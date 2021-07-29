Городской голова Запорожья Владимир Буряк обратился к Верховной Раде с просьбой вынести решение в связи с ситуацией в Запорожском горсовете. Мэр обвиняет депутатов горсовета в игнорировании сессий, что, по идее, может повлечь роспуск совета парламентом и его новые выборы.

Но интересно, что сопротивляются сессиям сразу пять фракций, в том числе партии власти “Слуга народа” (СН), а поддерживает мэра лишь фракция его собственной партии “Единение”. Оппоненты говорят, что это ответ на нарушение Буряком договоренностей по распределению власти в городе.

К слову, фракции пытаются провести свои заседания горсовета, но им этого не дает сделать мэр - во время последней такой попытки в зал заседаний нагнали "титушек".

Теперь интересно, как поведет себя Рада и конкретно ее председатель Дмитрий Разумков: “благословит” ли он запуск процесса роспуска горсовета. Прогнозы на этот счет разнятся.

Подробности - в материале “Страны”.

Попытка не пытка

Мэр Запорожья Буряк сообщил на своей странице в Фейсбуке, что направил обращение к спикеру Рады Разумкову “по поводу игнорирования депутатами сессий горсовета”.

“Более месяца представители “Слуги народа”, ОПЗЖ, “Европейской солидарности”, “Новой политики” и "Партии Шария" не приходят на заседания, а значит, не выполняют нормы Закона Украины “О статусе депутатов местных советов”, который обязывает их участвовать в пленарных заседаниях для рассмотрения социально важных вопросов”, - заявил Буряк.

“Вместе с тем отказ от исполнения своих обязанностей является основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов. Запорожье ждет соответствующей реакции от Верховной Рады, ведь сейчас город находится в заложниках у тех, кто никак не наиграется в политику!” - утверждает мэр.

В четвертый раз провести пленарное заседание седьмой сессии горсовета мэр попытался 23 июля. Однако оппонирующие ему фракции снова не явились, в зале присутствовали только депутаты от партии самого Буряка “Единение”. Их общее количество 16, что слишком мало, чтобы сессию считать полномочной. Необходимо более половины общего состава совета, в котором всего 64 депутата. Против Буряка выступают фракции ОПЗЖ и СН (по 13 депутатов), “Евросолидарности” (11 депутатов), партии “Новая политика” народного депутата прошлых созывов, бывшего владельца завода “Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева (6 депутатов), "Партии Шария" (5 депутатов), то есть 48 депутатов.

Сам Буряк утверждает, что фракции таким образом протестуют против увольнения секретаря горсовета Анатолия Куртева, избранного от СН.

Уволить Куртева пришлось, по версии мэра, из-за того, что он-де нарушил антикоррупционное законодательство и подал неправдивые сведения в е-декларации. Но должность секретаря Буряк пообещал сохранить за СН.

Не согласившись с увольнением, Куртев решил вернуться на свой пост через суд, правда пока безуспешно. Других кандидатов на секретаря СН не выдвигает.

Оппонирующие Буряку фракции попробовали провести внеочередную сессию без городского головы 14 июля. Однако в этот день сессионный зал заняли какие-то спортивные парни.

Новая попытка собрать полномочную сессию оппозиционному мэру фракциями намечена на 30 июля.

И по всей видимости, ради устрашения непокорных депутатов и появилось обращение Буряка к Раде.

Правда, есть серьезные сомнения в том, сработает ли этот план. По наблюдениям “Страны”, пока каждая из сторон хочет, чтобы оппонент согласился на ее условия, и готова “дожимать”.

Собеседник, близкий к фракции ОПЗЖ в горсовете, утверждает, что виновник противостояния - сам мэр.

“Буряку нужно выполнять свои обещания. А он поссорился со всеми и кинул. Обещал, например, ОПЗЖ сформировать вместе большинство в областном и городском советах, но не выполнил обещание. Вроде бы назначил замов от других партий, в том числе от нашей, но пытался сделать их “английскими королевами”, которые толком ничего не решают. Обещания власти другим политсилам тоже не выполнил. Уволил секретаря, а это была единая кандидатура от сложившегося в горсовете большинства. А когда депутаты захотели без него решить вопрос с сессиями, нагнал титушек из Харькова и Кривого Рога. Говорят, что даже с “Метинвестом” (неформальное название группы бизнесменов Рината Ахметова - Вадима Новинского в Запорожье, на которую, как считается, ориентируется Буряк - Ред.) побил горшки. Во всяком случае люди “Метинвеста” из разных фракций тоже в нашей “коалиции” в горсовете. Бизнес возмущается поборами и выходками мэра. Чего ж теперь удивляется, что все против него объединились?!” - говорит источник.

Депутат-мажоритарщик из Запорожья Евгений Шевченко также говорит, что мэр сам подтолкнул своих оппонентов друг к другу своей “недоговороспособностью”. “По-простому, он всех достал, и против него объединились, хотя совсем не друзья. Со мной, кстати, он тоже поругался и вел против меня грязную кампанию”, - комментирует он “Стране”.

Во фракции партии Буряка же говорят, что мэр стал “костью в горле” неким серьезным группам влияния, мешая им управлять городом за его спиной.

“Не смотрите на фракционную принадлежность этих депутатов. Она ничего не значит. Здесь мы имеем дело с бизнес-коалицией с тремя бенефициарами, которым мешает мэр. Он требует, чтобы горсовет работал, сессия перераспределяла бюджет между статьями”, - объясняет “Стране” депутат от “Единения” Дмитрий Серый.

Парламент способен на прецедент

По идее, теперь в дело должен вступить парламент.

В законе о местном самоуправлении говорится, что в случае непроведения сессий без уважительной причины в установленные законом сроки горсовет может быть распущен. Городской голова имеет право поставить вопрос об этом перед Радой. Обстоятельства изучает парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, который знакомит со своими выводами парламент, а тот уже определяется.

Как сообщил "Стране" член “регионального” комитета Александр Качура (СН), обращение мэра о досрочном роспуске Запорожского горсовета уже зашло в парламент. При этом народный избранник сомневается, что во время парламентских каникул комитет будет его рассматривать, хотя случай Запорожья может стать прецедентом для этого созыва Рады. Распускать местные советы ему еще не доводилось.

Другой собеседник из комитета сомневается, что дело может дойти до голосования Рады. “Как вы думаете, если партия власти в антимэрском большинстве, доведет ли она ситуацию до роспуска?” - комментирует источник.

Мажоритарщик из Запорожья Шевченко, напротив, считает такой сценарий вероятным. “Разумков все делает по закону. Если процесс будет запущен и нужно будет голосовать, он поставит на голосование. И я нажму кнопку “за”, - настаивает Шевченко.

Депутат Серый сказал “Стране”, что команда мэра готова к перевыборам горсовета.

“Фракция “Единения” не боится выборов. Однако плохой мир лучше хорошей войны. Подобные ситуации должны разрешаться за столом переговоров. Но если наши оппоненты не возьмутся за голову и мы не найдем какой-то компромисс, и сессия не заработает, пойдем на выборы”, - говорит депутат.

При этом он признает, что выполнить требование о восстановлении в должности уволенного секретаря нельзя. “Как юрист, я не вижу документа, на основании которого можно это сделать”, - говорит он изданию.

Отправят ли в отставку мэра?

Может ли ситуация пошатнуть кресло самого мэра? Это возможно, если в борьбу с ним включится центральная власть. Например, через вал уголовных дел.

В окружении мэра в это не верят.

“Предпосылок мы не получали (от центральной власти - Ред.). Мы надеемся, что участие представителей СН во всем этом - самодеятельность на местах”, - полагает депутат Серый.

Влиятельный собеседник, близкий к фракции ОПЗЖ в горсовете, считает, что сценарий досрочной отставки Буряка возможен.

“При таком поведении мэра он может настроить против себя кого угодно плюс море уголовных дел по горсовету. Я бы на его месте не расслаблялся”, - полагает источник.