиду АГУ, остается только догадываться.

Но ситуация в Ассоциации Банковую, очевидно, мало устраивает, учитывая факт председательства Кличко.

Новосозданный Конгресс, чей президиум возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, должен стать альтернативой и противовесом АГУ.

В свою очередь Разумков на форуме возглавляемой Кличко Ассоциации говорил о необходимости выстраивать “партнерские отношения” между местным самоуправлением и Верховной Радой и совместную работу над законопроектами, касающихся регионов, назвал Консультативный совет по вопросам местного самоуправления в парламенте “эффективной площадкой... для решения многих вопросов”.

Тем самым спикер, как считает политолог Вадим Карасев, опять противопоставил себя президентскому Офису.

“Президент встраивает местное самоуправление в вертикаль власти. На Ассоциацию городов ведется наступление. А Разумков демонстрирует поддержку АГУ и на этом можно сыграть”, - комментирует эксперт “Стране”.

С киевским мэром спикер стали "попутчиками”.

“Речь не идет о закладывании полноценного союза. Разумков мало что может принести Кличко. Большого рейтинга у спикера нет, как и собственной раскрученной политической силы. Возможности в Раде у него ограничены: при большом желании монобольшинство, на которое серьезно влияет ОП, проведет любой закон, хочет того спикер или нет. По моим наблюдениям, Кличко не хочет усугублять проблемы с Банковой и потому пока сторонится союзов, например, с Порошенко тоже", - говорит политолог Карасев.

Тем не менее, в кругах, близких к ОП, появление Разумкова на форуме Кличко, а не президентском мероприятии вызвало раздражение. Народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко, близкий к Банковой, в ролике на своем Ютьюб-канале заявил, что Разумков продолжает искать “свое будущее отдельно от Зеленского”, демонстрирует “неверие в проекты, инициированные ОП и самим президентом”.

Лещенко считает, что Разумков может создать трудности ОП в Раде.

“Разумков верит, что это (участие в форуме Кличко - Ред.) для него хорошо. Ну а для страны это (его поведение - Ред.) плохо, потому что это возвращает нас в те времена, когда спикер и президент находились в конфронтации”, - утверждает экс-депутат.

В свою очередь собеседник, близкий к команде Кличко, утверждает, что киевский мэру нужны такие “институциональные союзники”, как спикер Рады Разумков. “В окружении президента победила точка зрения, что Кличко нужно убирать или хотя бы активно теснить. Новых договоренностей, по всей видимости, уже не будет. Впереди серьезная борьба, и нужна любая поддержка. Общее будущее у тандема Кличко и Разумкова вряд ли возможно - уж слишком они разные, но тактически они нужны друг другу”, - говорит источник.

Впрочем, такие движения могут ускорить работу Банковой по сбору голосов за отставку непослушного спикера. Слухи об этом ходят давно и осенью Офис президента может попытаться "дожать вопрос".

Мэр Киева Виталий Кличко (справа) нашел в спикере Разумкове попутчика в политике, фото: auc.org.ua

УДАР расстраивается

А пока команда Кличко активно строит сеть своей партии УДАР по стране. “Сейчас структуры на местах строятся, идет обучение команд”, - говорит собеседник, близкий к команде Кличко.

Курирует партийное строительство через своих людей глава центрального исполкома партии, заместитель Кличко и его ближайший соратник, народный депутат прошлых созывов Артур Палатный. Источник, близкий к УДАРу, правда, считает, что Палатный не самый подходящий для этой работы человек, имея другие интересы в жизни (да к тому же еще и противоречивый бекграунд, который "догоняет" его через уголовные дела). Однако доверие Кличко к нему перевешивает.

Политтехнологической частью еще с мэрских выборов занимается консалтинговое агентство “K&K group”, основатели которого - Игнат Коробко и Александр Копыл, за глаза называемые в партийном офисе “колобками”. Американский политтехнолог Джордж Бирнбаум еще в прошлом месяце работал с командой Кличко дистанционно.

“Свои предложения он присылал из-за границы электронной почтой”, - говорит источник.

Третий центр влияния в команде - это группа, помогающая Кличко руководить городом. В нее входит, например, давний пресс-секретарь мэра-боксера Оксана Зиновьева и секретарь Киевсовета, заместитель Кличко Владимир Бондаренко.

“Глядя на работу штаба, не скажешь, что это даже отдаленная подготовка к участию к президентским выборам, чего так опасаются в ОП. Но в регионах работа кипит, о чем Зеленский, конечно, узнает из сводок, что ему приносят”, - говорит источник, близкий к команде Кличко.

Обыски у Палатного и в структурах, задействованных в управлении Киевом, намеки на возможность нагрянуть к самому мэру показывают, что прочитанное на Банковой не оставляют без последствий.