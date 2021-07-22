Скандальное решение Конституционного суда от 14 июля о том, что "мовный" закон соответствует Конституции, обрастает новыми подробностями.

Решение КСУ единственное в этом году, и оно было вынесено буквально накануне вступления в силу с 16 июля норм о полной украинизации сфер культуры, театра, кино, телевидения, а также об обязательной сдаче экзаменов на знание украинского языка госслужащими.

Также дата вынесения решения совпала с не менее резонансным решением Верховного суда, который отменил указ президента Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого. И, как считают наши источники в судейских кругах, эти два события взаимосвязаны - при помощи решения КСУ по языкам власти решили перебить информационный эффект от решения Верховного суда по Тупицкому.

"Страна" подробно рассказывала, что "украинизируют" с 16 июля. Теперь мы изучили текст решения КСУ и обнаружили в нем множество удивительных выводов.

Источник: ccu.gov.ua

Цитаты Фарион и других националистов

Блогер Мирослава Бердник после изучения текста решения КСУ нашла множество цитат из текстов авторов, которые стоят на крайне националистических позициях, но без ссылок на источники. Среди соавторов решения КСУ оказалась даже скандально известная львовская националистка Ирина Фарион.

"Когда в очередной раз читала решение КСУ о языке, нашла массу цитат разного рода псевдолингвистов, в том числе и Ирины Фарион! Вы представляете? В решении суда незакавыченные чужие абзацы. Т.е. если называть вещи своими именами - Конституционный суд в лице основного докладчика - судьи Сергея Головатого совершил плагиат!" - сообщила Мирослава Бердник.

Вот одна из цитат Ирины Фарион, попавших в текст решения КСУ, которую обнаружила Мирослава Бердник:

Фарион: "І навіть більше, у бездержавний період саме українська мова заступала собою відсутність української держави як основної форма буття етнонації" (ссылка).

КСУ: "У бездержавний період саме українська мова заступала собою відсутність Української держави як основної форми інтегрування й буття етнонації"

Как видим, совпадение текстов КСУ и Фарион практически 100-процентное.

Еще одно почти полное совпадение Мирослава Бердник обнаружила с текстами других историков-националистов:

Источник: facebook.com/miroslava.berdnik.1

Почему КСУ взялся за "мовный" закон

Поводом для КСУ заключения по "мовному" закону стало обращение 51 народного депутата. Они пожаловались на ряд статей, которые, по их мнению, ограничивают права и свободы русскоязычных граждан.

Депутаты пожаловались на ряд положений, которые предусматривают применение в сферах образования, интернета и компьютерных программ только украинского, крымскотатарского, английского языков и официальных языков Евросоюза. Тем самым фактически исключен из применения русский язык, который является родным не менее чем для трети, а используют его в повседневной жизни больше половины граждан Украины.

К примеру, в статье 21 "мовного" закона предусмотрено, что в учебных заведениях дисциплины могут преподаваться на двух или более языках - государственном языке (т.е. украинском), на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Еще одна дискриминационная норма – владельцы печатных СМИ на не украинских языках должны обеспечить печать параллельного издания на украинском (и нести соответствующие расходы). Издания на крымскотатарском, других языках "коренных народов" и на официальных языках ЕС это требование могут не выполнять:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Это означает, что обязанность издавать дополнительные тиражи на украинском языке, и расходы на это, по факту повесили на владельцев только русскоязычных изданий.

Длинные руки украинизаторов дотянулись даже до компьютерных программ. Все программы, реализуемые в Украине должны иметь интерфейс или на украинском языке, и/или на английском, либо на одном из языков Евросоюза. А относительно программ для госорганов и вузов даже языки Евросоюза оказались "вне закона":

Источник: zakon.rada.gov.ua

Депутаты – авторы жалобы в Конституционный суд посчитали, что все эти нормы фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан и входят в противоречие с нормами Конституции.

Напомним, что, согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком является украинский. Но при этом гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, вместе с другими языками национальных меньшинств Украины:

Источник: zakon.rada.gov.ua

По мнению депутатов, "мовный" закон противоречит Конституции и нарушает права и свободы всех остальных коренных народов и национальных меньшинств, проживающих в Украине, в частности крупнейшего этнического меньшинства в Украине – русских.

Такая выборочная "защита" имеет прямые признаки дискриминации, и нарушает принцип равенства граждан перед законом. Тогда как часть вторая статьи 24 Конституции Украины устанавливает запрет привилегий по языковым признакам:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Еще одна претензия к "мовному" закону – за него "голосовали" карточки отсутствующих депутатов. В результате была нарушена процедура принятия Закона.

50 страниц "кода нации"

Судьи КС почти на 50 страницах своего решения полностью опровергают почти все тезисы жалобы депутатов. Доводы из сфер истории и политики, обильно приправленные националистическими суждениями, выглядят совершенно неуместными и абсолютно далекими от правовых формулировок.

Приведем некоторые из судейских "перлов", которые в изобилии рассыпаны в решении КСУ по "мовному" закону (перевод "Страны"):

"Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской поры. Языковой вопрос постоянно присутствовал в национально-культурной и политической борьбе украинцев за собственную державу. В безгосударственный период именно украинский язык заменял собой отсутствие Украинской державы как основной формы интеграции и бытия этнонации.

Как определяющий фактор и главный признак идентичности украинской нации, которая на протяжении многих веков проживает на исконно своей территории и составляет абсолютное большинство населения Украины, украинский язык благодаря заложенному в ней самой нациесозидательному началу является базовым системообразующим компонентом украинской государственности и ее основой. Как язык автохтонного, многочисленного и титульного этноса, украинский язык имеет статус единственного государственного языка в Украине, что соответствует мировой практике".

"<…> Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только средство общения.

Без полноценного функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни общества на всей территории Украины украинской нации грозит потеря статуса и роли титульной и государствообразующей нации<…>":

Источник: ccu.gov.ua

Что такое "бытие этнонации", "код нации" и прочие явно не правовые термины, судьи КСУ в своем решении не пояснили.

Также судьи не привели объяснения, как "соответствует мировой практике" тот факт, что "язык автохтонного, многочисленного и титульного этноса" имеет статус единственного государственного языка в Украине.

Ведь мировая практика, наоборот, свидетельствует, что даже немногочисленные этносы нередко имеют право на государственный статус своего языка (шведский в Финляндии, французский в Канаде и Бельгии, французский, немецкий итальянский в Швейцарии и т.д.).

Как КСУ обязал всех знать "мову"

Еще судьи КСУ объявили, что владение украинским языком, оказывается, обязанность каждого гражданина Украины. Хотя украинское законодательство такой обязанности не содержит.

Другими словами, КСУ, по сути, превысил полномочия и присвоил себе функцию парламента по принятию новых правовых норм.

Взамен судьи КСУ великодушно разрешили гражданам выбирать языки для личного общения.

Новую "обязанность" судьи объяснили довольно путано. Это якобы "обеспечивает равенство возможностей на социализацию граждан Украины любой этнической принадлежности <…> Тем самым исключается отделение граждан Украины от общегосударственного социумного пространства безотносительно к тому, принадлежат ли они к титульной нации или к менее многочисленной этнической или языковой группе".

Владение украинским языком, по мнению судей, является "фактором предотвращения дискриминации, которая может быть вызвана ситуацией невладения гражданами Украины государственным языком".

"Тот, кто не владеет государственным языком или владеет посредственно, из-за чего не использует его как средство общего общения, изолирует себя от всеукраинского информационного пространства", - считают судьи:

Источник: ccu.gov.ua

Русскоязычных граждан не существует

Совершенно расходящиеся с реальностью выводы КСУ сделал относительно русскоязычных граждан. При этом "русскоязычных граждан" судьи упоминают только в кавычках.

КСУ решил, что "русскоязычных граждан" Украины невозможно выделить как социально-демографическую группу. По мнению судей, "русскоязычные граждане Украины" не представляют собой лиц, имеющих право на юридическую защиту как этническая или языковая единица (группа).

КСУ сделал вывод, что русскоязычные граждане Украины является "политическим конструктом", а не юридической категорией, на которую может распространяться режим правовой защиты, гарантированный соответствующими нормами Конституции и инструментов международного права.

Словосочетание "русскоязычные граждане", по мнению судей, является выражением из сферы политической риторики, которое перешло в бытовое использование. Однако ему, по мнению судей, не хватает юридической и семантической определенности.

КСУ утверждает, что искусственное создание в Украине "русскоязычных граждан" является результатом длительной политики русификации. Сейчас все русскоязычные граждане Украины якобы все больше становятся (активно или пассивно) украиноязычными.

В итоге КСУ пришел к выводу, что дискриминации "русскоязычных граждан" не может быть в принципе, по причине отсутствия таких граждан:

Источник: ccu.gov.ua

Однако в другом месте решения КСУ пришел к обратному выводу, что объем реального использования русского языка в Украине, по многим показателям, является равным или выше объемов использования украинского языка:

Источник: ccu.gov.ua

Как могут сочетаться выводы, что русскоязычных граждан Украины не существует, но русский язык в Украине используется чаще, чем украинский – судьи КСУ не объяснили.

Русский язык – "инструмент геополитической экспансии"

Отдельным пунктом в решении КСУ идут обвинения в адрес России в использовании русского языка как средства некоей "геополитической экспансии". Что они под этим понимают, судьи тоже не объяснили.

"Языковой вопрос" судьи посчитали одним из главных в "ведении РФ гибридной войны против Украины". А русскоязычное население Украины судьи назвали "геополитическим оружием" и "орудием восстановления империи".

КСУ считает, что РФ использует русский язык как один из инструментов "геополитической экспансии". И на этом основании считает "объективным и обоснованно оправданным" "дифференцированный подход законодателя к применению языков национальных меньшинств Украины".

То есть некоей "геополитической экспансией РФ" судьи КСУ оправдывают неравное отношение (проще говоря – дискриминацию) русского языка по сравнению с другим языками нацменьшинств.

А еще судьи утверждают, что "инструментализация политического конструкта "русскоязычное население" Украины" с целью "превращения его в геополитическое оружие и орудие восстановления империи" представляет опасность для украинской государственности.

Какое отношение все эти малопонятные политические фразы имеют к юриспруденции, остается неясным.

В итоге КСУ посчитал, что русский язык не требует специальных мер поддержки. А в использовании английского языка и официальных языков ЕС (но не русского) КСУ не увидел никакой дискриминации.

Что же касается нарушения процедуры принятия закона, когда депутаты голосовали чужими карточками, то КСУ признал наличие таких нарушений. Например, во время голосования депутат от "Батькивщины" Борис Тарасюк находился в служебной командировке, "радикалка" Валерия Заружко и уже покойный Валерий Давиденко пребывали на больничном. Но их карточки голосовали "за".

Тем не менее судьи постановили, что эти нарушения не имели существенного влияния на результат голосования: "за" законопроект проголосовали 278 карточек народных депутатов, а для принятия закона нужны всего 226 голосов.

Что будет дальше

Как уже писалось выше, власть, похоже, инициировала скандальное решение КСУ, чтобы перебить негативный эффект от решения Верховного суда об отмене указа Зеленского насчет увольнения главы КСУ Александра Тупицкого.

Это решение Верховного суда может иметь резко негативные последствия для Зеленского, так как показывает, что суд готов отменять его указы. Многие из них как раз сейчас оспариваются в высшей судебной инстанции. В первую очередь речь идет об указах о введении санкций СНБО, при помощи которых президент сейчас фактически управляет политической системой Украины и ее крупнейшими игроками.

Пересмотр украинизаторских норм был одним из предвыборных обещаний Зеленского. Но после выборов нынешний президент сделал резкий разворот и, по сути, отказался от своих обещаний. На первом же открытом заседании КСУ по "мовному" закону представитель президента Федор Вениславский от имени главы государства прямо поддержал тотальную украинизацию.

Формально решение Конституционного суда по закону о языках окончательное и обжалованию не подлежит. Однако двое судей были отстранены от участия в заседаниях, в том числе глава КСУ Александр Тупицкий.

Поэтому решение может считаться нелегитимным.

На этот момент в своем "Особом мнении" обратил внимание судья КСУ Александр Литвинов. Он сообщил, что блокировка доступа на заседания КСУ судей Тупицкого и Касминина дает основания для вывода, что скандальное решение было принято в неполномочном составе. А значит, "есть основания для сомнения в легитимности решения органа конституционной юрисдикции в деле, которое имеет важнейшее значение для народа Украины - граждан всех национальностей".

В подтверждение судья процитировал слова Зеленского о том, что тот заблокировал действия КСУ:

Источник: ccu.gov.ua

Теперь только Рада может либо изменить, либо вообще отменить дискриминационный закон. Для этого нужно лишь 226 голосов и подпись президента. Однако, как показывают события вокруг скандального решения КСУ, для этого, видимо, придется ждать новой смены власти.