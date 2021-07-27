Ситуация с назначением нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, похоже, начинает проясняться. По сообщениям прессы, выбор будет сделан между двумя кандидатами - послами США в Сербии Энтони Годфри и в Узбекистане Дэниелом Розенблюмом. Причем наиболее вероятно, что будет утверждена кандидатура последнего.

Кто бы ни стал послом, этот человек покажет на деле, какая она, новая украинская политика Вашингтона.

Подробности - в материале “Страны”.

Ставка на кастовость

Как сообщило издание “Зеркало недели” со ссылкой на источники, на должность руководителя американского посольства рассматриваются два опытных дипломата - руководители посольств в Сербии Энтони Годфри и в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

При этом, по данным источников издания, шансы второго получить командировку в Киев выше.

В то же время бывший посол США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что кандидат уже выбран и даже начал процедуру назначения, точку в которой поставит Сенат США своим согласием на его кандидатуру.

Это может произойти в октябре-ноябре этого года.

Оба посла были назначены на нынешние должности в 2019 году, а это значит, что им пора на ротацию. В американской дипломатии командировка в страну пребывания длится три года, и в отличие от украинской дипломатической практики, послы уезжают сразу по истечению срока плюс-минус считанные месяцы.

Плюс Годфри и Розенблюм подпадают под минимум один критерий нового посла, по версии заместителя помощника Госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента.

В интервью “Суспильному” Кент, возглавивший миссию США в Украине в отсутствие временной поверенной Кристины Квин, заявил, что в Киеве традиционно работали послы с опытом во внешней политике, то есть кадровые дипломаты. И сейчас Госдеп в процессе отбора посла в Украину, который будет в первой волне назначений в разные страны.

“Я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит [имя] квалифицированного кандидата в Украину”, - спрогнозировал Кент.

А послы Годфри и Розенблюм имеют длинный и примечательный послужной список.

О первом на сайте Государственного департамента сказано, что за почти 40 лет службы во флоте США и внешнеполитическом ведомстве он стал экспертом по центральной и южной Европе. Однако он работал и в Москве, дойдя до должности заместителем посла, а также Багдаде, Анкаре, Ереване и т.д.

В Белграде же Годфри “направляет усилия американского правительства на развитие партнерских связей с Сербией, рост благосостояния и поддержку курса страны на европейскую интеграцию”.

“В стратегических интересах Соединенных штатов, чтобы Сербия развивалась как современная, демократическая и процветающая европейская страна, которая мирно живет со своими соседями и демонстрирует полное уважение к букве закона и правам ее граждан. Помощь нашим сербским партнерам в укреплении их демократических институтов, защите прав меньшинств, борьбе с коррупцией и укреплении свободы слова - ключевые направления для посла Годфри и его команды. Поддержка движения Сербии к членству в Евросоюзе и региональная стабильность, которая будет достигнута посредством нормализации отношений между Приштиной и Белградом - главные приоритеты для посла Годфри”, - описывается на сайте Госдепа деятельность главы американской миссии в Сербии.

Под “нормализацией” американцы понимают признание Сербией независимости своей бывшей провинции Косово, на что Белград идти не хочет. Но, как заявил Годфри, на одном из публичных мероприятий, без этого Сербии будет сложно вступить в Евросоюз. Тем не менее, он призывает Белград в любом случае стараться сблизиться с ЕС и дистанцироваться от России и Китая.

Дэниел Розенблюм до командировки в Узбекистан работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. Согласно сайту Госдепартамента, он курировал работу шести дипломатических миссий в своем регионе, помогал с определением приоритетов политики посольств и их программ, часто выступал в роли спикера по вопросам, связанным со своей деятельностью.

В последний год работы на этой должности, помимо число дипломатических вопросов, он занимался также вопросами безопасности и экономического переустройства, культурных и образовательных обменов, развития медиа в курируемом регионе.

Был в его дипломатической карьере и опыт работы по линии экономической помощи России, Украине, Грузии и Кыргызстану.

Судя по Твиттеру посольства в Узбекистане, глава миссии часто путешествует по стране, много встречается.

“Наверное, мое любимое занятие в качестве посла - это общение со студентами. В Университете Термеза общался с Английским клубом, созданным нашим специалистом Крисом Коуэном, который приехал по обмену, благодаря фонду Фулбрайта. Отличные вопросы. [Вселяют] надежду в будущее Узбекистана встречи с такой молодежью”, - описал посол одну из встреч.

Если его таки назначат в Украину, фокус работы будет совсем другим.

Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм (в центре), возможно, займет посольское кресло в Киеве, фото: https://twitter.com/UsAmbUzbekistan

Посол объяснит Байдена

Как писала “Страна”, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп отозвал из Украины посла Мари Йованович. И с того момента посольством руководят временные поверенные.

При этом в прошлом году, еще при Трампе, уже был как бы утверждён новый посол - Кит Дейтон.

Но после победы Байдена на выборах посылать его в Киев передумали.

Как считает политолог Анатолий Октисюк, отсутствие полноправного руководителя дипмиссии, в том числе, сказалось на коммуникациях американцев с украинской властью.

“И сейчас США “сливами” о грядущем назначении дают понять, что скоро все придет в норму, и к этому Офису президента нужно готовиться”, - объясняет эксперт “Стране”.

Определенное представление о том, какой будет украинской политика Белого дома на новом этапе, даст визит президента Владимира Зеленского в США 30 августа.

“Окончательную же ясность в отношения Вашингтона и Киева внесет уже посол. И тут важно, что оба кандидата на этот пост - кого бы не прислали - привезут опыт работы в стране с особым геополитическим позиционированием. Узбекистан находится в зоне интересов России, но в отличие от многих стран-соседей, сейчас не входит в ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - Ред.), где первую скрипку играет Москва. Ташкент пытается держать дистанцию с Россией, уравновешивая ее другими крупными игроками. Сербию почти окружили страны НАТО и частично - Евросоюза. Она тоже проводит многовекторную политику, желая, впрочем, войти в ЕС. Украина не хочет быть в сфере влияния Москвы, но в НАТО и Евросоюз ее пока не берут. Так что обоим кандидатам примерно понятно положение вещей у нас. А дальше уже будем смотреть на курс Байдена и деятельность самого посла”, - комментирует политолог Вадим Карасев “Стране”.