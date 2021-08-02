Уже две недели, как кандидаты на госслужбу должны сдавать экзамен на знание украинского языка. К этому обязывает одна из норм закона об украинизации, вступившая в силу 16 июля.

Однако по факту процесс аттестации заморожен.

В специально созданной комиссии, которая должна тестировать госслужащих на знание украинского языка, уже две недели не могут наладить выдачу сертификатов, подтверждающих уровень знаний. Как следствие почти 2 тысячи госслужащих в Украине находятся в подвешенном состоянии.

Их не могут назначить на должности без сертификата о знании госязыка. А сертификаты не выдаются. Точнее, выдаются слишком медленно.

Таким образом, уже десять дней назначения на госдолжности в Украине заблокированы.

"Чтобы стать чиновником, с 16 июля надо сдать экзамен по украинскому языку - требование закона, которое не выполняется. Причин несколько: не выдаются сертификаты, не организована процедура экзаминирования. Экзамен может сдать хоть 100 тысяч человек. Люди, которых давно уже должны были назначить, оказались заложниками ситуации. По факту ни одного нового назначения на госдолжность с 16 июля не произошло", - говорит источник "Страны" среди претендентов на госслужбу.

В чем проблема с экзаменами на знание украинского языка для чиновников, разбиралась "Страна".

Сертификаты получила всего треть кандидатов

Тест по украинскому языку чиновников обязывают проходить две нормы закона "О функционировании украинского языка как государственного" (статьи 9, 10). Отныне все претенденты на госслужбу (от президента Украины, премьер-министра и других членов Кабинета министров, до членов Счетной палаты) обязаны иметь справку о том, что они знают украинский язык.

Уровень знаний проверяет Национальная комиссия по стандартам госязыка – новый орган, созданный специально под этот закон. При этом для нотариусов, сотрудников НБУ, медиков и целого перечня других профессий сделали поблажку: если не хотят сдавать экзамен, им достаточно предоставить документ о среднем образовании, где украинский язык указан как отдельный учебный предмет.

Само тестирование состоит из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовые задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа). Все четыре части экзамена равны, а результат за каждую составит 25% общего количества баллов.

На сайте Национальной комиссии сказано, что для получения "языкового" сертификата претендентам необходимо зарегистрироваться онлайн, потом сдать экзамен, и затем получить государственный сертификат. Однако точный срок, как скоро претендент на госдолжность получит этот документ, не указан.

Экзамены на знание украинского языка для чиновников стартовали в Украине 19 июля. И многие уже его сдали.

А вот сертификат, подтверждающий знание госязыка, получили далеко не все.

Первым о такой проблеме сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Он заявлял, что приступить к работе не могут примерно 200 тысяч чиновников.

Как рассказал "Стране" Бужанский, именно такую цифру упоминал Андрей Клочко - нардеп от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Недавно он предлагал внести "языковые" поправки к законопроекту № 5551-2, чтобы вообще отменить подобную процедуру. Однако их быстро отозвали.

В комментарии "Стране" глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Орыся Демская заявляет, что ситуация с задержкой выдачи сертификатов не такая уж плачевная.

По ее словам, за первую неделю работы комиссии выдано 910 документов, подтверждающих владение госязыком. При этом, только 2,7% госслужащих не получили нужный результат для назначения на должность.

"Всего за первую неделю экзамен сдали 1228 человек, выдали 910 государственных сертификатов, остальные будут в понедельник-вторник. Для лиц, исполняющих должностные обязанности С1/2 – 851 (уровень свободного владения первой и второй степени, именно эти уровни нужны для удостоверения); В1/2 – 50 (средний уровень второй степени) А2 – 2 (начальный уровень второй степени) на гражданство 7 сертификатов – от С1 и больше. То есть, 2,7% не получили необходимый результат для пропуска на работу. Среди гражданства все 100% получили надлежащий сертификат", – уточнила Демская.

По ее словам, уже со дня на день одобренные сертификаты появятся в специальном реестре.

За вторую неделю тесты сдали 1660 человек. При этом, по словам Демской, экзамены, которые сдавали претенденты на второй неделе работы комиссии, еще даже не проверяли.

В сумме за первые две недели экзамены на знание госзяыка смогли сдать 2888 человек по всей Украине. А на момент подготовки этого материала сертификаты получили всего 910 человек.

То есть, еще 1978 человек не получили сертификаты о знании госязыка. А значит, почти две тысячи человек не могут быть назначены на государственные должности.

Однако Демская говорит, что еще 534 документа будут выданы в ближайшее время.

По ее словам, еще около 800 человек пройдут экзаменацию на следующей неделе. В комиссии ожидают, что до конца этого года тест по украинскому сдадут по крайней мере 100 тысяч человек.

На вопрос "Страны", почему сертификаты выдаются такими маленькими порциями и с задержками, Демская не ответила. Скорее всего, проблема с нехватке рук: в Нацкомиссии работает всего 29 сотрудников, а кандидатов на госслужбу - тысячи.

Попытка договориться с националистами

Максим Бужанский называет происходящее "откровенным актом саботажа" и призывает Кабмин урегулировать "экзаменационный" вопрос. По его мнению, проблема в плохой организации процесса тестирования и безответственности, с которой подошли к внедрению норм языкового закона на практике.

"У нас все так устроено: решение всегда принимается на бумаге. А потом не найдешь, кто и чем будет отвечать, если не получится. Здесь такое отношение, мол, "не получилось, ну и ладно". Но на самом деле это откровенный акт саботажа. Как это тысячи госслужащих не могут быть назначены на работу? Получается, это какая-то диверсия? Вопрос об аттестации чиновников очень срочный, им должно непосредственно заняться правительство", – утверждает он.

Бужанский в целом ставит под сомнение необходимость дополнительно проверять чиновников на знание украинского языка. Ведь в системе образования Украины и так достаточно механизмов проверки, знает претендент госязык или нет.

"Странно получилось, что аттестат о среднем образовании с оценками за украинский язык, диплом о высшем образовании, результаты ЗНО не являются в данном случае подтверждением знания языка. Тогда вопрос – наше украинское образование уже не является сертифицированным? То есть, мы не доверяем нашему образованию или документам, которые выдают украинские школы и вузы?", – задается вопросом нардеп.

HR-эксперт Татьяна Пашкина видит в таких проволочках с выдачей сертификатов другой подтекст. По ее мнению, экзамены для чиновников могут умышленно проводить "для галочки".

"Возможно, это попытка договориться с национал-патриотами, которые активно ратуют за языковой вопрос. А так можно "закулуарить" этот закон – то есть, изъявить желание заниматься этим вопросом, но не выделить надлежащего количества ресурсов", – заявила Пашкина "Стране".

Она добавила, что для русскоязычных госслужащих прежде всего необходимо создать обучающие курсы по украинскому языку, а уже после них проводить экзамены.

"Я не видела, чтобы этих людей изначально обучали украинскому языку. Логично вводить такую практику, если у нас существует проблема с владением госязыком у чиновников. Очевидно, что есть люди из русскоязычных школ, институтов и в быту пользующиеся русским языком. Соответственно, какие-то азы украинского они знают, но полного объема им не хватает. В таком случае нужно предоставлять им курсы", - объяснила эксперт.

В сложившейся ситуации кандидатам, которых не могут назначить на должности, остается только надеяться на лучшее.

"Есть ощущение сумбурности и непонимания того, что вообще происходит. У нас есть прецедент по учителям и по медикам, которые должны подтверждать квалификацию – это тоже госслужащие, но тут система отработана. Непонятно, зачем с украинским языком и чиновниками необходимо изобретать какой-то гибрид велосипеда, верблюда и женского парика", - считает Пашкина.

Эксперт по развитию оценки человеческого капитала Сергей Кравченко предполагает, что экзаменация для госслужащих - в принципе незаконная практика.

"Я не верю в эту систему: если я учил украинский язык и у меня есть диплом, то почему я должен сдавать этот экзамен? Получается, это в принципе незаконно. Тогда можно оспорить диплом любого человека, и ему придется заново сдавать все предметы или подтверждать квалификацию", - говорит Кравченко.

Он утверждает, что тестирование по украинскому языку для людей, которые его уже изучали, говорит о том, что сама власть не доверяет украинскому образованию.

"Если человек учился в вузе и получил отличную оценку по украинскому языку, зачем ему этот сертификат? Если мы не доверяем нашему образованию, тогда нужно честно в этом признаться", - считает эксперт.