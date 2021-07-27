В Украине пошла новая волна отключений от централизованного отопления. В июле сразу несколько небольших городов (в частности, Каховка в Херсонской области, Борислав во Львовской области) приняли решение отсоединиться от "трубы" - полностью или частично.

Во многих городах стали проще давать разрешения на отсоединение людям. Ранее получить "добро" от местных чиновников на установку автономного отопления было очень сложно, а сейчас бумаги оформляют пачками.

Причины "массового бегства" от коммуналки лежат на поверхности — услышав о грядущем росте тарифов на отопление на 30-70% и рядовые потребители, и местные власти поняли, что новые ценники им попросту не по карману. Поэтому решают обогреваться как получится - кто за счет установки индивидуального отопления, а кто - обычными электрическими обогревателями.

При этом люди рассчитывают экономить - платежка на автономном отоплении, по их прикидкам, должна снизиться едва ли не вдвое.

А тепловики и "Нафтогаз" пугают коммунальным коллапсом. Как заявили недавно в НАКе, массовый переход населения с централизованного отопления на индивидуальное может привести к перегрузке газовых и электросетей. Что грозит их "вырубанием", авариями и прочими последствиями.

"Кроме того, для тех, кто остается в системе централизованного отопления по мере роста армии "отказников" тарифы еще больше вырастут", - добавил руководитель КП "Тепловик" (Староконстантинов Хмельницкой области) Александр Душенко.

Впрочем, есть мнение, что тепловики просто боятся растерять клиентов, поэтому и убеждают людей, что, дескать, без централизованного отопления все рухнет.

Разбирались, почему украинцы начали отсоединяться от "трубы", уменьшится ли платежка на автономном отоплении и грозит ли Украине "коммунальный коллапс".

Вместо отопления - компенсация 2 тысячи

13 июля исполком Каховского горсовета принял важное для города решение - жилые дома центральной и восточной части Каховки до старта нового отопительного сезона будут отключены от общей системы централизованного отопления.

Некоторые микрорайоны, в частности Светлово в Каховке, отключили от общей системы еще в 2014 году.

Как пояснили нам в местной мэрии, нынешнее решение связано в тем, что количество клиентов у местного КП "Каховкатеплокоммунэнерго" из года в год сокращается. Из-за низких объемов теплоснабжения вся система разбалансирована, а тарифы для тех, кто остался на централизованном отоплении, сильно выросли. Скажем, квадратный метр отапливаемой площади в Каховке стоит рекордные 88 гривен при том, что, к примеру, в Киеве - порядка 30 гривен. Поэтому людям приходили неподъемные платежки. За отопление квартиры площадью чуть больше 40 квадратов нужно было платить 3,6 тысячи гривен. В итоге накопились огромные долги. Местные коммунальщики задолжали "Нафтогазу" за газ 15 млн гривен. А если бы город не отказался от централизованного отопления, то за сезон было бы еще как минимум 5 млн к этой сумме.

Но главный вопрос - что город предлагает людям в качестве альтернативы централизованному отоплению? Как оказалось, жителям могут выдать из бюджета компенсации в 2,5 тысячи гривен. Да и то, чтобы получить эти деньги, нужно сначала погасить долги прошлых периодов перед коммунальщиками.

Что делать дальше, и как отапливать квартиру, каждый должен решать сам. Понятно, что за 2,5 тысячи гривен автономную систему отопления не установишь - этих денег хватит разве что на простенький электрический обогреватель.

14 июля решение об отключении ряда домов от централизованного отопления приняли в Бориславе, что на Львовщине.

От "трубы" отрежут сразу 13 многоэтажек. Как пояснили в местном КП "Бориславтеплоэнерго", от жителей начали массово поступать заявки на отсоединение. Поэтому нужно было решать - или никому не давать разрешения, или отключать целыми домами.

Причем, в итоге отключают даже те дома, где желающих перейти на автономное отопление было немного - отапливать их попросту нереально. Так как соседние многоэтажки отключаются, запустить котельную не получится, автоматика ее тут же вырубит, - пояснили тепловики.

В Бориславе готовы способствовать ОСМД в получении теплых кредитов на условиях софинансирования: 30% платят потребители, 70% - город. А тех, кто остался на централизованном отоплении предупредили о росте тарифов - на 70-80% к новому отопительному сезону.

Пачками выдают разрешения на отсоединения от централизованного отопления и в других городах. К примеру, буквально на днях комиссия Костопольской мэрии (Ривненская область) одобрила несколько десятков заявок.

И, как говорят эксперты энергорынка, по мере приближения отопительного сезона волна массовых отключений будет только нарастать - и люди, и местные власти попросту бояться новых платежек, которые начнут приходить с октября.

Так, планы отказаться от централизованного отопления есть в Трускавце, Овруче, Тернополе, Боярке, Ивано-Франковске (последний собирается перейти на автономное отопление не прямо сейчас - в течение ближайших пяти лет).

"В Днепре более тысячи домов будут отключены от централизованного отопления. В Тернополе больше половины всех многоквартирных домов уже переведены на индивидуальное отопление. Давно отказались от централизованного отопления и перешли на электроотопление в многоквартирном фонде города Покров и Марганец", - перечисляет эксперт энергорынка Олег Попенко.

Ни холодно, ни жарко

То есть, это уже далеко не первая волна массовых отключений. Во многих населенных пунктах и ранее постепенно росло число "отказников". Но новость о том, что с осени в Украине рекордно взлетят тарифы на отопление ускорила этот процесс.

Тем более, что, как рассказал нам Душенко, "Нафтогаз" требует, чтобы "добро" на подписание договоров на поставки газа коммунальщикам давали местные власти. То есть, они должны выступить гарантом оплаты за газ. Но, по новым договорам, газ придется покупать по предоплате. При этом не совсем понятно, что будет с ценой. НАК предложил коммунальщикам газ по 7,42 гривны за куб. Но такой ценник распространяется не на весь объем. Тепловикам дали квоты, которые посчитали по среднему расходу газа для нужд населения за последние три года, два из которых отличались теплыми зимами и минимальным расходом газа на отопление. Поэтому коммунальщики уже подсчитали, что дешевого газа им не хватит, и придется докупать газ по рыночной цене. "В итоге, если посчитать среднюю цену, газ будет примерно по 10 гривен за куб без доставки", - говорит Дущенко.

Подписываться на оплату газа по таким ценникам (которые к тому же каждый месяц меняются) во многих городах не хотят. Поэтому решают вопрос кардинально - просто по максимуму ограничить централизованную подачу тепла.

У населения - свой интерес.

"Во многих городах, особенно небольших, люди уже давно - без горячего водоснабжения. Большинство поставили котлы и заметили, что так платежка за воду ниже, чем при централизованной подаче. По отоплению тоже самое - люди сравнивают платежки - сколько обходится отопление на автономной системе и централизованно. Берут в руки калькуляторы и считают. И сравнение - не в пользу централизованного отопления. Поэтому растет количество тех, кто хочет отапливаться самостоятельно. Но для городов и государства в целом - это очень плохая тенденция", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Люди в соцсетях делятся цифрами, и они не в пользу централизованного отопления. "При среднем потреблении зимой 170 кубов в месяц плачу за отопление 1080 гривен. А теплосеть за отопление моей квартиры выставила бы цену порядка 3 тысяч гривен. Вот и считайте", — пишет в Фейсбуке Светлана Кондрина.

По словам Олега Попенко, теплосети в большинстве городов находятся в критическом состоянии. На их модернизацию местные власти либо совсем не выделяют средств, либо выделяют мизер. Соответственно, растут потери, за которые приходится платить потребителям.

"За 2020 год из 18,3 тысяч километров труб было отремонтировано всего 250 километров, то есть, 1,4%. В Херсоне, Кировограде, Одессе Кривом Роге , Светловодске, Полтаве и Сумах ТКЭ дышат на ладан, и эти города следующие в очереди на отключение от центрального отопления", - говорит Попенко.

На модернизации теплового хозяйства, по его оценкам, нужно порядка 200 млрд евро - сумма для местных бюджетов просто неподъемная. А так как теплосети изношены на 70-80%, с каждым годом потери (и, соответственно, платежки) будут только расти. Что будет только увеличивать армию "отказников" - как отдельных потребителей, так и целых городов.

Как меняется "автономная" платежка

Как сегодня происходят отключения от централизованного отопления?

"По постановлению Кабмина отключиться можно только целым домом. Для этого нужно провести общее собрание жильцов и получить не менее 75% голосов "за". После этого протокол передается специальной комисси при исполкоме и та принимает решение - разрешить ли отсоединение. Также нужно разработать проект отопления мест общего пользования в случае отключения дома (подъездов, подвалов и др.). После этого тепловик отключает объект", - рассказал нам Душенко.

Но нередко, по его словам, отключают не по правилам - дают "вольную" отдельным потребителям, а при этом остальной дом может оставаться на централизованном отоплении.

Жители небольших городов рассказывают, что в этом году получить разрешение на отсоединение стало намного проще. "Раньше приходилось оббивать пороги кабинетов. Чиновники по максимуму тормозили процесс, даже взятки нужно было давать за "вольную". А сейчас вообще никаких проблем - пиши заявление и отключайся", - рассказал нам житель райцентра в Полтавской области Александр.

Что происходит после отключения всего дома? Людям приходится самим решать вопрос с отоплением, даже если изначально они были против отключения и их отключили "за компанию".

"Как показывает наш опыт, автономное отопление ставит только 15-20% жильцов. Остальные ничего не делают, а когда вдруг приходит зима, бегут в мэрию и просят присоединить их обратно. Даже в течение 2-3 лет после отключения автономное отопление устанавливает не больше половины жильцов. Как греются остальные не знаю - возможно, электрическими обогревателями или газовыми конфорками", - говорит Душенко.

Автономное отопление, по его подсчетам, стоит от 20-30 тысяч гривен, при этом 10-15 тысяч придется отдать за оформление документов и подготовительные работы, еще столько же стоит газовый котел.

Но зато можно регулировать подачу тепла, сокращая таким образом платежку. Получается, что люди платят только за газ или электроэнергию, если котел электрический, а на отопление - нулевая платежка.

Есть другой вариант - индивидуальные тепловые пункты. Это своего рода мини-котельная, рассчитанная на отопление одного или нескольких домов. Но стоимость ИТП выше - порядка 600 тысяч гривен. Но, если в доме, к примеру, 100 квартир, то нужно сброситься всего по 6 тысяч, то есть, это дешевле, чем автономное отопление. За счет того, что можно регулировать температуру теплоносителя и нет потерь с трубах, платежки можно сократить, минимум, на 30%.

Но сложность в том, что убедить всех жильцов сброситься на ИТП не так просто. Поэтому такие проекты часто так и остаются нереализованным.

Но неясно, что делать тем, у кого нет денег на автономное отопление, к примеру, пенсионерам. Получается, что люди будут греться конфорками или обогревателями, а то и попросту мерзнуть.

Одним - скидка, другим - наценка

Для тех, кто уходит на автономное отопление появляется реальная возможность сэкономить. Но что делать тем жителям, которые остались в системе централизованного отопления?

Для них, платежка, наоборот, вырастает.

"У тепловиков расходы и себестоимость тепла остаются теми же, а клиентская база уменьшается. Соответственно, растет тариф", - пояснил Душенко.

Платежки для людей в этом случае могут вырасти, как минимум, на треть.

При этом, в теории центральное отопление, если оно работает как надо, без потерь в сетях и завышенных тарифов, для потребителей более выгодное. Оно может обходиться дешевле индивидуального на 20-30%, - подсчитал аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Есть еще один нюанс. Если от централизованного отопление отрезать жилой фонд, то непонятно, что делать с социальной сферой - школами, детсадами, бюджетными учреждениями. То есть, нужно либо и их переводить на автономное отопление (и платить за это из местного бюджета), либо же тарифы для них взлетят.

"Отключение жилого фонда приведет к подорожанию тепла для социальной сферы и других объектов на 60-70%", - говорит Попенко.

То есть, если запущен процесс отключений от централизованного отопления, саму систему, включая теплосети, можно вообще потерять.

Будет ли коммунальный коллапс?

Понятно, что коммунальщики не в восторге от перспективы "бегства" потребителей. В "Нафтогазе" также предупреждают клиентов о "коммунальном коллапсе", если усилятся тенденции перехода на автономное отопление.

Директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз", глава Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко в одном из недавних интервью отметил:

"Люди видят возможности такого перехода обычно в пределах собственной квартиры, - поставить котел либо радиаторы - и все вроде бы хорошо. Но хорошо станет только у них, и то ненадолго. Потому что если все соседи захотят так же хорошо и только у себя в квартире, то всем сразу станет плохо. Сети (электрические или газовые) просто не выдержат и начнут давать сбой. И люди окажутся на грани коммунального коллапса".

Также, по его словам, концентрированное количество дымовых труб в населенных пунктах приведет к ухудшению качества воздуха, увеличению выбросов парниковых газов.

Щербенко также заметил, что еще более опасным индивидуальное отопление может быть для жителей многоквартирных домов.

"Если дом инженерно не приспособлен к индивидуальным котлам и ваши соседи, которые поставили индивидуальные котлы, выводят дымоходы прямо на фасад или в вентиляционную шахту, вы будете дышать продуктами сгорания этих котлов. А это уже смертельно опасно", - подчеркнул Щербенко.

По его словам, индивидуальное отопление можно ставить только в приспособленных к этому домах - со специальными, отдельными каналами для отвода продуктов сгорания.

"В мэиях не понимают, что перевод неприспособленных для автономного отопления хрущевок может привести к большим техногенным катастрофам. Газовые сети и вентиляция в этих домах не проектировались с учетом индивидуального отопления, и не могут эксплуатироваться в таких условиях. Да и какая экология будет в наших городах, если в каждой квартире поставят газовый котел", — добавил Попенко.